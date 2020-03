UFC de 411 sur ESPN + 27 Report: Figueiredo arrête Benavidez 2.29.20

UFC sur ESPN + 27 MAIN CARD (ESPN +)

# 1 Joseph Benavidez (124,5 lb) vs # 3 Deiveson Figueiredo (127,5 lb) ** – pour le titre de poids mouche vacant

Zarah Fairn (146 lb) contre Felicia Spencer (145 lb)

Magomed Ankalaev (204,5 lb) contre Ion Cutelaba (204,5 lb)

Megan Anderson (145 lb) contre Norma Dumont (146 lb)

Grant Dawson (149,5 lb) * contre Darrick Minner (145,5 lb)

CARTE PRELIMINAIRE (ESPN +)

Kyler Phillips (135,5 lb) contre Gabriel Silva (135,5 lb)

Brendan Allen (185,5 lb) contre Tom Breese (185 lb)

Serghei Spivac (234 lb) contre Marcin Tybura (246 lb)

Steve Garcia (155,5 lb) contre Luis Pena (154,5 lb)

TJ Brown (145,5 livres) contre Jordan Griffin (145 livres)

Spike Carlyle (145,5 lb) contre Aalon Cruz (145,5 lb)

Sean Brady (170 lb) contre Ismail Naurdiev (170 lb)

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture EN DIRECT de 411mania sur UFC sur ESPN + 27. Je suis Robert Winfree et je serai votre hôte pour la soirée, en vous relayant toute l’action telle que je la vois. Happy Leap Day tout le monde, je m’attends à ce que l’UFC profite de cette occasion pour tuer la division des mouches jusqu’à la prochaine année bissextile. Avant d’aller plus loin, jetez un œil à cette carte sur papier. C’est un chien total. Maintenant, ma mise en garde habituelle s’applique toujours, cela pourrait être une nuit féroce de combats dans la pratique, mais le garçon est juste sans intérêt. L’événement principal concerne le titre vacant des poids mouches lorsque l’ancien challenger à deux reprises Joseph Benavidez obtient sa troisième victoire à l’or de l’UFC, cette fois contre Devieson Figueiredo. Malheureusement, nous avons eu une ride hier lorsque Figueiredo a manqué de poids, ce qui signifie que seul Benavidez sera admissible à remporter le titre pour ce combat. Je parierais que s’il y a un match nul ou une victoire de Figueiredo, l’UFC ne fera que plier la division pendant quelques années. Pour le reste de la carte, je n’ai pratiquement rien. Magomed Ankalaev contre Ion Cutelaba sera probablement fou, mais pas nécessairement dans le bon sens. Honnêtement, le deuxième meilleur combat sur cette carte (sur papier) est le premier entre Sean Brady et Ismail Narudiev.

L’UFC sur ESPN + 27 vient du monde de Chartway Arena à Norfolk, Virginie, USA. Sur le commentaire, nous avons Brendan Fitzgerald et Michael Bisping tandis que Brett Okamoto fait des reportages sur place et Trevor Wittman interviendra de temps en temps. Nous sommes soumis aux nouvelles règles ce soir, donc les critères de score supérieurs sont en vigueur et vous n’avez besoin que d’une seule paume ou d’un seul poing à plat sur le tapis pour être abattus, nous obtenons également une relecture instantanée pour les séquences de fin de combat si vous le souhaitez.

Ismail Narudiev est allé 2-1 à l’UFC mais sort d’une victoire et cherche sa première séquence victorieuse à l’UFC. Sean Brady est invaincu, y compris un premier succès à l’UFC l’année dernière, maintenant il cherche à poursuivre cette séquence et à éliminer un autre espoir. Les chances sont avec Narudiev à -130 pour un retour à -100 sur Brady.

Bout de poids welter: Sean Brady (11-0, 170 livres) contre Ismail Naurdiev (19-3, 170 livres)

UN TOUR: Ces deux sont de la même hauteur tandis que Narudiev a deux pouces d’avance. Narudiev s’avançant tôt alors que Brady fait le tour. Coup de pied de Narudiev. Brady se retrouve le long de la clôture mais bouge toujours. Quelques coups de Narudiev. Les deux hommes manquent quelques crochets, tout en ayant juste une idée de la portée. Narudiev décroche un coup de pied dans la jambe, Brady l’attrape et ils décrochent. Quelques genoux puis un coude de Narudiev et ils se cassent. Un petit crochet gauche de Brady. Narudiev montre le gaucher et ils échangent des coups de pied. Brady évite quelques coups de poing puis mange un coup de pied corporel. Narudiev atterrit à droite puis un genou sautant dans un corps à corps. Plus de genoux de Narudiev avant qu’ils ne se brisent. Brady essaie un coup de genou, Narudiev défend puis frappe un coup de pied. Double jab puis un bon terrain pour Brady. Narudiev continue de montrer des positions différentes, cela ne semble pas encore beaucoup dérouter Brady. Le retournement du coup de pied de Narudiev est bloqué mais il l’a mis au niveau de la tête. Plus de coups de Narudiev alors qu’il continue de soutenir Brady. Un petit crochet gauche de Brady. Brady atterrit à droite après avoir raté un crochet gauche. Narudiev décroche un coup de pied de jambe puis un coup de pied de corps. Narudiev défend une tentative de démontage et ils se serrent les coudes. Ils termineront le tour en corps à corps.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Narudiev

