UFC Fight Night 167: Jan Blachowicz fait exploser Corey Anderson en un peu plus de trois minutes

Progressivement, pas très visible mais toujours un travailleur cohérent dans l’octogone, Jan Blachowicz il s’approche d’une lutte pour le titre de poids semi-complet et a fait un autre pas sûr dans le stellaire de UFC Fight Night 167. Vengeance d’une traversée de 2015 qui s’est terminée par une décision lente, cette fois le Polonais et son rival Corey Anderson ils sont partis chercher une fin décisive et tous les deux l’ont trouvée après des échanges initiaux tendus. Avec son rival qui cherche à lui botter les jambes, Blachowicz a vu l’occasion et a jeté un crochet gauche tonitruant qui a laissé Anderson immédiatement inconscient en seulement trois minutes avec huit secondes.

Diego Sánchez a réalisé le triomphe sur Michel Pereira de la manière la plus étrange: la deuxième disqualification par genou illégal de la nuit, celle-ci à trois minutes avec neuf secondes du troisième tour. Et Sánchez avait besoin d’un achèvement, ou quelque chose de similaire. Le vétéran n’a pas pu faire grand-chose devant son rival athlétique, tandis que Pereira dansait, sautait, se retournait et au milieu de la folie, il trouvait les moments pour relier les droits, les coups de pied au corps et les genoux constants, dont un qui a ouvert une coupure remarquable dans le front du déjà effondré Sánchez, après quoi le “Cauchemar” toujours dur s’est déclaré incapable de continuer.

Montana de la Rosa a pris une décision unanime confortable sur Mara Romero Borella. Borella a eu son succès au premier tour en prenant l’action sur la toile, marquant un takedown et prenant la première place, mais c’est précisément dans le grappling que son rival a pris l’avantage. Au milieu du premier assaut de la Rose, il avait déjà balayé son adversaire et pris son dos et de là, il a conduit ceux-ci à gagner, initiant la démolition au deuxième tour, menaçant les soumissions et même étourdissant Borella avec un crochet droit au dernier tour .

Brok Weaver a connu un début décevant à l’UFC, une victoire par disqualification de quatre minutes avec deux secondes après que Kazula Vargas eut frappé un genou illégal.. Le combat était intéressant, Vargas pressant de manière explosive et recherchant la démolition et le contrôle sur la toile, tandis que Weaver travaillait avec des coups de pied et des soumissions menaçantes lorsqu’il se voyait assis contre la cage. C’est dans cette posture, avec Weaver assis sur la bâche, que Vargas a pris une distance et a connecté un étourdisseur et un genou clairement illégal à sa mâchoire qui a conduit l’arbitre à arrêter le combat.

Bien que le surpoids supprime une certaine luminosité, Ray Borg a confortablement dépassé Rogerio Bontorin pour prendre la décision unanime. Bontorin, une bonne perspective à 27 ans avec une seule défaite précédente, n’a pu rien faire et rien contre son ancien concurrent en titre. Au cours de trois rounds, la lutte de Borg a été dominante, contrôlant à partir du corps à corps, marquant les démolitions avec une facilité croissante au fil des minutes, prenant le dos de son rival à plusieurs reprises et menaçant de multiples tentatives de soumission.

Lando Vannata a ouvert le panneau d’affichage avec une décision unanime sur Yancy Medeiros. Loin de la bataille de sang et de feu à laquelle on pouvait s’attendre, “The Groovy One” a agi avec une certaine prudence même avec son style bas et s’est concentré sur sa défense et son jeu de jambes pour contrôler le combat. Medeiros a avancé à tout moment en cherchant à presser avec ses mains et a trouvé ses moments mais n’a jamais terminé le rythme de son rival, Vannata évitant les coups de mouvement constant de la tête, coupant les angles pour garder sa distance et trouvant des coups de pied durs.