UFC de 411 sur ESPN + 26 Report: Hooker gagne

CARTE PRINCIPALE UFC (ESPN +, 19 h HE)

# 6 Paul Felder (155,5 lb) contre # 7 Dan Hooker (156 lb)

Jimmy Crute (206 lb) contre Michal Oleksiejczuk (206 lb)

# 14 Karolina Kowalkiewicz (115,5 livres) contre Yan Xiaonan (116 livres)

Marcos Rogerio de Lima (257 lb) contre Ben Sosoli (264 lb)

Magomed Mustafaev (156 livres) contre Brad Riddell (156 livres)

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN +, 16 h HE)

Kevin Aguilar (145 lb) contre Zubaira Tukhugov (145 lb)

Josh Culibao (155,5 lb) contre Jalin Turner (155,5 lb)

Jake Matthews (170,5 livres) contre Emil Meek (171 livres)

Song Kenan (171 lbs.) Contre Callan Potter (170,5 lbs.)

# 8 Kai Kara-France (125,5 livres) contre Tyson Nam (125 livres)

Angela Hill (115 lb) contre Loma Lookboonmee (115 lb)

Priscila Cachoeira (126 lb) contre Shana Dobson (125,5 lb)

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture EN DIRECT de 411mania sur UFC sur ESPN + 26. Je suis Robert Winfree et je serai votre hôte pour la soirée, en vous relayant toute l’action, les bonnes personnes telles que je les vois. Ce soir, l’UFC est de retour en Nouvelle-Zélande pour la première fois depuis 2017, et ils ont apporté une carte pleine de saveurs locales. Ce n’est pas une bonne carte sur papier, mais l’événement principal est fantastique. Les dix meilleurs poids légers Paul Felder et Dan Hooker tenteront de percer les cinq premiers avec une victoire. Yan Xiaonan, un espoir de poids en hausse, se bat contre l’ancienne candidate au titre, Karolina Kowalkiewicz, et le Combat Wombat Ben Sosoli est de retour pour affronter Marcos Rogerio de Lima. OK, j’atteignais cette dernière mais cette carte n’offre pas grand-chose pour être trop excitée. Sur le plan positif, c’est un événement que vous pouvez voir follement sur-performant sans trop de difficulté, alors espérons-le.

L’UFC sur ESPN + 26 vient au monde de Spark Arena à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Sur le commentaire, nous avons John Gooden et Dan Hardy tandis que Heidi Androl s’occupe des rapports sur place. En ce qui concerne les règles, nous sommes soumis aux nouvelles règles, vous n’avez donc besoin que d’une seule main sur le tapis, mais cela doit être une paume ou un poing plat ou un genou bien sûr. Nous aurons également une relecture instantanée en vigueur si nécessaire, mais uniquement pour les séquences de fin de combat. Je garderai à l’esprit les critères de notation les plus modernes pour mes tableaux de bord très officieux.

Priscila Cachoeira n’a pas encore de succès à l’UFC, allant de 0 à 3 en plus d’avoir un test de dépistage de drogue à son nom. Cachoeira est probablement dans une situation incontournable ici, l’UFC a coupé de meilleurs combattants pour beaucoup moins qu’un départ 0-4. Shana Dobson n’a pas encore gagné à l’UFC, seulement 0-2 et est également probablement combattante pour son travail. Dobson est votre favori à -200 tandis que le retour de Cachoeira se situe à +170.

Bout de poids mouche femmes: Priscila Cachoeira (8-3, 126 livres) contre Shana Dobson (3-3, 125,5 livres)

UN TOUR: Cachoeira est un pouce plus grand, mais Dobson a quatre pouces de portée sur elle. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Cachoeira traque généralement vers l’avant, avec une coupe rudimentaire en cage. Nous obtenons un échange de feu rapidement, Cachoeira balance des coups de poing. Dobson essaie d’établir son jab, mais plonge dans un uppercut et elle est sortie lorsqu’elle frappe le tapis.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Priscilla Cachoeira via KO, coups de poing, à: 40 de la ronde 1

Le First Round Finish Club remercie Mme Cachoeira pour son travail ce soir. Cachoeira est en larmes après ça, mais elle n’a pas d’interview. Pour ce que ça vaut, c’était la finition la plus rapide de toutes les variétés de l’histoire des poids mouches féminines de l’UFC.

Diriger avec un uppercut, en particulier un arrière, est très dangereux. Cela montre en fait pourquoi, comme vous pouvez le voir, la tête de Cachoeira est grande ouverte et sur la ligne médiane, mais elle s’en sort à cause d’une légère feinte d’épaule, Dobson s’attend à un autre renversement alors elle se penche directement dans l’upercut.

Loma Lookboonmee a eu un début impressionnant à l’UFC l’année dernière, maintenant elle cherche sa première séquence victorieuse à l’UFC tout en poursuivant son ascension dans la division des pailles. Angela Hill est sur sa première séquence de victoires à l’UFC avec des victoires consécutives à l’arrêt, elle espère également commencer son ascension dans les rangs avec une autre victoire. Malgré cela, très rapidement, Hill est le favori de -200 à +170 sur Lookboonmee.

Bout de paille: Angela Hill (11-7, 115 lb) contre Loma Lookboonmee (4-1, 115 lb)

UN TOUR: Hill est de deux pouces de plus et a trois pouces de portée sur Lookboonmee. Les deux femmes feignant tôt, Hill presse Lookboonmee vers la clôture. Un coup de pied de jambe de Lookboonmee. Hill décroche un crochet gauche. Un autre coup de pied de jambe de Lookboonmee atterrit. Les deux femmes ont des droits fonciers pendant un peu de tempête. Hill décroche un autre droit pour contrer un coup de pied dans la jambe. Lookboonmee avec une courte gauche. Les deux femmes ont des droits fonciers, puis Lookboonmee décroche un coup de pied dans la jambe. Un petit crochet gauche de Hill. Hill atterrit un autre à droite, son mouvement de tête lorsqu’elle entre dans la poche est assez efficace. Coup de pied de la jambe de Lookboonmee, une autre droite de Hill et ils se serrent. Les genoux de Lookboonmee puis un coup de pied du corps alors qu’ils se brisent. Hill ne se souciait pas de cette expérience décisive. Lookboonmee évite un crochet droit et un crochet gauche. Ils échangent des droits, Lookboonmee décroche un coup de pied dans la jambe. Il y a un gonflement autour de l’œil gauche de Lookboonmee de tous les droits que Hill a obtenus. Lookboonmee décroche un autre coup de pied de jambe. Jab de Hill. Ils se décrochent à nouveau, les deux femmes à genoux contre le corps alors qu’elles heurtent la clôture. Hill attrape un genou et obtient un coup de genou dans le contrôle latéral. Quelques gauches de Hill clôturent la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Hill

