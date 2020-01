UFC de 411 sur ESPN + 24 Report: Blaydes gagne

Carte principale (20 h HE sur ESPN +)

# 3 Curtis Blaydes (248 lb) vs # 4 Junior dos Santos (247 lb)

# 5 Rafael dos Anjos (170 livres) contre Michael Chiesa (170,5 livres)

# 11 Jordan Espinosa (126 livres) vs # 12 Alex Perez (125,5 livres)

Hannah Cifers (114,5 lb) contre Angela Hill (116 lb)

Jamahal Hill (205,5 lb) contre Darko Stošić (205 lb)

Carte préliminaire (17 h HE sur ESPN +)

Bevin Lewis (186 lb) contre Dequan Townsend (185 lb)

# 15 Arnold Allen (145,5 livres) contre Nik Lentz (146 livres)

Justine Kish (126 lb) contre Lucie Pudilová (126 lb)

Montel Jackson (135,5 livres) contre Felipe Colares (135 livres)

# 10 Sara McMann (135 lb) contre # 11 Lina Länsberg (135 lb)

Brett Johns (136 lb) contre Tony Gravely (135 lb)

Herbert Burns (146 lb) contre Nate Landwehr (146 lb)

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture en direct de 411mania sur UFC sur ESPN + 24. Je suis Robert Winfree et je serai votre hôte pour l’événement, en vous relayant toute l’action, les bonnes personnes comme je le vois. L’UFC est de retour en Caroline du Nord pour cet événement, et ils ont apporté une carte assez médiocre en toute honnêteté. Pour être juste, cet événement a perdu un combat de poids coq craquant entre Frankie Edgar et Cory Sandhagen quand Edgar a déménagé pour combattre Chan Sung Jung à la fin de 2019 et a été brisé. L’événement principal est toujours un combat pertinent alors que le concurrent montant Curtis Blaydes recherche l’une de ses plus grandes victoires contre l’ancien champion Junior dos Santos. Le co-principal est un combat solide alors que les anciens poids légers Rafael dos Anjos et Michael Chiesa s’affrontent pour une position plus légère. En dehors de cela, sur les préliminaires, le choc des poids plumes entre Arnold Allen et Nik Lentz se distingue par le potentiel. En plus de ces combats, nous sommes en quelque sorte en mode attente et espoir, car dans la pratique, les combats pourraient encore être géniaux.

L’UFC sur ESPN + 24 vient au monde de PNC Arena à Raleigh, Caroline du Nord, États-Unis. Sur le commentaire, nous avons Brendan Fitzgerald, Daniel Cormier et Michael Bisping avec Trevor Wittman contribuant à l’occasion et Megan Olivi s’occupant du reportage sur place. Nous sommes sous les nouvelles règles ce soir, donc vous avez besoin d’une paume ou d’un poing à plat sur le tapis pour être considéré comme abattu et les critères de notation sont plus clairs et plus encourageants de 10 à 8.

Herbert Burns, frère du vétéran de l’UFC Gilbert Burns, apporte une séquence de trois victoires consécutives à ses débuts à l’UFC, plus récemment une victoire dans la série Contender qui lui a valu son coup ici. Burns essaie de faire bonne impression au public de l’UFC. Nate Landwehr apporte une séquence de sept victoires consécutives à ses débuts à l’UFC, dont les cinq derniers sont venus de la promotion M-1 en Russie, y compris la capture de leur titre de poids plume. Il essaie également de laisser une première impression positive au public de l’UFC. Landwehr est un léger favori de -125 à -105 sur Burns.

Bout de poids plume: Herbert Burns (9-2, 146 livres) contre Nate Landwehr (13-2, 146 livres)

UN TOUR: Ces deux sont de la même hauteur tandis que Burns a un pouce et demi d’avantage. Les deux hommes se séparèrent tôt, Burns s’avançant tôt. Burns glisse sur un coup de pied mais Landwehr ne le suit pas. Double jambe de Burns et il a Landwehr vers le bas puis cherche une arce, il s’ajuste et démarre. Cela se resserre, Landwehr semble défendre en ce moment mais cela empire de seconde en seconde. Un autre ajustement pour Burns, mais il ne peut pas encore mettre ses jambes en jeu, et Landwehr est de retour, mais sa tête est toujours dans la position. Landwehr attaque la poignée d’étouffement, la casse et a la tête libre. Ils se brisent après une grève de l’épaule de Landwehr. Coups de poing de Landwehr dans le corps à corps, mais Burns le frappe avec un genou et il est sorti alors qu’il touche le sol.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Herbert Burns via KO, genou, à 2:43 de la ronde 1

Le First Round Finish Club remercie M. Burns pour son travail ce soir. Heck d’une manière de lancer la carte, Burns est maintenant avec Cormier pour son entrevue. Il dit que les gens sous-estiment sa frappe, et qu’il est venu ici pour faire une déclaration et pense qu’il l’a fait. Interrogé sur le starter, il pensait que le starter allait y mettre fin, mais il a commencé à perdre l’adhérence et a décidé de ne pas brûler ses bras en le poursuivant. Il note que le genou au corps était là, et il savait que celui à la tête était là aussi. Il veut se battre sur la prochaine carte du 9 mai au Brésil, et fermer les échanges au portugais un instant pour dédier le combat à la jeune fille de son ami décédé récemment puis à son colocataire décédé dans un accident de voiture très récemment.

Landwehr entre agressivement, mais il ne se soucie pas de sa défense à la pause car il garde les mains tendues pour maintenir le contact au lieu de bloquer. Burns le voit, attrape brièvement l’arrière de la tête et soulève le genou pour se poser au ras du menton.

Après avoir mangé quelques clichés, @HerbertBurnsMMA a éteint les lumières avec ce genou💡 #UFCRaleigh

Angle légèrement différent du dernier genou afin que vous puissiez voir à quel point il est bien placé.

Tony Gravely est sur une séquence de sept victoires consécutives, dont une victoire dans la série Contender, il cherche à prolonger cette séquence ici et à obtenir cette toute première victoire importante de l’UFC à son actif. Brett Johns était sur une séquence chaude depuis un certain temps mais est actuellement sur une séquence de deux défaites consécutives et n’a pas combattu depuis août 2018, maintenant il essaie d’arrêter cette séquence et de rappeler aux fans qu’il est une perspective à laquelle il faut prêter attention. La cote a clôturé à -115 pioche.

