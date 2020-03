UFC Brasilia – New Blood: «Killa Khroust» dans la maison

Ultimate Fighting Championship (UFC) condamne toujours ses combats contre les “Prelims” et le récent combat pour le titre s’est terminé sans titre, mais la division Flyweight est toujours en marche. Sur cette édition de «New Blood», la série où l’extrapolation est le nom du jeu, nous regardons un hors concours tchèque de 125 livres sur une séquence de sept victoires consécutives.

David «Killa Khroust» Dvorak

Classe de poids: Flyweight

Âge: 27

Fiche: 17-3 (8 KO, 7 SUB)

Victoires notables: aucune

Premier combattant tchèque de sexe masculin à rejoindre la liste depuis Viktor Pesta, Dvorak entre à l’UFC sur une séquence de 13 victoires consécutives datant de 2012. Chacune de ces victoires est intervenue en moins de deux rounds, dont neuf dans les cinq premières minutes.

Il intervient pour le Sumudaerji blessé avec un préavis d’un peu plus d’un mois.

En regardant un record plein d’opposition légère à modérée, je n’étais pas préparé à combien Dvorak m’impressionnerait. Il a des mains mortelles, un bon mouvement, et ce qui semble être un jeu de grappin assez solide en plus de cela. Il travaille derrière un jab occupé à l’extérieur, offrant une bonne combinaison un-deux, des coups de pied durs, et notamment des compteurs brutaux, en particulier avec sa main droite. À l’intérieur, il s’agit de combinaisons de tir rapide avec une vraie puissance derrière elles, parfois mélangées à un coup de pied bas ou une tentative de retrait.

Il a l’air tout aussi à l’aise d’appuyer sur l’action ou de tourner en rond à la recherche d’un compteur. Outre une réticence à contrôler les coups de pied bas et une habitude prévisible de tourner à droite après avoir bloqué la main droite, il ne semble pas avoir de faiblesse flagrante aux pieds.

Sa défense contre le takedown semblait solide, à la fois en termes d’étalement et en uppercut, il peut chronométrer un changement de niveau. Même si les adversaires tirent sous ses coups, il est assez rapide pour obtenir des crochets et se séparer avant de pouvoir vraiment tenter de le tirer vers le bas. Il a fait des démontages décents, mais ce qui est vraiment impressionnant, c’est sa capacité à prendre le dos. Cinq de ses sept victoires de soumission sont venues par un étranglement à l’arrière et il n’est pas difficile de voir pourquoi.

Je suis conscient que mon adulation peut être prématurée étant donné qu’il n’a pas encore affronté un adversaire de classe mondiale, mais j’aime vraiment ce que je vois de Dvorak. Sa combinaison de vitesse, de puissance et de capacité à contrer fait penser à l’un de mes anciens favoris dans Shahbulat Shamhalaev. Avec une bonne gestion et une amélioration constante, je peux le voir faire une course décente.

Adversaire: Son premier ennemi, Bruno Silva, a grimpé jusqu’à 135 livres pour ses propres débuts à l’UFC contre Khalid Taha, qui l’a vu se réengager dans le combat après deux coups durs mais finalement toucher un triangle de bras. Dvorak n’a pas la puissance d’un coup ou, évidemment, la taille de Taha, mais il est un puncheur plus propre et a une bien meilleure défense contre le démontage. Je vois cela comme une fête pour Dvorak, du moins s’il peut rester debout.

Ruban:

