UFC de 411 sur ESPN + 28 Report: Oliveira gagne

CARTE PRINCIPALE (ESPN, ESPN +)

# 8 Kevin Lee (158,5 lb) * contre # 13 Charles Oliveira (156 lb)

# 12 Gilbert Burns (170,5 lb) vs # 5 Demian Maia (170,5 lb)

Damir Hadzovic (155 lb) contre Renato Moicano (155,5 lb)

Nikita Krylov # 12 (206 lb) vs Johnny Walker # 10 (206 lb)

John Makdessi (155 lb) contre Francisco Trinaldo (156 lb)

CARTE PRELIMINAIRE (ESPN, ESPN +)

# 3 Jussier Formiga (126 lbs.) Vs # 5 Brandon Moreno (126 lbs.)

Randa Markos (116 lb) contre Amanda Ribas (115,5 lb)

Aleksei Kunchenko (170 livres) contre Elizeu Zaleski dos Santos (171 livres)

Enrique Barzola (136 livres) contre Rani Yahya (136 livres)

Maryna Moroz (126 lb) contre Mayra Bueno Silva (126 lb)

David Dvorak (126 livres) contre Bruno Silva (125,5 livres)

Veronica Macedo (135,5 livres) contre Bea Malecki (136 livres)

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture en direct de 411mania sur UFC sur ESPN + 28. Je m’appelle Robert Winfree et je vous transmettrai toute l’action, braves gens, tout comme je le vois. Cela pourrait être la dernière vraie carte UFC depuis un certain temps en raison de la pandémie de Covid-19. Je sais que l’UFC prévoit toujours que la carte de Londres de la semaine prochaine se déroulera comme prévu, mais je trouve cela très peu probable. En ce qui concerne certains autres événements à venir, le plan est actuellement de les déplacer de leurs emplacements actuels et d’accueillir les combats à l’UFC Apex, mais encore une fois, j’ai du mal à voir que tenir le coup en supposant que la propagation de ce virus continue de suivre les modèles. Je veux dire que même cet événement se déroule complètement sans la participation des fans, ce que je pense que je vais apprécier en tant que spectateur. Cela signifie pas de chants stupides, pas de “woo’s”, et je pense que l’expérience du spectateur est meilleure sans ces choses. C’est une carte assez solide, l’événement principal est maintenant terni parce que Kevin Lee a manqué de poids pour la deuxième fois de sa carrière à l’UFC, mais Lee contre Charles Oliveira est un sacré bon combat sur le papier. Gilbert Burns contre Demian Maia pourrait être amusant, le vieil homme Francisco Trinaldo affronte John Makdessi, la carte entière est assez solide.

L’UFC sur ESPN + 28 vient au monde de Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil. Pour le commentaire, nous avons Brendan Fitzgerald et Michael Bisping. En ce qui concerne les règles, je ne me souviens pas de ce que le CABMMA utilise mais je vous mettrai à jour quand je le ferai. Huh, ils n’ont pas mis à jour les règles en haut de l’émission, ils ont plutôt parlé des événements à venir qui ont été déplacés vers l’Apex à Vegas.

Veronica Macedo vient de battre une séquence de trois défaites consécutives pour marquer sa première victoire à l’UFC, maintenant elle espère continuer sur cette lancée et commencer à gravir les échelons des poids coq. Bea Malecki vient de marquer sa première victoire professionnelle lorsqu’elle a fait ses débuts à l’UFC, elle espère garder ses moyens de gagner tout en conservant ce record parfait avec tact. Macedo est un léger favori de -170 à +140 sur Malecki.

Bout de poids coq féminin: Veronica Macedo (6-3-1, 135,5 livres) contre Bea Malecki (1-0, 136 livres)

UN TOUR: Malecki est de cinq pouces de plus et a un énorme avantage de dix pouces. Macedo montrant un changement de position au fur et à mesure. Un peu à gauche de Macedo, elle bouge aussi bien. Malecki décroche un droit. Un coup franc de Macedo est bloqué et elle manque de coups. Macedo force un corps à corps et atterrit à droite pendant la pause. Coup de pied en arrière de Macedo. Malecki décroche un un deux, Macedo n’a pas encore une idée du différentiel de portée. Macedo atterrit à gauche en fin de match. Les deux femmes frappent à la jambe. Les coups de pied du corps vont et viennent. Macedo décroche un crochet gauche en étroite position et mange un compteur à droite. Malecki souffre d’un manque de production jusqu’à présent, malgré les avantages physiques qu’elle a dans ce combat. Ils échangent à nouveau des coups de pied, mais les lèvres de Macedos et Malecki lui posent un uppercut. Dès Malecki. Un peu un droit de Macedo mais la gamme lui pose toujours des problèmes. Un couple de droits de Malecki atterrit puis un coup de pied avant sur le corps. Il y a un coup de pied dans la jambe de Malecki. Coup de pied avant des terres de Malecki. Ils échangent des droits, Macedo renifle sur quelques crochets et le tour se termine.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Malecki mais pourrait aller dans les deux sens

DEUXIÈME ROUND: Malecki pique au début de la manche, mais Macedo a retrouvé son énergie et cherche à démarrer. La jambe frappe de Macedo, elle tourne maintenant tandis que Malecki la fait descendre. Directement de Macedo, puis elle finit par tirer la garde après un corps à corps. Malecki se tient au-dessus d’elle et atterrit sur les jambes avant que l’arbitre ne les fasse tenir debout. Malecki atterrit quelques longues gauches, Macedo se balance de plus en plus alors qu’elle se fatigue. Coup de pied du corps de Malecki. Malecki atterrit à droite et laisse Macedo à court de coups de poing. Coup de pied avant de Malecki puis un genou au corps. Genou de Malecki. Macedo essaie de frapper une double jambe, finit par tomber et Malecki atterrit en pleine monture et commence à frapper des coups, mais Macedo glisse dans le dos et nous nous tenons à nouveau. Droits de Malecki, Macedo n’a plus que des coups de bras et est assez gazé. Malecki s’éloigne d’une tentative de retrait, puis prend le contrôle latéral. Coups de poing de Malecki alors que Macedo se met à genoux puis à sa garde. Malecki se tient au-dessus d’elle et atterrit à droite puis quelques coups de pied dans la jambe. Macedo est obligé de se relever et manque ensuite quelques gauches. Coup de pied avant de Malecki, Macedo décroche un uppercut mais Malecki s’en fiche. Malecki décroche un coup de pied puis un genou. Macedo tombe un peu à genoux, appelons cela une tentative de démontage, et Malecki l’étouffe et décharge alors qu’ils se battent jusqu’aux pieds. Macedo recule pour les dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Malecki, 20-18 Malecki au total