Bout poids coq: Brett Johns (15-2, 136 livres) contre Tony Gravely (19-5, 135 livres)

UN TOUR: Johns a deux pouces de hauteur et atteint Gravely. Coup de pied de Gravely pour ouvrir. Gravement avec un coup de pied en rotation sur la poitrine. Johns atterrit un coude court et attrape un headlock avant, il s’adapte à un starter avant mais Gravely tombe plus bas et frappe un takedown en demi garde. Gravely décroche quelques droits pendant que le mur de John marche. Johns est debout, mais Gravely l’a toujours serré et est sur le dos. Ils se retrouvent poitrine contre poitrine, Johns frappe un coup de judo croisé et obtient à nouveau une position de headlock avant. Brise gravement cette prise, Johns est maintenant après le retrait contre la clôture. Johns obtient la double jambe et saute vers l’arrière alors que Gravely regarde le mur marcher, il ne reçoit qu’un seul crochet alors qu’ils se lèvent, mais Johns est à la place du sac à dos. Gravement, il se bat à la main alors que Johns obtient l’autre crochet. Ils échangent quelques coups de poing, Johns pose un coude juste en essayant d’ouvrir l’étouffement. Quelques coudes de plus de Johns. Gravement, il se penche et le secoue, Johns menace un tronçon de Suloev pour qu’il s’ajuste et Johns l’aplatit. Triangle du corps maintenant pour Johns, Gravely remonte sur ses pieds toujours avec Johns sur le dos. Johns est à nouveau après un étranglement, il se met enfin sous le menton mais ne peut pas connecter les bras étouffants et Gravely survit à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Johns après que presque étranglé à la fin

DEUXIÈME ROUND: Gravely atterrit à droite et ils décrochent, puis Gravely atterrit à genou. Plus de droits de Gravely alors qu’il frappe Johns à la clôture. Les deux hommes débarquent des uppercuts alors qu’ils se battent dans le corps à corps. Johns essaie une seule jambe, mais Gravely défend et conserve le corps à corps. Johns tente à nouveau de lancer le judo, cette fois Gravely se défend avec un siffleur, puis frappe un double chelem. Johns recule, mais toujours décroché et Gravely obtient une autre double jambe et obtient le dos avec un crochet. Gravely a un berceau pendant une seconde, essaie de mettre l’autre crochet mais perd la position en transition et Johns se retrouve en position de conduite . Johns cherche à nouveau le dos mais le perd et ils se retrouvent debout encore serrés. Échange de positions assez sauvage. Johns obtient un autre voyage à l’intérieur le long de la clôture, il décroche quelques droits alors que Gravely regarde marcher le mur. Johns attrape un crochet, mais Gravely glisse dans le dos et se verrouille alors qu’il se tient. Double jambe de Gravely, Johns est maintenant assis contre la clôture. Le mur de John remonte, Gravely a le dos debout et atterrit quelques genoux à la cuisse. Ils remontent poitrine contre poitrine et échangent des coups de poing avant que Johns ne se double les jambes. Gravement reculer immédiatement et ils échangent des genoux puis des coups de poing lorsqu’ils se cassent et la ronde se termine.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Gravely, 19-18 Johns au total

TROISIÈME TOUR: Les deux hommes sortent des coups de poing. Gravement, un coup de pied au corps se produit, mais Johns obtient un corps à corps sur la clôture. Jet de headlock de Gravely et il monte sur Johns, beau coup. Johns, cependant, contres avec un entrejambe haut de ses genoux et ils se retrouvent sur la clôture à nouveau décrochée. Une jambe de Johns et il a de nouveau le dos avec un triangle de corps bloqué. Johns est après le starter mais Gravely se bat à la main en ce moment. Johns est vraiment après l’étouffement, son bras n’est pas encore sous le menton. Gravement, il remonte le ventre et Johns le frappe un peu. Johns avec le starter maintenant que Gravely défend le starter, celui-ci est en profondeur et Gravely doit taper.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Brett Johns via Soumission, étrangleur arrière nu, à 2:53 du Round 3

Le club d’arrivée de la ronde finale remercie M. Johns pour son travail ce soir. Bon premier couple de combats pour nous lancer ce soir. Du temps de micro pour Johns, il dit que la route a été difficile et plaisante qu’il n’a pas compté les 700 jours et plus depuis sa dernière victoire. Il remercie les fans de son adversaire d’être sorti, remercie son adversaire de l’avoir poussé et d’être un gentleman. Les remerciements habituels vont à ses entraîneurs et à sa famille, puis il remercie même Cormier. En nous parlant de l’arrivée, il note que Gravely a finalement ralenti un peu au troisième tour, et dit après avoir perdu le combat contre Sterling, il est retourné à la planche à dessin et a finalement l’impression d’être de retour. Pour conclure, il dit que tout le monde peut l’obtenir en 2020.

Utiliser des grèves pour configurer la soumission de fin de combat, des trucs sympas de Johns.

“Quand vous commencez à vous casser la tête comme ça, vous oubliez de défendre le cou.” @ Bisping l’appelle et @ 36Johns livre la finition #UFCRaleigh pic.twitter.com/F0X2zXhOvG

Sara McMann est une médaillée d’argent olympique en lutte ainsi qu’une ancienne challenger pour le titre de l’UFC, mais elle est sur une lutte de deux matchs sans suite et n’a pas combattu depuis février 2018 en raison de la grossesse et des blessures. Si McMann veut faire un autre pas en haut de la division, elle ne peut pas se permettre de perdre ici. Lina Lansberg est sur sa première séquence victorieuse à l’UFC, elle essaie de tirer parti de cet élan et de franchir une nouvelle étape dans les rangs d’une division quelque peu épuisée. Malgré la mise à pied, McMann est le favori de -155 à +125 pour Lansberg.

Bout de poids coq féminin: # 10 Sara McMann (11-5, 135 lbs.) Vs # 11 Lina Länsberg (10-4, 135 lbs.)

