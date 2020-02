UFC de 411 sur ESPN + 25 Report: Blachowicz gagne

CARTE PRINCIPALE (ESPN +, 20 h HE)

# 5 Corey Anderson (205 lbs.) Contre # 6 Jan Blachowicz (206 lbs.)

Michel Pereira (170 lb) contre Diego Sanchez (171 lb)

# 13 Mara Romero Borella (125 lb) contre # 12 Montana De La Rosa (126 lb)

Kazula Vargas (156 lb) contre Brok Weaver (156 lb)

# 7 Rogerio Bontorin (126 lb) contre Ray Borg * (128 lb)

Yancy Medeiros (155 lb) contre Lando Vannata (156 lb)

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN +, 17 h HE)

Tim Means (171 lbs.) Contre Daniel Rodriguez (171 lbs.)

# 13 John Dodson (133,5 lb) contre Nathaniel Wood (136 lb)

Scott Holtzman (156 lb) contre Jim Miller (156 lb)

Devin Clark (205 lb) contre Dequan Townsend (202 lb)

Merab Dvalishvili (136 livres) vs # 13 Casey Kenney (135,5 livres)

# 12 Macy Chiasson (135 lb) contre Shanna Young (134 lb)

# 13 Mark De La Rosa (126 lbs.) Vs # 14 Raulian Paiva (126 lbs.)

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture EN DIRECT de 411mania sur UFC sur ESPN + 25. Je suis Robert Winfree et je serai votre hôte pour la soirée, en vous relayant toute l’action, les bonnes personnes telles que je les vois. L’UFC est au Nouveau-Mexique pour la première fois depuis 2014 pour cet événement et ils ont apporté une carte avec une touche locale mais pas beaucoup de battage médiatique. L’événement principal pourrait éventuellement couronner le prochain challenger chez les poids lourds légers, en supposant que Dominick Reyes n’obtiendra pas de revanche immédiate, lorsque Corey Anderson et Jan Blachowicz auront leur revanche. Anderson a remporté la première rencontre et espère vraiment obtenir un tir au titre. Au-delà, cette carte a des choix minces, mais Jim Miller se bat et il est toujours bon pour un scrap. En toute honnêteté, le meilleur combat sur toute cette carte, sur le papier, est sur les préliminaires lorsque la perspective montante Nathaniel Wood fait un pas en avant contre l’ancien challenger du titre John Dodson. Malgré le statut terne de cette carte sur papier, nous pouvons toujours espérer une grande action dans la pratique.

L’UFC sur ESPN + 25 vient au monde du Santa Ana Star Center à Rio Rancho, Nouveau-Mexique, États-Unis. Sur le commentaire, nous avons Brendan Fitzgerald et Daniel Cormier, Laura Sanko s’occupant des reportages sur place et Trevor Wittman intervenant de temps en temps. Quant aux règles, ancien jeu de règles et pas de relecture instantanée. Donc, fondamentalement, le pire des mondes possibles en matière de réglementation. J’essaierai de garder à l’esprit les anciens critères de notation lorsque je donnerai mes scores.

Mark De La Rosa est allé 2-3 à l’UFC et est sur une séquence de deux défaites consécutives, il doit se remettre du côté des victoires s’il veut faire une course à la mouche. Raulian Paiva est allé 0-2 à l’UFC, quelque peu atténué par son dernier combat annulé en raison d’une mauvaise coupe lors d’un combat très agréable. Paiva est après sa première victoire à l’UFC, et probablement son travail de 0-3 dans une division que l’UFC ne veut pas vraiment de toute façon vous fera probablement couper. Malgré son absence de victoire à l’UFC, Paiva est le favori à -280 pour un retour de +230 sur De La Rosa.

Mouche Poids Bout: # 13 Mark De La Rosa (11-3, 126 lbs.) Vs # 14 Raulian Paiva (18-3, 126 lbs.)

UN TOUR: Paiva est de deux pouces de plus et a quatre pouces et demi d’avantage de portée. Un peu de changement de position de De La Rosa au début, il décroche un coup de pied dans la jambe. Les deux hommes ont le droit de regarder, Paiva a généralement le centre de la cage, mais aucun des deux ne fait grand-chose pour soutenir l’autre. De La Rosa obtient un droit sur le corps. Paiva décroche un uppercut et fourre une tentative de retrait, puis pousse De La Rosa dans la clôture. Petits genoux de Paiva avant de se casser et de se réinitialiser. De La Rosa se balance sur le corps puis ils échangent des droits à la tête. Paiva décroche un crochet gauche en étroite. Paiva soutient De La Rosa dans la clôture, ils frappent tous les deux pendant que De La Rosa cherche à sortir de la cage. Ils se serrent et De La Rosa s’enroule sur la cage. Paiva pose des genoux à la cuisse avant de se briser. De La Rosa décroche un droit au corps puis un crochet gauche. Jab raide de De La Rosa. Les deux hommes frappent à coups de poing, Paiva décroche un uppercut. Solide dès Paiva, De La Rosa riposte à la fin du round.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Paiva

DEUXIÈME ROUND: Paiva revient à faire pression, il travaille cette fois-ci sur le corps. De La Rosa vérifie un coup de pied de jambe. Ils se retrouvent à nouveau décrochés, De La Rosa a du mal à sortir de la clôture. Paiva revient aux genoux de la jambe et du corps avec des crochets doubles sous. Ils se cassent et se remettent à distance. De La Rosa atterrit droit sur le corps mais il laisse la tête en l’air et si Paiva le voit, il le fera payer. Paiva décroche un coup de pied au mollet. Jabs au corps et à la tête de Paiva, puis il manque un droit. De La Rosa atterrit à nouveau sur le corps mais il est à la fin de ses coups la plupart du temps. Paiva décroche un autre jab, De La Rosa avec quelques coups de pied dans les jambes. Dès Paiva atterrit alors un coup de pied de jambe. Ils échangent leurs droits, puis De La Rosa évite une tentative de corps à corps. Quelques droits débarquent pour Paiva, il trouve la bonne plage où il peut atterrir et De La Rosa est en deçà de ses compteurs. Paiva décroche un autre droit. Un droit de Paiva laisse tomber De La Rosa, et celui-ci est terminé après un coup de poing sur le tapis.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Raulian Paiva via KO, coups de poing, à 4:42 du Round 2

Du temps de micro pour Paiva, il est très heureux d’avoir remporté sa première victoire à l’UFC. Il remercie ses entraîneurs et le travail qu’ils ont mis dans son jab pour le préparer et comment mettre en place le parachute, puis réitère qu’il est heureux. Il dédie la victoire à sa ville natale et à sa mère ainsi qu’à sa maman entraîneure.