DEUXIÈME ROUND: Lookboonmee sort pour chercher des coups de pied et étendre sa portée de combat. A quelques coups de pied pour Lookboonmee, elle soutient Hill. Coup de pied du corps de Lookboonmee, et ils se ressaisissent. Ils se retrouvent sur la clôture, les deux femmes cherchant à se poser les genoux. Hill se bat pour un cadenas, elle cherche un démontage mais Lookboonmee défend jusqu’à présent. Un coude de Lookboonmee oblige Hill à reculer le corps à corps. Hill avec quelques coups, elle maximise son avantage de portée. Lookboonmee décroche un coup de pied de jambe et ils décrochent à nouveau. Les deux femmes avec des coudes avant de se séparer. Hill manque un droit. Jab de Hill, et Lookboonmee atterrit un droit sur le corps. Il y a un retrait de voyage de Lookboonmee et elle est au sommet. Hill lance une tentative de brassard, Lookboonmee est assez sûr, donc Hill s’ajuste à un étranglement triangulaire. Lookboonmee fait pression sur cette tentative, les jambes de Hill sont en arrière de la position d’étouffement en ce moment. Lookboonmee est libre et commence à travailler avec le garde. Hill essaie de lui jeter des coudes dans le dos en se précipitant vers la clôture. Hill est de retour, mais mange un genou au corps. Les deux femmes avec genoux et coudes rapprochés. Il y a un coude de Lookboonmee alors qu’ils se brisent. Coup de pied avant au corps de Lookboonmee envoie Hill trébucher en arrière. Un autre corps à corps, et c’est là que le tour se termine.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Hill, 20-18 Hill au total

TROISIÈME TOUR: Les deux femmes débarquent à gauche au début du tour. Hill décroche un autre droit, ce coup de poing a été de l’argent pour elle ce combat. Lookboonmee n’a pas trouvé de moyen fiable de gérer la distance et la portée de Hill. Lookboonmee décroche quelques coups de pied de jambe. Les deux femmes ont des droits fonciers. Coup dur de Lookboonmee, puis un coup de pied avant au visage. Les deux femmes manquent quelques coups de poing. Un autre corps à corps et ils ont frappé la clôture. Lookboonmee est sur la cage, mais les deux femmes posent les genoux au corps. Plus de genoux de Lookboonmee puis un coude lorsqu’ils se cassent. Lookboonmee décroche un droit et ils décrochent. Les deux femmes à genoux recommencent alors à se casser. Crochet gauche de Lookboonmee puis à droite. Comptoir raide à droite des terres de Lookboonmee. Hill est toujours en avant et tire sur un corps à corps. Lookboonmee avec les genoux et les coudes de Hill. Ils atterrissent tous les deux les coudes droits lorsqu’ils cassent le corps à corps. Lookboonmee avec un coup de pied avant au corps et elle évite un comptoir. Un autre accrochage à la clôture, les deux femmes tirent une infraction de près au fil du temps.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Lookboonmee, 29-28 Hill au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANTE – Angela Hill par décision unanime (30-27, 29-28 x2)

Zut d’une performance de Hill à court préavis et marquant son sixième combat en moins de douze mois. Hill sur le micro maintenant, elle fait référence à son emploi du temps chargé et dit qu’elle se bat tous les jours donc c’est juste elle. Elle mentionne avoir travaillé sur sa lutte et met Lookboonmee comme une adversaire durable. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle aimerait ensuite, elle veut plus de gains et d’argent.

Kai Kara-France vient de subir sa première défaite depuis 2016, mais son record à l’UFC est un solide 3-1, maintenant de retour dans sa Nouvelle-Zélande natale, il cherche à rebondir avec une victoire et à reprendre son ascension dans les rangs minces des poids mouches. Tyson Nam est un vétéran du jeu de combat, mais n’a fait ses débuts à l’UFC que l’an dernier lorsqu’il a perdu contre Sergio Pettis, il essaie d’obtenir sa première victoire à l’UFC ici au détriment d’une perspective reconnue. Kara-France est votre favori à -260 tandis que le retour de +210 sur Nam tente probablement quelques parieurs.

Mouche Poids Bout: # 8 Kai Kara-France (20-8 1 NC, 125,5 lbs.) Vs Tyson Nam (18-10-1, 125 lbs.)

UN TOUR: Nam mesure trois pouces de plus, mais Kara-France a un pouce d’avance. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Les deux hommes feignent un peu pour nous faire avancer. Nam bloque quelques coups de poing, les deux hommes montrant maintenant un changement de position. Kara-France décroche un crochet droit en fin de match. Les deux hommes tirent mais sont pour la plupart bloqués jusqu’à présent, ils se font toujours une idée. Kara-France décroche un coup de pied de jambe. Des coups de Kara-France au corps et à la tête, il travaille lentement dans sa gamme. Nam obtient un droit. Kara-France décroche un coup de pied. Nam essaie de se rapprocher, mange un peu du coude. Les deux hommes ont le droit de regarder. Kara-France est en train de doubler le jab maintenant et de trouver le succès, ce premier est plus un crochet pour tirer les mains vers le bas que les choses avec un jab. Les deux hommes posent des crochets gauches, Nam se presse vers l’avant et atterrit sur le corps avec des crochets. Kara-France avec un peu de gauche mais Nam pense qu’il a un peu Kara-France dans les cordes. Nam force un corps à corps et obtient un verrou de taille arrière sur la clôture, Kara-France pose un coude alors qu’ils se brisent, puis Nam avec un coup de pied haut et ils se serrent pour les deux dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Kara-France

