UFC fait un style Coachella? Voir cette affiche brillante (et hilarante)

L’UFC fermant indéfiniment jeudi, nous sommes maintenant assurés de ne pas avoir d’action MMA majeure pour qui sait combien de temps. Cela pourrait prendre un mois si Dana White parvient à ses fins, mais ce sera probablement plus long que si la pandémie mondiale de coronavirus ne se termine pas rapidement.

Et alors, que faisons-nous sans combats? Nous rêvons. Tu sais ce qui serait bien? Si, au retour de l’UFC, la promotion satisfait les fans de MMA affamés avec un week-end épique. Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Tony Ferguson, Jorge Masvidal, Daniel Cormier, Stipe Miocic, Israel Adesanya, Amanda Nunes, Valentina Shevchenko… il suffit de les réserver tous pour un week-end de trois jours de style Coachella.

En parlant de Coachella, le festival de musique emblématique devait démarrer ce week-end. Vendredi, un utilisateur de Twitter qui passe par Ariel Helvani (avec un «v») nous a bénis avec cette affiche UFC inspirée de Coachella:

Il suffit de regarder toutes ces rencontres incroyables. Mais aussi, je ne peux pas m’arrêter de rire des petits caractères! En plus des combats, il y a aussi:

Leon Edwards regardant tristement Covington contre Masvidal

Histoire afro-américaine avec Mike Perry

B.J. Penn contre Drunken Hawaiian Off The Street

L’évolution de la danse présentée par Holly Holm et Mini Blessed Holloway

Kevin Lee s’adapte à tout cela

Tony Ferguson se bat à nouveau parce qu’il est le type de gars à

L’expérience Joe Rogan en direct avec Nate Diaz et beaucoup de marijuana

Bravo, M. Helvani.