Jetez un œil à l’arrivée. De La Rosa ramène sa gauche à l’arrière bas, laissant une voie de frappe ouverte pour Paiva. Si vous vous trouvez dans une position similaire, ramenez cette main gauche haut et descendez un peu plus bas derrière votre épaule pour éviter d’être frappé par ce type de coup de poing.

Macy Chiasson sort de sa première défaite quand elle a abandonné une décision à Lina Lansberg, maintenant elle cherche à rebondir et à reprendre son statut de perspective poids coq. Shanna Young fait ses débuts à l’UFC ici, elle a perdu son combat sur la Contender Series l’année dernière mais a rebondi avec une victoire à Invicta et espère faire bonne impression auprès du public de l’UFC avec une victoire. Chiasson est le plus grand favori de toute la carte avec un énorme -750 alors qu’un bouleversement Young débourserait à +500.

Bout des poids coq femmes: # 12 Macy Chiasson (5-1, 135 lb) contre Shanna Young (7-2, 134 lb)

UN TOUR: Chiasson mesure quatre pouces de plus et a sept pouces de portée sur Young. Jeune avec quelques coups de pied au début, Chiasson décroche quelques coups de poing. Les deux femmes frappent des coups de poing, Young obtient une combinaison puis un coup de pied haut gauche. Chiasson continue d’avancer mais aucune des deux femmes n’a beaucoup de défense. Le coup franc gauche de Young vacille Chiasson pendant une seconde. Ils attachent et échangent les genoux contre le corps. Chiasson n’aime pas que la distance frappe, elle oblige donc le combat à être serré. Young évite une tentative de voyage et ils reprennent l’atterrissage des genoux puis se cassent. Un autre corps à corps, Young évite un voyage et se déplace vers une position frontlock avant puis pose un genou à la tête de Chiasson. Plus de genoux de Chiasson, elle garde cela laid et proche alors qu’ils commencent à échanger genoux et coudes à partir d’une cravate à double col. Les coudes vont et viennent. Plus de genoux de Chiasson au corps, ceux-ci arrivent à Young. Plus de coudes de Young et uppercuts ainsi maintenant. Young ne peut pas sortir de cette position de corps à corps et Chiasson la déchire avec les genoux. Les jeunes se font poitrine contre poitrine mais ne peuvent pas être retirés, ils sont donc toujours décrochés. Chiasson avec le corps à corps thaïlandais à nouveau, ils frappent plus puis cassent. Le coup de tête de Chiasson est partiellement bloqué mais elle obtient un autre corps à corps et reprend les genoux à l’atterrissage. Voyage de Chiasson, Young Whizzers mais Chiasson arrive à la position de conduite. Chiasson atterrit des coups de poing, mais ne peut pas obtenir le dos avant la fin du temps.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Chiasson

DEUXIÈME ROUND: Ces deux-là ont gardé un rythme fou au premier tour, voyons s’ils peuvent continuer. Chiasson tournait en avant tôt. Jeune avec quelques deux et essayant d’éviter une position de corps à corps. Le corps donne un coup de pied à Young alors qu’elle cherche à rester à l’écart. Ils échangent des droits, Young cherche à décharger mais Chiasson s’en tire et a une prise de tête avant. Chiasson obtient un voyage pour atterrir sur le dessus tandis que Young essaie de se lever de ses genoux. Young est de retour mais toujours décroché, puis elle renverse une tentative de voyage et prend le dessus. Chiasson se remet sur ses pieds et ils sont toujours décrochés. Young appuie son poids sur le haut des épaules de Chiasson, mais Chiasson est capable de faire un voyage et d’atterrir sur le dessus en position de traînée des jambes. Chiasson atterrit un coude, Young semble un peu perdu dans la façon de sortir de la traînée des jambes et de prendre une meilleure position. Chiasson se relève et pose quelques coups de poing. Young cherche à attacher une jambe mais Chiasson la garde à plat sur le dos pour annuler cette tentative. Le round se clôturera dans cette position, et quelques coups de plus de Chiasson.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Chiasson, 20-18 Chiasson au total

TROISIÈME TOUR: Chiasson traque tôt. Jeune avec un coup de hache mais elle glisse et Chiasson prend le dessus en position de conduite. Mauvaise décision de Young. Quelques droits sur la terre de Chiasson, et elle cherche également des opportunités d’étouffement. Quelques coups de poing supplémentaires de Chiasson tandis que Young cherche à mettre en place une promenade murale. Chiasson cherche à prendre le dos complètement, elle a au moins un crochet de ce que je peux voir. Young finit par s’aplatir pendant une seconde, mais juste un crochet pour Chiassong. Chiasson perd l’hameçon mais roule toujours bien, décrochant quelques coups et flottant sur Young. Young essaie de rouler sous, Chiasson se déplace avec elle et conserve la position de conduite. Chiasson obtient un crochet et est après le starter mais ne l’obtiendra pas avant la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Chiasson, serait 10-8 selon les nouvelles règles, 30-27 Chiasson au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANTE – Macy Chiasson par décision unanime (30-26 x3)

Pas de problème du tout avec Chiasson obtenant un troisième tour 10-8 même sous les anciennes règles. Aucune interview pour Chiasson cependant.

Casey Kenney est sur une séquence de six victoires consécutives, dont deux victoires à l’UFC qui l’ont vu émerger comme un espoir dans la division des poids coq, il cherche à prolonger cette séquence ici et à commencer à plaider pour une intensification de la compétition. Merab Dvalishvili est allé 2-2 à l’UFC mais est sur une séquence de deux victoires consécutives et pourrait plaider en faveur d’un classement dans le top quinze avec une victoire ici. Les chances sont proches mais penchent vers Dvalishvili à -180 à +150 pour Kenney.

Bout poids coq: Merab Dvalishvili (9-4, 136 livres) vs # 13 Casey Kenney (13-1-1, 135,5 livres)

UN TOUR: Kenney est un pouce plus grand mais la portée est identique. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Kenney commence à sauvegarder Dvalishvili tôt. Dvalishvili frappe un coup de pied latéral sur le corps, mais Kenney le fait toujours entrer dans la clôture. Kenney obtient un coup de pied de jambe intérieur. Dvalishvili manque quelques coups de poing. Peu d’un coup de pied du corps de Kenney, Dvalishvili manque un coup de poing en rotation. Une position passant de Kenney maintenant. Kenney décroche un coup. Un droit des terres de Kenney. Vérifiez à droite des terres de Kenney. Dvalishvili avec un choix de cheville, mais il ne peut pas obtenir le retrait et ils recommencent à travailler à distance. Dvalishvili rate un autre coup de poing. Kenney rate un coup de poing. Gauche de Kenney atterrit puis un coup de pied de jambe intérieur. Dvalishvili obtient une double jambe, Kenney recule, mais Dvalishvili est toujours sur ses retours de tapis de travail arrière. Kenney recule contre la clôture, Dvalishvili obtient un claquement de jambe double surélevé puis pose des coups de poing. Kenney recule et libère. Gaucher pour Kenney en ce moment, il décroche un coup de pied puis un crochet droit. A gauche de Kenney, Dvalishvili fait marche arrière. Dvalishvili essaie une seule jambe mais ne peut pas la finir et ils se cassent. Kenney s’avance, atterrit à gauche tout droit que Dvalishvili n’a pas aimé du tout et ils se sont imposés. Les genoux de Kenney pendant qu’ils jockey pour la position. Les deux hommes se mettent à genoux lorsqu’ils se brisent et la ronde se termine.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Dvalishvili mais proche