DEUXIÈME ROUND: Kara-France ouvre avec un coup de pied du corps. Nam force un corps à corps mais mange un coude en se brisant. La foule ne “courtise” pas dans le sens traditionnel du terme mais il y a une sorte d’appel / cri qui se passe. Kara-France force un corps à corps après un retrait contre la clôture mais Nam se défend jusqu’à présent. Ils s’enroulent poitrine contre poitrine et se cassent sans incident. Kara-France décroche un coup de pied de jambe. Travail combiné de Kara-France, partiellement bloqué mais il commence à trouver son rythme et son flow. Le travail à double main gauche de Kara-France est de retour maintenant, il décroche également un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Nam pousse Kara-France vers la clôture, il décroche un crochet gauche. Nam peut certainement craquer, mais il prend du retard en termes de taux de travail. Un autre droit atterrit pour Nam, il commence à chronométrer le double coup. Kara-France avec quelques coups de pied à l’intérieur de la jambe, Nam balance un droit au corps. Dès les terres de Kara-France. Kara-France atterrit un court droit pendant que Nam essaie de taureau en avant. Encore une fois, Kara-France est capable de porter des coups nets et de se déplacer dans Nam. Nam frappe un coup de pied dans la jambe. Nam force un corps à corps, pose un genou au corps alors qu’ils se brisent. Un droit de Kara-France échoue et Nam respire d’un coup de tête pour clore le round.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Kara-France, 20-18 Kara-France au total

TROISIÈME TOUR: Kara-France revient à travailler son style de volume. Les deux hommes ont des droits fonciers proches alors que Nam fait pression sur Kara-France vers la clôture. Nam s’éloigne d’une tentative de retrait. Kara-France continue d’atterrir à l’intérieur des coups de pieds, Nam contre avec un droit sur le corps. Kara-France décroche un droit et étourdit Nam. Nam recule maintenant et Kara-France fait pression maintenant. Crochet gauche des terres Kara-France. Nam atterrit son propre coup. Les deux hommes travaillent la main principale et Nam est de retour sur le pied avant. Kara-France décroche un coup de pied dur et cherche ensuite à travailler sa main principale. Nam obtient un corps à corps et décroche un crochet gauche alors qu’ils se cassent. Les deux hommes ont des droits fonciers. Kara-France se déplace toujours bien, il obtient un soulèvement de l’entrejambe élevé mais ne peut pas se positionner sur le tapis. Nam obtient un autre corps à corps, glisse vers l’arrière et obtient un retour de tapis, mais Kara-France rebondit. Ils rompent avec un peu de gauche de Kara-France. Nam prend le dos debout et essaie ensuite un coup de tête alors qu’ils se brisent, mais c’est bloqué. Kara-France soutient Nam à la clôture, et c’est là que le chronomètre se terminera.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Kara-France, 30-27 Kara-France au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Kai Kara-France via décision unanime (30-27 x3)

Victoire de rebond indispensable pour Kara-France, il avait l’air plutôt bien. Du temps pour notre gagnant, qui joue d’abord avec la foule, dit ensuite qu’il rêve de se battre pour l’UFC dans cette arène depuis qu’il a commencé le MMA. Il met son équipe et son entraîneur en chef et dit que 2020 sera une année encore plus grande pour City Kickboxing. Lorsqu’on lui a demandé qui il aimerait, il a dit qu’il voulait figurer sur la rumeur de la carte de l’Australie pour juin de cette année et qu’il aimerait une augmentation dans le classement.

Callan Potter est allé 1-1 à l’UFC, mais il sort d’une victoire et est maintenant à la recherche de sa première séquence victorieuse à l’UFC. Song Kenan est passé 3-1 à l’UFC et sort d’une victoire, il espère construire une autre séquence de victoires et commencer à se diriger vers une opposition classée. Les chances sont avec Song de -190 à +160 pour Potter.

Bout de poids welter: Song Kenan (15-5, 171 lbs.) Vs Callan Potter (18-8, 170,5 lbs.)

UN TOUR: Ces deux sont de la même hauteur tandis que Potter a un demi-pouce de portée sur Song. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Potter essaie un crochet gauche et ils finissent par décrocher. Les deux hommes jockey pour la position puis rompent alors que Song atterrit à gauche. Les deux hommes avec un peu de travail à gauche qui atterrit. Potter obtient un autre corps à corps et mange quelques genoux puis ils se cassent. Combinaison de Potter en corps à corps puis il frappe une chute latérale mais surmonte le zèle en essayant de monter et Song se remet en liberté et libère. Quelques coups de pied au corps de Song, principalement des coups de pied latéraux. Potter obtient des droits, ils se replient et Song pose un genou au corps. L’épaule frappe de Song puis Potter atterrit à droite en se cassant. Song atterrit à droite. Les deux hommes frappent des coups de poing, mais Song a plus de puissance et un droit laisse tomber Potter qui sonnera la fin de ce combat.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Chanson Kenan via KO, coups de poing, à 2:20 de la ronde 1

Le First Round Finish Club remercie M. Song pour son travail ce soir. Song obtient une entrevue avec son traducteur, il dit que le plan était d’utiliser l’agression de Potter contre lui tout en évitant les démolitions. Interrogé sur la nécessité de déménager en Thaïlande pour ce camp en raison du coronavirus dans sa Chine natale, il dit que c’était un peu difficile mais cela a fonctionné et il donne de la force à la Chine et je pense à la ville de Wu Han (mon orthographe est probablement fausse) .

Voici un aperçu de la finition. Potter est écrêté avant que cela ne commence et n’est pas tout à fait là, donc il finit par s’engager davantage dans un échange de tirs, mais Song a plus de puissance et une meilleure sélection de coups. Le dernier droit alors que Potter essaie de repousser est particulièrement agréable.

Jake Matthews est dans l’UFC depuis 2014, il a une fiche de 4-1 lors de ses cinq derniers combats, perdant seulement contre Rocco Martin. Matthews cherche enfin à faire son chemin dans l’élite des poids mi-moyens et a besoin d’une victoire ici pour y arriver. Emil Weber Meek n’est allé que 1-2 à l’UFC mais n’a pas combattu depuis juillet 2018, Meek espère obtenir une grosse victoire ici et tirer son record de l’UFC à la marque de 500. Les chances sont avec Matthews à -240 pour un retour de +190 sur Meek.