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent des gants pour le deuxième tour. Les deux hommes montrant à nouveau des coups, Brady est toujours celui qui cède. Narudiev avec des coups de pied avant et des coups, Brady essaie de faire un blitz mais ne fait qu’un coup de pied dans la jambe. Uppercut droit puis crochet gauche de Narudiev. Narudiev bloque une tentative de double jambe et atterrit les genoux contre le corps du corps à corps avant de heurter la clôture. Brady cherche à changer de niveau, Narudiev se défend. Brady se penche derrière Narudiev et le met à genoux le long de la clôture. Petit voyage sournois de Brady et il atterrit sur le dessus presque avec le dos. Narudiev à genoux mais Brady le monte jusqu’à présent. Brady atterrit quelques gauches et genoux à la cuisse. Narudiev se transforme en Brady, Brady saisit une prise de tête avant pour un contrôle continu. Narudiev recule et ils sont toujours décrochés. Brady défend une tentative de retrait et ramène Narudiev sur la clôture, puis frappe une double jambe. Brady a atterri en demi-garde sur ce point et atterrit quelques coudes courts. Une belle offensive de Brady, rien de fou mais il est cohérent. Le tour se terminera avec Brady au sommet.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Brady, 19-19 au total

TROISIÈME TOUR: Narudiev avance encore et ils échangent des gauches. Brady décroche un crochet gauche. Un peu plus de puissance frappe Brady, il réduit mieux la distance maintenant. Narudiev manque un genou sautant et Brady le prend avec une relative facilité et est à nouveau sur le dos. Brady atterrit genoux à la cuisse alors qu’il monte Narudiev à son siège le long de la clôture. Une belle technique de pilotage de Brady, il atterrit sur Narudiev tout en le maintenant dans de mauvaises positions. Narudiev à une hanche, et Brady passe en demi-garde appropriée. Le mur de Narudiev marche mais est toujours dans le corps à corps. Brady redescend en demi-garde. Narudiev continue d’essayer de saisir la clôture pour se lever, l’avertit l’avertisseur. Maintenant Narudiev se met à genoux, Brady à la position de conduite et reprend les coups d’atterrissage. Narudiev continue d’essayer de marcher sur le mur, mais Brady continue de le tirer vers le bas. Les poings de marteau de Brady, qui étouffe et atterrit régulièrement. Brady cherche toujours à vraiment décharger mais Narudiev en fait assez défensivement. Brady s’assoit pour une guillotine alors que Narudiev essaie de marcher sur le mur, mais le temps presse avant que tout puisse en sortir.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Brady, peut-être un 10-8, 29-28 Brady au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Sean Brady par décision unanime (30-27, 29-28 x2)

Je ne suis pas vraiment d’accord pour donner le premier à Brady. Temps de micro pour Brady, il dit qu’il se sent bien malgré le démarrage lent et savait qu’il pourrait prendre le relais au fur et à mesure du combat. Il met Narudiev sur les pieds et dit qu’il allait toujours travailler le jeu au sol ici.

Aalon Cruz apporte une séquence de quatre victoires consécutives à ses débuts à l’UFC, il essaie de prolonger cette séquence et d’obtenir cette toute première victoire importante à l’UFC. Spike Carlyle apporte également une séquence de quatre victoires consécutives dans ses débuts, et espère également faire courir son UFC du bon pied. Cruz est le favori -180 à +150 sur Carlyle.

Bout de poids plume: Spike Carlyle (8-1, 145,5 livres) contre Aalon Cruz (8-2, 145,5 livres)

UN TOUR: Cruz mesure quatre pouces de plus et a une énorme portée de sept pouces au-dessus de Carlyle. Southpaw pour Carlyle, qui recule et tourne. Cruz montre des coups de pied tôt, rien d’atterrissant encore, mais cela semble être son arme préférée. Une position changeant maintenant des deux hommes. Coup de pied haut des terres de Carlyle. Cruz n’aimait pas ça, il se ressaisit mais Carlyle avec les coudes et les coups de marteau et Cruz tombe, tirant Carlyle en pleine monture où il continue de décharger jusqu’à ce que l’arbitre l’arrête.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Spike Carlyle via TKO, coups de poing, à 1:25 de la ronde 1

Le First Round Finish Club remercie M. Carlyle pour son travail ce soir. Carlyle obtient une interview après cela, il dit qu’il n’a que trois choses à dire. Il rend gloire à Dieu, dit que l’avenir est maintenant, et veut mettre 187 sur le 666, puis se dirige simplement vers l’extérieur.

Jetez un oeil et écoutez celui-ci. Carlyle trouve un grand angle et cible pour le premier coude, il atterrit au temple / derrière l’oreille et Cruz est gravement vacillé. De là, il continue de décharger jusqu’à ce que Cruz tombe.

TJ Brown a une séquence de quatre victoires consécutives qui comprend une victoire sur la série Contender, il espère faire bonne impression au public de l’UFC. Jordan Griffin est allé 0-2 à l’UFC et a bien besoin d’une victoire s’il veut rester avec la promotion. Griffin est un léger favori de -140 à +110 pour Brown.