DEUXIÈME ROUND: Kenney décroche un coup de pied en rotation, puis ils ratent tous les deux plusieurs poings en rotation. Un peu à droite de Kenney mais le rythme de Dvalishvili lui arrive un peu. Dvalishvili tente une tape au genou mais Kenney se défend. Le crochet gauche des terres de Kenney affleure. Les deux hommes ont des droits bloqués, puis Kenney évite une tentative de retrait. Kenney décroche une autre gauche. Une autre tentative de retrait de Dvalishvili se termine cette fois. Kenney se libère et retourne au centre de la cage. Dvalishvili s’avance mais il se heurte à de courts coups de poing. Laissé au corps depuis les terres de Kenney. Dvalishvili décroche un droit. Un peu à droite de Kenney. Les deux hommes ont des droits fonciers, Dvalishvili rate plusieurs attaques tournoyantes. Kenney décroche un crochet droit puis un coup de pied de jambe intérieur. Dvalishvili obtient un retrait et se déplace en position de conduite. Kenney recule, le tapis de travail de Dvalishvili revient. Un genou de Dvalishvili. Dvalishvili travaille peut-être pour un crucifix, mais Kenney est en train de remonter. Kenney ne peut pas obtenir gratuitement et Dvalishvili travaille toujours les retours de tapis à partir d’un verrou de taille arrière. Quelques genoux de Dvalishvili dans la cuisse à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Dvalishvili mais encore une fois, il le vole probablement avec la séquence de clôture, 20-18 Dvalishvili au total

TROISIÈME TOUR: Les deux hommes tournent en rond et semblent un peu fatigués étant donné le rythme et l’altitude. Kenney décroche un crochet droit. Les deux hommes balancent des hameçons sauvages. Maintenant, ils ratent tous les deux des coups de poing, puis Kenney évite une tentative de retrait. Kenney atterrit à gauche en fin puis évite un crochet. Dvalishvili décroche un droit. Dvalishvili tente un démontage, Kenney l’évite et arrive presque au sommet mais ils finissent par décrocher. Voyage à l’extérieur de Dvalishvili et il atterrit en contrôle latéral. Kenney essaie de s’inverser, Dvalishvili travaille avec lui mais Kenney est libre et libre. Autre démontage de Dvalishvili, il cherche cette fois à monter les jambes. Kenney travaille à genoux, Dvalishvili atterrit quelques coups de poing puis frappe un retour de tapis pour atterrir en contrôle latéral. Encore une fois, Kenney fonctionne, mais encore une fois, il a frappé avec un retour de tapis et Dvalishvili se déplace pour monter à l’arrière cette fois et cherche à décharger. Dvalishvili a les deux crochets et atterrit quelques coups de poing tout en essayant d’aplatir Kenney. Kenney trouve un endroit relativement sûr et va juste sortir les dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Dvalishvili, 30-27 Dvalishvili au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Merab Dvalishvili par décision unanime (29-28, 30-27, 30-25)

30-25 est totalement inutile sous l’ancien système de notation, ou probablement même le nouveau en toute honnêteté car seul le troisième était suffisamment dégrossi pour le justifier. Pas d’interview pour Dvalishvili.

Devin Clark est allé 4-4 à l’UFC, il a échangé des victoires et des pertes au cours de ses six derniers combats, mais il espère probablement que le schéma se maintiendra au moins pour ce combat alors qu’il sort d’une défaite et espère éviter sa première séquence de défaites. Dequan Townsend est allé 0-2 à l’UFC à la fois léger et moyen, il est de retour à poids léger pour ce combat et se bat probablement pour son travail. Clark est votre favori à -400, tandis que Townsend paierait à +300.

Bout léger léger: Devin Clark (10-5, 205 livres) contre Dequan Townsend (21-10, 202 livres)

UN TOUR: Townsend mesure trois pouces de plus et a quatre pouces de portée sur Clark. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Coup de pied dans la jambe de Clark. Townsend manque quelques coups de poing. Les deux hommes essaient toujours de se faire une idée de la portée et du timing. Clark force un corps à corps sur la clôture à la recherche d’un retrait. Quelques genoux à la cuisse de Clark, mais il ne peut terminer aucune de ses tentatives de démontage. Townsend obtient un sous crochet et atterrit quelques coups de corps avec l’autre main tout en cherchant à se séparer. L’arbitre les brise alors que les choses tournent mal, Clark tire immédiatement sur un takedown et le met en demi-garde. Quelques coudes courts de Clark, et je pense que les oiseaux “woo” sont arrivés, dommage que j’appréciais cette foule. Clark passe à la monture complète et semble décharger mais ne peut pas obtenir sa posture. Un coude de Clark est fondamentalement le dernier coup du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Clark

DEUXIÈME ROUND: Clark se dirigea à nouveau vers l’avant, Townsend cherchant à maintenir la distance. Un peu à droite de Townsend après avoir raté un crochet gauche. Clark tire son propre droit. Aucun des deux ne fait grand-chose pour le moment. Townsend manque une droite mais atterrit à gauche, il a l’air de se précipiter mais Clark l’utilise pour changer de niveau et obtenir un retrait en contrôle latéral. Quelques genoux au corps de Clark, maintenant aussi quelques coudes courts. Plus de coudes venant de Clark. Clark avec des coudes au corps aussi, Townsend est plutôt bien coincé ici. Quelques coups de poing courts de Clark maintenant, il essaie de monter mais Townsend obtient la moitié de la garde de ce mouvement. C’est là que le tour se terminera.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Clark, près de 10-8, 20-18 Clark au total

TROISIÈME TOUR: Townsend recule au début de la manche, il manque quelques coups de poing. Le coup franc de Townsend est bloqué. Clark bloque un genou et s’éloigne de la clôture. Clark décroche un coup. Double jambe de Clark, et il la prend en pleine garde. Les choses tournent mal ici, mais Clark essaie de travailler suffisamment pour éviter d’être debout. Clark pose des coups de poing et des coudes courts tout en cherchant à se tenir debout. Le corps à la tête travaille de Clark alors qu’il cherche à passer mais Townsend le garde sous contrôle et dans la garde. Quelques coudes plus courts de Clark puis un droit juste à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Clark, 30-26 Clark au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Devin Clark par décision unanime (30-27, 30-26 x2)

Townsend n’a pas le genre de brouillage ou de jeu bas pour justifier une position dans l’UFC, Clark obtient une autre victoire mais ne reçoit pas d’interview.