Bout de poids welter: Jake Matthews (15-4, 170,5 livres) contre Emil Meek (9-4 1 NC, 171 livres)

UN TOUR: Matthews est un demi-pouce plus grand tandis que Meek a un pouce et demi d’avantage de portée. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Matthews décroche un coup, Meek répond avec un coup de pied dur. Matthews cherche à établir le jab, il se penche sous un coup de poing et frappe une double jambe en demi-garde. Meek cherche à contrôler la posture, Matthews cherche à passer. Meek cale juste du bas en ce moment. Meek se dirige vers la clôture et mange à gauche en marchant sur le mur. Matthews pose un coude en se brisant. Un crochet gauche de Matthews. L’uppercut gauche de Matthews envoie Meek dans les airs, puis il s’écrase mais est conscient alors Matthews le suit à nouveau en demi-garde. Certains droits de Matthews, il cherche plus à ouvrir des opportunités de passage. Meek obtient la garde du papillon et atterrit quelques coudes, Matthews répond en nature. Matthews frappe le corps à quelques reprises, Meek commence à pêcher pour un double verrou mais ne le trouve pas. Ils ont frappé la clôture, et c’est là que le temps va s’écouler.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Matthews

DEUXIÈME ROUND: Meek pressant de nouveau vers l’avant, il décroche un coup de pied de jambe. Matthews atterrit un uppercut à gauche puis un peu à droite derrière. Meek décroche un crochet gauche mais mange un genou dur au visage. Matthews obtient un retrait en pleine garde. Meek passe à la garde des papillons assez rapidement, il essaie de faire le pont, mais Matthews flotte et recule avec les deux crochets. Ils sont contre la clôture, ce qui limite quelque peu les options pour Matthews. Matthews continue de chercher des ouvertures d’étranglement mais Meek se défend jusqu’à présent. Quelques coups de poing courts sont échangés, Meek est capable de se bousculer et atterrit quelques genoux tandis que Matthews cherche à obtenir un autre retrait. Ils ont tous deux frappé des coups de poing, puis un coude tournant de Matthews. Matthews se penche en dessous tandis que Meek s’avance et le redescend. Meek se précipite vers la clôture et cherche un interrupteur. Matthews se déplace vers l’arrière debout, Meek est capable de briser l’adhérence et ils se séparent. Les deux hommes à genoux, Matthews enfile le sien à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Matthews, 20-18 Matthews au total

TROISIÈME TOUR: Ils touchent des gants pour commencer le dernier tour. Meek décroche un coup de pied dans la jambe. Les deux hommes sont à court de coups de poing en ce moment. Matthews décroche un uppercut gauche puis mange un coup de pied dans la jambe. Un peu à droite de Matthews après qu’il ait bloqué un coup de poing. Cette jambe gauche de Matthews est blessée, il fait un pas étrange. Meek tente un coup de pied de jambe mais Matthews l’évite. Meek s’étend loin d’une tentative de retrait et peut se séparer. Matthews respire sur un uppercut gauche, Meek atterrit quelques compteurs. Meek décroche un autre coup de pied au mollet. Parti de Meek alors qu’il soutient Matthews contre la clôture. Ils manquent tous les deux aux coups de poing, Matthews est après un retrait, mais Meek tire des coudes pour le dissuader. Ils sont accrochés à la clôture, Matthews cherchant une seule jambe. Meek touche toujours les coudes et Matthews s’approche du corps à corps. Ils se brisent avec un genou de Meek. quelques genoux de Meek puis ils ont tous deux des droits fonciers. Matthews décroche un crochet gauche mais il n’a plus la pop dans ses coups. Meek force un corps à corps et pose les genoux puis le coude. Ils attachent et échangent des coups de poing à partir de la cravate. Meek évite un démontage et atterrit les coups de poing à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Meek, 29-28 Matthews au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Jake Matthews par décision unanime (29-28 x3)

Matthews continue de s’estomper dans la dernière ligne droite, mais a fait assez pour gagner les deux premiers tours. À l’heure du micro de Matthews, il dit que le combat était censé être un mélange de bagarre et de technique et met Meek comme un bagarreur dangereux. Meek est avec Matthews et il remercie l’UFC et les fans pour tout.

Jalin Turner a une fiche de 1-2 à l’UFC, il sort d’une défaite et espère éviter sa première séquence de défaites de l’UFC en revenant du côté des choses gagnantes. Joshua Culibao est invaincu à ses débuts à l’UFC et sait que vous n’avez qu’une seule chance de faire une bonne première impression. Turner est votre favori à -220 pour un gain de +180 pour Culibao.

Bout léger: Josh Culibao (8-0, 155,5 livres) contre Jalin Turner (8-5, 155,5 livres)

UN TOUR: Turner est cinq pouces plus grand et a quatre pouces d’avantage de portée. Turner ouvre Southpaw et commence à sauvegarder Culibao. Culibao avec un peu de droite, Turner pose un genou pour contrer. Turner devient orthodoxe maintenant, Culibao creuse le corps plusieurs fois. Directement depuis les terres de Culibao et ils ont décroché, mais il ne peut pas se faire démonter et finit par tirer la moitié de la garde. Turner avec des coudes et des palmes frappe alors Culibao. Turner le fait se relever alors nous sommes de retour sur les pieds. Culibao manque un droit. Coup de pied avant de Culibao et Turner répond avec des coups de corps et ils se serrent. Turner tient Culibao sur la clôture, il pose un genou contre le corps. A quelques genoux de plus de Turner, l’un d’eux fait mal à Culibao et Turner enroule une guillotine, Culibao se roule sur le dos pour essayer de se défendre. Turner cherche à terminer cet étrangleur en première position, mais le demi-garde de Culibao l’aide à survivre. Turner continue de s’ajuster, il travaille à rassembler ses mains pour essayer de terminer le starter. Culibao est capable de briser cette emprise et de se démener. Les deux hommes à genoux et Culibao décroche un crochet droit lorsqu’ils se séparent. Turner montre des coups de pied avant au corps. Culibao décroche un coup de pied dans la jambe, ce sera le dernier coup du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Turner

DEUXIÈME ROUND: Turner a recommencé à faire pression. Culibao se retrouve assez rapidement sur la clôture. Ils échangent quelques coups en faisant le tour. Certains droits de Turner alors qu’il combat le gaucher. Compteur parti des terres Turner. Un autre travail combiné de Turner, Culibao semble s’être blessé d’une manière ou d’une autre. Culibao tente un démontage, Turner utilise une guillotine pour passer en pleine monture et cherche le starter mais ne peut pas terminer. Turner prend le dos en transition et aplatit Culibao, il atterrit les coudes et les coups de poing. Culibao arrive à demi-garde mais subit encore beaucoup de dégâts. Le commentaire indique que la blessure à Culibao était une cheville tordue autour du périmètre de la clôture. Turner reprend le dessus et atterrit plus de coups de poing, Culibao ne peut pas être libre de se défendre ou de s’améliorer et cela provoquera l’arrêt.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Jalin Turner via TKO, coups de poing, à 3:01 du deuxième tour

Le temps de micro pour Turner après celui-ci, il dit que le plan de match était de maintenir la distance et de rester et de bouger. Il dit qu’il a commencé à prendre les combats trop au sérieux et devait recommencer à s’amuser, puis il a abandonné Culibao. Il met sur la défense de soumission de Culibao car il a eu quelques tentatives d’étranglement serré. Lorsqu’on lui a demandé quelle était la prochaine étape, il a dit que son adversaire d’origine de Jamie Malarkey ferait toujours un bon combat, ou quiconque vraiment il veut juste continuer à grandir en tant que combattant.