TROISIÈME TOUR: Malecki s’avançant à nouveau, décroche un coup de pied puis évite une tentative de démontage. Macedo se balance mais elle est très fatiguée. Malecki équilibre Macedo sur un coup de poing en rotation et Malecki pose un coup de marteau avant de faire tenir Macedo. Macedo rate un autre takedown et Malecki frappe quelques coups avant de la faire se relever. Un peu à droite de Macedo, Malecki décoche un coup de pied avant au corps. Coups de Malecki puis un genou au corps. Un autre retrait raté de Macedo et Malecki l’étouffe du contrôle latéral. Coudes et coups de poing de Malecki, Macedo roule vers sa garde et Malecki la fait se relever. Dès Malecki puis un coup de pied avant au corps. Macedo a un poing tournoyant en arrière bloqué, puis essaie une double jambe et roule pour tirer la garde, mais Malecki l’évite et la fait se lever. Macedo atterrit à droite au redémarrage. Coups de pied de Malecki puis coup de pied. Ces coups de pied de Malecki tuent Macedo lentement mais sûrement. Coups de Malecki puis coup de pied. Macedo balance des crochets sauvages qui atterrissent et les choses tombent en panne pendant quelques secondes avant que Malecki ne se pose un genou. Macedo se fait démonter, Malecki marche instantanément et ils se cassent. Des bagarres bâclées maintenant, et un corps à corps sur la clôture. Les genoux vont de Malecki au corps et à la tête, puis une cabine téléphonique se débat alors que le temps passe.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Malecki, 30-27 Malecki au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANTE – Bea Malecki via décision unanime (29-28 x3)

Aucun vrai problème avec Macedo qui obtient le premier, même si je ne suis pas d’accord. Pas d’interview pour Malecki.

Bruno da Silva a subi une perte lors de ses débuts à l’UFC et espère maintenant rebondir avec sa première victoire à l’UFC. David Dvorak a pris ce combat dans un court délai, mais apporte une séquence de 13 victoires consécutives dans ses débuts à l’UFC, maintenant il espère continuer sur cette lancée et faire ses preuves sur la scène de l’UFC. Les chances sont avec Dvorak à -120 pour un retour à -110 sur Silva.

Poids mouche: David Dvorak (17-3, 126 livres) contre Bruno Silva (10-4-2, 125,5 livres)

UN TOUR: Dvorak est un pouce plus grand et a trois pouces et demi d’avantage de portée. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Les deux hommes feignent un peu pendant que nous commençons, Silva montrant des changements de position. Dvorak manque un droit. Silva travaille la jambe, Dvorak atterrit à droite et change également de position. Ils ratent tous les deux leurs droits et décrochent, puis rompent immédiatement. Il y a un droit de Dvorak. Silva pose un coup de poing en rotation, Dvorak pose deux compteurs. Les deux hommes montrent également des coups de pied dans les jambes. Dvorak atterrit à gauche. Dvorak bloque une tentative de retrait, mais Silva décroche un crochet gauche puis un droit. Coup de pied de Dvorak. Silva est après une seule jambe, il n’aimait pas du tout ce coup de pied gauche. Dvorak glisse librement et ils sont de nouveau à distance. Juste à droite de Dvorak. Silva atterrit à droite en brisant un corps à corps. Coup de pied avant de Silva atterrit au menton et vacille Dvorak. Silva le poursuit et obtient un démontage contre la clôture. Dvorak cherche à se lever, Silva passe à la demi-garde. Silva essaie de décharger, Dvorak décroche un coup de pied alors qu’ils se bousculent et la ronde se termine.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Silva

DEUXIÈME ROUND: Dvorak semble rétabli au début du deuxième tour. Coup de pied de Dvorak, puis un genou alors qu’ils se détachent de la poche. Un autre coup de pied du corps de Dvorak atterrit, ce coup de pied gauche arrive un peu à Silva. Genoux de Dvorak alors qu’il défend une tentative de démontage et qu’ils se brisent. Silva décroche un coup de pied dans la jambe. Un autre coup de pied du corps de Dvorak et il évite un démontage. Silva respire sur un poing tournoyant. Dvorak décroche un crochet gauche en étroite. Les coups de pied sont échangés. Coup de pied du corps et une forme droite Dvorak, Silva obtient un démontage de voyage mais Dvorak le balaie et monte le long de la clôture. Dvorak atterrit quelques coudes courts et passe en demi-garde. Silva a l’air de vouloir jouer à demi-garde plutôt que d’essayer de marcher sur le mur en ce moment. Silva explose et peut se lever et se libérer. Un coup de pied de Dvorak puis un coup de pied de jambe. Dvorak atterrit à droite puis un genou sautant et ils troquent le corps à corps en heurtant la clôture. Le tour se terminera dans le corps à corps sur la clôture.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Dvorak, 19-19 au total

TROISIÈME TOUR: Ils touchent des gants pour le dernier tour. Les deux hommes piquent, Silva frappe un coup de pied. Dvorak décroche un coup de pied intérieur. Double jambe de Silva, et il se déplace vers l’arrière puis saute pour obtenir les deux crochets pendant que Dvorak se déplace vers la clôture. Un seul crochet maintenant pour Silva, maintenant les deux, mais Dvorak se transforme en lui et prend le dessus. Le mur de Silva marche mais mange les genoux dans le corps à corps et ils se cassent. Silva a l’air de ralentir. Combinaison de Dvorak atterrit ensuite un crochet gauche. Droit au corps de Dvorak. Genou et coup de pied, Silva flétrit définitivement sous la pression et le travail du corps. Dvorak décroche un crochet gauche. Coup de pied de Dvorak. Gauche puis un coup de pied du corps de Dvorak. Ils se serrent et échangent des genoux, mais Dvorak en atterrit plus. La combinaison de trois coups de poing de Dvorak atterrit principalement. Silva atterrit à droite en sortant d’un corps à corps. Plus de coups de poing de Dvorak puis un coup de pied avant au corps. Dvorak atterrit à droite pour contrer un crochet gauche. Combinaison de Dvorak et Silva tire mais ne peut pas terminer une double jambe. Silva frappe un coup de pied du corps, puis mange un coup de pied de jambe. Un autre corps à corps et genoux de Dvorak. Ils décrochent et commencent à y échanger, des coups de poing de Silv et des genoux de Dvorak au fil du temps.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Dvorak, 29-28 Dvorak au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – David Dvorak via décision unanime (29-28 x3)

Un peu surpris de ne pas être divisé, mais le manque de fans partisans pourrait blesser certains de ces combattants brésiliens à l’avenir. Pas d’interview pour Dvorak.

Ce fut un très bon combat, voici le coup de pied de Silva au premier tour.