Jim Miller est un vétéran et une légende du sport, il est dans l’UFC depuis 2008 et détient le plus de victoires dans l’histoire des poids légers de l’UFC, a maintenant égalisé Donald Cerrone pour la plupart des apparitions dans l’histoire de l’UFC, la plupart des victoires de soumission dans l’histoire des poids légers, et pourrait prendre la possession exclusive de la troisième place dans la plupart des arrivées de l’histoire de l’UFC s’il en obtient une ici. Miller est allé 3-1 dans ses quatre derniers combats, est sur une séquence de deux victoires consécutives et cherche à poursuivre son incroyable carrière alors qu’il se termine. Scott Holtzman est allé 4-1 lors de ses cinq derniers combats, il est à la recherche de la plus grande victoire de sa carrière sur une légende comme Miller. Holtzman est le favori -150 à un retour +120 sur Miller.

Bout léger: Scott Holtzman (13-3, 156 livres) contre Jim Miller (31-13 1 NC, 156 livres)

UN TOUR: Holtzman est un pouce plus grand tandis que Miller a deux pouces d’avance. Miller se bat contre Southpaw. Les deux hommes font une recherche précoce de distance, cherchant à se lire. Miller frappe un coup de pied de jambe intérieur qui prend Holtzman brièvement vers le bas, mais Holtzman revient rapidement. Ils manquent tous les deux des coups de poing puissants. Holtzman appuie maintenant vers l’avant, cherchant à appuyer l’action, mais Miller le soutient avec un coup de pied gauche puis intérieur. Un autre a quitté pour Miller alors que Holtzman manque un coup de poing. Miller décroche un coup de pied puis une combinaison de coups de poing. Plus à l’intérieur des coups de pied de la jambe de Miller, Holtzman atterrit à droite. Miller atterrit à gauche. Holtzman n’arrête pas d’amener Miller à la clôture, mais il n’en fait pas grand-chose. Miller atterrit à gauche, tente un démontage mais ne peut pas le terminer et ils finissent par décrocher. Holtzman pose un coude et met Miller dans la cage. Quelques genoux de Miller avant qu’il ne glisse librement. Encore une fois, il a atterri pour Miller, mais encore une fois, mais cette fois Holtzman atterrit à droite pour contrer. Coup de pied de jambe intérieur de Miller, puis il manque une gauche et Holtzman atterrit un contre-droit. Miller continue à atterrir ce coup de pied de jambe intérieur mais il devient prévisible avec sa gauche et Holtzman le contrecarre avec une droite. Un peu d’un uppercut de Miller. Ils manquent tous deux à nouveau des coups de poing puissants, Miller oscille Holtzman avec une gauche et Holtzman recule. Holtzman évite un coup de poing de surhomme comme la dernière véritable offensive de Miller à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Miller

DEUXIÈME ROUND: Holtzman revient à la pression vers l’avant, Miller travaille toujours les coups de pied dans les jambes. Ces coups de pied de Miller s’additionnent, et il atterrit à gauche pour contrer à droite. Holtzman décroche un droit. Ils se rapprochent de la clôture et Miller commence à tirer rapidement à genoux. Holtzman a Miller sur la clôture, mais a du mal à obtenir beaucoup d’offense. Miller avec quelques coudes à proximité, puis Holtzman recule. Miller bloque à droite et atterrit à gauche. Holtzman rate une attaque tournoyante, Miller le prend vers le bas puis se déplace vers l’arrière tandis que Holtzman se lève. Miller a un crochet et cherche un retour de tapis, il met le crochet en place et Holtzman peut se libérer. Une combinaison de Holtzman atterrit principalement, Miller atterrit à gauche, mais Holtzman utilise le travail de combinaison plus que Miller à ce stade. Holtzman décroche un droit, et ils se replient de nouveau. Holtzman obtient un voyage intérieur et atterrit dans la garde de Miller. Miller se dirige rapidement vers la garde en caoutchouc, Holtzman se tient libre et plane sur Miller puis atterrit à droite. Holtzman se déplace en demi-garde et atterrit quelques coudes courts. Miller essaie de jouer la défense de son dos. Holtzman décharge pour les dernières secondes du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Holtzman, 19-19 au total

TROISIÈME TOUR: Holtzman cherche à reprendre la pression avant ce tour. Un peu de laisser Miller, puis un coup de pied de mollet. Holtzman décroche un droit. Les deux hommes manquent des coups de poing puissants. Miller atterrit à gauche, Holtzman décroche un jab. Miller avec une autre ligne droite à gauche puis un tir du corps. Le coup franc de Miller est bloqué. Holtzman décroche un droit. Ils se décrochent à nouveau et s’entraînent avant de se casser. Holtzman avec quelques droits, Miller atterrit à gauche. Ils ratent tous les deux un bon nombre de coups de poing et décrochent à nouveau. Miller pose un genou contre le corps alors qu’ils heurtent la clôture. Les deux hommes avec des genoux, Holtzman atterrit un coude. Les deux hommes frappent à coups de poing à la main puis se replient à nouveau. Plus de genoux vont et viennent puis se cassent. Miller reprend les jambes de Holtzman mais ne peut pas capitaliser. Le coup de pied du corps de Miller atterrit puis un coup de pied haut est bloqué. Retirez le compteur à droite des terres Holtzman. Un autre corps à corps et Miller se remettent à genoux contre le corps. Holtzman pose un coude. Ils se cassent et recommencent à frapper. Miller atterrit à gauche mais cette puissance de feu n’est plus là. Ils échangent, Holtzman évite un coup de tête et nous nous bagarrons encore plus avec le temps.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Holtzman, 29-28 Holtzman au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Scott Holtzman par décision unanime (30-27, 29-28 x2)

30-27 semble faux compte tenu de la façon dont Miller a vacillé Holtzman dans ce tour. Plus d’interview.

John Dodson n’est allé que 1-3 dans ses quatre derniers combats, et cette victoire a été une décision partagée très douteuse. Dodson essaie de se remettre du côté gagnant et d’éviter de tomber dans l’obscurité. Nathaniel Wood est sur une séquence de huit victoires consécutives avec trois victoires à l’UFC qui ont toutes été terminées, Dodson représente une étape en compétition et Wood espère le faire sortir et commencer à bouger dans le classement. Wood est favorisé pour gagner de -155 à +125 pour Dodson.

