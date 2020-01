UFC Fight Night 166, The Morning After: Curtis Blaydes, un diamant dans le brut Heavyweight

L’UFC «Raleigh» allait et venait sans aucun impact massif. Il y a eu quelques combats décents et quelques finitions sympas, mais en dehors de Michael Chiesa remettant à Rafael dos Anjos sa quatrième défaite en cinq combats, aucun nouveau concurrent n’a été couronné ni un outsider majeur victorieux.

Pour moi, la plus grande histoire de l’UFC «Raleigh» a été Curtis Blaydes, qui a remporté sans doute la plus grande victoire de sa carrière en éliminant Junior dos Santos (faits saillants de la montre). Sur le plan de la division, ce n’est pas une énorme victoire – Blaydes est toujours derrière Francis Ngannou et Daniel Cormier dans la ligne des tirs au titre des poids lourds, qui est inchangée. Du point de vue du développement d’une perspective, cependant, ce fut un grand moment pour lui.

Les deux fois où j’ai écrit en profondeur sur les compétences de Blaydes, j’ai remarqué que Blaydes faisait toutes les bonnes choses que l’on aimerait voir dans un lutteur apprendre à frapper. Il menait bien avec le jab, bougeait la tête après le tir et utilisait les changements de niveau pour les frappes terrestres. C’était un peu raide, bien sûr, mais ce n’est guère inattendu pour un homme qui n’a pas lancé de coups de poing contre une opposition de haut niveau depuis si longtemps – en particulier lorsque nous parlons de la puissance des poids lourds qui lui revient.

Contre dos Santos, Blaydes a fait un grand pas en avant pour devenir un attaquant dangereux et technique.

Entre les deux, “JDS” peut être connu comme le boxeur, mais Blaydes est celui qui n’a pas chargé ses coups de poing. Il se déplaçait en douceur et sortait souvent son long jab, atterrissant à un bon rythme au début du combat. Pendant ce temps, il a encore mélangé ses tentatives de retrait dans son attaque, utilisant les tirs ratés pour marquer sur la pause avec des coups de poing et des genoux. Dos Santos a réussi de bons coups, mais il était vraiment concentré sur l’upercut, qu’il tirait trop en arrière. Blaydes a fait la lecture correcte et a contré à plusieurs reprises avec sa croix, une arme plus rapide qui a couvert plus de distance. Le cross de Blaydes a battu dos Santos uppercut pour viser plusieurs fois, et Blaydes a continué jusqu’à ce que la frappe fasse mal à dos Santos.

Le combat s’est terminé quelques instants plus tard.

Reconnaître une opportunité, en tirer parti et s’en tenir à ce qui fonctionne – tous de très bons signes de Blaydes. Sa progression constante sur les pieds n’est qu’un autre marqueur qui fait que Blaydes se démarque de ses pairs des poids lourds, car la plupart des hommes du top 15 des poids lourds se battent à peu près de la même manière depuis … eh bien … aussi longtemps que n’importe qui peut rappelles toi.

À 28 ans, Blaydes est absurdement jeune pour la division. Le niveau de lutte moyen chez les poids lourds se situe entre abyssal et médiocre, tandis que Blaydes a déjà progressé dans le classement du total des éliminations marquées dans l’histoire de l’UFC. Enfin, Blaydes a prouvé sa capacité à accélérer un rythme de plus de 15 minutes et semble bien préparé pour un combat pour parcourir les cinq tours complets.

Combien d’autres poids lourds peuvent en dire autant?

En bref, Blaydes est un combattant spécial et un talent. Il ne fait que s’améliorer et il sera un concurrent pendant une grande partie de la prochaine décennie – un championnat devrait être prévu à un moment donné.

