UFC Fight Pass Originals comprend le choc de l’hôpital Nick Diaz-Joe Riggs

Si vous tuez encore du temps en quarantaine, UFC Fight Pass a au moins 19 minutes de votre journée couvertes.

La plateforme de streaming en ligne de l’UFC a présenté aujourd’hui deux nouvelles séries UFC Fight Pass Originals: «Fightlore», qui promet de faire la chronique «des fables, des légendes et des histoires inédites des sports de combat et des arts martiaux», ainsi que «Year of the Fighter». qui “raconte la période de 12 mois déterminante pour les plus grands athlètes de l’UFC.”

Ce dernier fait ses débuts avec une chronique de 12 mois de l’actuel champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, dans sa course de nouveau venu de l’octogone au détenteur du titre de l’UFC. Mais c’est le premier que vous allez vouloir écouter aujourd’hui.

Découvrez la description du premier épisode de “Fightlore”, gracieuseté de UFC Fight Pass:

Fightlore: ER Brawl – Nick Diaz contre Joe Riggs Sécurité aux urgences! Écoutez la véritable histoire de la façon dont Nick Diaz et Joe Riggs continuent leur combat avec un autre tour dans un hôpital.

Les nouveaux venus dans le sport apprécieront sans aucun doute le récit de l’une des histoires les plus folles de l’histoire du MMA, la fameuse bagarre hospitalière de 2006 entre Nick Diaz et Joe Riggs, qui a suivi leur affrontement en trois rounds à l’UFC 57. Cependant, même les hardcores trouveront au moins un nouveau détail de l’histoire de Riggs – et pas particulièrement flatteur non plus.

D’autres originaux de l’UFC Fight Pass devraient débuter la semaine prochaine: «Knockouts Only», «UFC Watch Party» et «UFC Fight Physics».

“UFC Chronicles” fait ses débuts plus tard cette année.

Selon les responsables de l’UFC, les nouveaux épisodes de toutes les séries UFC Fight Pass Originals “seront diffusés de manière stratégique en amont des événements en direct sur UFC Fight Pass”.

