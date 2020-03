UFC Fight Night 170: Charles Oliveira est présenté comme un véritable poids léger d’élite après avoir terminé Kevin Lee

Crédit: Buda Mendes / Zuffa LLC

“Do Bronx” continue de montrer son potentiel considérable après avoir finalement abandonné l’idée d’être un poids plume et il semble qu’il atteindra le top 10 du poids léger après le stellaire de UFC Fight Night 170. Les deux combattants doivent être crédités pour avoir montré un jeu de plus en plus complet à leur jonction: La frappe de Kevin Lee devient de plus en plus polie et fluide, travaillant en combinaison et montrant un jab plus présent pour accompagner ses références de combat qu’ils font de lui une menace de la première place et une perspective à suivre, mais cela n’a pas suffi dans l’étoile de la nuit.

La frappe de Charles Oliveira améliore également combat par combat, à l’agression et au pouvoir purs et cela fonctionne pour le Brésilien, lui permettant de se tenir debout, d’étourdir et d’épuiser ses rivaux avec une menace supplémentaire. Extra car l’arme principale du Do Bronx reste son grappling extrêmement dangereux. Oliveira semblait ouvrir la voie à la victoire et dans la dure bataille sur la toile, le combat du «Motown Phenom» a réussi des étirements de contrôle, mais C’est alors que l’Américaine commençait à se sentir à l’aise sur la frappe et cherchait une tentative de retrait rapide qu’Oliveira a fermé une guillotine soudaine et violente qui a forcé Lee à tirer 28 secondes dans le troisième tour.

Artiste de soumission! @charlesdobronxs soumet Kevin Lee au tour 3! #UFCBrasilia pic.twitter.com/M86ZYL4xQ5

– UFC Spanish (@UFCEspanol) 15 mars 2020

Changement de garde choquant à la co-star, avec le grappler set Gilbert Burns marquant TKO sur Demian Maia en deux minutes 34 secondes. Il n’y a pas grand-chose à analyser dans seulement la deuxième défaite par l’achèvement du vétéran de 42 ans, bien qu’il soit notable que l’ancien concurrent ait réussi à mettre l’action sur la toile mais n’a pas pu montrer sa domination habituelle dans cette phase. Burns a facilement pris le pas sur le célèbre jiu-jitsu de son rival et a parié sur sa frappe à droite, connectant un crochet gauche flétri et forçant l’arbitre à arrêter le combat avec le sol et la livre suivants.

Renato Moicano a alimenté la soirée avec le premier bout de la nuit, soumettant Damir Hadzovic via mataleones en seulement 44 secondes de sa première sortie en tant que poids léger. Le combat s’est terminé presque immédiatement après les scores et les échanges initiaux typiques, Moicano forçant son adversaire à la toile et prenant rapidement son dos et fermant le coup sans difficultés majeures. Plus particulière a été la fin, qui a vu le Brésilien et son adversaire presque commencer un nouveau combat après les provocations apparentes d’un Moican agité avant que la sécurité n’intervienne.

WOW !!! Ce n’était pas par la soumission de TKO! @GilbertDurinho termine Maia dans #UFCBrasil pic.twitter.com/8Cqx4Z4VRH

– UFC Spanish (@UFCEspanol) 14 mars 2020

Nikita Krylov a peut-être mis fin au battage médiatique de Johnny Walker, battant la perspective par décision unanime. Bien sûr, l’athlétisme de Walker et l’offensive sauvage et excessive ont fourni des moments passionnants pour le match, mais le manque de stratégie et de capacité à arrêter le combat de son rival était notable. Et une fois que Krylov a vu le plomb, il s’est assuré de le prendre pour éviter tous les risques, passant la majorité des trois tours à presser son adversaire contre la cage, marquant des éliminations et contrôlant le tapis mais jamais en mesure de terminer.

Francisco Trinaldo a ouvert la carte avec une décision unanime claire sur John Makdessi. Décision claire car Makdessi était timide et incapable de travailler efficacement à distance, pas du tout disposé à lancer des échanges avec son adversaire coriace. C’est “Massaranduba” qui a maintenu le rythme du match presque à volonté, même si le vétéran brésilien n’a pas pu arrêter le mouvement de recul constant et le mouvement latéral de son adversaire. Au lieu de cela, Trinaldo se contenta de suivre Makdessi à travers les rondes, absorbant quelques coups et lançant ses propres éclats qui ne finirent pas de se connecter proprement mais firent la brèche nécessaire.