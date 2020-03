UFC et Cage Warriors face au changement du coronavirus avec le Royaume-Uni pour interdire les rassemblements

Après l’UFC d’aujourd’hui sur ESPN + 28, les deux prochains événements majeurs du calendrier MMA pourraient tous deux être forcés de changer, le gouvernement britannique s’apprêtant à introduire de nouvelles lois interdisant les rassemblements de masse dans le but de freiner l’épidémie de coronavirus en cours.

L’UFC sur ESPN + 29 devrait avoir lieu à l’O2 Arena de Londres le samedi 21 mars, tandis que Cage Warriors 113 devrait avoir lieu dans la salle plus petite de l’arène, indigo à l’O2, la veille.

Le président de l’UFC, Dana White, et le président de Cage Warriors, Graham Boylan, ont précédemment déclaré que les événements respectifs de leurs promotions se dérouleraient comme prévu, mais les nouvelles provenant du Royaume-Uni samedi pourraient forcer les deux organisations à modifier leurs plans.

Jusqu’à présent, le gouvernement du Royaume-Uni, dirigé par le Premier ministre Boris Johnson, a été un élément aberrant dans son approche de la crise des coronavirus. Alors que d’autres pays ont interdit les rassemblements publics, fermé les écoles et – dans le cas de l’Italie – imposé des couvre-feux, le gouvernement de Johnson a plutôt cherché à minimiser les changements, car il a fait passer son niveau de réponse de la phase «Contenir» au «Délai» »Phase, avec des citoyens présentant des symptômes dit de s’auto-isoler pendant sept jours, indépendamment du fait qu’ils se soient rendus dans les zones touchées.

Cependant, la position du gouvernement sur la question a suscité de nombreuses critiques de la part des partis d’opposition et des membres du public, qui ont mis en doute la réponse du pays comme étant insuffisante.

Mais cela pourrait bientôt changer, une source gouvernementale ayant déclaré à l’agence de presse . que des plans étaient en cours d’élaboration pour limiter les rassemblements de masse à partir de la semaine prochaine.

“Les ministres travaillent avec le conseiller scientifique en chef et le médecin-conseil en chef sur notre plan pour arrêter divers types d’événements publics, y compris les rassemblements de masse, à partir de la semaine prochaine”, a indiqué la source.

La Premier League anglaise, la ligue sportive la plus importante et la plus importante sur le plan financier du Royaume-Uni, a suspendu tous les matchs jusqu’au 4 avril, tandis que le Marathon de Londres, initialement prévu pour le 26 avril, a été repoussé au 4 octobre.

L’introduction d’une interdiction officielle des rassemblements de masse pourrait avoir un impact sur une multitude d’événements majeurs au Royaume-Uni cet été, notamment les championnats de tennis de Wimbledon, la course de chevaux Grand National, la finale de la FA Cup de football anglais et le festival de musique de Glastonbury. S’ils étaient introduits cette semaine, les événements Cage Warriors et UFC prévus pour les 20 et 21 mars pourraient potentiellement être parmi les premiers événements affectés.

Les combattants des deux événements étant probablement déjà à Londres ou en provenance de l’étranger, les promotions pourraient décider de tenir leurs événements sous forme de spectacles à huis clos. White avait déjà fait allusion à cette possibilité lors d’une apparition sur le SportsCenter d’ESPN, disant que, dans l’état actuel des choses vendredi, les fans seraient toujours admis à l’événement, mais si les autorités locales décidaient entre maintenant et se battent pour fermer l’événement aux fans, la société serait conforme.

Le président de Cage Warriors Boylan, quant à lui, a déclaré jeudi au MMA Junkie que l’organisation serait guidée par le lieu, affirmant que son approche serait “comme d’habitude jusqu’à ce que nous entendions le contraire du lieu”.