Poids plume: TJ Brown (14-6, 145,5 livres) contre Jordan Griffin (17-7, 145 livres)

UN TOUR: Griffin a un pouce de hauteur et s’étend sur Brown. Southpaw pour Griffin alors qu’ils touchent des gants pour nous faire avancer. Brown décroche un contre-droit qui titube Griffin presque immédiatement. Des canards bruns sous un coup de poing et obtient un retrait d’une seule jambe, Griffin pense à une guillotine mais se déplace à la place pour marcher sur le mur. Quelques coups de poing de Brown alors que Griffin se bat contre le corps à corps. Brown avec des coudes et des genoux courts, puis il tombe et obtient une double jambe. Griffin cherche à nouveau à marcher sur le mur, mais prend des coups de poing sur le corps et la tête pendant qu’il essaie de le faire. Brown aplatit Griffin et atterrit les coudes. Griffin essaie à nouveau de marcher sur le mur mais Brown est toujours en train de le travailler. Reculez maintenant, mais toujours décroché et Brown obtient un autre retrait avec une grande facilité. Quelques gauches de Brown, Griffin essayant à nouveau de marcher. Griffin est un peu coincé ici, même lorsqu’il se lève, Brown est capable de le faire redescendre et de reprendre les coups d’atterrissage. Brown a monté les pattes et atterrit des coups de poing. Griffin essayant une autre marche du mur, il est debout mais mange un genou puis des coups de corps. Brown va pour une double jambe, Griffin tend la main pour un starter nu et force une brouille, ils échangent des coups de poing sur les pieds puis Brown avec une double jambe. Griffin essaie une guillotine mais perd l’adhérence et Brown atterrit à coups de poing à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 marron

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent à nouveau des gants. Les deux hommes échangent des coups de poing, Brown frappe un coup puis un coup de tête. Griffin avec un coup de tête qui atterrit, Brown décroche un crochet gauche. Brown atterrit à droite, essaie un choix de cheville et le fait atterrir en haut dans la garde de Griffin au milieu de la cage. Quelques coudes de Brown et des coups de corps. Griffin essaie de contrôler le poignet, mais Brown continue de se libérer. Les deux hommes décrochent quelques grèves. Brown passe à la demi-garde, Griffin essaie de monter sur une double jambe et l’utilise pour obtenir une garde complète. Griffin essaie de lever les jambes, Brown passe aux commandes latérales et ils se bousculent mais finissent par se coincer sur la clôture. Brown atterrit à gauche et un coude gauche. Plus de coups courts et de coups de corps puis une double jambe de Brown. Griffin est de retour mais il ne peut pas se libérer. Brown pose un autre coude puis obtient une double jambe. Griffin essaie à nouveau la guillotine mais Brown est tout autour pour le contrôle latéral, donc il est probablement en sécurité. Griffin ajuste un peu sa prise je pense, l’arbitre veut un coup de pouce de Brown mais Brown ne répond pas et l’arbitre l’arrête car Brown est froid.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Jordan Griffin via la soumission technique, étrangleur à guillotine, à 3:38 de la ronde 2

C’est une rareté pour finir cet étranglement à partir de ce genre de position. J’ai besoin de regarder la poignée qu’il utilisait, car cela fonctionnait clairement car Brown était inconscient. À l’heure du micro pour Griffin, il dit qu’il attend depuis dix ans sa première victoire à l’UFC et savait qu’il devrait laisser Brown s’épuiser un peu, mais il pourrait alors capitaliser. Il mentionne le type de démolitions que Brown utilisait lui donnait son cou et il a finalement pu l’obtenir.

Voici un aperçu de la finition. Malheureusement, nous n’obtenons pas de vue sur l’adhérence que Griffin utilise, car il est très rare d’obtenir ce genre de morsure sur votre pression à partir de cette position. Encore un sacré retour pour Griffin.

Luis Pena a une fiche de 3-2 à l’UFC mais sort d’une défaite et espère éviter sa première séquence de défaites. Steve Garcia a pris ce combat à très court préavis et se bat normalement jusqu’au poids coq, mais il pourrait retirer un nom quelque peu reconnaissable ici et commencer sa course à l’UFC avec fracas. Pena est un favori de -280 pour un gain de +230 pour Garcia.

Bout léger: Steve Garcia (11-3, 155,5 livres) contre Luis Pena (7-2, 154,5 livres)

UN TOUR: Pena mesure trois pouces de plus mais la portée est identique. Les deux hommes combattant gaucher. Garcia décroche quelques coups durs puis un coup de pied dans la jambe. Pena atterrit un peu à gauche. Garcia atterrit à gauche puis un coup de corps. Pena en a assez de ça et se ligote. Pena pose un genou mais il est pris et Garcia se fait démonter en position de conduite. Pena se relève et prend le dos debout, puis descend Garcia en position de conduite. Garcia cherche à marcher sur le mur, mais Pena obtient les deux crochets. Pena va à un crochet mais a le dos presque complètement et atterrit des coups pour essayer d’ouvrir une tentative d’étouffement. Des coups de poing de marteau de Pena, il est maintenant après le starter mais n’a plus qu’un seul crochet. Pena mise sur ça pour faire encore plus de coups. Les deux crochets pour Pena, Garcia les casse. Plus de tentatives d’étouffement de Pena, ils se rapprochent à chaque fois mais il ne peut toujours pas conclure. Pena obtient les deux crochets, puis se dirige vers le triangle du corps tout en cherchant des tentatives d’étouffement. Coudes de Pena à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Pena

DEUXIÈME ROUND: Garcia blitz Pena et atterrit une rafale, mais Pena ligote et remet le dos debout. Pena saute pour le dos, attrape un crochet puis l’autre pour prendre la position du sac à dos. Triangle du corps pour Pena. Pena continue d’atterrir les poings et les coudes du marteau, il essaie simplement d’ouvrir des opportunités d’étouffement. Quelques coudes de Pena. Pena toujours après l’étranglement mais n’en trouve pas encore un bon. Pena cherche maintenant à passer à un brassard, y pense mieux et retourne dans le triangle du corps. Les deux hommes se balancent sauvagement pendant quelques secondes avant la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Pena, 20-17 Pena au total