Coup de pied au visage par Bruno Silva 🦶😵

EN DIRECT MAINTENANT ▶ ️ https://t.co/FoEzPLxBOB pic.twitter.com/QuMRvQQJCl

– ESPN MMA (@espnmma) 14 mars 2020

Maryna Moroz est allée 3-2 lors de ses cinq derniers combats, mais vient de remporter une victoire dans son retour au poids mouche, une séquence qu’elle espère poursuivre ici tout en grimpant dans les rangs d’une division un peu mince. Mayra Bueno Silva est invaincue, y compris ses débuts réussis à l’UFC en 2018, maintenant elle espère éliminer un autre combattant éprouvé de l’UFC et monter sa propre ascension dans les rangs. Les chances sont avec Silva à -150 pour un retour de +120 sur Moroz.

Bout des poids mouche féminin: Maryna Moroz (9-3, 126 livres) contre Mayra Bueno Silva (6-0, 126 livres)

UN TOUR: Moroz est un pouce plus grand et a un demi-pouce d’avantage de portée. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Silva donne un coup de pied au mollet. Moroz essaie de faire des jabs, elle jab aussi le corps. Coup de pied en rotation de Silva. Silva montrant une position changeant maintenant. Coup de pied de Moroz. Ils décrochent et Moroz frappe des coups de poing mais mange un genou en se brisant. Un autre coup de pied de Silva. Moroz établit son jab mais n’a pas encore abordé les coups de pied de mollet. Elle est partie de Moroz mais elle mange un autre coup de pied. Jab de Moroz atterrit puis son propre coup de pied de jambe. A gauche et à droite de Silva puis un coup de pied de mollet. Silva décroche un droit et un genou d’un corps à corps. Coude tournant de Silva alors qu’ils cassent le corps à corps. Un autre coup de pied de Silva à portée. Moroz décroche quelques coups de pied dans les jambes. Moroz prend un coup de pied et prend Silva en pleine garde. Gauche au corps et à la tête de Moroz avant que Silva ne contrôle la posture. Moroz pose un coude au corps. Droits de Moroz. Plans du corps de Moroz à la fin de la ronde.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Moroz mais proche

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent à nouveau des gants. Silva atterrit à droite puis un coup de pied du corps. Moroz frappe dans une tentative de retrait, mais elle ne peut pas terminer la jambe unique et Silva la pousse dans la clôture avec une prise de tête avant. Genou de Silva puis ils manquent tous les deux les coudes à la pause. Corps tiré de Moroz puis ils échangent des coups de pied dans les jambes. Quelques gauches débarquent pour Moroz. Le coup de pied haut de Silva atterrit partiellement puis ils recommencent à se frapper. Moroz tente de se faire tamponner les genoux, ils heurtent à nouveau la clôture et sont coincés dans le corps à corps. Moroz creuse quelques coups de corps mais mange un genou puis Silva se glisse vers l’arrière debout. Silva rate un coup de coude sur la pause. Moroz se remet à piquer, Silva reçoit un coup de pied au mollet. Les deux femmes avec quelques coups de pied. Droits et gauches, puis Silva pose un genou tout près alors qu’ils heurtent la clôture. Moroz frappe un lancer de judo et atterrit en pleine garde. Moroz pose quelques coudes sur le corps et se déplace à demi-garde. Plus de coudes de Moroz, maintenant à la tête. Encore une rafale de Moroz. Moroz travaille vraiment ces coudes, Silva tient juste à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Moroz, pourrait être 10-8 selon les nouvelles règles, 20-18 Moroz au total

TROISIÈME TOUR: Moroz sort en piquant et en bougeant, Silva a l’air un peu à plat sur ses pieds. Coup de pied de Moroz. Silva décroche un coup de pied dur. Debout au coude de Silva, Moroz atterrit plus sur le corps maintenant. Moroz a les droits sur le corps puis elle évite un coup de pied au mollet. Silva évite une seule tentative de jambe. Moroz frappe un corps à corps, Silva à genoux puis Moroz atterrit à gauche sur la pause. Laissée au corps par Moroz, Silva décroche quelques droits de coupe pour contrer. Le mollet donne un coup de pied de Silva, Moroz est un peu blessé. Double jambe de Moroz, ils ont heurté la clôture et ont décroché. Moroz frappe en se cassant. Dur à droite de Silva vacille Moroz, Silva se présente mais Moroz essaie un double pied et Silva doit s’étaler. Ils sont levés et Moroz atterrit un coude. Moroz décroche un droit sur le corps. Coup de corps de Silva, Moroz atterrit à droite. Un autre coup de pied de Silva, elle va tuer si rien d’autre. Moroz atterrit à gauche pour contrer un coup de pied de jambe. Un choc de coups de pied puis Silva bloque un coup de poing en rotation. Silva se pose un genou en étroite et ils commencent à se bagarrer de près. Il y a une énorme coupure sur le front de Moroz à partir de ce dernier genou. Silva donne un coup de pied au mollet. Plus de coups de corps de Silva mais elle n’aura pas de finition.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Silva, 29-28 Moroz au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANTE – Maryna Moroz par décision unanime (29-28 x3)

Silva est entré en force au troisième tiers, mais Moroz était tout simplement trop difficile pour sortir de là. Plus d’interview.

Rani Yahya est un cheval de bataille de la division des poids coq depuis de nombreuses années maintenant, il a une fiche de 3-1 lors de ses quatre derniers combats, mais il vient de perdre. Yahya essaie maintenant d’éviter sa première séquence de défaites tout en prouvant qu’il est toujours un combattant de calibre UFC. Enrique Barzola a un solide dossier de l’UFC de 6-3 mais sort d’une perte et espère maintenant faire revenir un vrai vétéran dans sa nouvelle catégorie de poids tout en évitant sa première séquence de défaites de l’UFC. Barzola est le favori des -200 contre +170 pour Yahya.

Bout poids coq: Enrique Barzola (16-5-1, 136 livres) contre Rani Yahya (26-10 1 NC, 136 livres)

UN TOUR: Barzola est un pouce plus grand et a trois pouces d’avantage de portée. Yahya s’avançant tôt. Coup de poing de Superman des terres de Yahya. Les deux hommes se balancent, puis Yahya fait un coup de pied dans la jambe. Un autre échange de coups de poing dans le corps à corps, Yahya tire la garde, puis monte sur une seule jambe et obtient le dos dans une mêlée mais n’a pas de crochets dedans. Yahya, toujours un très bon grappler. Barzola est à genoux contre la clôture et cherche à construire et à marcher sur le mur, il est debout et se sépare. Yahya travail jambe coups de pied. Barzola n’a pas encore trouvé d’offensive régulière, Yahya décroche un crochet droit et est ensuite après une seule jambe. Barzola est sur la clôture et cherche à se défendre, Yahya le jette à son siège et travaille pour le mettre sur le dos. Barzola abandonne à nouveau le dos mais Yahya ne peut pas mettre ses crochets. Yahya glisse, s’enroule sur le bas et commence à balayer, il a presque le dos en fait. Barzola avec quelques coups de corps mais ils sont tous les deux attachés. Yahya cherche à inverser, monte au bas du nord-sud puis se bouscule pour une seule jambe et recule puis se dirige vers le crucifix. Barzola cherchant à se redresser, Yahya le fait reculer avec un verrou de taille arrière. Les genoux de Yahya alors que le temps presse.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Yahya

