UFC Brasilia, The Morning After: Charles Oliveira et le public se déconnectent pour marquer des combats

Charles Oliveira a affronté Kevin Lee hier soir.

Il a ouvert le combat avec un coup de pied avant et son pied n’a jamais quitté la pédale d’accélérateur. Contre un lutteur physiquement imposant qui venait de remporter une victoire par KO massive, Oliveira est entrée – ou a sauté – dans la poche et a échangé. Il a mis Lee sur son pied arrière et a décroché de gros coups de puissance. Il en a également absorbé certains dans le processus, mais il était parfaitement clair quel homme atterrissait des tirs plus lourds sur la mâchoire. C’est même vrai tout en actualisant les puissants coups de pied bas et les coups de pouce douloureux d’Oliveira à la section médiane.

Lee a tenté de se tourner vers son grand égaliseur: les retraits. Pour la plupart, Lee a atterri presque à volonté, capitalisant sur la haute position de Muay Thai d’Oliveira pour planter “Do Bronx” sur son dos. Cependant, l’état d’esprit offensif d’Oliveira n’a pas changé lorsqu’il était sur le dos. Au lieu de cela, Oliveira est allée après les membres, nageant sous les jambes pour menacer les articulations de Lee et forcer “The MoTown Phenom” sur la défensive.

Les deux premiers tours se sont déroulés de façon similaire. Lee a fait mieux au premier qu’au deuxième, mais le flux général des deux tours est resté similaire: Oliveira a décroché les meilleures frappes, Lee a marqué un retrait, Lee défend les soumissions et reste au top jusqu’à la cloche.

Pour résumer, Oliveira allait très bien! Il faisait de réels dégâts et s’approchait de terminer le combat sur le tapis. Dans le troisième, quand Oliveira a contré un takedown avec le starter à guillotine de fin de combat, ce n’était pas un choc ni une victoire par derrière – car Oliveira donnait déjà un coup de pied au cul!

C’est pourquoi j’ai été déconcerté de voir des fans et des experts en ligne marquer régulièrement des rondes pour Lee sur la force de son meilleur contrôle. Heureusement, les juges étaient plus conscients de ce qui se passait réellement dans l’arène silencieuse.

D’où vient cette déconnexion? Pourquoi les fans et les médias attribuent-ils des tournées Lee dans lesquelles il a été emballé et presque soumis? Ce sont les mêmes groupes qui font campagne pour juger la réforme, mais ils récompensent le contrôle de l’efficacité. Non seulement cela va à l’encontre des critères de jugement actuels, mais cela va à l’encontre de toutes les notions de bon sens du combat!

En vérité, ma théorie est la suivante: beaucoup sont encore en proie à l’ancien temps, lorsqu’un seul retrait dans les 10 dernières secondes d’un tour a systématiquement submergé les quatre minutes précédentes. Le nombre de victoires décisives en matière de laïcs et de prières a considérablement diminué ces dernières années, mais les gens sont toujours hantés par les fantômes de Jon Fitch et Jacob Volkmann. En conséquence, ceux de la sphère MMA marquent des combats en fonction de la façon dont ils attendent les juges, plutôt qu’en fonction de la réalité.

Les règles actuelles profitent et récompensent le combattant efficace, et il est important que les téléspectateurs le comprennent également. Sinon, nous risquons un pas collectif en arrière … même s’il est inconscient.