UN TOUR: Lansberg est un pouce plus grand tandis que McMann a un demi-pouce d’avantage de portée. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Les deux femmes font des cercles et feignent. Une jambe de McMann, et elle met Lansberg en demi-garde. Les “woo’s” ont commencé, honte à ces fans. McMann travaille à passer à pleine monture et menace un étranglement de triangle de bras. Plans du corps de McMann. Plus de droits sur le corps, McMann essaie de faire des dégâts pour mettre en place un laissez-passer. Lansberg fait un bon travail d’étouffer les tentatives de passes, mais McMann maintient la pression. Lansberg à genoux, McMann utilise une prise de tête avant pour la faire reculer puis verrouille une position d’étranglement d’arce. McMann ajuste l’adhérence, Lansberg garde ses hanches en mouvement pour éviter que cela ne se resserre. Lansberg finit par reprendre la demi-garde, McMann menace maintenant un kimura. McMann prend le contrôle latéral maintenant et se vend vraiment pour le kimura, elle le fait tourner un peu mais le temps va manquer pour forcer sa soumission.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 McMann

DEUXIÈME ROUND: Lansberg sort montrant le jab, McMann manque quelques coups de poing. Coup de corps de Lansberg. Ils se replièrent et McMann avec un voyage intérieur pour atterrir en garde. McMann passe rapidement à la demi-garde. Lansberg verrouille la garde pour essayer d’empêcher McMann de passer. McMann obtient plus de droits sur le corps. Le manque de diversité passagère de McMann devient un problème pour elle, elle essaie encore et encore la même chose. McMann se retrouve en demi-garde de l’autre côté alors que Lansberg tentait de l’élever, voyons si elle est meilleure de l’autre côté. Lansberg contrôle la posture mais pas beaucoup plus que cela pour le moment. McMann en pleine monture enfin, mais il ne reste plus que dix secondes dans la manche, alors elle tiendra le coup jusque-là.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 McMann, 20-17 McMann au total

TROISIÈME TOUR: Ils touchent des gants pour le dernier tour. Un autre corps à corps, et McMann avec un verrouillage du corps facile à contrôler latéralement. McMann cherche à obtenir une monture complète à nouveau, elle utilise cette menace pour que Lansberg se mette à genoux et McMann a le dos avec les deux crochets. Lansberg se retrousse le ventre, McMann atterrit à coups de fouet pour ouvrir le starter. Coups de poing et marteau de McMann. Lansberg va juste défendre et tenir le coup à ce stade, McMann lance des coups offensifs à l’occasion, mais ne trouvera rien qui forcera l’arrêt avant la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 McMann, 30-25 McMann au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANTE – Sara McMann par décision unanime (30-27, 30-26, 30-25)

McMann a maintenant le plus grand nombre de éliminations dans l’histoire des poids coqs féminins à 20 ans, dépassant Amanda Nunes 19. Nous sommes sous le nouveau système de notation et certains juges n’ont pas donné à McMann un seul 10-8? Ridicule. À l’heure du micro pour McMann, elle plaisante sur le fait qu’elle participe à des compétitions depuis 25 ans et si elle ne l’obtient pas maintenant, il n’y a aucun espoir pour elle et elle sentait qu’elle devait travailler dur pour s’assurer que tout était en ordre étant donné la mise à pied. Elle mentionne revenir à sa lutte pour ce combat au lieu de frapper aux pieds, ce qu’elle avait fait lors de ses derniers combats.

Montel Jackson est allé 2-1 à l’UFC et est sur une séquence de deux victoires consécutives, maintenant il essaie de porter cela à trois d’affilée et d’entamer la difficile transition de l’espoir au prétendant. Felipe Colares a une fiche de 1-1 à l’UFC, mais il sort d’une victoire et tente sa première séquence de victoires à l’UFC. Jackson est le plus grand favori de toute la carte à -650 tandis que le paiement de +450 pour Colares tente probablement quelques parieurs.

Bout des poids coq: Montel Jackson (8-1, 135,5 livres) contre Felipe Colares (9-1, 135 livres)

UN TOUR: Jackso mesure deux pouces de plus et a un avantage significatif de six pouces. Ils touchent des gants, Jackson combattant gaucher. Jackson décroche un jab puis un un deux. Les coups de pied sont échangés. Encore une fois, ils échangent des coups de pied, puis se décrochent et Jackson met Colares sur la clôture. Jackson prend la cheville et descend Colares, le mur de Colares marche mais est toujours attaché. Jackson obtient un retrait de verrouillage du corps, le mur de Colares marche à nouveau cependant. Ils se battent toujours au corps à corps, et Jackson le redescend. Jackson opte pour les menottes du Daghestan mais ne peut pas sécuriser le contrôle du poignet et le mur de Colares marche encore une fois. Un autre démontage pour Jackson, cette fois loin de la clôture et il s’installe en position de conduite. Colares essaie de rouler sous pour une genouillère, le mouvement lui permet de reprendre ses pieds mais Jackson cherche une double jambe. Colares menace une guillotine et Jackson le remet sur ses pieds pour qu’ils soient toujours décrochés. Colares pose un genou au corps puis un coude. Jackson pose un coude puis un crochet droit. Jackson décharge le long de la clôture, Colares est toujours debout mais il a mangé une série de coups de poing avant que Jackson ne décroche à nouveau. Ils se cassent, Jackson pose une main gauche. Un deux de jackson puis un gauche, il cherche à décharger mais le klaxon sauvera Colares.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Jackson

DEUXIÈME ROUND: Jackson a peut-être un peu frappé, mais Colares a été battu là-bas. Ils touchent des gants pour le tour. Colares atterrit quelques coups de pied puis Jackson en contre un avec une gauche qui le laisse tomber. Jackson le suit, obtient brièvement une monture complète, mais Colares met ses jambes en jeu et attache les choses dans des positions maladroites. Colares sort sur le dos, Jackson tourne librement et s’installe en demi-garde. Colares se remit sur ses pieds, il sauta à la garde pour une position de guillotine mais se retrouva sur une hanche. Jackson cherche à se défendre, le bras est dedans et Colares doit ajuster la façon dont il applique une pression pour le terminer. Jackson se désengage et se libère, le mur de Colares marche et ils sont de retour au corps à corps. Ils jockey pour la position, échangent les genoux contre le corps, puis Jackson obtient un retrait de verrouillage du corps. Colares cherche à nouveau à marcher sur le mur, Jackson garde le corps à corps et défend une tentative de lancer de judo mais ils sont toujours décrochés. Un autre retrait de Jackson dans le contrôle latéral cette fois et il décroche des coups de poing mais abandonne son propre dos et Colares essaie de se faire accrocher mais ne peut pas avant que Jackson ne soit levé. Jackson avec un coup de pied, le visage de Colares planté là et nous nous bagarrons. Jackson a frappé beaucoup de coups de poing, mais Colares continue de frapper en plus d’avoir un menton en granit. Jackson frappe une double jambe contre la clôture. Colares est à nouveau guillotine à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Jackson, 20-17 Jackson au total