Bout des poids coq: # 13 John Dodson (20-11, 133,5 livres) contre Nathaniel Wood (16-3, 136 livres)

UN TOUR: Le bois a trois pouces de hauteur et s’étend sur Dodson. Southpaw pour Dodson. Ils commencent tous les deux à bouger tôt, Wood frappe un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Laissé au corps par Dodson. Plus de coups de pied de la part de Wood, cherchant juste à marquer et à perturber Dodson. Bois avec quelques coups de pied avant sur le corps puis tout droit. Un peu à gauche de Dodson. Wood décroche un crochet gauche. Dodson atterrit à gauche du corps. Wood riposte avec un droit à lui puis un crochet gauche derrière. Ils attachent brièvement et échangent des coups de poing avant de se briser. Du bois avec quelques gauches dans lesquelles Dodson a tourné. Dodson continue toujours de tourner en rond à chaque fois qu’il doit descendre de la clôture et Wood lit cela. Dodson atterrit à gauche. Bois avec un coup de pied avant au corps puis un peu à droite. Uppercut à droite puis à gauche de Wood et une autre à droite alors que Dodson tentait de faire demi-tour. Ils échangent des coups de poing à main. Un autre droit de Wood et ils décrochent. Dodson met Wood sur la clôture, Wood le retourne. Tapez sur le genou de Wood et il a brièvement Dodson, il frappe Dodson plusieurs fois alors que Dodson reprend ses pieds et se sépare. Wood obtient un autre coup de pied avant et un droit. Ils regardent loin les dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Bois

DEUXIÈME ROUND: Wood fait pression sur Dodson à nouveau au début du tour. Dodson atterrit à gauche mais ne parvient pas à la suite. Un peu à gauche de Dodson alors qu’il essaye de s’élancer de la clôture. Wood garde Dodson le long de la clôture, il pose un coup. Le coup de pied de Wood va dans l’aine et nous avons le temps. Je ne me souviens pas d’un combat où Dodson n’a pas pris un coup de pied à l’aine à ce stade. De retour au combat assez rapidement, Wood donne toujours des coups de pied puis atterrit à droite. Dodson n’est pas à gauche. Un peu à gauche de Dodson, Wood avec un coup de pied à l’intérieur de la jambe puis un autre coup de pied avant dont Dodson se plaint d’avoir frappé l’aine. Replay montre qu’il a jeté un coup d’œil à la tasse et Wood reçoit un avertissement sévère concernant sa sélection de cibles. Retour aux combats et Wood fait pression, puis atterrit à droite. Dodson le blitz mais ils finissent par être coincés sur la clôture. Un coup de coude de Dodson alors qu’ils se brisent. Plus de pression vers l’avant de Wood, qui atterrit un peu à droite et à gauche. Un autre droit de Wood atterrit et ils décrochent à nouveau. Dodson pose un coude dans le corps à corps. Les deux hommes ont des dommages autour des yeux. Les choses calent en ce moment alors qu’ils tentent de se positionner. L’arbitre les sépare et on a le temps pour la coupe sur le sourcil gauche de Wood. Le médecin est là pour le vérifier, n’a aucun problème avec la poursuite du combat et nous sommes de retour à l’action. Dodson tente une rafale, ils échangent à l’intérieur des jambes et nous obtenons des feux d’artifice juste à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Dodson selon toute probabilité, 19-19 au total

TROISIÈME TOUR: Ils échangent des coups de poing mais Dodson laisse tomber Wood avec une gauche, puis il se précipite sur le tapis pour forcer l’arrêt.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – John Dodson via TKO, coups de poing, à: 16 de la ronde 3

Le Final Round Finish Club remercie M. Dodson pour son travail ce soir. C’est le premier résultat de Dodson en près de quatre ans, et il obtient une interview. Il dit que c’est incroyable de gagner, joue avec la foule puis exprime son amour à sa femme et à ses filles. Il dit qu’il savait qu’il pouvait trouver ce contre-coup alors que Wood devenait trop agressif et allait y passer.

Regardez la main gauche de Dodson dans cet échange, il est toujours dominant dans la main gauche, mais dans ce genre d’échanges, la plupart des gens se déplacent d’un côté à l’autre en termes d’offense. Au lieu de cela, Dodson triple simplement la main gauche et Wood ne garde pas ce même côté correctement défendu, et Dodson a toujours le pouvoir de faire asseoir les gens.

Tim Means a eu une carrière de haut en bas, mais il est allé 2-1 dans ses trois derniers combats et sort d’une victoire. Means espère sa première séquence de victoires depuis 2016 ainsi que peut-être une autre opportunité de premier plan. Daniel Rodriguez est sur une séquence de six victoires consécutives, y compris une victoire dans la série Contender, il espère que cela continue ici et obtenir cette toute première victoire importante de l’UFC à son actif. Les chances sont avec des moyens à -340 tandis que le gain de +270 de Rodriguez doit tenter quelques parieurs.

Bout de poids welter: Tim Means (29-11-1 1 NC, 171 lbs.) Contre Daniel Rodriguez (10-1, 171 lbs.)

UN TOUR: Le moyen a un pouce de hauteur et s’étend sur Rodriguez. Les deux hommes combattant gaucher. Signifie un coup de pied dans la jambe. Agression de la part de Means et il obtient une double jambe mais Rodriguez est de retour et libre assez rapidement. Un peu à gauche de Means. Rodriguez décroche un coup de pied de jambe. Moyens atterrit un coup de pied de jambe, puis un autre et ils décrochent. Ils se cassent sans incident. Rodriguez décroche un coup. Contre-droite pour Moyens terres. Rodriguez décroche un coup, puis un coup de pied de jambe intérieur. Les deux hommes frappent à la main avec des coups de poing, mais Means a mieux atterri. Rodriguez revient à piquer et à tourner en rond. Coup de pied de la jambe des moyens. Signifie des coups de poing dans un corps à corps mais rien n’en sort et ils se cassent. Rodriguez évite quelques coups de poing puis manque également quelques coups de poing. Les deux hommes ont des coups de poing électriques bloqués. Les moyens continuent d’avancer, Rodriguez lui donne quelques coups. Moyens atterrit à gauche du corps. Double coup puis à gauche de Rodriguez, Means décroche un coup de pied de jambe. Un énorme gauche de Rodriguez juste au plancher de corne signifie, mais la cloche le sauve probablement car il était à genoux et gravement blessé.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Rodriguez

DEUXIÈME ROUND: Les moyens semblent s’être rétablis au début du tour. Means pousse encore une fois, Rodriguez donne un coup de pied et atterrit dans la jambe. Rodriguez atterrit à gauche et maintient toujours son jab en jeu. A gauche de Rodriguez titube les Moyens une seconde. Ils échangent des gauches, ce qui signifie que les terres ont un coup de pied aussi. Rodriguez revient à piquer et à bouger. Un autre gauche de Rodriguez laisse tomber Means à genoux pendant une seconde, Rodriguez le traque à ce stade. Means recule, s’avançant maintenant, mais dès qu’il s’avance, il mange un jab. Les jambes des moyens ne sont pas vraiment sous lui à ce stade. Certains jabs de Means maintenant, ils échangent des jabs. Rodriguez a un jab vraiment sympa, surtout pour un gaucher. Un peu à gauche de Rodriguez, puis un autre. Davantage de gauches de Rodriguez et Means sont blessées, Rodriguez obtient un droit et Means est après un démontage. Rodriguez s’empare d’un étranglement guillotine / ninja et Means doit taper.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Daniel Rodriguez via Soumission, starter à guillotine électrique, à 3:37 du Round 2

Zut d’un début pour Rodriguez, mais il n’a pas d’interview.