Kevin Aguilar vient de subir sa première défaite depuis 2013 quand il est tombé sur Dan Ige, il cherche à rebondir tout en évitant sa première séquence de défaites. Zubaira Tukhugov n’a plus gagné depuis 2015, abandonnant une décision partagée à Renato Moicano, puis se battant pour un match nul l’an dernier. Son dos est assez près du mur et il a besoin d’une victoire pour réaffirmer son statut de perspective montante. Tukhugov est un léger -120 tandis que le retour d’Aguilar se situe à -110.

Bout poids plume: Kevin Aguilar (17-2, 145 lb) contre Zubaira Tukhugov (18-4-1, 145 lb)

UN TOUR: Tukhugov est un pouce plus grand tandis qu’Aguilar a cinq pouces d’avance. Ils touchent des gants pour commencer. Les deux hommes font semblant tôt. Aguilar manque quelques coups de poing. Un coup de pied d’Aguilar. Les deux hommes tentent toujours de se faire une idée du combat jusqu’à présent. Aguilar bloque un droit et atterrit un droit sur le corps. Tukhugov évite quelques coups de poing. Aucun des deux hommes n’a pour l’instant réussi. Uppercut droit des terres de Tukhugov. Ils échangent des droits. Le crochet gauche de Tukhugov laisse tomber Aguilar, il est de retour mais Tukhugov cherche à décharger le long de la clôture. Un autre à gauche de Tukhugov laisse tomber Aguilar puis il décharge sur Aguilar jusqu’à ce que l’arbitre le fasse signe.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Zubaira Tukhugov via TKO, coups de poing, à 3:21 du Round 1

Le club d’arrivée du premier tour remercie M. Tukhugov pour son travail ce soir. Du temps pour Mic Tukhugov après celui-là, il plaisante que le plan de match était le crochet gauche car il y travaillait dur. Il met Aguilar mais dit qu’il a travaillé dur sur sa boxe récemment et a pu le montrer. Lorsqu’on lui a demandé qui il aimerait ensuite, il veut un adversaire classé pour son prochain combat, puis il remercie ses entraîneurs et dédie la victoire à son grand-père qui a récemment réussi. Pour terminer, il remercie la foule.

Voici un aperçu de la finition. Tukhugov surprend Aguilar avec la longueur de ce crochet gauche et Aguilar est blessé, il essaie de riposter mais Tukhugov avec des uppercuts droits puis un autre à gauche pour le faire asseoir pour la dernière fois. Sans doute un arrêt un peu tardif, mais Aguilar faisait un peu de dissimulation mais n’a pas fait grand-chose d’autre et cette situation va presque toujours vous faire arrêter.

Je pense que cela termine la partie préliminaire de la carte, mais nous serons toujours sur ESPN + pour la carte principale.

Brad Riddell est sur une séquence de quatre victoires consécutives, y compris une bagarre sauvage à ses débuts à l’UFC, il fait un pas en classe pour ce combat et pourrait se révéler une véritable perspective avec une victoire. Magomed Mustafaev est revenu d’une mise à pied prolongée l’année dernière, il cherche à retrouver le battage médiatique qu’il avait en 2015 quand il ressemblait à un espoir de premier ordre. Mustafaev est votre favori de -140 à +110 pour Riddell.

Bout léger: Magomed Mustafaev (15-2, 156 livres) contre Brad Riddell (7-1, 156 livres)

UN TOUR: Mustafaev est un pouce plus grand mais la portée est identique. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Mustafaev montrant une position changeant tôt. Les deux hommes feignent tôt, essayant de se lire. Coup de pied du corps de Mustafaev. Coup de pied dur de Mustafaev. Mustafaev frappe un coup de pied latéral sur le corps. Riddell décroche un droit qui laisse tomber Mustafaev, il est maintenant au sommet et cherche à terminer. Mustafaev l’attache et est après un crochet intérieur au talon mais il perd la ligne du genou, ce qui lui permet toujours de se lever et de maintenir le corps à corps. Riddell est coincé sur la clôture, à l’entrejambe haute de Mustafaev. Riddell met en place une promenade murale, Mustafaev se pose les genoux à la cuisse. Reculez mais Mustafaev frappe un retour de tapis. Un crochet de la position de conduite pour Mustafaev, il atterrit plus de genoux à la cuisse. Riddell n’arrête pas de récupérer le tapis chaque fois qu’il marche sur le mur, il n’aborde pas le cadenas et cela permet à Mustafaev de continuer à le contrôler. Reculez, quelques genoux à la tête de Mustafaev puis il est de retour à la recherche d’un retour de tapis. Mustafaev vient pour une seule jambe et met Riddell à genoux et atterrit quelques coups de poing. Riddell remonte, mange un autre genou au corps et Mustafaev le redescend. Ils sont de retour dans le corps à corps, Riddell ne peut pas se libérer. Riddell est capable de faire tourner Mustafaev à la clôture, ils échangent leurs genoux et se cassent. Un peu de cerclage clôt le premier tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Riddell

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent à nouveau des gants. Mustafaev change toujours de position. Riddell décroche un droit puis un coup de pied de jambe. Ils s’affrontent et les deux hommes frappent des coups de poing. Coup de mollet de Riddell. Un autre, cette fois, Mustafaev riposte. Contre-droite des terres de Mustafaev. Les deux hommes manquent de droits. Mustafaev décroche un uppercut droit et Riddell décroche un compteur. À droite des terres de Mustafaev. Un autre coup de pied de veau de Riddell, Mustafaev tente un démontage mais ne peut pas l’obtenir. Ils ont tous les deux des droits fonciers proches. Mustafaev décroche un coup de pied puis un coup de poing en rotation, Riddell tente un coup de pied mais glisse et se fait démonter. Riddell est capable de marcher sur le mur, mais doit maintenant se libérer à nouveau. Les droits de Mustafaev alors qu’ils sont décrochés. Mustafaev est après une seule jambe et descend Riddell à son siège. Quelques genoux de Mustafaev alors que Riddell se lève mais ne peut toujours pas se libérer. Un autre retour de tapis de Mustafaev, Riddell remonte mais ne peut toujours pas être libre à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Mustafaev, 19-19 au total