TROISIÈME TOUR: Jackson a l’air vraiment gazé. Coup de pied de Colares. Jackson tend la main à gauche et Colares pose un coude tournant pour contrer, mais ils sont à nouveau en place. Ils se cassent sans incident, puis Jackson décroche un coup. À quelques gauches de Jackson, Colares essaie un coup de tête mais il est bloqué et ils décrochent à nouveau. Colares prend le dos debout, Jackson pénètre et obtient poitrine contre poitrine puis frappe un voyage extérieur en contrôle latéral. Colares se dirige rapidement vers la clôture et il recule, mais il est toujours décroché. Le bras tourne de Colares et il est dans le dos sans crochets. Jackson recule mais reste décroché. Un coup de coude de Jackson alors qu’ils se brisent, puis il atterrit un deux. Colares manque un coude et se fait démonter mais Colares est de retour et sur la clôture à nouveau. Jackson pense à un retrait, Colares saute pour une guillotine et se vend vraiment bien. C’est serré, et Jackson travaille pour se défendre et sécurise son cou, mais Colares est toujours en train de serrer avec tout ce qu’il a malgré le fait que l’étouffement ne soit pas au moment où le chronomètre tourne.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Jackson, 30-26 Jackson au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Montel Jackson par décision unanime (30-25, 30-26 x2)

De la ferraille amusante et beaucoup de crédit à Colares pour avoir survécu à des moments difficiles. Pas d’interview pour Jackson cependant.

Justine Kish est allée 2-2 à l’UFC mais est actuellement sur une séquence de deux défaites consécutives avec une défaite dans son retour au poids mouche, maintenant elle se retrouve dans une situation presque incontournable. Lucie Pudilova est allé juste 2-4 à l’UFC et est actuellement sur une séquence de trois défaites consécutives, le fait que deux de ces trois défaites ont remporté les honneurs de Fight of the Night lui a probablement donné un peu de coussin mais à ce stade, une quatrième défaite serait probablement mettre fin à ses aspirations légitimes à l’UFC. Pudilova est le favori à -165 pour un retour de +135 sur Kish.

Bout des poids mouche femmes: Justine Kish (6-2, 126 livres) contre Lucie Pudilová (8-5, 126 livres)

UN TOUR: Pudilova est de trois pouces de plus et a trois et demi de portée sur Kish. Cerclant pour commencer, les deux femmes font aussi de la feinte. Aucune des deux femmes n’en fait encore beaucoup. Un petit coup de Pudilova. Les deux femmes manquent quelques coups de poing. Ils ratent tous deux des coups de poing dans un corps à corps et échangent leurs genoux une fois qu’ils sont là. Le coup de pied de Pudilova est attrapé mais elle continue à frapper des coups tandis que Kish le laisse tomber. Kish avec un peu de gauche et un coup de pied de jambe. Quelques bagarres bâclées puis elles décrochent à nouveau et les coups de commerce là-bas se cassent. Kish fait un coup de pied dans la jambe. Pudilova rate un coup de poing de surhomme. Kish décroche un coup de pied dans la jambe mais le jab de Pudilova commence à atterrir davantage maintenant. Gud atterrit pour Pudilova après que Kish ait décroché un coup de pied intérieur. Un coup de pied de jambe de Kish clôt le tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Kish

DEUXIÈME ROUND: Revenons à quelques cercles. Kish prend un coup de pied et ils commencent à échanger le corps à corps alors qu’ils heurtent la clôture. Les deux femmes à genoux, Kish pose deux coudes en se brisant. Coup de pied de Kish. Kish essaie un coup de pied haut qui est principalement bloqué. La boxe fantôme a été bonne au moins jusqu’à présent. Ils décrochent mais rien ne vient avant de se briser. Contre un deux des terres de Pudilova. Pudilova décroche un crochet gauche. Pudilova décroche une autre gauche pour étouffer Kish qui s’avance. Un autre coup de Pudilova. Quelques coups de poing débarquent pour Pudilova. Un autre échange de coups de poing, Kish manque un coup de poing en rotation à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Pudilova, 19-19 au total

TROISIÈME TOUR: Pudilova ouvre avec une combinaison de trois coups de poing. Kish a un mouvement très maladroit, et Pudilova continue de s’éloigner si loin de ses mouvements qu’elle est toujours hors de portée des compteurs. Jab de Pudilova alors qu’elle prend un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Kish avec un autre coup de pied dans la jambe. J’aimerais avoir quelque chose à dire ici les gars, mais il n’y a tout simplement pas grand-chose à dire. Kish pose un coup de poing en rotation après avoir reçu un coup de pied. Un peu à gauche de Pudilova. Pudilova blcoks quelques coups de pied. Coup de pied de Kish après qu’elle ait reçu un coup de poing au visage. Ils décrochent, Kish obtient un démontage de voyage dans la garde de Pudilova. Les coudes de Pudilova, Kish passe au contrôle latéral et atterrit quelques coups de poing à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Kish, 29-28 Kish au total mais qui sait

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANTE – Justine Kish par décision unanime (30-27 x3)

Bataille terrible. Pas d’interview.

Arnold Allen est sur une séquence de huit victoires consécutives, dont six victoires à l’UFC, il cherche maintenant à passer de jeune et prometteur à une véritable menace pour l’échelon supérieur de la division. Nik Lentz est allé 3-2 dans ses cinq derniers combats, mais vient d’une défaite contre Charles Oliveira, il retombe au poids plume pour la première fois depuis 2015 ici et espère faire dérailler un jeune adversaire en devenir. Allen est un favori de -250 pour un gain de valeur tentant de +200 sur Lentz.

