UFC Fight Night: Anderson vs Blachowicz 2 pronostics

Samedi 15 février 2020. Santa Ana Star Center. Santa Ana, Nouveau-Mexique. UFC Fight Night: Anderson vs Blachowicz 2, également connu sous le nom de UFC Rio Rancho, UFC Fight Night 167 ou UFC sur ESPN + 25. Allons-y!

En attendant le début de cet événement, nous donnerons nos prévisions en MMA.UNO sur chacun des combats qui composent le cartel.

Corey Anderson vs. Jan Blachowicz

Les deux se sont rencontrés en 2015 et Anderson a triomphé par décision unanime. Nous espérons que cela sera très différent car chacun a plus de quatre ans d’expérience depuis lors, dans lequel ils ont eu de nombreux combats avec le meilleur des meilleurs des 205 livres de la société la plus importante au monde.

Anderson arrive à un meilleur moment car il est sur une séquence de quatre victoires et espère que s’il réussit à nouveau, il recevra une opportunité de départ. Blachowicz est également dans un bon moment, avec deux victoires consécutives, ils savent donc tous les deux qu’ils sont proches du championnat, sur le point d’être couronnés.

On peut dire qu’Anderson est plus complet que Blachowicz, mais en même temps chacun a ses forces. Les Polonais essaieront de mettre KO et les Américains ne devraient pas être exposés à l’échange. Il pourrait gagner de cette façon aussi, mais sa meilleure arme réside dans ses démolitions et son terrain.

Gagnant: Jan Blachowicz

Diego Sanchez contre. Michel Pereira

Ce combat pourrait se terminer très rapidement. Pour commencer, Pereira doit changer un peu son style. C’est impressionnant, c’est coloré, mais si vous ne vous connectez pas ça finit par manquer d’air et à la merci de votre adversaire. De plus, avec cette façon de se battre si folle, il pouvait à tout moment recevoir un coup de poing de Sanchez qui l’endormit.

Nous savons à quoi ressemble Sánchez et il a dit qu’il avait complètement changé de style. Mais nous savons qu’il va mordre, que s’il peut finir bientôt le combat ne le terminera pas tard. Le meilleur des deux se tient donc probablement ni l’un ni l’autre n’essaye la démolition. Mais si quelqu’un essaie que ce soit Sanchez, il pourrait utiliser cette arme pour dominer le combat.

Si Sanchez est capable de mener le combat au deuxième ou troisième tour, avec ou sans démontage, il gagnera. Parce que Pereira n’est pas préparé, ou du moins semble-t-il, pour quelqu’un comme lui, qui presse, qui attaque, qui ne cesse de mordre.

Gagnant: Diego Sánchez

Montana De La Rosa contre Mara Romero Borella

Ces deux combattants viennent à ce combat après une défaite, ils veulent donc reprendre le chemin de la victoire et entrer cette année dans le top des meilleurs de la division.

Les deux ont des compétences à la fois debout et révolutionnaires, bien que nous dirions que De La Rosa est peut-être plus complet, donc cela pourrait être fait avec la victoire par décision si le combat arrive.

Mais cela ne devrait pas être dû au fait que les deux ont terminé la plupart de leurs victoires. De La Rosa par reddition et Borella par TKO ou KO. Nous attendons avec impatience un combat amusant dans lequel les deux retireront tout ce qu’ils ont.

Gagnant: Montana Rose

Brok Weaver vs. Kazula Vargas

Si nous parlons de plaisir, ce combat sera amusant oui ou oui. Et nous espérons qu’il ne parviendra pas à la décision des juges; De plus, il peut même ne pas atteindre le deuxième tour à cause de ce que les deux combattants aiment avancer et ne pas donner à l’adversaire un centimètre.

Weaver a fait preuve de beaucoup d’intelligence dans le passé pour marquer le rythme des combats; être agressif quand il le fallait et être patient quand il le fallait. Il a également une portée plus grande que Vargas, ce qui sera bon s’il y a des échanges de coups. Ce qui arrivera probablement en connaissant ces deux combattants.

Gagnant: Brok Weaver

Lando Vannata vs. Yancy Medeiros

Il est temps que les deux avancent. Parce que les années continuent de passer et qu’elles ne finissent pas parmi les meilleures de la division. Vannata vient d’une défaite et Medeiros deux de suite. L’un des deux rompra la mauvaise séquence.

C’est un combat assez imprévisible. Surtout pour Vannata, qui vous assomme d’un coup de pied par surprise qui ne parvient pas à connecter un seul coup. Nous ne pouvons pas manquer Medeiros, mais il a un menton plus faible et laisse généralement de nombreuses lacunes dans son jeu. Il ne devrait pas chercher l’échange, bien qu’il n’ait pas de mauvaise boxe, mais démolir Vannata pour l’empêcher de l’endormir.

Gagnant: Lando Vannata

Tim Means vs Daniel Rodriguez

Comme l’a dit Dana White, Means est un sauvage qui cherche toujours, toujours, toujours à mettre fin au combat. Il a aussi un bon menton donc il n’a aucun problème dans les échanges. Je pourrais parfaitement assommer Rodriguez en un.

Mais il ne faut pas lui faire confiance, car Rodriguez apprécie également ces moments. Sur leurs 10 victoires, 6 l’ont été par KO ou TKO. En plus de cela, il sera très confiant grâce à sa séquence de six victoires, dont cinq ont mis fin au combat.

Mais Means devrait profiter de son expérience. Il a disputé 41 combats, pour 11 Rodriguez, ce qui doit être la clé pour lui pour remporter la victoire.

Gagnant: Tim signifie

Reste de l’affiche

John Dodson battra Nathaniel Wood

Jim Miller battra Scott Holtzman

Rogerio Bontorio battra Ray Borg

Devin Clark battra Dequan Townsend

Casey Kenney battra Merab Dvalishvili

Macy Chiasson battra Shanna Young

Mark De La Rosa battra Raulian Paiva

Lecteurs, que pensez-vous d’Anderson vs Blachowicz 2?