DEUXIÈME ROUND: Barzola cherchant à piquer ce round, Yahya changeant de position et se déplaçant bien. Barzola manque un coup franc et prend un coup de pied latéral à la cuisse. Yahya évite quelques coups de poing et frappe un coup de genou pour atterrir dans la garde de Barzola. Barzola ferme sa garde, puis l’ouvre et Yahya passe à la moitié de la garde avec une belle passe de trépied. Gardez à nouveau la garde complète pour Barzola, essayant maintenant d’envelopper la tête de Yahya, Yahya, de son côté, cherche à passer à nouveau. Yahya passe à demi-garde. Barzola reprend la garde complète, Yahya le frappe pour ça. Barzola regarde le mur marcher maintenant, il se met à genoux tandis que Yahya se met en position de conduite. Les genoux de Yahya, maintenant un crochet brièvement. Barzola se remet sur pied, le tapis revient de Yahya. Un crochet pour Yahya, mais il le perd et Barzola accède à la première place. Yahya recule, Barzola obtient un retour de tapis, Yahya granby passe à travers son demi-garde. Côté contrôle pour Barzola, Yahya monte sur une seule jambe et ils se cassent. Ils échangent des coups de poing de près à la fin de la ronde.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-10 TIRAGE, 20-19 Yahya au total

TROISIÈME TOUR: Barzola sort le coup de poing, Yahya va pour une seule jambe et Barzola s’étale tout en atterrissant les coudes puis se sépare. Yahya attrape à nouveau la jambe unique, Barzola sur son siège, mais le poing du marteau de poing alors que Yahya a la jambe verrouillée. Il y a une tentative de kimura de Barzola mais ses jambes sont toutes attachées et il ne va pas obtenir le bon effet de levier. Yahya a presque un coup de balai, Barzola atterrit les poings de marteau alors que Yahya part pour un autre balayage. Yahya est maintenant après une seule jambe, Barzola se démène avec lui pour prendre le contrôle latéral. Coups de poing de Barzola alors que Yahya se lève et essaie une autre jambe, Barzola l’aplatit à une hanche et a de nouveau le contrôle latéral. Crucifix monté maintenant pour Barzola, il tourne dans le dos et décroche les droits tandis que Yahya essaie de frapper une pioche à la cheville. Plus de droits de Barzola et il obtient à nouveau le contrôle latéral. Marteau poings de Barzola alors qu’il traite avec Yahya à la recherche d’un autre balayage. Les coudes de Barzola au corps et à la tête puis il se penche en arrière pour une barre de genou, il perd cependant l’angle et doit se bousculer pour monter en demi-garde. Un autre coude de Barzola et il est de retour en contrôle latéral. Yahya monte pour une seule jambe, Barzola prend le dos, Yahya granby roule et Barzola tire plus de coups au fil du temps.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Barzola, même si je ne sais toujours pas quel ensemble de règles est utilisé, 29-28 Barzola au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – TIRAGE, Majorité (29-28 Barzola, 28-28 x2)

Je peux voir Yahya obtenir le deuxième, puis le 10-8 pour Barzola dans le troisième semble correct. Pas d’interview pour aucun des deux hommes.

Elizeu Zaleski dos Santos vient juste de marquer une séquence de sept victoires consécutives, maintenant il espère rebondir et peut-être récupérer son top quinze. Alexey Kunchenko vient de subir sa première défaite professionnelle, malgré le fait qu’il pourrait également prétendre à un gros combat s’il peut vaincre le dos Santos respecté. Dos Santos est votre favori -140 à +110 pour Kunchenko.

Bout de poids welter: Aleksei Kunchenko (20-1, 170 lbs.) Vs Elizeu Zaleski dos Santos (21-6, 171 lbs.)

UN TOUR: Dos Santos a trois pouces de hauteur et s’étend sur Kunchenko. Kunchenko tente un coup de pied haut, il est bloqué. Dos Santos tente un coup de pied de jambe intérieur. Kunchenko évite quelques coups de pied. Dos Santos a un droit bloqué. Kunchenko décroche un coup de pied. Aucun des deux hommes n’a encore une réelle idée du combat, ils sont en quelque sorte des tireurs d’élite et des sondages. Les deux hommes atterrissent à gauche puis Kunchenko évite d’autres crochets. Un peu à droite de dos Santos. Kunchenko décroche un coup de pied de jambe intérieur. Ils s’affrontent sur des coups de pied élevés. Coup de pied de la jambe de Kunchenko, dos Santos obtient cependant un retrait. Le mur de Kunchenko marche et dos Santos le tient dans le corps à corps. Quelques coups de poing courts de Kunchenko. L’arbitre les casse, dos Santos tient le coup. Un deux de Kunchenko clôturera la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 dos Santos

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent des gants pour le deuxième tour. Les deux hommes montrant des changements de position. Dos Santos donne un coup de pied à Kunchenko dans l’aine, nous avons donc le temps de récupérer. Kunchenko est en mesure de continuer et nous sommes de retour au combat. Les deux hommes ouvrent avec coups de pied ce tour. Kunchenko vérifie un coup de pied, ils décrochent et dos Santos mange à droite puis roule pour une barre de genou, monte sur une seule jambe et ils échangent le corps à corps avant de casser. Dès Kunchenko titube dos Santos. Un autre droit de Kunchenko, dos Santos est vacillant mais a son visage de poker. Dos Santos atterrit à gauche. Kunchenko décroche un coup de pied de jambe intérieur. Kunchenko atterrit à droite et dos Santos obtient un corps à corps pour ralentir les choses. Dos Santos se contente de bloquer les choses ici en tenant son cadenas mais en ne faisant pas grand-chose. un peu du genou de Kunchenko mais l’arbitre les casse. Dos Santos décroche un coup de pied de jambe. Les deux hommes atterrissent dans un bref échange. Dès Kunchenko. Les deux hommes atterrissent sur le corps. Coup de pied de dos de Santos raté. Dès Kunchenko, puis un autre alors que dos Santos essaie de s’incliner. Les deux hommes frappent à la jambe, puis dos Santos tire un droit bloqué. Kunchenko décroche un droit. Coup de pied en rotation de Kunchenko. Les deux hommes manquent des coups de poing à la fin de la ronde.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Kunchenko, 19-19 au total