Bout plume: # 15 Arnold Allen (15-1, 145,5 livres) contre Nik Lentz (30-10-2 1 NC, 146 livres)

UN TOUR: Ces deux sont de la même hauteur tandis qu’Allen a deux pouces d’avance. Southpaw pour Allen alors que nous allons de l’avant, mais Lentz changera de position. Les deux hommes avec des coups de œil. Allen échoue avec quelques coups de poing. Un peu à droite de Lentz après qu’Allen ait raté un uppercut. Allen glisse hors de la clôture et fait un jab. Morceau d’un coup d’Allen, Lentz avec un crochet gauche. Jabs d’Allen, Lentz décroche un coup de pied. Un deux d’Allen atterrit, Lentz avec un coup de pied. Allen atterrit à gauche. Lentz décroche un coup de pied à l’intérieur de la jambe, ils se replient alors et Lentz met Allen sur la clôture. Lentz autour du dos debout et atterrit un genou à la cuisse. Voyage de Lentz, Allen recule mais reste décroché. Un autre démontage de Lentz, il atterrit quelques gauches alors qu’Allen se relève. Ils s’enroulent poitrine contre poitrine, Lentz atterrit à gauche en se brisant. Allen atterrit quelques coups puis un deux. Le jab d’Allen commence à éclairer Lentz, Lentz répond avec sa propre gauche. Plus de coups d’Allen, puis une puissance restante que Lentz rend. L’Uppercut d’Allen atterrit cette fois. Lentz décroche un coup de pied. Clubbing à gauche d’Allen, Lentz riposte. Une autre gauche d’Allen met fin à la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Allen

DEUXIÈME ROUND: Lentz essaie d’établir son jeu de coups de pied ce tour. Allen avec un coup de pied avant au corps. Allen avec plus de coups, Lentz utilisant le coup de pied de jambe maintenant pour essayer de les contrer. Plus de coups d’Allen. Lentz atterrit à gauche, Allen répond avec une contre-combinaison qui atterrit au ras. Jab de Lentz, Allen atterrit à gauche. Ils se serrent et heurtent la clôture après un moment. Ils se cassent sans incident. Allen revient à piquer à distance. Coup de pied de Lentz. Laissé à proximité d’Allen et Lentz saigne maintenant de l’arête du nez. Double coup d’Allen, qui a aussi un excellent jeu de jambes jusqu’à présent. Allen atterrit un un deux, Lentz avec un autre coup de pied. Plus de coups, puis à gauche d’Allen. Allen remet un coup de poinçon et tourne au centre de la cage. Lentz force un corps à corps et frappe en se cassant. Allen revient à piquer et à bouger, puis à gauche vers le corps. Genou au corps de Lentz puis un uppercut qu’Allen retourne. Lentz atterrit à droite et obtient un corps à corps le long de la clôture. Ils se battent au corps à corps, échangent leurs genoux à la fin de la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Allen, 20-18 Allen au total

TROISIÈME TOUR: Allen bouge toujours bien, il évite quelques coups de poing. Lentz a bloqué quelques coups de pied. Un deux d’Allen et il évite les comptoirs. À gauche d’Allen, Lentz avec un compteur à droite cette fois. À gauche d’Allen, Lentz équilibre une seconde. Allen évite une tentative de retrait et décroche un droit. Lentz évite un coup de pied haut. Ils décrochent et Allen met Lentz sur la clôture. Ils se séparent, Lentz tente un démontage et ils décrochent à nouveau. Le visage de Lentz est une sorte de gâchis. Les genoux à la cuisse d’Allen puis ils se cassent. Allen atterrit à gauche. Les deux hommes bloquent les coups. Uppercut d’Allen, et il bloque un coup de pied haut. Une autre gauche d’Allen sera le dernier coup du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Allen, 30-27 Allen au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Arnold Allen par décision unanime (30-27, 29-28 x2)

Excellente performance d’Allen, qui mérite certainement un concurrent supérieur. Pas d’interview cependant.

Bevon Lewis n’a pas encore gagné à l’UFC, et il a vraiment besoin d’une victoire car un départ de 0-3 pourrait facilement signifier la fin de sa course à l’UFC. Dequan Townsend a fait ses débuts à l’UFC à court terme chez les poids lourds légers et est sorti du revers de la médaille, maintenant de retour au poids moyen, il essaie d’obtenir sa première victoire à l’UFC et de se présenter quand il le peut dans sa catégorie de poids préférée.

Bout de poids moyen: Bevin Lewis (6-2, 186 livres) contre Dequan Townsend (21-9, 185 livres)

UN TOUR: Wow, j’ai été frappé par un problème technique sauvage et j’ai apparemment raté tout le premier tour, mais Lewis semble avoir gagné. Mes excuses les gars.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Lewis

DEUXIÈME ROUND: Lewis ouvre avec un coup de pied dur. Directement de Lewis, puis un corps à corps et Townsend est sur la clôture. Les genoux sont échangés, Lewis obtient un droit lorsqu’ils se séparent. Jab de Lewis. Townsend fait un coup de pied. Lewis privilégie sa jambe gauche, ne sachant pas ce qui a causé cela. Lewis atterrit une combinaison de trois coups de poing, puis se resserre et pose un genou au corps avant de heurter la clôture. Coups de poing de Lewis à proximité, Townsend riposte et nous obtenons quelques bagarres pendant une seconde. Townsend soutient Lewis, Lewis se penche sous une vilaine main droite et obtient un corps à corps. Genou de Townsend. Genou de Lewis, et ils se posent tous les deux les genoux puis se cassent. Directement de Lewis pour contrer un coup qui a raté. Les deux hommes manquent des coups de poing. Coup de pied de jambe de Lewis. Ils échangent des coups. Lewis rattrape un coup de pied et ils se replient à nouveau. C’est là que le tour se terminera.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Lewis, 20-18 Lewis au total

TROISIÈME TOUR: Ils sortent tous les deux du coup de poing, Lewis atterrit un un deux. Townsend évite une série de coups de poing. Coup de pied de jambe de Townsend, Lewis obtient un corps à corps cependant. Ils jockey pour la position et Lewis est après un démontage le long de la clôture, mais Townsend défend. Lewis souhaite conserver ce corps à corps. Lewis se glisse vers l’arrière, Townsend est capable de forcer une pause. Townsend poursuit son chemin, les deux hommes se balancent en cuir mais Lewis obtient à nouveau un corps à corps. Plans du corps de Lewis. Townsend ne peut pas sortir de cet endroit, il le fait finalement et se sépare. Un peu à droite de Townsend. Lewis atteint et obtient un autre corps à corps. Townsend se libère plus rapidement cette fois-ci et continue d’avancer pendant que Lewis tourne. Coup de pied du corps de Townsend, et Lewis obtient un autre corps à corps. Quelques coups de poing débarquent pour Townsend, Lewis cherche un démontage mais ne l’obtiendra pas avant la fin du combat.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Townsend, 29-28 Lewis au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Bevon Lewis par décision unanime (30-27 x3)

Lewis boitille mal, son genou est levé. Pas d’interview pour Lewis car nous manquons de temps. Cela le fait pour les préliminaires, bien que nous soyons toujours sur ESPN + pour la carte principale.