TROISIÈME TOUR: Garcia glisse tôt alors que Pena le charge mais Garcia enroule un triangle étranglé sur le tapis. Pena essaie de survivre mais cet étranglement est complètement verrouillé. Garcia essaie de s’adapter, essaie de passer à un brassard alors que Pena s’éloigne mais perd l’adhérence et maintenant Pena saute de nouveau dans son dos. Un autre triangle corporel pour Pena maintenant. Pena est toujours après le starter mais a du mal à le terminer. Garcia se bat à genoux et cherche à se transformer en Pena mais ne peut pas terminer ce mouvement alors il est toujours coincé. Pena continue d’essayer de l’étrangler mais il ne peut pas l’obtenir. Ils s’entrechoquent les deux dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Pena, 30-26 Pena au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Luis Pena par décision unanime (30-27 x3)

Je pensais que Pena avait un 10-8 dans le deuxième, mais le résultat n’était jamais en doute. Du temps de micro pour Pena, il sent que ce n’est pas la façon dont il veut se battre et s’excuse auprès des fans mais il a dû obtenir la victoire pour le chèque de paie. Il met Garcia particulièrement à court terme pour lui avoir fait combattre un style différent. Il remercie tous ceux qui l’ont contacté car il a récemment trouvé sa mère biologique et estime qu’il aurait pu trouver un objectif plus élevé pour lequel il pourrait utiliser cette plate-forme.

Marcin Tybura n’a que 1-4 à ses cinq derniers combats, a terminé dans trois de ces défaites et est sur une séquence de deux défaites consécutives. Tybura a vraiment besoin d’une victoire ici, même chez les poids lourds, ce genre de record peut vous faire couper. Sergey Spivak est allé 1-1 à l’UFC, abandonnant ses débuts mais rebondissant en soumettant Tai Tuivasa. Spivak est à la recherche de sa première séquence victorieuse à l’UFC au détriment d’un gars qui est dans l’UFC depuis 2016. Spicac est un léger favori de -120 à -110 pour Tybura.

Bout lourd: Serghei Spivac (10-1, 234 livres) contre Marcin Tybura (17-6, 246 livres)

UN TOUR: Ces deux ont des hauteurs et des portées identiques, la grande différence est le poids où Tybura est de douze livres de plus. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Tybura manque un droit. Un coup des terres de Tybura. Spivac avec un deux qui est principalement bloqué. Crochet gauche des terres Spivac. Tybura décroche un droit. Les deux hommes bloquent un bon nombre de tirs, mais ils se balancent à coup sûr. Spivac atterrit un peu d’un genou en étroite. Tybura obtient un retrait de verrouillage du corps dans la garde de Spivac. Quelques coudes de Tybura. Spivac est juste en train de traîner sur son dos pendant que Tybura atterrit sur le corps et la tête. Les poings de marteau de Tybura ainsi que les coudes. Spivac ne semble pas avoir grand-chose à offrir de son dos, et Tybura va continuer à l’écraser à coups de coups à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Tybura

DEUXIÈME ROUND: Quelques coups au début du round. Spivac a jusqu’à présent les mains les plus techniques. Ils se serrent, Spivac pose un genou et ils se cassent. Tybura obtient un cadenas le long de la clôture. Genoux de Tybura au corps et à la tête. Plus de genoux de Tybura mais cela ne semble pas être suffisant pour l’arbitre qui les redémarre. Spivac revient à essayer de frapper. Un peu d’une combinaison de Spivac et il bloque un coup de pied haut. Un autre corps à corps, mais Tybura jette Spivac et obtient la position de conduite le long de la clôture. Spivac essaie de faire marche arrière avec une seule jambe mais finit par abandonner son dos. Quelques bribes offensives de Tybura, Spivac veut juste faire le tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Tybura, 20-18 Tybura au total

TROISIÈME TOUR: Ils recommencent à tourner, Spivac est capable de sortir d’une tentative de corps à corps. Spivac avec une combinaison de punch qui est principalement bloquée. Tybura atteint pour un coup de genou mais il cale sur la clôture. Ils rompent avec un coude de Tybura. Spivac pose un genou à proximité. Quelques gauches de Spivac. Tybura atterrit à droite en échouant sur un coup de genou. Un peu d’un uppercut de Spivac. Légèrement à gauche de Tybura, aucun des deux hommes n’atterrit vraiment de manière fiable. Ah, il y a les gens “woo”. J’espérais qu’ils étaient morts. Tybura obtient un retrait en demi-garde. Spivac pourrait tout aussi bien être une tortue de son dos. Plus de coudes courts et de coups de poing de Tybura, au moins il reste un peu occupé. Le temps presse à cet endroit.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Tybura, 30-27 Tybura au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Marcin Tybura par décision unanime (29-28, 30-27 x2)

Je ne sais pas quel tour aurait pu aller à Spivac. Pas d’interview pour Tybura, ce qui est juste car ce combat était ennuyeux.

Brendan Allen est sur une séquence de cinq victoires consécutives qui comprend un premier succès à l’UFC, maintenant il cherche sa première séquence victorieuse à l’UFC au détriment d’un ancien meilleur espoir. Tom Breese était autrefois considéré comme une perspective de premier ordre pour le sport, mais plusieurs problèmes de santé et licenciements plus tard et maintenant il est une sorte de réflexion après coup. Breese a combattu pour la dernière fois en mai 2018 quand il a battu Dan Kelley, avant que son combat le plus récent n’ait lieu en juin 2016. Breese espère sa deuxième séquence de victoires à l’UFC et cherche à récupérer un peu de son battage médiatique. Breese est un léger favori de -155 pour un retour de +125 sur Allen.