TROISIÈME TOUR: Ils touchent des gants pour le tour final. Kunchenko évite un coup de pied puis atterrit à poings fermés. Dès les terres de Kunchenko. Hoquet de joueur mineur. Kunchenko atterrit à droite, dos Santos laisse tomber ses mains lorsqu’il essaie de faire le tour. Coups de pied de Kunchenko. Dos Santos rate une série de coups de pied. Ils échangent des coups de pieds. Un peu à droite de dos Santos. Kunchenko décroche un droit pour contrer un coup de pied. Coups de pied de Kunchenko puis coup de pied. Dès Kunchenko, les terres affleurent. Dos Santos est constamment contré par une main droite et doit s’adapter. Coup de pied du corps de Kunchenko. Ils se décrochent et dos Santos est sur la clôture. KUnchenko atterrit des coups de corps et des genoux à la cuisse. Le coude en rotation de Kunchenko manque surtout lorsqu’il se brise. Kunchenko décroche un coup de pied de jambe intérieur. Dos Santos obtient un retrait après avoir mangé un droit et atterrit dans la garde de Kunchenko. Kunchenko a une garde papillon complète, semble élever mais ne pourra pas avant que le temps ne s’écoule.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Kunchenko, 29-28 Kunchenko au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Elizeu Zaleski do Santos par décision unanime (29-28 x3)

Je suis vraiment en désaccord avec celui-là, dos Santos a bénéficié d’un retrait inutile, je suppose. Pas d’interview.

Randa Markos (10-7-1) n’a pas enchaîné les victoires ensemble depuis 2013 alors qu’elle se battait en dehors de l’UFC, mais elle sort d’une victoire et espère que sa première séquence de victoires UFC sera opérationnelle. Amanda Ribas (8-1) a une séquence de trois victoires consécutives qui comprend deux victoires à l’UFC, si elle peut éliminer un vétéran de l’UFC comme Markos, elle pourrait combattre une opposition classée plus tôt que tard. -380 pour Ribas tandis qu’un paiement égal à +300 sur Markos doit tenter certains parieurs.

Bout de paille: Randa Markos (10-7-1, 116 lb) vs Amanda Ribas (8-1, 115,5 lb)

UN TOUR: Les deux femmes ouvrent avec des coups de pied dans les jambes. Plus encerclant, Ribas trébuche Markos sur un coup de pied de jambe et monte en haut dans sa garde. Coude de Ribas. Ribas avec quelques coups de corps, Markos obtient un triangle du corps de son dos. Ribas passe à la moitié de la garde. Maintenant Ribas en pleine monture, c’était vraiment joli. Les coudes de Ribas, et Markos est capable de crevette à demi-garde. Markos essaie maintenant de remonter, elle est levée et ils échangent les genoux contre le corps avant de se séparer. Ils échangent des coups, puis Ribas atterrit à droite. En retournant le coup de pied de Ribas, Markos est blessé et Ribas obtient un retrait du verrouillage du corps en demi-garde. Markos essaie de se mettre sur la hanche, Ribas la pousse vers le bas et lui donne un coup de coude. Plus de coudes de Ribas et de coups de poing avant que Markos ne contrôle la posture. Il y a un gonflement sous l’œil droit de Markos. Ribas avec quelques coudes de plus à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Ribas

DEUXIÈME ROUND: Ils ont tous deux des droits fonciers. Markos obtient un droit. Ribas décroche un coup de pied en rotation. Les deux femmes atterrissent tout près. Ribas décroche un droit. Coup de pied dans la jambe et un coup de Ribas. Un autre coup de pied en rotation de Ribas. Ribas obtient un corps à corps sur la clôture et atterrit les genoux à la cuisse. Genou au corps de Ribas. Ils se cassent et Ribas tombe un coude. Markos frappe la jambe. Coups de poing du corps à la tête de Ribas maintenant. Les deux femmes avec des droits durs. Ribas décroche un coup de pied dans la jambe. Ils se ressaisissent, Ribas cherche un voyage mais ne peut pas l’obtenir. Les genoux de Ribas et quelques coups de corps aussi. Markos atterrit lourdement mais ne peut pas se libérer. Ribas lève un poing en rotation alors qu’ils se brisent. Jabs puis une rafale de Ribas à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Ribas, 20-17 Ribas au total

TROISIÈME TOUR: Ribas poussant à nouveau, Markos atterrit à droite. Les coups vont et viennent, Markos saigne du nez je pense. Ribas décroche un droit. Markos se fait démonter, Ribas menace un brassard mais Markos libère son bras et est au sommet dans une position de toile d’araignée modifiée. Markos prend la garde, elle saigne encore plus maintenant, même si je ne vois pas la source pour le moment. Ribas frappe un balayage kuro-kuro modifié et monte sur les coudes pendant que Markos pêche pour un verrou de jambe. Demi garde pour Ribas, elle pose les coudes au corps et à la tête. Tentative Americana de Ribas, le bras est toujours levé par la tête, elle doit ramener le coude jusqu’aux hanches / côtes. Le bras est libre mais maintenant Ribas menace avec un étranglement de triangle de bras. Ribas passe aux commandes latérales, mais elle a perdu la position appropriée pour l’étranglement alors que Markos recule de moitié. Plus de coudes de Ribas. Ribas à 3/4 de montage, elle décroche plus de gauches et de frappes aux épaules. Les poings de marteau de Ribas, maintenant aussi des coudes courts. Markos tient juste pendant que le temps passe.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Ribas, 30-26 Ribas au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANTE – Amanda Ribas par décision unanime (30-26, 30-25 x2)

Je ne suis pas en désaccord avec le fait que Ribas obtienne également un 10-8 dans le troisième. Ribas obtient une interview, elle ouvre avec un peu d’anglais puis retourne au portugais avant de faire sa propre traduction. Elle met Markos comme une adversaire coriace et la remercie d’avoir pris le combat à court préavis après que Paige VanZant soit sortie du combat. Elle dit qu’elle voulait l’arrivée mais Markos a combattu, puis mentionne qu’elle préfère regarder les combats rapides et promet une arrivée dans son prochain combat.

Jussier Formiga vient d’avoir une séquence de quatre victoires consécutives remportée par Joseph Benavidez maintenant qu’il essaie de rebondir et peut-être de se placer plus haut dans l’image du titre, en supposant qu’il y ait même une image du titre de poids mouche à avoir d’ici la fin de l’année. Brandon Moreno a une fiche de 2-0-1 à ses trois derniers combats et pourrait marquer la plus grande victoire de sa carrière en éliminant le Formiga, très bien classé. Formiga est le favori -160 contre +130 pour Moreno.

Mouche Poids Bout: # 3 Jussier Formiga (23-6, 126 lbs.) Vs # 5 Brandon Moreno (16-5-1, 126 lbs.)