Jamahal Hill est invaincu à ses débuts à l’UFC, y compris une victoire sur la série Contender, il cherche maintenant à rester parfait et à saisir l’opportunité qui lui est présentée ici. Darko Stosic a une fiche de 1-2 à l’UFC et se retrouve actuellement sur une séquence de deux défaites consécutives, même dans une division aussi mince que légère, un dérapage de trois combats est vraiment une mauvaise chose et il doit inverser sa trajectoire de carrière ici. Hill est votre favori à -130 pour un même -100 sur Stosic.

Bout léger léger: Jamahal Hill (6-0, 205,5 livres) contre Darko Stošić (13-3, 205 livres)

UN TOUR: Hill est de quatre pouces de plus et a trois pouces de portée sur Stosic. Ils touchent des gants, gaucher pour Hill. Stosic va de l’avant. Hill essayant de garder les choses longues, Stosic décroche un crochet gauche. Ils se décrochent puis se cassent et Stosic finit par faire un saut périlleux arrière, mais rien ne vient vraiment. Coups de pied de Hill puis un genou gauche au corps. Stosic balance quelques coups de poing et atterrit à droite. Coup de pied du corps de Hill, mais Stosic s’avance avec des coups de poing jusqu’à ce qu’ils se décrochent. Ils se cassent et Stosic rate un coup de tête. Hill avec un genou pas à pas vers le corps. Ils échangent des coups de pied, les deux hommes atterrissent dur. Hill atterrit à gauche du corps. Encore une fois, ils échangent des coups de pied. Stosic avance toujours, il a quelques coups de poing bloqués. Hill avec quelques genoux au corps mais ce deuxième est pris et Stosic se fait démonter par la garde de Hill. Hill s’échappe sur ses pieds mais mange un crochet gauche. Stosic reprend sa pression avant, Hill décroche une série de coups de poing. Coup de pied avant au corps de Hill, qui évite également un coup de poing. Stosic fois un crochet gauche qui atterrit. Hill a des coups de poing bloqués. Peu à gauche de Hill, Stosic répond par sa propre gauche. Une gauche manquée de Stosic mettra fin au tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Hill

DEUXIÈME ROUND: Coup de poing en côte, atterrit à droite du corps mais mange un crochet gauche. Un deux de Hill. Directement à gauche de Hill, Stosic essaie un contre-droit qui atterrit partiellement. Stosic attrape une seule jambe, ne peut pas la terminer mais atterrit à droite. Hill avec un couple de genoux au corps puis quelques coups de poing. Plus de genoux de Hill et une combinaison pour le suivre. Jabs de Hill puis à gauche vers le corps. Hill atterrit à gauche puis a un coup de tête bloqué. Plus d’une paire de Hill, Stosic bloque pas mal mais il est toujours hors de portée sur ses compteurs. Genou de Hill et il évite un crochet gauche. Plus de coups de corps de Hill, qui s’enfuit rapidement avec ce tour. Genou de Hill puis coup. Un autre genou, Stosic rate un crochet gauche. Takedown de Stosic, Hill recule mais mange un crochet gauche à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Hill, 20-17 Hill au total

TROISIÈME TOUR: Ils touchent des gants pour le dernier tour. Hill revient à donner un coup de pied au corps et à la cuisse. Un deux des collines. Stosic décroche un coup de pied dans la jambe. Le double jambe de Stosic a réussi, il a Hill contre la clôture. Stosic atterrit à gauche, Hill essaie de marcher sur le mur et le fait. Ils se cassent et Hill manque un genou. Ils frappent tous les deux à coups de pied, puis Hill manque un vilain droit. Hill décroche un coup. Laissé au corps de Hill puis un jab atterrit. Un autre retrait de Stosic, Hill recule rapidement mais est toujours accroché à la clôture. Hill glisse librement et atterrit à gauche. Coup de pied dans la jambe de Hill et un autre. Quelques coups de Hill. Ils échangent des droits. Stosique avec un autre takedown, il passe rapidement à la moitié de la garde et atterrit quelques gauches. Hill obtient la pleine garde, mais ne fait que se promener plutôt que de l’utiliser. Stosic atterrit quelques gauches, le mur de Hill marche mais ne peut pas être libre. Le combat se terminera par un autre retrait de Stosic.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Stosic, 29-27 Hill au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Jamahal Hill via décision unanime (29-27 x3)

Temps de micro pour Hill après cette victoire. Il dit qu’il croit en lui et en tout le monde autour de lui. Il s’attendait à avoir ce genre d’avantage mais ne s’attendait pas à ce que Stosic prenne tout cela et le mette de côté. Lorsqu’on lui a demandé quand nous pourrions le voir ensuite, il a dit à chaque fois qu’ils lui proposaient un combat et disait qu’il montrerait à tout le monde à quoi cela ressemble lorsque vous laissez un lion entrer dans la niche.

Hannah Cifers a une fiche de 2-1 à l’UFC mais est sur une séquence de deux victoires consécutives, elle cherche à faire trois de suite ici et peut-être gagner une étape en classe pour son prochain combat. Angela Hill a pris cela dans un court délai, mais elle est 2-3 dans son dernier combat, même si elle sort d’une victoire et pourrait obtenir sa première séquence de victoires à l’UFC avec une victoire. Hill est le favori de -200 à +170 pour Cifers.