Cela ne raconte pas toute l’histoire du combat, mais voici la fin. Signifie la panique dans la tentative de retrait, Rodriguez met son bras sous le cou au point où il a une position de bras de type étrangleur arrière nu de l’avant, et resserre les choses jusqu’à ce que Means doive taper.

Cela le fait pour une action préliminaire, bien que nous soyons toujours sur ESPN + pour la carte principale.

Lando Vannata n’a que deux victoires au cours de son mandat à l’UFC, il vient d’une perte et pourrait vraiment utiliser une victoire ici pour aider à un peu de sécurité d’emploi. Yancy Medeiros est sur une séquence de deux défaites consécutives avec une défaite et a terminé dans les deux, il est aussi un peu dans un scénario à gagner s’il veut un jour courir dans la division. Vannata est un léger favori de -130 à -100 sur Medeiros.

Bout léger: Yancy Medeiros (15-6 1 NC, 155 lbs.) Contre Lando Vannata (10-4-2, 156 lbs.)

UN TOUR: Medeiros est un pouce plus grand et a quatre pouces et demi d’avantage de portée. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Vannata fait un peu de changement de position. Un peu à droite de Vannata. Coup de pied dans la jambe et quelques coups de poing de Vannata. Medeiros avec un jab. Coup de pied haut de Vannata atterrit partiellement, puis juste derrière. Medeiros vérifie un coup de pied de jambe. Juste à droite des terres Vannata. Vananta avec un coup de pied droit et une jambe. La combinaison de Vannata fait reculer Medeiros contre la clôture. À gauche du corps et à droite des terres de Vannata. Un peu d’un uppercut des terres de Medeiros. Regardant directement de Vannata. Coup de pied du corps de Medeiros. Un deux de Vannata. Les deux hommes manquent des coups de poing dans la poche. Coup de pied haut de Vannata atterrit partiellement pour fermer le tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Vannata

DEUXIÈME ROUND: Les deux hommes changent de position alors qu’ils se déplacent à nouveau. Vannata envoie un coup de pied avant au corps. Medeiros obtient un droit. Un peu à droite de Vannata. Ils se décrochent, Vannata obtient un coup de pied mais ne semble pas vouloir entrer dans un match de lutte alors Medeiros reprend ses pieds et recommence à tourner. Vannata atterrit à gauche. Les deux hommes frappent de près. Les gauches sont échangées, puis Vannata obtient un droit. Ils échangent quelques coups. Medeiros atterrit à gauche. Vananta décroche un crochet gauche puis un droit. Vannata se verrouille à la taille à l’arrière d’une tentative de retrait, puis frappe Medeiros alors qu’ils se séparent. Le coup de pied avant au corps de Vannata double Medeiros pendant une seconde, puis Vananta manque un coup de pied de roue à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Vannata, 20-18 Vannata dans l’ensemble

TROISIÈME TOUR: Ils touchent des gants pour le tour final. Je me demande si Vannata retournera au corps. Gauche au corps puis terre à droite pour Vannata. Vananta décroche un coup de pied de roue. Un peu de jab de Medeiros. Vannata manque un droit. Le coup de pied au corps de Vannata maintenant. Medeiros saigne du nez. Les deux hommes échappent à certains coups de poing. Jab de Medeiros. Vananta atterrit à droite puis un coup de pied avant sur le corps. Les coups de pieds sont échangés, puis Vannata atterrit à gauche du corps. Vannata atterrit à gauche. Dès Vannata puis un coup de corps. coup de pied du corps des terres de Vananta. Medeiros décroche un jab. Medeiros évite un coup de pied de roue, puis entre dans un deux. Retiré de Vannata, Medeiros recule et atterrit au coude. Un deux des terres de Medeiros, Vannata riposte et Medeiros vacille. Vannata évite quelques coups de poing et le temps presse.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Vannata, 30-27 Vannata dans l’ensemble

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANTE – Landa Vannata via décision unanime (30-27 x3)

Pas un combat terriblement engageant, mais Vannata obtient une interview. Il dit que gagner dans sa ville natale a mis longtemps à venir et joue avec la foule. Il met sur son équipe et sent qu’il essaie toujours de trouver son plafond alors qu’il grandit en tant que combattant.

Rogerio Bontorin a une fiche de 2-0 à l’UFC et espère arriver à trois d’affilée ici aux dépens d’un ancien challenger pour le titre tout en se révélant comme un concurrent en herbe dans la division des mouches. Ray Borg vient de battre une séquence de deux défaites consécutives, il a manqué de poids pour la quatrième fois lors de sa course à l’UFC et pour la troisième fois au poids mouche, il a donc probablement besoin d’une victoire pour aider à atténuer ce problème continu. Borg is after his first UFC winning streak since 2017. Borg closed as a -145 favorite to + 115 for Bontorin.

Flyweight Bout: #7 Rogerio Bontorin (16-1, 126 lbs.) vs. Ray Borg (12-4, 128 lbs.)

UN TOUR: Bontorin is an inch taller and has four inches of reach over Borg, who also missed weight. Some circling to start, Bontorin is generally walking forward on Borg. Bontorin lands a jab. They trade rights then Bontorin lands a left hook. Bontorin goes southpaw, then back to orthodox. Both men miss punches then Borg tries a double leg that winds up in a clinch on the fence. Bontorin has Borg on the fence and is looking for takedowns. Borg is staying upright but Bontorin has his back standing. Borg goes for a single leg, Bontorin defends but Borg switches to a double leg and has Bontorin down in half guard. Bontorin gets full guard, works it high and is looking for an armbar. Borg lands an elbow and looks to pass but isn’t able to do so yet. Bontorin is sitting on the fence, he wall walks and is up with Borg holding a rear waist lock. Borg is after a single leg, he lands a right and then completes the takedown into half guard. Short elbows from Borg and that’s where the round will end.