UN TOUR: Moreno mesure deux pouces de plus et a trois pouces d’avance. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Coup de pied de Formiga tôt. Un peu à gauche de Moreno. Ils s’affrontent de près, Formiga saute pour un garde debout et a une guillotine enveloppée. Moreno à genoux, le starter n’a pas l’air trop serré pour l’instant, mais Formiga s’adapte et Moreno doit se battre et libérer la tête. Formiga travaille pour contrôler le poignet de son dos. Moreno pose un coude. La tentative de triangle de Formiga passe à une omoplate mais Moreno se précipite avec lui et ils se retrouvent dans la garde de Formiga. Moreno se lève, décroche un coup ou deux et revient au garde. Encore quelques coups de poing de Moreno, Formiga décroche un coup de pied et en un clin d’œil obtient le dos, puis se déplace pour monter comme Moreno roule. Moreno obtient la moitié de la garde mais il a senti le feu juste là. les choses sont au point mort et l’arbitre les redresse, je ne suis pas sûr d’être d’accord avec celui-là. Moreno poignardant le jab, Formiga rate un coup de pied haut tournant. Ils décrochent, Moreno obtient un verrou de corps puis atterrit poinçons comme ils se lèvent. Les dernières secondes sont dévisagées.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Moreno

DEUXIÈME ROUND: Le menton de Moreno dépasse de façon inquiétante. Ils se replient assez rapidement puis se cassent. Moreno décroche un droit après avoir évité une tentative de retrait. Nous recevons un appel du temps, Moreno s’est fourré dans l’œil. La relecture montre que le pouce de Formiga a effleuré l’œil de Moreno, il est bon de continuer cependant. Un petit crochet gauche de Formiga. Formiga essaie une seule jambe et met Moreno en pleine garde. Formiga cherche à passer, il récupère le dos alors qu’ils se bousculent et Moreno frappe un bras modifié qui prend le relais pour atterrir en première position. Moreno est en demi garde, maintenant pleine garde papillon. Formiga tente un balayage, Moreno s’incline et se retrouve en pleine garde. Coudes de Formiga. Formiga se précipite, mange un coup de pied haut, mais prend le dos debout. Un crochet pour Formiga, il cherche un retour de tapis. Formiga avec des genoux à la cuisse. Le tour se terminera à cet endroit.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Formiga mais proche, 19-19 au total

TROISIÈME TOUR: Les deux hommes travaillent la main de plomb au début du tour. Un peu à droite de Moreno, Fromiga décroche un uppercut mais Moreno décroche un crochet gauche. Formiga a un poing en rotation bloqué. Formiga réussit un coup de pied dans la jambe. Crochet gauche de Moreno alors qu’il évitait une tentative de retrait. Les deux hommes atterrissent à gauche à distance. Ils se replient dans l’espace, puis se brisent sans incident. Formiga prend le dos debout, frappe un retour de tapis et Moreno doit se dégager mais le fait. Belle évasion de Moreno là-bas. Formiga décroche un crochet gauche en étroite. Jab de Moreno. Moreno bloque un coup de poing en rotation, puis s’étale loin d’une tentative de retrait, mais Formiga tient le coup et récupère le dos après une mêlée. Montage complet maintenant pour Formiga car ils roulent un peu. Quelques coups de poing courts de Formiga, il pourrait chercher à faire le tour de la glace en position dominante plus que tout. Gauche vers le corps et la tête depuis Formiga au fil du temps.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Formiga, 29-28 Formiga dans l’ensemble, mais tous les trois étaient serrés, alors qui sait

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Brandon Moreno par décision unanime (30-27, 29-28 x2)

Aucun problème avec cela, même le 30-27 est quelque peu justifiable, je pense. Temps de micro pour Moreno, car à ce stade, pourquoi ne pas prendre autant de temps, ce n’est pas comme s’ils anticipaient quoi que ce soit. Moreno pense que les premier et deuxième tours étaient les siens, mais le troisième était serré. Il dit aux entremetteurs qu’ils doivent lui dire pourquoi il ne devrait pas se battre pour la ceinture à ce stade.

Cela termine les préliminaires sur ESPN +, la carte principale maintenant sur ESPN et ESPN + afin que vous puissiez faire votre choix.

Francisco Trinaldo est un ancien cheval de bataille de l’UFC et de la division des poids légers, il a échangé des victoires et des pertes tout en allant 4-3 lors de ses sept derniers combats. Trinaldo sort d’une victoire et espère sa première séquence de victoires depuis 2016. John Makdessi est sur une séquence de trois victoires consécutives et espère marquer son quatrième de suite et peut-être obtenir un combat de plus haut niveau ensuite. Trinaldo est le favori -175 tandis que Makdessi paierait à +145.

Bout léger: John Makdessi (17-6, 155 lbs.) Contre Francisco Trinaldo (24-7, 156 lbs.)

UN TOUR: Trinaldo est un pouce plus grand et a deux pouces de portée sur Makdessi. Southpaw pour Trinaldo. Les deux hommes feignent tôt. Tournant constamment depuis Makdessi, Trinaldo frappe un coup de pied. Deux courtes gauches atterrissent pour Trinaldo et Makdessi recule légèrement abasourdi. Coup de pied de Trinaldo à nouveau. Coup de pied au corps de Makdessi. Makdessi avec un autre coup de pied latéral au corps. Trinaldo pousse Makdessi vers la clôture, il frappe un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Gauche de Trinaldo sauvegarde Makdessi. Trinaldo décroche un coup de pied. Makdessi voit son coup franc bloqué. Makdessi évite un coup de pied de roue. Trinaldo avec un autre coup de pied, ceux-ci passent assez facilement la garde de Makdessi. Makdessi décroche un coup de pied mais Trinaldo le retrouve et atterrit quelques gauches. Trinaldo manque un genou sautant et le tour se termine.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Trinaldo

DEUXIÈME ROUND: Makdessi décroche un coup de pied de corps tôt, Trinaldo atterrit à gauche. Coup de pied de Trinaldo. Le coup franc de Trinaldo est partiellement bloqué. Les deux hommes atterrissent à gauche puis Trinaldo frappe un coup. Un peu à gauche de Makdessi, il obtient un peu de lecture sur ce crochet gauche de chèque. Trinaldo fait pression mais doit couper la cage. Trinaldo atterrit à droite et mange à gauche. Coup de pied de Trinaldo. Crochet droit puis coup de pied avant de Trinaldo. Le coup de pied haut de Trinaldo atterrit principalement, mais Makdessi le mange. Makdessi décroche un coup de pied corporel. A quelques gauches du genre de terrain de Trinaldo, pas de couleur mais elles marquent probablement. Trinaldo atterrit à gauche du corps. Contre les terres de gauche pour Makdessi. Makdessi atterrit un uppercut et mange à gauche. Coup de pied de roue manquant de Trinaldo termine la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Trinaldo mais plus proche, 20-18 Trinaldo au total