Bout des pailles: Hannah Cifers (10-3, 114,5 livres) contre Angela Hill (10-7, 116 livres)

UN TOUR: Hill est de deux pouces de plus et a deux pouces et demi de portée sur Cifers. Cifers décroche un coup de pied de jambe pour commencer. Les deux femmes manquent de droits. Un coup de pied de jambe de Cifers. Hill atterrit à gauche. Ils ont tous deux frappé des coups de poing en étroite. Coup de pied de jambe de Cifers. Hill obtient un droit sur le corps. Jab de Hill. Les deux femmes cherchent à frapper mais ne trouvent pas encore la cible de près. Quelques bourrasques dans la poche des deux femmes. Un peu à droite de Hill. Ils échangent des droits, Hill continue cependant. Un peu un droit de Cifers. Jetant un coup d’œil à droite de Hill, Cifers répond d’un coup de pied. Ils se sont repliés et ont heurté la clôture. Genoux de Hill, Cifers atterrit à droite en se brisant. Hill décroche un coup. Un autre corps à corps, les genoux de Cifers et ils ont frappé la clôture et ont commencé à sauter pour la position. Cifers frappe en se cassant et atterrit un peu. Hill frappe un coup de pied, Cifers tire un coup de corps. Hill atterrit à droite. Ils retournent le poing de Hill et ils se ligotent juste à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Hill

DEUXIÈME ROUND: Hill cherche à piquer maintenant, Cifers décroche un coup de pied dans la jambe. Les deux femmes atterrissent à gauche. Un peu d’une bonne forme Cifers. Coup de pied dans les terres de Cifers. Hill avec un droit puis Cifers décroche un coup de pied. Cifers atterrit à droite, Hill riposte. Coups de pied de Cifers. Les genoux sont échangés, ils se replient et Hill frappe d’un coup de pied dans le contrôle latéral. Hill is after an arm triangle choke, she moves to 3/4 mount and starts to land punches. Full mount now for Hill and she lands elbows. Cifers is trying to hold on and control posture but Hill breaks it and lands more blows. Hill looks to tee off with more elbows, she’s looking to force a stoppage here. Cifers is still trying to move but she’s not able to actually improve and the ref finally has to stop it and save Cifers.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Angela Hill via TKO, elbows, at 4:26 of Round 2

Mic time for Hill after that, she plays with the crowd a bit who were really invested in Cifers. She mentions that her first professional fight was in North Carolina and she’s got great memories of the state. Asked about getting more finishes lately she says she got robbed last year by the judges and feels she has to finish to guarantee wins and she’s been training harder in all aspects. When Cormier asks how soon she’ll be back she says that depends on when someone gets injured.

Hill gets really high in the mount here, and the elbows rain down from above.

Relentless top pressure from @AngieOverkill leads to the finish 😤 #UFCRaleigh pic.twitter.com/jOvFWiODVR

Jordan Espinosa just had a five fight winning streak snapped in his UFC debut when Matt Schnell submitted him, he’s trying to bounce back and score his first UFC win. Alex Perez has gone 4-1 in the UFC, only losing to top ranked Joseph Benavidez, he’s coming off of a win and is hoping to make a move in a wide open division with a win. Perez is the favorite at -260 while an Espinosa win would pay out at +210.

Flyweight Bout: #11 Jordan Espinosa (14-6, 126 lbs.) vs. #12 Alex Perez (22-5, 125.5 lbs.)

UN TOUR: These two are the same height but Espinosa has four inches of reach advantage. They touch gloves to get us going. Both men showing punches early but no one landing much. They trade leg kicks. Perez is backing Espinosa up, Espinosa blocks some punches but they wind up clinched and Perez gets a takedown into half guard. Perez uses an arm triangle threat to land body shots and elbows to the thigh. Back to the arm triangle attack but he’s locked down in half guard on the wrong side so far. More elbows to the thigh trying to set up the pass. Perez has a heck of a squeeze going, he actually bases up a bit and Espinosa goes out.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Alex Perez via Technical Submission, arm triangle choke, at 2:33 of Round 1

The First Round Finish Club thanks Mr. Perez for his work this evening. Mic time for Perez after that one, he thanks everyone for coming out and his coaches. He talks us through the finish and puts over his jiu-jitsu team and that this is what happens when you work hard. Asked who he’d like next, he can’t remember the name of Askar Askarov but that’s the guy he calls out. I’d be down for that fight.

There’s a couple of things to go over here. Conventional wisdom holds that you should pass to the same side as the choke to finish it, which is usually true; however, if you get a slightly different frame going with your arms and can base up you can finish it like this. Perez gets all the way around with the arm under the head and then in addition to his squeeze he’s able to get up on his toes and leverage down as well to lock up the choke and puts Espinosa to sleep.

Listening to Espinoza’s breathing as @alexperezMMA puts him to sleep… 😰 #UFCRaleigh pic.twitter.com/VAnQ3AsDWu

Rafael dos Anjos seems like one of those guys doomed to be a forgotten great, he’s just 1-3 in his last four fights which is somewhat mitigated by the fact that those three guys were Colby Covington, Kamaru Usman, and Leon Edwards. Dos Anjos is coming off of the loss to Edwards though and if he wants to make any kind of move towards the title picture again he needs a win here. Michael Chiesa is on a two fight winning streak since moving up to welterweight, now he’s looking to add a respected scalp to his collection and make a case for getting a shot at a top contender next. The odds are with dos Anjos at -220 to +180 on Chiesa.

Welterweight Bout: #5 Rafael dos Anjos (29-12, 170 lbs.) vs. Michael Chiesa (16-4, 170.5 lbs.)

UN TOUR: Chiesa is five inches taller and has five and a half inches of reach advantage. Both men southpaw, and they touch gloves to get us going. Chiesa circling around the outside, both men showing the jab. Both men still looking to figure out the range. Chiesa keeps getting closer and closer to the fence, dos Anjos lands a right to the body then a follow up left but Chiesa surges forward to get a clinch. Chiesa gets around to a hip and has one hook in. They wind up on the mat fully, Chiesa gets both hooks in. Dos Anjos winds up belly down, Chiesa is after the choke but dos Anjos gets back flat and defends. Chiesa gets a body triangle locked in. Chiesa is after the choke, but dos Anjos defends and he’s able to get to his hips and force Chiesa to half guard. Elbows from dos Anjos, Chiesa looks to step over and get the back again but dos Anjos slips out and they’re on the feet clinched again. This time it’s dos Anjos on the back but they wind up separating. Body kick from dos Anjos lands. Then a calf kick from dos Anjos lands. Chiesa avoids a left and gets a double leg, moves to the back as dos Anjos wall walks and they’re clinched again. They’ll wait out the last of the round in that spot.