Bout de poids moyen: Brendan Allen (11-3, 185,5 livres) contre Tom Breese (11-1, 185 livres)

UN TOUR: Breese est un pouce plus grand tandis qu’Allen a un avantage d’un pouce et demi. Southpaw pour Breese. Ils frappent dans le corps à corps et Allen obtient un retrait de verrouillage du corps mais Breese se remet en place bien que toujours dans le corps à corps. Quelques genoux et pieds piétinent Allen. Breese est capable de mettre Allen sur la clôture, puis il essaie un démontage de verrouillage du corps, mais Allen est capable d’en inverser une partie et atterrit presque en demi-garde, mais Breese a également presque le dos. Allen est capable de gagner cette course et de prendre le dessus en demi-garde. Quelques coups de corps d’Allen alors qu’il cherche à installer un kimura. Breese défend jusqu’à présent, puis Allen passe au contrôle latéral. Des coups de poing et des droits d’Allen alors qu’il cherche à isoler un bras. Coudes d’Allen, cherchant toujours à isoler une sorte de menace de soumission. Offensive constante d’Allen, Breese est capable de crevette à demi-garde, il obtient presque le dos mais le perd en pensant à un brassard. De la position nord-sud maintenant et Allen atterrit les poings du marteau tandis que Breese glisse autour à la recherche d’un étranglement triangulaire. Allen est libre de cela et atterrit quelques coups de poing de contrôle latéral. Breese est juste en train de se couvrir pendant qu’Allen décharge sur lui et cela provoquera l’arrêt.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Brendan Allen via TKO, coups de poing et coudes, à 4:47 de la ronde 1

Le First Round Finish Club remercie M. Allen pour son travail ce soir. Du temps de micro pour Allen, il dit qu’il voulait se tenir avec Breese mais que la chance de travailler sur le tapis s’est présentée. Il a été surpris par Breese à la recherche des démolitions, mais il s’est ajusté et a ensuite mis Breese comme un gars dur. Lorsqu’on lui a demandé quelle était la prochaine étape pour lui, il voulait combattre Trevin Giles lors de la semaine internationale de combat.

Voici un aperçu de la finition. Breese est en train de couvrir, mais il ne fait rien d’autre et comme de plus en plus d’offense viennent d’Allen et il ne répond pas aux vagues de l’arbitre.

Gabriel Silva a subi sa première défaite professionnelle lorsqu’il a été battu par Ray Borg l’année dernière, maintenant il espère rebondir avec sa première victoire à l’UFC. Kyler Phillips fait ses débuts à l’UFC ici et espère faire bonne impression. Silva est un léger favori de -125 au retour de Phillips -105.

Bout poids coq: Kyler Phillips (6-1, 135,5 livres) contre Gabriel Silva (8-1, 135,5 livres)

UN TOUR: Phillips mesure deux pouces de plus et a un pouce d’avance. Ils touchent des gants. Silva se présente tôt et décroche quelques droits. Phillips tente un coup de pied de roue mais ils finissent par décrocher. Les genoux de Phillips et ils se brisent. Silva décroche un coup de pied dans la jambe. Phillips frappe un coup de pied dans la jambe. À droite de Phillips et Silva atterrit un compteur à gauche. Ils s’accrochent à la clôture. Ils cassent avec un coude de Phillips mais il manque les crochets de suivi. tourner en arrière coup de pied de Phillips. Silva décroche un jab. Silva frappe Phillips sur la clôture et pose des coups de poing. Phillips est toujours en mouvement, il décroche un coup de pied au mollet. Directement de Phillips mais Silva le fait descendre. Phillips décroche un crochet gauche, Silva est un peu abasourdi et Phillips cherche à décharger mais Silva récupère. Phillips atterrit à gauche et Silva manque un coup de poing en rotation. Silva a une pression avant mais Phillips est celui qui atterrit en premier et plus souvent. Phillips atterrit à droite et manque un coude. Power se rapproche puis un coude de Phillips, il reste très occupé. Silva tente un démontage, il balaye les jambes de Phillips et monte au sommet. Phillips recule et ils se bousculent juste à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Phillips

DEUXIÈME ROUND: Les deux hommes sont immédiatement revenus à la casse. Phillips décroche un droit. Silva s’avance et atterrit à droite puis se rattrape. Silva se glisse vers l’arrière debout. Phillips finit par ramasser la cheville et inverser la position. Silva se relève et Phillips se redresse. Plus de revers, Phillips est de retour mais Silva recherche une jambe unique. Phillips obtient un cadenas mais Silva finit par le jeter et atterrit dans le garde. Phillips essaie de mettre sa garde en jeu mais Silva passe à côté. Ils remontent et Silva a le dos debout, mais comme ils frappent le tapis, Phillips monte sur le dessus, belle inversion. Phillips tourne autour du dos, mais Silva s’inverse pour la genouillère, Phillips tourne avec lui et se déplace à pleine monture. C’était vraiment sympa. Silva arrive à demi-garde et commence à travailler pour un balayage, mais Phillips conserve la position de tête. Il y a une tentative de genou de Phillips, il se sauve pour passer et atterrir quelques coudes. Silva est celui qui pêche une genouillère maintenant, mais Phillips garde le poids sur cette jambe. Silva étend la jambe mais Phillips le pousse vers le bas et hors de l’articulation du genou avec son autre pied. Le poing du marteau de Phillips pendant que Silva cherche un verrou de jambe à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Phillips, 20-18 Phillips au total

