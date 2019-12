UFC Busan – New Blood: le dernier concurrent

La dernière carte du Ultimate Fighting Championship (UFC) de 2019 arrive au Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud, ce samedi matin (21 décembre 2019). Et bien qu'il soit naturellement rempli principalement de talents asiatiques, il y a un nouveau venu d'Amérique latine prêt à faire ses débuts. Sur cette édition de «New Blood», la série où je découvre à quel point Fight Pass est en panne, nous regardons un meurtrier invaincu formé par Henri Hooft du Venezuela.

Omar Morales

Catégorie de poids: Poids léger

Âge: 34

Fiche: 8-0 (2 KO, 4 SUB)

Victoires notables: Troy Nawrocki, Harvey Park

Morales a passé la majeure partie de sa carrière à se régaler d'une opposition médiocre dans son Venezuela natal avant de marquer un KO brutal en moins d'une minute lors de ses débuts avec Bellator. Presque exactement un an plus tard, il a participé à un événement principal «Contender Series» en face du champion de la LFA, Harvey Park. Bien que l'opprimé, Morales ait gravement blessé Park avec des coups de pied bas pour mettre en place une main droite mettant fin au combat au début du deuxième tour et se mériter un contrat.

Bien que les soumissions figurent le plus en évidence sur son record de finition, la frappe mobile de Morales est son attraction vedette. Le gars donne des coups de pied comme une mule, offrant une vitesse et une puissance exceptionnelles dans son coup de pied droit droit et en particulier le coup de pied haut. Il n'a pas fallu beaucoup de coups pour compromettre complètement la jambe de tête de Park, le laissant grand ouvert pour la main droite de Morales, et le KO du Bellator est venu avec la permission d'attraper son adversaire penché avec un coup de tête.

Sa boxe, bien que puissante, ne semble pas aussi nette que son jeu de coups de pied. Il a tendance à planter ses pieds et à projeter de la chaleur lorsqu'il est pressé, en bouclant son puissant droit au lieu de le pousser directement dans le tuyau. De plus, en plus de reculer droit, il semble vulnérable à se faire prendre pendant la pause ou lors d'un échange; Park le tira avec deux crochets massifs alors qu'ils se séparaient. Son menton a exceptionnellement bien résisté, alors il a tout pour lui.

Ce qui se démarquait en plus de ses coups de pied, c'était son travail de corps à corps défensif. Il a fait un excellent travail de coups de poing pour les crochets contre Park, arrêtant le match de lutte du champion LFA et se remettant dans la plage des coups de pied. En conséquence, nous n'avons vu aucun de ses matchs au sol, mais je suppose que la meilleure défense de soumission n'est jamais de laisser votre adversaire même en mesure de vous soumettre.

Morales est vieux pour un espoir à 34 ans, mais a un camp solide derrière lui à Hard Knocks 365 et a montré beaucoup de promesses contre un combattant légitime à Harvey Park. Bien qu'il n'ait peut-être pas le temps de faire une vraie course, il est susceptible d'obtenir quelques belles victoires à l'UFC.

Adversaire: Dong Hyun Ma nous a donné des bagarres formidables pendant son mandat à l'UFC, mais il a subi de sérieux dégâts lors de ses deux derniers combats. Ses perspectives ne sont pas superbes contre un autre cogneur percutant, surtout pas avec un frappeur techniquement supérieur. Attendez-vous à ce que Morales commence son mandat à l'UFC du bon pied.

Ruban: Son apparence «Contender Series» est sur ESPN +.