TROISIÈME TOUR: Les deux hommes feignent toujours alors que la manche avance. Makdessi obtient un coup de pied de jambe intérieur mais mange un compteur à gauche. Trinaldo lands a left as he’s chasing Makdessi along the fence. Leg kicks from Makdessi. Trinaldo lands a knee to the chest, very nearly the chin. Makdessi kicks the inside leg again. Trinaldo blocks a high kick. Bit of a left from Trinaldo. Some more lefts from Trinaldo, Makdessi lands a jab. Trinaldo lands a left, Makdessi is bleeding from the bridge of the nose. Trinaldo lands a left to the body. Side kick from Makdessi lands, Trinaldo pushes forward but can’t really land a counter. Uppercut from Trinaldo lands then a high kick that’s partially blocked. Jabs from Makdessi, Trinaldo fires a counter left. They clinch up, elbow from Trinaldo just before the clock runs out.

SCORECARD: 10-9 Trinaldo, 30-27 Trinaldo overall

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Francisco Trinaldo via unanimous decision (29-28, 30-27 x2)

Decent little technical scrap. Mic time for Trinaldo now, he says it’s amazing to fight in his home town even when there’s no audience to cheer for him. He says all of his opponents lately have been running away from him, and even though he’s an old man he’ll beat everyone who runs like that.

Johnny Walker just had a nine fight winning streak snapped by Corey Anderson, now he’s trying to get some of his previous hype back and prove he’s still a rising contender in a division that badly needs them. Nikita Krylov has gone 1-2 since returning to the UFC, though his last fight was a hotly contested decision with Glover Teixeira. Krylov needs this win if he wants to make a case for himself as a contender. The odds are with Walker at -145 to +115 for Krylov.

Light Heavyweight Bout: #12 Nikita Krylov (25-7, 206 lbs.) vs. #10 Johnny Walker (17-4, 206 lbs.)

UN TOUR: Walker is three inches taller and has four and a half inches of reach advantage. Walker lands a front kick to the body. Jumping elbow from Walker, Krylov gets a clinch though and starts kneeing as they hit the fence. Walker gets Krylov on the fence. Krylov lands a right and clinches again. Trip attempt from Krylov, Walker stays upright. Elbows from Walker, Krylov gets his double leg finally. Walker looks to wall walk, Krylov lands a few short rights while keeping him on his knees. More short rights from Krylov, he’s got one of Walkers legs stretched out and isolated to keep him down. Krylov mounts the other leg now and lands a few lefts. Body shots as well now for Krylov. Walker back up to his feet but still clinched. Both men land elbows then they break. Ils échangent des coups. Right from Krylov staggers Walker, Walker lands a spinning back fist and Krylov then lands an uppercut and hits a takedown into guard. Some punches from Krylov to the body and head. Krylov passes to half guard and elbows the thigh and body. The round ends in that spot.

SCORECARD: 10-9 Krylov

ROUND TWO: Walker misses a kick. Krylov kicks and punches, then eats a right and hits a double leg. Walker is looking to wall walk but he’s stalled out on a knee. Krylov punches the body a few times. Krylov is trying to straighten out the other leg of Walker, Walker winds up with butterfly hooks, Krylov moves to half guard. Short elbows from Krylov. Krylov lands some lefts and looks to attack an arm triangle choke but the fence is blocking his motion. Walker looks for his guard, he’s got a triangle choke attempt but it’s really loose at the moment and Krylove gets free. Krylov avoids an armbar attempt and moves to side control. Walker tries to sit up, Krylov shoves him over and moves into half guard again. More body shots or short elbows from Krylov. Krylov working the short elbows, Walker gets full guard and sweeps with the aid of the fence to get on top. Full guard for Krylov, he ties up a leg and thinks about a leg lock. They both land some hammer fists, Krylov lsoes the grip and Walker gets the back in trutle position. Krylov rolls under for a knee bar again, Walker lands some rights and a knee to the body. Another roll from Krylov, nothing dong and Walker lands an elbow.

SCORECARD: 10-9 Krylov, 20-18 Krylov overall

ROUND THREE: Walker circling early, Krylov coming forward. Front kick from Krylov and they clinch again. Walker avoids a takedown attempt but Krylov stays glued to him and gets a trip takedown. Walker gets a sweep to half guard, Krylov is fishing for a sweep of his own. Elbows from Krylov. Walker to full mount as Krylov tried to move, then Krylov hits a sweep into half guard on top. Elbows from Krylov and a few punches. Walker gets to full guard and looks to elbow. Krylov with body to head punches. Some body shots from Krylov. Walker rolls for an armbar but loses the grip and gets hammer fisted as Krylov moves to half guard. Elbows to the thigh from Krylov. Krylov lands a punch as Walker gets full guard again. Walker tries to explode up, Krylov keep shim down and moves to half guard. Elbows from Krylov. Knee to the body from Krylov, and that’s about where the clock runs down.

SCORECARD: 10-9 Krylov, 30-27 Krylov overall

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Nikita Krylov via unanimous decision (30-27, 29-28 x2)

I disagree with Walker getting the second round. No interview.

We have now tied the record for most consecutive decisions in a UFC event with 9, the other two are Fight Night 134: Shogun vs. Smith, and UFC on ESPN 4: dos Anjos vs. Edwards. The record for total decisions is 10, held by seven different cards, so let’s see if we can break that.

Renato “Moicano” Carneiro is making a move up to lightweight after suffering back to back stoppage losses at featherweight, and if he wants to make waves in the shark tank of lightweight he has a chance here to announce himself in a big way. Damir Hadzovic has gone 3-3 in the UFC, he’s coming off of a loss and is now looking to turn back a promising featherweight contender and defend his spot at lightweight. Moicano is a hefty -450 favorite to a whopping +325 comeback on Hadzovic.

Lightweight Bout: Damir Hadzovic (13-5, 155 lbs.) vs. Renato Moicano (13-3-1, 155.5 lbs.)

UN TOUR: Moicano has two inches of height and reach advantage. Leg kick from Hadzovic. Moicano stalking forward, he gets a clinch and hits a trip takedown into the guard of Hadzovic. Moicano transition so to the back quickly and gets a body triangle then the choke, that one’s done.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Renato Moicano via Submission, rear naked choke, at :44 of Round 1

The First Round Finish Club thanks Mr. Moicano for his work this evening, and notes it was only recently they got clearance to be in the arena due to the personnel limit. Mic time for Moicano, he’s frustrated by the lack of an audience or friends and family here and notes he just had his first son born recently and puts over his wife then dedicates the win to his son. He then says he wants to fight Paul Felder, sure sign me up.