SCORECARD: 10-9 Borg

ROUND TWO: Borg circling again, tries a single leg, and this time Bontorin defends. Borg is relentless as they hit the fence, he switches his level and gets a takedown then hops around to the back of Bontorin. Both hooks in for Borg, he’s looking for the choke. Body triangle now for Borg as he takes the backpack position when Bontorin stands. A few hammer fists from Borg, Bontorin lands an elbow. Borg bails on the body triangle, Bontorin breaks his grip but Borg adjusts and dumps him down landing in half guard. Full guard now for Bontorin, Borg responds with an elbow. Borg moves to the back again, Bontorin stands so Borg holds the backpack as the round ends.

SCORECARD: 10-9 Borg, might be 10-8, 20-18 Borg overall

ROUND THREE: Bontorin tries a one two but misses. Borg is backing up, Bontorin misses a left and they clinch up. Single leg from Borg, he gets Bontorin down again against the fence and looks to work from half guard. Bontorin back up, Borg hits a mat return then jumps for his back but can’t secure it before they’re back up and still clinched. Borg keeps working mat returns, he jumps to the back with both hooks in as Bontorin stands again. Some body shots from Borg as he looks for the choke. Borg bails on the backpack position then hits a mat return from a rear waist lock. Double leg from Borg, he’s still going with elbows and knees while controlling Bontorin. Double leg from Borg and he’s in half guard. Elbows from Borg as Bontorin gets full guard again. Borg lands a right as he moves to the ride position while Bontorin tries to wall walk again. Knee from Borg, Bontorin gets chest to chest but Borg hits a double leg and lands more punches as the round ends.

SCORECARD: 10-9 Borg, another possible 10-8, 30-27 Borg overall

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Ray Borg via unanimous decision (30-25, 30-27 x2)

Mic time for Borg after that win. He says it feels good to be back at flyweight, then apologizes for missing yet again and says he needs a better system then thanks them for sticking with him despite his gaffs. He plays to the crowd a bit, then says he came into this fight to push the pace and apologizes for the lack of finish. He puts over his home town and the crowd seems engaged.

Brok Weaver brings a seven fight winning streak into his UFC debut, he’s looking to continue that momentum and leave a good first impression on the UFC audience. Rodrigo Vargas lost his UFC debut last year, he’s hoping to bounce back and get his first win inside the Octagon. Weaver closed as a notable -280 favorite over Vargas’ +230.

Lightweight Bout: Kazula Vargas (11-3, 156 lbs.) vs. Brok Weaver (14-4, 156 lbs.)

UN TOUR: Weaver is four inches taller but has just an inch and a half of reach advantage. Both men come out southpaw. Vargas is punching forward looking to engage. Body work from Vargas then a leg kick. Weaver coming forward now, and eats another leg kick. Vargas still swinging to the body, he catches a kick and tries a knee. They get close and Vargas lands a couple of rights then looks for a single leg and gets it. Weaver scoots to the fence and looks to set up a wall walk. Vargas has one of the legs tied up, Weaver still looking to stand. A few body shots from Vargas as Weaver is building himself towards a wall walk but Vargas scoops both legs to sit on instead of just one. Weaver sits for a guillotine choke, that’s pretty tight and he’s got full guard going. Vargas is able to get his head free and resuming controlling things. A few rights land for Vargas, then he digs to the body as well. Weave is back to his feet but still in the clinch. Kimura attempt from Weaver bu the loses the grip and Vargas lands punches as Weaver was seated but he landed what looked like an illegal knee that knocked out Weaver so the ref waves this one off.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Brok Weaver via Disqualification, illegal knee to the head, at 4:02 of Round 1

Replay confirms the blow, Weaver was basically sitting on the mat so even under the new rules that would have been illegal. Vargas might have been aiming for the chest but he landed to the jaw and this is what we’ve got. No interview for anyone.

Here’s a look at the finish, Vargas is probably aiming for the chest here but Weaver doesn’t get up that fast and it winds up hitting him in the face. Even under the new unified rules this is illegal, Weaver is still on his seat/knee.

Montana De La Rosa just suffered her first loss in the UFC, she’s looking to bounce back with a win here and continue moving up the flyweight ranks. Mara Romero Borella has gone 2-2 in her last four but is coming off of a loss and looking to avoid her first UFC losing streak with a win here. De La Rosa is the favorite at -170 to a +140 payout on Borella.

Women’s Flyweight Bout: #13 Mara Romero Borella (12-6 2 NC, 125 lbs.) vs. #12 Montana De La Rosa (10-5, 126 lbs.)

UN TOUR: De La Rosa is an inch taller while Borella has an inch of reach advantage. Both women start probing with jabs early. Borella lands a few punches. High kick from De La Rosa is blocked. Borella catches a leg kick and gets a takedown, De La Rosa scrambles back up quickly and they fight in the clinch for a second or two before breaking. Takedown attempt from De La Rosa, but Borella steps over and they scramble with Borella holding a modified ride position. Borella might be setting up a twister attempt, she’s not all the way there but there’s some potential for it. Borella moves to the ride position and lands some elbows to the kidney, that’s just mean. De La Rosa goes for a slow motion arm drag, and uses that to come up and get the back standing then hits a mat return. Borella back up, De La Rosa jumps to the backpack position. De La Rosa bails on the hooks a bit, Borella is working to turn into her. De La Rosa puts one hook back in and looks to maintain the position. Borella with some elbows to the thigh, De La Rosa knees the body a few times as the round ends.

SCORECARD: 10-9 Borella

ROUND TWO: Body kick from De La Rosa to get us going. Borella lands a right. They clash on rights. They clinch up after a missed flurry from Borella, and De La Rosa gets the back then trips Borella down. De La Rosa has the back but no hooks as she looks to establish some control. One hook in now for De La Rosa, she’s looking to attack with chokes. Both hooks now for De La Rosa, and she lands a few body shots to try and open up choke opportunities. Borella is just defending right now. De La Rosa moves towards the mount but Borella forces her to side control instead. Borella to her knees again, De La Rosa gets the back again though and lands some punches. Some elbows from De La Rosa close out the round.

SCORECARD: 10-8 De La Rosa, she had the back almost all round, 19-18 De La Rosa overall

ROUND THREE: Some more feinting and moving early from both women. Neither woman is finding much success on the feet. Bit of a right from De La Rosa gets Borella to back up for a moment. They trade rights and Borella goes down, De La Rosa follows her down and winds up in her full guard. Some body shots from De La Rosa but Borella is tying her up so far. De La Rosa is looking to pass to half guard, she lands a few elbows while working. De La Rosa elbows the body and looks to set up an arm triangle choke. Borella is keeping her in half guard and that will help stop the choke attempt, De La Rosa lands a hammer fist as time runs out.