TROISIÈME TOUR: Ils touchent des gants pour le dernier tour. Mustafaev décroche un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Le coup franc de Riddell tombe un peu court. Mustafaev glisse sur un coup de pied en rotation mais Riddell le veut sur les pieds. A gauche de Mustafaev atterrit alors un coup de pied. Le genou sautant des terres de Mustafaev mais Riddell riposte avec un crochet droit qui vacille Mustafaev et ils tombent dans un corps à corps. Riddell se retrouve sur la clôture, voyons s’il peut se séparer cette fois. Mustafaev perd son emprise et Riddell tourne librement. Riddell décroche un coup de pied dans la jambe. Une double jambe de Riddell sous un coup de poing marque mais il n’en retire pas grand-chose. Riddell amène Mustafaev à la clôture et cherche à atterrir. Mustafaev cherche à se lever, il est dans le corps à corps et remet le dos debout. Cette fois, Riddell est capable de tourner librement et atterrit sur un coup de pied. Une jambe de Mustafaev et il a mis Riddell à genoux. Riddell essaie de marcher sur le mur, il est de retour mais a encore renoncé. Ils s’enroulent poitrine contre poitrine et Riddell met Mustafaev à genoux mais Mustafaev garde une seule jambe. Quelques coudes de Riddell mais Mustafaev le ramène à son siège. Mustafaev tente un lancer mais perd la position juste à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Riddell, 29-28 Riddell au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Brad Riddell via décision partagée (28-29, 29-28 x2)

Je ne suis pas sûr que vous puissiez donner à Mustafaev le premier étant donné la gravité de sa chute. À l’heure du micro pour Riddell, il dit qu’il vient ici pour jouer. Il pense que c’était un vrai combat avec un peu de tout, puis dit qu’il vient de battre Mustafaev mieux que Kevin Lee (pas exact). Il dit qu’il aimerait combattre Alex Hernandez pour son prochain combat.

Ben Sosoli a eu un combat très étrange lors de sa dernière sortie, ce n’était pas particulièrement bon mais il s’est échappé avec un No Contest après que Greg Hardy ait utilisé un inhalateur entre les rounds. Sosoli tente d’obtenir sa première victoire à l’UFC. Marcos Rogerio de Lima a échangé des victoires et des pertes depuis 2015, il sort d’une perte il y a environ un an et espère éviter sa première séquence de défaites à l’UFC. De Lima est favorisé pour gagner à -150 pour un retour de +120 sur Sosoli.

Bout des poids lourds: Marcos Rogerio de Lima (16-6-1, 257 livres) contre Ben Sosoli (7-2 2 ​​NC, 264 livres)

UN TOUR: De Lima est un pouce plus grand et a deux pouces et demi d’avantage de portée. Ils touchent des gants, Sosoli combattant gaucher. Coup de pied dur à l’intérieur de la jambe de Lima, puis les deux coups de poing du bras oscillant en étroite Aucun des deux hommes n’atteint la couleur, mais ils se balancent durement. Jab de Lima puis un coup franc partiellement bloqué. De Lima continue de clubbing Sosoli avec des droits quand ils se rapprochent. Un droit de Lima en étroite chute Sosoli à ses genoux, et un autre coup de poing là-bas provoque l’arrêt.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Marcos Rogerio de Lima via TKO, coups de poing, à 1:28 de la ronde 1

Le club d’arrivée du premier tour remercie M. de Lima pour son travail ce soir. Au moins, ça n’a pas duré longtemps. Temps de micro pour de Lima et son traducteur, il joue un peu avec la foule en anglais puis se rend au portugais pour l’essentiel de son interview. Il remercie ses entraîneurs pour tout leur travail acharné avec lui et sa famille pour leur soutien. Interrogé sur ses projets pour 2020, il revient en anglais pour dire que le poids lourd est sa division.

Et descend le Combat Wombat. Pas beaucoup de technique ici, juste des coups de poing de bras de grands hommes.

Karolina Kowalkiewicz est une ancienne challenger pour le titre au poids de paille, mais elle n’a que 2-5 dans ses sept derniers combats et est sur une séquence de trois défaites consécutives. Si Kowalkiewicz veut revenir à l’image du titre, elle ne peut pas se permettre une autre perte ici. Yan Xiaonan n’a plus perdu depuis 2010, y compris quatre victoires à l’UFC, elle cherche à renverser un adversaire classé et à commencer à gravir les échelons. Les chances sont avec Yan à -280 à +230 sur Kowalkiewicz.

Bout de paille: # 14 Karolina Kowalkiewicz (12-5, 115,5 livres) contre Yan Xiaonan (11-1 1 NC, 116 livres)

UN TOUR: Yan est deux pouces plus grand tandis que Kowalkiewicz a un pouce d’avance. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Les deux femmes donnent des coups de pied tôt. Yan avec des coups de pied et une main droite derrière eux. Jabs de Yan maintenant aussi. Les deux femmes ont des droits fonciers, le volume de Yan a été meilleur jusqu’à présent. Uppercut de Yan en gros plan. Kowalkiewicz montre un changement de position. À droite puis à gauche de Yan, elle lance des combinaisons répétitives mais Kowalkiewicz ne s’adapte pas à elle. A gauche puis à droite de Yan. Kowalkiewicz essaie un coup de poing en rotation, mais mange certains compteurs après avoir disparu. Plus d’une paire de Yan, Kowalkiewicz remporte la victoire et ils ont heurté la clôture. Quelque chose se passe avec l’œil droit de Kowalkiewicz, elle continue de le tripoter. Yan obtient un démontage de voyage dans la garde de Kowalkiewicz. Kowalkiewicz essaie de faire travailler un haut garde, Yan la jalonne et utilise un ouvre-boîte pour essayer de relâcher la pression du garde. Yan avec quelques coups de poing de marteau puis elle fait tenir Kowalkiewicz. Ils s’affrontent à nouveau et se décrochent. Il y a un gonflement sur la pommette gauche de Kowalkiewicz, ils finissent par se casser sans incident. Yan recommence à avancer et à balancer des coups de poing. Certains travaux corporels de Yan sont également saupoudrés. Kowalkiewicz mange à droite et gagne mais Yan obtient un lancer de judo en demi-garde. Coups de poing de Yan alors qu’elle travaille pour se lever et passer. Maintenant, un coup de pied de jambe alors que Yan se tient au-dessus de Kowalkiewicz. Kowalkiewicz est de retour, Yan atterrit à gauche puis à droite pour clôturer la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Yan sous le nouveau système