SCORECARD: 10-9 Chiesa

ROUND TWO: Dos Anjos backing Chiesa up again. Chiesa misses a right hook, dos Anjos lands a leg kick. Forward pressure from Chiesa now, he avoids a punch and gets a clinch. Dos Anjos spins Chiesa into the fence then separates. Body kick from dos Anjos, Chiesa is off balanced but he fights up as dos Anjos clinches, then decides he doesn’t like the spot and breaks. Chiesa dives forward for a takedown along the fence, dos Anjos gets down to a knee and fights back up to his feet. Dos Anjos separates and looks to punch again. Calf kick from dos Anjos lands again. Another calf kick lands, those are adding up rapidly. They clinch again, Chiesa looking to knee as he’s got dos Anjos on the fence. Both men land knees, dos Anjos gets a body lock and spins him into the fence. Dos Anjos is after the takedown now, he gets Chiesa down briefly but Chiesa is looking to counter and get around to the back from his knees. They wind up standing and separated. Dos Anjos after the calf kick again as he’s backing Chiesa up. Another leg kick from dos Anjos lands. Dos Anjos lands a left to the body. Calf kick from dos Anjos lands. Chiesa after a double leg, gets it against the fence but he can’t secure the position and dos Anjos is looking to wall walk again. Chiesa gets the back standing but can’t retain it, dos Anjos defends a single leg but Chiesa gets his back standing again just as the round ends.

SCORECARD: 10-9 dos Anjos, 19-19 overall

ROUND THREE: They touch gloves for the last round. Both men miss punches. Bit of a left from Chiesa, dos Anjos kicks the calf and Chiesa gets a clinch. Chiesa gets the body lock takedown into half guard. Dos Anjos is trying to work a sweep, he’s using a kneebar threat to get motion but Chiesa defends and retains top position. Chiesa is threatening a kimura now, he’s got the double wrist lock but can’t keep it. Dos Anjos uses a heel hook attempt to get motion going, he’s after the inside heel hook now but Chiesa is defending and keeping him on the bottom. Chiesa gets his leg back and is out of danger now. Dos Anjos adjusts his legs, but can’t scramble back up and Chiesa is still on to pin full guard. Chiesa works some body shots, and body to head blows. A few elbows from dos Anjos but he’s got to get a finish at this point. Dos Anjos tries to attack an armbar but loses the position and Chiesa moves to half guard. Chiesa will just grind out the final few seconds here in this position.

SCORECARD: 10-9 Chiesa, 29-28 Chiesa overall

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Michael Chiesa via unanimous decision (30-27, 29-28 x2)

Dos Anjos’ continues to slide, Chiesa got a big win here arguably his biggest. Mic time for Chiesa, he just says he’ll see Colby Covington in July and walks off.

Curtis Blaydes has only ever lost to Francis Ngannou, he’s on a two fight winning streak and is looking to score one of the biggest wins of his career here by taking out a former UFC champion. Junior dos Santos just had a career resurgence stopped by Francis Ngannou, he’s trying to avoid his first ever losing streak with a win here as well as possibly getting into the title picture given the state of heavyweight. The odds are with Blaydes at -300 to a +240 comeback on dos Santos.

Heavyweight Bout: #3 Curtis Blaydes (12-2 1 NC, 248 lbs.) vs. #4 Junior dos Santos (21-6, 247 lbs.)

UN TOUR: Blaydes has three inches of reach despite them being the same height. Blaydes is coming forward early, dos Santos with a right then he defends a single leg attempt. Dos Santos lands a jab. Leg kick from Blaydes, then he reaches for a takedown but dos Santos easily defends. Dos Santos is keeping his back off of the fence very studiously so far. Blaydes lands a body kick. They trade leg kicks. Dos Santos misses an uppercut. They both miss rights. Jabs are traded as dos Santos slides away from the fence. Blaydes goes southpaw, tries a double leg but that stalls out on the fence. Blaydes lands a punch that goes into the groin of dos Santos and we’ve got time out for him. Dos Santos takes a bit of time but he does recover and we restart at distance. Both men miss rights, dos Santos then lands a leg kick. Blaydes tries a rush, dos Santos slips and circles away. Bit of a right from dos Santos, Blaydes lands a right of his own. Both men with rights, then Blaydes misses a right. Single leg attempt from Blaydes but dos Santos defends and separates. Bit of a body kick from Blaydes. Dos Santos misses an uppercut, eats a bit of a counter just as the round ends.

SCORECARD: 10-9 Blaydes

ROUND TWO: They touch gloves for the second round. Blaydes misses a right. Right from Blaydes lands flush, dos Santos then defends a takedown attempt. High kick from dos Santos is mostly blocked. Another takedown attempt from Blaydes is stuffed. One two from Blaydes wobbles dos Santos and he swarms along the fence to get the standing TKO.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Curtis Blaydes via TKO, punches, at 1:06 of Round 2

Big win for Blaydes, who’s still unfortunately living with the shadow of Francis Ngannou. Mic time for Blaydes, he feels great and puts over dos Santos as a legend and the moment for winning in this kind of spot. He talks us through some highlights, then when asked who he’d like next he wants the next title shot. He’s being interviewed by the presumptive next contender in Cormier, so that’s a little awkward.

Throwing an uppercut is usually a risky move, leading with it blindly to counter every perceived takedown attempt is just asking for this.

Blaydes takes out Dos Santos. Sensationnel. pic.twitter.com/DGhBBizmWY

OK everyone, that wraps up UFC on ESPN+ 24. Thank you all for being here, it is always appreciated. There’s no UFC event next Saturday, but in two week we have UFC 247 when Jon Jones tries to defend his title again against undefeated Dominick Reyes. We’ll have a review of this event and a preview of UFC 247 this Sunday on the 411 Ground and Pound MMA Podcast, which you can find on all podcasting apps and whatnot. Until next time stay safe out there and keep checking 411mania for all of your pop culture needs.