TROISIÈME TOUR: Silva s’avance mais mange toujours des coups de poing. Le coup de pied haut de Phillips atterrit principalement. Silva est allé gaucher, mais il mange juste un droit puis un coup de pied de roue de celui-ci. Double jambe de Phillips dans la garde de Silva. Phillips atterrit à gauche. Silva cherche à attacher les bras de Phillips, Phillips récupère ses bras et atterrit quelques coups de poing. Silva cherche à inverser pour une genouillère, Phillips étouffe ce mouvement avec un headlock avant. D’arrive tentative de Phillips mais Silva se libère de l’étranglement et se tient debout. Coude de Phillips dans le corps à corps avant de se briser. Silva tombe un peu à genou et balance des crochets. Phillips obtient une double jambe et atterrit en demi-garde. Il y a une position de triangle de bras pour Phillips mais il ne peut rien en retirer. Silva essaie toujours de travailler par le bas, à son crédit. Phillips écarte son bras d’une tentative de kimura et pose des coudes. Plans du corps de Phillips. Silva cherche à glisser par la porte arrière, mais Phillips lit le mouvement et conserve sa position supérieure. Phillips est maintenant en contrôle latéral, et il passe à la monture complète avec des coups de poing. Silva crevette vers une hanche, Phillips se contente de frapper les coups de poing et les coudes tandis que Silva recule de moitié. Silva à genoux, Phillips se tourne vers la position de conduite et atterrit presque un genou illégal. Silva recule en tenant une seule jambe, Phillips atterrit quelques coups de poing alors que le temps presse.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Phillips, 30-27 Phillips au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Kyler Phillips via décision unanime (30-27 x3)

C’est probablement le meilleur combat jusqu’ici ce soir. Du temps de micro pour Phillips, il met Silva puis dit qu’il est reconnaissant pour tout son travail de préparation. Il dédie la victoire à son grand-père qui a récemment pris sa retraite de l’armée et à sa grand-mère décédée alors qu’il était sur The Ultimate Fighter.

C’est tout pour les préliminaires, bien que nous soyons toujours sur ESPN + pour la carte principale.

Grant Dawson est sur une séquence de cinq victoires consécutives avec deux victoires à l’UFC, il cherche à étendre cela à trois ici et commencer à passer de la perspective au concurrent. Dawson a manqué de poids pour ce combat, jamais une bonne chose. Darrick Minner fait ses débuts à l’UFC ici dans un court délai, mais pourrait prendre une perspective et annoncer son arrivée de manière spectaculaire avec une victoire. Dawson est un favori lourd de -425 à +335 sur Minner.

Bout poids plume: Grant Dawson (14-1, 149,5 livres) vs Darrick Minner (24-10, 145,5 livres)

UN TOUR: Dawson est de trois pouces de plus et a deux pouces et demi d’avantage de portée. Southpaw pour Minner, en fait il change de position. Quelques coups de veau de Minner. Dawson tente un coup de pied, Minner l’attrape et obtient une séquence de headlock avant et cherche une guillotine. Dawson libère la tête et se met en garde. Minner lance une tentative de brassard, Dawson l’évite et pose quelques coups de poing. Quelques poings de marteau supplémentaires de Dawson, Minner essaie un brassard mais le perd. Minner est capable d’inverser la position puis saute pour une guillotine et l’utilise pour obtenir la position supérieure cette fois. Une autre tentative de guillotine de Minner, Dawson abandonne la position de tête en essayant de la combattre et prend le dessus en contrôle latéral du côté sûr. Minner renonce à la tentative d’étouffement, Dawson est après un triangle de bras alors que Minner obtient la moitié de la garde. Un coude de Dawson. Dawson attaque un kimura mais ne parvient pas à rassembler ses bras. Quelques coups pour Dawson. Minner cherche une autre guillotine, mais encore une fois, Dawson passe au contrôle latéral du côté sûr et attaque un autre triangle de bras. Dawson est pris en demi-garde, maintenant il passe en pleine monture et décharge avec des coups de poing. Minner se met à genoux et survivra jusqu’à la fin de la manche malgré une tentative d’étranglement nu à l’arrière.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Dawson

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent des gants pour le deuxième tour. Quelques coups de pied de Minner échouent. Dawson soutient Minner à la clôture, puis il saute pour une guillotine mais encore une fois ne peut pas contrôler le corps de Dawson qui atterrit en contrôle latéral. Dawson passe à la monture complète et libère sa tête. Certains droits de Dawson alors qu’il figure à quatre pattes. Dawson prend le dos avec un triangle corporel et attaque le cou. Il y a le starter, plus une manivelle mais il y a assez de pression pour obtenir le robinet.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Grant Dawson via Soumission, starter arrière nu, à 1:38 du Round 2

Des trucs impressionnants de Dawson, qui est maintenant au micro. Il dit qu’il n’allait pas taper sur un étranglement et préférait dormir plutôt que de taper sur un étranglement. Il dit qu’il voulait garder la pression et l’a fait malgré quelques frayeurs avec le starter.

Voici la finition. Technique solide de Dawson, il n’est pas vraiment sous le menton, mais il est pressé, puis change également l’angle pour aider à forcer le robinet.

Megan Anderson a perdu 2-2 à l’UFC, mais elle sort d’une victoire et cherche sa première séquence de victoires à l’UFC. Norma Dumont est invaincue à ses débuts à l’UFC, elle espère faire tomber l’une des rares véritables femmes de poids plume que l’UFC doit faire bonne impression sur le public. Les chances sont avec Anderson à -280 pour un retour de +230 sur Dumont.