DEUXIÈME ROUND: Le visage de Kowalkiewicz est toujours éclaté. Nous avons en fait le temps pour le médecin de vérifier la vision de Kowalkiewicz. Le médecin jette un œil à son œil droit, il dit qu’elle peut continuer alors nous sommes de retour au combat. Ils touchent des gants. Kowalkiewicz essaie de bouger mais Yan l’étouffe et la mutile. Un peu à droite de Yan, elle ne donnera à Kowalkiewicz que de l’espace pour respirer. Ils se décrochent, Kowalkiewicz mange un coude et saigne maintenant en se brisant. Yan continue de proposer des combinaisons de coups de poing. Coup de pied de Yan puis à droite. Kowalkiewicz est obligé de se ressaisir et met Yan dans la cage. Kowalkiewicz est à la recherche d’une seule jambe, Yan est capable de rester debout jusqu’à présent. Il y a un double verrou pour Yan qu’elle utilise pour empêcher les mains de Kowalkiewicz de se verrouiller. Ils remontent poitrine contre poitrine, Yan met Kowalkiewicz sur la clôture. Coude de Yan et genoux à la cuisse. Yan lance Kowalkiewicz, pose un coup de poing puis l’arbitre fait lever Kowalkiewicz. Yan atterrit à droite pour contrer un coup de pied tournant et obtient un verrouillage du corps dans le nord-sud. Some hammer fists from Yan then she stands free and makes Kowalkiewicz stand again. They trade rights again. Yan lands a right and a left behind it. Front kick from Yan to the body, Kowalkiewicz’s corner should probably stop this between rounds if nothing changes. One two from Yan and she evades some counters. They circle the final seconds away.

SCORECARD: 10-8 Yan again, 20-16 Yan overall

ROUND THREE: Yan is back to jabbing and side kicking to push Kowalkiewicz back. More body kicks from Yan. Yan catches a kick and lands a right. Body kick from yan hurts Kowalkiewicz. Yan looks to unload along the fence, Kowalkiewicz is able to slide free though. Hard right from Yan, then a high kick and she gets a body lock takedown nearly into full mount. Kowalkiewicz rolls for a heel hook, she’s really after it but there’s dubious control of the knee line. Yan is landing hammer fists to the thigh and body. Yan is able to move through the attempt into top position. Body shots now from Yan. Kowalkiewicz tries to wrap up a guillotine but her legs are tied up and she can’t get them into play. Yan is pounding with punches and elbows to the body. There’s an arm triangle attempt from yan, but again she can’t get her body in play because of the leg position. Kowalkiewicz starts reaching for the heel again, she uses that to sweep into top position just before the clock runs out.

SCORECARD: 10-9 Yan, 30-25 Yan overall

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Yan Xiaonan via unanimous decision (30-26 x3)

Total mugging by Yan. Mic time for Yan and her translator, she is happy to have won and thanks the crowd. She gives some power to China to close her interview.

Jimmy Crute just suffered his first professional loss against Misha Cirkunov, he’s hoping to bounce back from that loss and reaffirm himself as a prospect of note in a division that could definitely use them. Michal Oleksiejczuk also just had a long unbeaten streak snapped, in his case by Ovince Saint Preux. Oleksiejczuk is trying to knock off a fellow prospect and get his career back on track. The odds lean slightly towards Oleksiejczuk at -125 to -105 on Crute.

Light Heavyweight Bout: Jimmy Crute (10-1, 206 lbs.) vs. Michal Oleksiejczuk (14-3 1 NC, 206 lbs.)

UN TOUR: Crute is two inches taller but the reach is identical. Southpaw for Oleksiejczuk. Crute misses a kick, then gets a takedown against the fence. Oleksiejczuk is looking to wall walk, Crute is landing rights and working mat returns. Crute gets the ride position, Oleksiejczuk is back up but still clinched. Mat return for Crute, that seems to be how things are going right. A lot of mat returns from Crute while Oleksiejczuk is trying to wall walk and get free. Single leg from Crute and he’s got Oleksiejczuk down again. Oleksiejczuk back up, eats a knee then gets taken down again into half guard. Crute is content to ride, land shots and hit mat returns. Oleksiejczuk keeps grabbing the fence, he finally gets a warning from the ref. They wind up clinched, and Oleksiejczuk is able to get free. Both men land rights, and Crute gets a takedown. Crute moves to mount with almost disturbing ease and looks for an arm triangle. Side control now for Crute and he’s after a kimura. The kimura is in, he’s cranking on the arm and Oleksiejczuk has to tap.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Jimmy Crute via Submission, kimura, at 3:29 of Round 1

The First Round Finish Club thanks Mr. Crute for his work this evening. Mic time for Crute, he says his opponent was too dangerous to stand in front of so he had to keep to the game plan. He says he wanted takedown and got it eventually. Asked what’s next he wants a rematch with Misha Cirkunov. He gives props to someone in the crowd who’s name I don’t recognize.

this doesn’t have the nice set up from Crute, but he gets the double wrist lock and look how he keeps the arm tight to the body and then yanks it high behind the head.

Paul Felder is 5-1 in his last six fights and hasn’t lost at lightweight since 2016, his loss during the last six fights was at welterweight. Felder has finally cracked the top ten rankings and is hoping to earn a shot at the top five with a win here. Dan Hooker has gone 6-1 at lightweight in the UFC, only losing to Edson Barboza, and is on a two fight winning streak. Hooker is likewise trying to earn a shot at the top five with a win here over a fellow top contender. Hooker is your favorite at -155 to a +125 comeback on Felder.

Lightweight Bout: #6 Paul Felder (17-4, 155.5 lbs.) vs. #7 Dan Hooker (19-8, 156 lbs.)