Here’s a look at the finish, Moicano gets the choking arm in place quickly then distracts Hadzovic with the other hand punching before locking up his grip and getting the tap.

Decision streak snapped 💥@moicanoufc gets the tap in less than a minute #UFCBrasilia pic.twitter.com/kG3NfvIex7

– ESPN MMA (@espnmma) 14 mars 2020

Demian Maia is very nearly a legend of the sport and in the UFC, he’s on a three fight winning streak right now and if he can get to four in a row here could very well find himself fighting a top ranked opponent next. Gilbert Burns is on a four fight winning streak including two wins since returning to welterweight, and now he could score the biggest win of his career by taking out a multiple time title challenger while possibly moving into the top ten rankings. The odds are with Burns at -180 to a +150 comeback on Maia.

Welterweight Bout: #12 Gilbert Burns (17-3, 170.5 lbs.) vs. #5 Demian Maia (28-9, 170.5 lbs.)

UN TOUR: Maia is three inches taller but has just one inch of reach advantage. Southpaw for Maia. Both men doing some feinting early, Burns lands an inside leg kick. Body kick form Burns. Maia is backing Burns up, and he gets a single leg into half guard but Burns is looking to use a leg lock to sweep, he comes up on his own body lock and they clinch into the fence. Maia slips around to the back and gets Burns to a knee. Maia climbs to the back, they hit the mat and he’s got one hook in but Burns defends the second. Maia moves to mount but Burns slips out the back door and is up on his feet. Left from Burns, Maia is down and Burns follows him down to land hammer fists until the ref stops the fight.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Gilbert Burns via TKO, punches, at 2:34 of Round 1

The First Round Finish Club thanks Mr. Burns for his work this evening. That’s the first time Maia has been finished since the Marquardt fight in 2009, big win for Burns. Mic time for Burns, who puts over Maia first and foremost and mentions admiring him and his career. He talks us through the finish, puts over his coaches, then says he wants to fight Colby Covington next.

Here’s a look at that finish. Maia doesn’t bring his hand back to defensive position or move his head, leaving a wide open punching lane for Burns to clip his chin and then follow up.

Left hands don’t get cleaner than this one by @GilbertDurinho 😤 #UFCBrasilia pic.twitter.com/kP7a4lKLFh

– ESPN MMA (@espnmma) 14 mars 2020

Kevin Lee is coming off of a wonderful head kick knockout win at the end of last year, unfortunately he missed weight here. Lee is hoping to score a win to help smooth over the reality of missing weight and get his first winning streak since 2017. Charles Oliveira is on a six fight winning streak with all of those being finishes, but also against a lower level of opposition. Oliveira has long had to contend with the narrative about where his ceiling is, and if he can take out Lee here he’ll finally break through and start consistently fighting the very best of the division. The odds favor Lee at -150 to a +120 comeback for Oliveira.

Lightweight Bout: #8 Kevin Lee (18-5, 158.5 lbs.) vs. #13 Charles Oliveira (28-8 1 NC, 156 lbs.)

UN TOUR: Oliveira is an inch taller but Lee has three inches of reach advantage, and of course missed weight. Lee starts out circling, Oliveira lands a left hook in close. Jumping kick from Oliveira, Lee clocks him with a left. Oliveira lands a jumping knee. Oliveira looking to establish his jab. Calf kick from Oliveira. Lee lands a right. Lee with a left to the body. Stiff jab from Lee lands. Oliveira tries a double leg, and Lee reverses but Oliveira slides under for a heel hook. Lee gets up and puts weight on Oliveira, who lands elbows before Lee gets his leg free. Wait, his leg isn’t free and Oliveira might be after a calf slicer, Lee slides over the top to half guard. Oliveira still trying to tie him up with his legs, Lee lands punches while Oliveira tries to attack the heel. Lee gets that leg mostly free and looks to get to half guard. Oliveira gets to full guard and tries a triangle attempt but Lee rolls with him and gets the back for a moment before Oliveira sweeps him Lee sweeps back and is on top but there’s another triangle attempt. Lee got his other arm back in and settled into the closed guard of Oliveira. There’s a pass from Lee and he lands rights while standing over Oliveira before Oliveira gets his guard back. Elbows from Lee close out the round.

SCORECARD: 10-9 Lee but could go either way

ROUND TWO: Lee circling again, Oliveira misses a spinning back fist. Some jabs from Lee, Oliveira with a spinning back kick. Lee with a left hook then a one two. Oliveira with a heavy leg kick. Lee lands a left, Oliveira lands one of his own. Left hook lands for Oliveira then a right. Body kick from Oliveira then an uppercut and a right. Lee slips some punches along the fence. Body shots from lee, Oliveira lands an uppercut. Left from Lee, Oliveira lands a knee to the body. Ils échangent des droits. Double leg from Lee into the guard of Oliveira. Oliveira with an armbar, switches to an omoplata then a triangle choke, beautiful transition from Oliveira but Lee gets free and keeps Oliveira on the mat. Oliveira back up but taken down again into half guard this time. Some offense from Lee, punches and shoulder strikes so far. Bit of an elbow from Lee. Oliveira gets tired of taking elbows, and looks for a 50-50 guard but Lee lands hammer fists. Elbows from Lee again as he stands over Oliveira. The round ends in that spot.

SCORECARD: 10-9 Lee but a very close one, 20-18 Lee overall

ROUND THREE: Oliveira comes out quickly with kicks, Lee tries a head kick. Lee lands a right, Oliveira lands one of his own. Lee gets a takedown but Oliveira grabbed a guillotine, he cranks on it and Lee taps out.

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Charles Oliveira via Submission, guillotine choke, at :28 of Round 3

That’s seven wins in a row and seven finishes during that streak for Oliveira, which ties Chuck Liddell for second longest finish streak of the modern era of the UFC behind only Anderson Silva at eight. He’s also tied for most finishes in UFC history at 16 with Donald Cerrone Mic time for Oliveira, he jokes with Bisping first then Bisping asks him who he wants next and he responds that he wants the winner of Tony and Khabib, he wants the belt. He mention she almost couldn’t make the fight but his coaches got him to be here and he’s glad he did.

On that note, thanks everyone for being here. Tomorrow on the 411 Ground and Pound MMA Podcast we’ll be breaking down the action from this event, and we’ll get a preview for UFC on ESPN+ 29 where Tyron Woodley is scheduled to face Leon Edwards in the main event. I don’t think that event is going to happen, but unless it get’s called off before we record we’ll do that. We’re also going to have to talk about the covid-19 pandemic and how it will impact the sport for the next several months, so that will be fun. If Woodley vs. Edwards goes on in some capacity I’ll be here to cover it on Saturday, until then thanks again for reading, stay safe out there, and keep checking 411mania for all of your pop culture needs.