Bout féminin poids plume: Megan Anderson (10-4, 145 lb) contre Norma Dumont (4-0, 146 lb)

UN TOUR: Anderson a cinq pouces de hauteur et de portée sur Dumont. Dumont manque un coup de pied de jambe. Une position changeant d’Anderson maintenant. Les deux femmes manquent quelques coups de poing. Un peu à droite d’Anderson, puis Dumont échoue avec des coups de poing. Jab d’Anderson mais Dumont force un corps à corps. Dumont obtient un cadenas et commence à travailler pour le retrait. Genoux de Dumont maintenant pour essayer de déséquilibrer Anderson. Un peu un coude de Dumont, Anderson commence à chercher à frapper. Anderson pose un genou. Dumont conserve une position de tête supérieure et Anderson ne s’en occupe pas encore. Une jambe de Dumont, mais Anderson force une course et ils sont de retour mais toujours décrochés. Coude d’Anderson alors qu’elle se libère enfin. Dumont s’est peut-être dégazé, elle se penche essentiellement vers la droite qui la couvre et nous avons terminé.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANTE – Megan Anderson via KO, coup de poing, à 3:31 du Round 1

Le First Round Finish Club remercie Mme Anderson pour son travail ce soir. Du temps micro pour Anderson, elle dit qu’il lui a fallu un certain temps pour arriver à ce point, mais elle a toujours su qu’elle était capable de ce genre de performance. Elle nous parle de l’arrivée, puis joue un peu avec la foule pour dire qu’elle est le seul poids plume sur une séquence de victoires et aimerait combattre Amanda Nunes à l’UFC 250.

Regardez comment Anderson glisse sa tête et ses épaules hors de la ligne médiane ici, ce qui fait manquer le coup de poing de Dumont tandis qu’Anderson va droit dans le visage et la mâchoire pour l’assoir.

Ion Cutelaba a une fiche de 4-3 à l’UFC, mais il sort d’une victoire et cherche une autre séquence de victoires qui pourrait lui donner un adversaire plus important. Magomed Ankalaev a une fiche de 3-1 à l’UFC mais est sur une séquence de trois victoires consécutives et pourrait prendre une place de plus dans l’opposition classée s’il peut obtenir cette séquence à quatre d’affilée. Ankalaev est votre favori à -220 pour un paiement de +180 sur Cutelaba.

Bout léger et lourd: Magomed Ankalaev (13-1, 204,5 livres) contre Ion Cutelaba (15-4 1 NC, 204,5 livres).

UN TOUR: Ankalaev mesure deux pouces de plus mais la portée est identique. Southpaw pour Ankalaev. Cutelaba décroche un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Ankalaev atterrit à gauche puis un coup de tête et quelques suivis. Un trio de coups de tête d’Ankalaev, Cutelaba est essentiellement sur ses pieds, se balançant et l’arbitre intervient pour faire signe que Ankalaev atterrissait encore quelques coups de poing.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Magomed Ankalaev via TKO, coup de tête et coups de poing, à: 38 du tour 1

Le First Round Finish Club remercie M. Ankalaev pour son travail ce soir. Cutelaba n’aime vraiment pas cet arrêt, et je ne peux pas dire que je suis en désaccord avec lui. Temps de micro pour Ankalaev alors que la foule plonge tout le monde avec des huées. Il dit que ce n’était pas son appel d’arrêter le combat, et qu’il n’a pas vraiment d’opinion au-delà de savoir qu’il avait porté des coups sur Cutelaba. Il ne semble pas opposé à une revanche quand cela est évoqué.

Voici l’arrêt, beaucoup de coups de pied sont partiellement bloqués mais le langage corporel de Cutelaba est vraiment mauvais. Cela dit, il y a quelques choses ici qui vous font penser que c’est un mauvais arrêt. Le premier est les yeux de Cutelaba, il regarde presque toujours son adversaire et rejette avec une intention réelle, pas seulement en poussant ses bras. Le reffing est un travail difficile, et c’est un appel difficile en temps réel, donc je ne jette pas l’arbitre sous le bus mais c’est un mauvais arrêt.

Felicia Spencer est allé 1-1 à l’UFC et a été vu pour la dernière fois sur la fin perdante d’un combat avec Cris “Cyborg” Justino. Spencer espère rebondir ici et éventuellement forcer un combat pour le titre étant donné que le poids plume est une division inexistante. Zarah Fairn a été soumise par Megan Anderson lors de ses débuts à l’UFC, elle espère rebondir et obtenir sa première victoire à l’UFC. Spencer est le plus grand favori de cette carte à -850 tandis que le paiement de +550 de Fairn doit tenter ceux qui miseront sur les longs coups.

Bout de poids plume des femmes: Zarah Fairn (6-3, 146 livres) contre Felicia Spencer (7-1, 145 livres)

UN TOUR: Fairn mesure deux pouces de plus et a quatre pouces d’avantage de portée. Spencer ouvre avec un coup de pied du corps. Quelques coups de bras des deux femmes qui manquent la cible. Fairn décroche un uppercut droit. Spencer décroche un droit. Accrocher le crochet gauche des terres de Spencer. A right from Fairn lands. Spencer lands a left high kick but Fairn catches it and they wind up clinched on the fence. Spencer works some knees to the thigh. Fairn is able to remain upright after a trip attempt but she can’t get free. Spencer gets an outside trip and lands in full mount. A few punches land for Spencer as she moves her mount up higher on the body. Elbows from Spencer, Fairn looks a little lost here and Spencer is unloading with punches and elbows. Fairn gives up her back, then gives up mount again. Spencer is just floating and smashing Fairn right now. More punches and elbows from Spencer prompt the stoppage.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Felicia Spencer via TKO, punches and elbows, at 3:37 of Round 1

The First Round Finish Club thanks Mrs. Spencer for her work this evening. Mic time for Spencer, she is happy to take whatever she can get in a fight but did want to show off her potential for violence. Asked about where she feels she is in the division she thinks with her win over Anderson she’s in a perfect spot to challenge for the belt.