UN TOUR: Hooker is an inch taller and has a notable four and a half inches of reach advantage. Hooker opens with a calf kick. Both men feinting early, more from Hooker though. Another couple of calf kicks from Hooker land. Another calf kick lands as Felder was trying to spin and he lost his feet for a second. Hooker lands an overhand right. Hooker seems to have a feel for the range already. More calf kicks from Hooker, he’s playing the long game for a five round fight. Left hook then a right from Felder. Hooker lands a front kick to the body. A lot of circling from Hooker, he lands another calf kick then a jab. More jabs from Hooker and he avoids a left hook. Felder feints a knee tap and lands a left. Hooker continues to evade and snipe from distance. Hooker with jabs, Felder lands a left hook but Hooker returns it. More calf kicks from Hooker. Felder is throwing some more now but is falling short. Hooker slips after taking a leg kick, and comes up in the clinch. Hooker gets a body lock against the fence and has Felder on the cage. They break without incident. Calf kick then a jab from Hooker. Hooker slips a hook and lands a left. Another calf kick from Hooker then a left behind it. Felder is coming forward but he’s not cutting off the cage much. Felder avoids a high kick, eats a calf kick and responds with a punch as the round ends.

SCORECARD: 10-9 Hooker

ROUND TWO: There’s some damage around the right eye of Felder from the jabs in the first round. Not fight stopping yet but it definitely bears watching. Hooker goes southpaw and lands a left. Body kick from Hooker is partially blocked. Felder lands an inside leg kick. Hooker avoids a few punches and lands a calf kick. More jabs from Hooker, he’s picking very effectively at Felder. That calf kick into a left from Hooker is still working well for him. Felder parries a few punches. Right from Hooker, Felder responds with a left. Hooker lands a jab then a calf kick. They clinch and Hooker gets the back standing. One hook in for Hooker, he’s looking to drag this down to the mat. They make their way to the fence then separate. Hooker lands another calf kick, Felder returns it this time. Felder lands a left hook. Hooker slips a few punches. High kick from Hooker is blocked and Felder lands a calf kick. Hooker back to jabbing, Felder with a spinning back kick to the body. Hooker mistimes a knee and Felder lands a right. Knee from Hooker then a right in close. Felder lands a right to the body but runs into a stiff left. Hooker avoids a spinning elbow and lands a left. They both land punches just as the round ends.

SCORECARD: 10-9 Hooker but a closer one, 20-18 Hooker overall

ROUND THREE: Felder’s face is getting messed up. Hooker lands a front kick to the body. Both men still working calf kicks. Stiff jab from Felder. Felder lands a right to the body. Hooker with a calf kick then a jab. Felder lands an uppercut in close. Stiff right from Hooker then a jab behind it. Bit of a left from Felder, he’s getting a feel for the timing now. Both men land calf kicks. Both men land jabs then Hooker lands a right. Both men land lefts in close. Right then a couple of lefts from Hooker. Hooker keeps spearing Felder with jabs, but Felder’s leg kicks are landing more now. Hooker with a long left from southpaw. Both men are visibly swelling around the face. More jabs from Hooker then a right. Felder lands a spinning back kick to the body. Hooker lands another left then a body kick. They clinch up off of a failed Felder takedown attempt and Hooker pushes him into the fence. That’s where the round will end after a little dirty boxing.

SCORECARD: 10-9 Hooker but again close, 30-27 Hooker overall

ROUND FOUR: Felder’s right eye is nearly shut, if that gets worse it could stop the fight. Felder lands a calf kick to get us going. Inside leg kick from Felder, Hooker lands a counter right. Both men land lefts, then Hooker avoids a few wild hooks. Hooker lands a calf kick but eats a counter right. They wind up clinched on the fence, Hooker works some knees then slips an elbow on the break. More jabs from Hooker then another clinch and he gets the back standing. Felder is able to turn chest to chest and they break. Jab from Hooker, Felder returns a right hand. Felder lands a right after taking a calf kick. Hooker lands a jab. Felder lands a jab, his pressure is starting to work. Hooker tries a single leg, switches to a double leg and they hit the fence. Elbow from Felder in close. Hooker slips to the back and lands a few knees as the round ends.

SCORECARD: 10-9 Felder, 39-37 Hooker overall

ROUND FIVE: Hooker back to circling and jabbing. Felder lands an inside leg kick. Hooker shoulder rolls away from a right hand. Both men land in close, Felder seems to have more power at this point. Hooker lands a left hook then a calf kick and a jab. Felder lands a right. Hooker with a counter jab. Single leg from Hooker winds up with him holding the back of Felder standing. They hit the fence and Hooker gets chest to chest. Hooker still has a body lock going and starts working knees to the thigh before they break. Right then a left from Hooker. Jab from Hooker but Felder lands a right. They both barely miss left hooks. Bit of a right from Hooker. Hooker lands a jab. Felder tries a right but misses and hits the shoulder. Another jab from Hooker stands Felder straight. Felder misses a spinning back fist. Felder lands a jab. Right from Felder but Hooker gets a double leg into the guard of Felder. Hooker lands some body to head punches. Felder is trying to set up a wall walk, he’s up but still clinched and Hooker gets his back then scrambles to top position. Back up for Felder but Hooker still has a hold of him and they swing whatever they can in the clinch for the last couple of seconds.

SCORECARD: 10-9 Hooker, 49-46 Hooker overall

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Dan Hooker via split decision (47-48, 48-47 x2)

Heck of a war from those two, they have nothing to be ashamed of. Mic time for Hooker, he plays to the crowd a bit and says he’ll defend the land no matter what the cost. Felder gets some mic time as well, he’s very emotional. He knew the fight was close, and acknowledges he’s busted up and feels that might be it for his career and notes he’s got a four year old who misses him every time he has to fight. If that is it for Felder the man has given his blood and guts to this sport. Felder says he knew this was what he was in for and notes he pissed off Hooker and knew he was in for this kind of fight. He says he’s not sure about coming back but he’ll have to talk it over with his family. He says he’ll be in Vegas and London for upcoming UFC events. Back to Hooker, who says it was an honor to fight Felder. Asked who Hooker would like next, he says he wants Justin Gaethje next. Ballsy call out.

Alright everyone, that wraps up UFC on ESPN+ 26. I said at the top that this card could easily over perform and thankfully it did. Some dull spots to be sure, but that’s almost inevitable at this point and we got a great main event. We’ll breaking down all the action on the 411 Ground and Pound MMA Podcast this Sunday plus previewing UFC on ESPN+ 27. That event is a total dog on paper, it’s really a one fight card which is the main event where Joseph Benavidez and Deiveson Figueiredo fight for the vacant flyweight title. I’ll be back next week for that event, hopefully you will too. Until next time thank you all for reading, stay safe out there, and keep checking 411mania for all of your pop culture needs.