SCORECARD: 10-9 De La Rosa, 29-27 De La Rosa overall

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Montana De La Rosa via unanimous decision (30-27 x3)

No issue with De La Rosa taking the first, and she gets an interview. She feels great and is grateful her husband is here, he fought on the first fight of the night, then she puts over her team for getting her ready. She talks about how hard she’s worked on her wrestling lately and is happy to have shown off her progress.

Diego Sanchez has been in the UFC since way back in 2005 but all the years and wars have definitely caught up to him. Honestly it’s at the point where anyone who loses to him says more about them than it does about Sanchez. Sanchez lost to Michael Chiesa last year and is hoping to extend his time in the UFC more by avoiding another losing streak. Michel Pereira is a genuine wild man in the cage, prone to trying out gymnastic routines and the like. Pereira lost his last fight after gassing himself out in about 90 seconds, he’s hoping to get back on the winning side of things here and notch probably his highest profile win. Pereira is favored to do just that at -165 to +135 for Sanchez.

Welterweight Bout: Michel Pereira (23-10 1 NC, 170 lbs.) vs. Diego Sanchez (29-12, 171 lbs.)

UN TOUR: Sanchez is twelve years older, Pereira is three inches taller and has one inch of reach advantage. Sanchez misses a rolling thunder kick and they clinch, Pereira opens with knees then they break. Some stances witching from Sanchez, who is normally a southpaw. Hard body kick from Pereira. Another body kick from Pereira. Sanchez misses a couple of punches. Pereira is constantly stalking Sanchez into the cage. Another body kick from Pereira, those are adding up quickly. Pereira tries a showtime kick but it’s blocked. Flying knee from Pereira partially lands and Sanchez can’t get a takedown off of it. Sanchez lands an inside leg kick. Pereira lands another body kick. Right from Pereira lands. Another couple of body shots from Pereira land. Bit of a left from Sanchez. Pereira avoids a spinning attack. Sanchez fails on a takedown attempt. Pereira misses a wheel kick. Pereira lands a right then a knee to the body. They clinch and Pereira lands to the body again before they break. Sanchez avoids a high kick. Another rolling thunder attempt from Sanchez fails miserably. Sanchez sprints forward and misses a right. Bit of a knee from Pereira, and they stare away the final seconds.

SCORECARD: 10-9 Pereira

ROUND TWO: Pereira comes out with a couple of body kicks. Sanchez misses a spinning back fist. Bit of a body shot from Sanchez. Pereira is backing Sanchez into the fence with ease. There’s a right from Pereira. Pereira with a left to the body. Jumping knee from Pereira lands to the chest. Hard right to the body from Pereira that Sanchez just sprinted in to. Front kick then a right from Pereira, those front kicks are getting to Sanchez. Sanchez gets a clinch, Pereira gets him on the fence and breaks without much incident. Knee to the body from Pereira. Sanchez lands a body kick. Straight right from Pereira has Sanchez backing up on bicycle. Bit of a right from Sanchez. Pereira pushes off the cage and lands a right. Front kick from Pereira then a right. Jumping knee from Pereira lands, Sanchez gets a clinch but can’t keep it. Pereira lands a right to the body. Missed wheel kick from Sanchez and Pereira gets a slam from a rear waist lock to close the round.

SCORECARD: 10-9 Pereira, 20-18 Pereira overall

ROUND THREE: They come out and stare, then Sanchez misses a kick. This is one of the oddest fights I’ve ever seen. Sanchez misses a few punches. Pereira with a front kick to the chest. One two from Pereira lands. Pereira ducks under a spinning back fist and gets a takedown, tries the back flip double stomp but misses then lands a knee to the body as Sanchez stands, a flying knee from Pereira and Sanchez is down. Pereira lands a few blows but decides he wants this one the feet again. Sanchez misses a punch badly. Another jumping knee from Pereira lands. Both men miss punches. Left hook lands for Pereira. Left to the body from Pereira hurts Sanchez, he unloads with knees to the body and head until Sanchez drops but we’ve got a second illegal knee of the night so we’ve got time. Sanchez is back up instantly and bleeding from the head. The doctor is in to check on Sanchez as we get a look at the replay, Sanchez was clearly down on one knee when that knee landed. The cut is on the hairline so the cut itself isn’t likely to end things. Sanchez says he can’t continue, he’s angling for a DQ to the ref.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Diego Sanchez via Disqualification, illegal knee, at 3:09 of Round 3

Utter shame for Pereira who was dominating that fight, but you make that kind of error against the rules this is what happens.

Corey Anderson is on a four fight winning streak and coming off of his first finish since 2016 and just his third finish during his entire UFC run. Anderson is hoping to score another memorable win here and possibly secure a title opportunity for himself in the near future. Jan Blachowicz has gone 6-1 in his last seven with that lone loss coming to Thiago Sants, he’s on a two fight winning streak with those coming over Luke Rockhold and Ronaldo Souza, he could likewise get into the title picture with a win here. Anderson won the first meeting between these two back in 2015, which likely contributes to the odds being with him at -220 against +180 on Blachowicz.

Light Heavyweight Bout: #5 Corey Anderson (13-4, 205 lbs.) vs. #6 Jan Blachowicz (15-8, 206 lbs.)

UN TOUR: Anderson has an inch of height and reach on Blachowicz. Anderson circling early, both men probing with jabs. Blachowicz lands a calf kick. Anderson misses a few punches. Bit of a jab from Blachowicz. Anderson tries a clinch, Blachowicz lands a left hook as he gets away. Blachowicz is biting on the feints from Anderson, not a good thing this early. Anderson lands a front kick to the body. Blachowicz lands a jab. Bit of a left hook from Blachowicz. Anderson is pressing forward, and eats a left hook. Blachowicz is keeping his left hand busy so far, jabs and hooks when Anderson looks to change levels. Right uppercut then a left from Blachowicz land. Both men showing jabs, Anderson tries a kick but Blachowicz lands a right that floors him and this one is over.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Jan Blachowicz via KO, punch, at 3:08 of Round 1

The First Round Finish Club thanks Mr. Blachowicz for his work this evening. Blachowicz gets an interview after that, he says the whole world was wrong about him and feels he’s the next title challenger and points to Jon Jones in the crowd. He talks us through the finish, and feels Anderson over valued his boxing after the Walker fight and since he likes stand up fighting that worked for him. He really wants the title shot and he and Jones have a fairly friendly pose off through the cage as Jones retains his front row seat. Credit to Blachowicz, he just did everything he could to lobby for him as the next title challenger.

There’s a few things here. Anderson throws a naked leg kick, and drops his hand as he does so. Blachowicz sees that, lands a right with great timing and floors him, then lands a vicious hammer fist for good measure. Also he knows exactly where Jones is sitting to go over and try to further make his case as a viable contender.

OK everyone, that will end this event. It wasn't great on paper, and it wasn't great in practice, but we got a few decent moments over our 6+ hours of broadcast time.