Here’s a look at the finish. Fairn doesn’t have much of an answer for the mount and Spencer just unloads until the ref has to save her.

Deiveson Figueiredo really screwed himself for this fight when he missed weight. Figueiredo will be ineligible to win the title, but he’s only lost once in his entire career and has gone 6-1 in the UFC overall. While he can’t win the title he doesn’t want to compound his gaffs by losing the fight. Joseph Benavidez has been around the sport forever and has twice before challenged for the flyweight title, falling short to Demetrious Johnson both times. Benavidez is looking for his first UFC title here and possibly make a case for the division to continue existing. Benavidez is the -155 favorite to +125 for Figueiredo.

Flyweight Title Bout: #1 Joseph Benavidez (28-5, 124.5 lbs.) vs. #3 Deiveson Figueiredo (17-1, 127.5 lbs.)

UN TOUR: Figueiredo is an inch taller and has three inches of reach advantage. Both men open southpaw but will do some stance switching. some posturing and feinting early, Figueiredo checks a leg kick. Figueiredo catches a kick and takes Benavidez down, they wind up scrambling and Figueiredo has a reverse triangle then switches to an armbar. Benavidez is scrambling but winds up in spiderweb position then Figueiredo yanks on the arm but Benavidez gets free and they’re back up. Forward pressure from Benavidez now, Figueiredo doesn’t seem too concerned yet. Figueiredo lands a right. Benavidez is swinging a little wild with his hooks right now, and Figueiredo is avoiding most of them. A few more punches miss for Benavidez. Figueiredo lands a jab and eats a calf kick. There’s a few body shtos from Benavidez. Figueiredo lands a jab. Forward pressure from Figueiredo now, and he sprawls away from a double leg then avoids a punch. Right from Figueiredo lands. Benavidez with a bit of a left, then a takedown attempt but they wind up clinched. They break without incident. All of Benavidez’s combinations are the same shifting left and Figueiredo seems to have a read on them at this point. Left from Figueiredo, Benavidez lands a right. Figueiredo lands an uppercut. They clinch up and then break as Benavidez swings a few punches that miss. Benavidez lands a couple of body shots. Figueiredo lands a hard right to the body. Both men land rights then Figueiredo off balances Benavidez and they swing to the end of the round.

SCORECARD: 10-9 Figueiredo but a very close round

ROUND TWO: Minor technical issues, the ESPN+ player isn’t working. OK, I missed the entire round leading to the finish. I am pissed. Backing up the player now to see what happened. More feinting from Benavidez and he misses a leg kick. Figueiredo lands a spinning back kick to the body. Right from Figueiredo lands flush but Benavidez just eats it. A few body kicks from Benavidez. Figueiredo lands a right to counter a body kick. Both men with body kicks now. Benavidez lands a left hook in close. Figueiredo shrugs off a clinch and unloads with a right that flat lines Benavidez.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Deiveson Figueiredo via TKO, punches, at 1:54 of Round 2

Excuse me over here while I die laughing at that result, I’m just making s’mores while the world burns. Mic time for Figueiredo, he says he’s a big fan of Bisping to get things going. He apologizes for missing weight but says he promised a good show with a big finish and feels he delivered on that. He talks us through the finish then gives love to his family back home in Brazil, he then thanks Benavidez for being a great guy and great champion. Bisping asks about the reality of him missing weight not being the champion right now, he says he’s here to fight for the people and the belt is secondary but will be his eventually.

Benavidez gets an interview as well, there’s a bad cut on his hairline from a clash of heads. He says this doesn’t feel real yet, and that it’s kind of a nightmare. He says he had visions of what this interview would be like but none of it was like this, and life is just tough for everyone, he notes that everyone has ups and downs but his are public. He says he worked his ass off for this but is at least lucky to be alive then thanks the crowd.

Here’s a look at the finish, and a clash of heads that occurred a bit before that. Benavidez has a documented habit of lunging forward with that shifting left and leading with his head. Cejudo had that same kind of ducking head position to counter the lunge, which is technically illegal but no one in MMA calls it as such. Then we also get a look at the finishing punch, Benavidez is circling to his own left, Figueiredo slips along with him and lands a hard straight right that splits the guard and timing of Benavidez. From there it’s all over but the shouting.

On that somewhat chaotically hilarious note, UFC on ESPN+ 27 comes to a close. It was a dog of a card on paper, and mostly a forgettable slog in practice but we’ll be going over all of that on the 411 Ground and Pound MMA Podcast tomorrow. We’ll also be previewing UFC 248 which comes our way next week and is a banger of a card on paper, including two title fights. The middleweight champion Israel Adesanya takes on Yoel Romero, and newly crowd strawweight champion Zhang Weili goes for her first title defense against former champion Joanna Jedrzejczyk. I’ll be back here next week for that event, hopefully you will as well. Until then stay safe out there and keep checking 411mania for all of your pop culture needs.