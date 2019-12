UFC / MMA «Événement de l'année» 2019 – Top 5 List

C'est la liste la plus délicate, celle où nous devons juger des mérites relatifs non seulement d'un combat ou d'une finition, mais de paquets de 12 ou 13 à la fois. Combinez cela avec l'horaire très chargé du sport et vous avez une recette pour des maux de tête et des commentaires argumentatifs. Dans cet épisode de notre «Five Top Fives» annuel, nous découvrons les meilleurs événements d'arts martiaux mixtes (MMA) de 2019.

5. UFC 245: Usman contre Covington

Les vrais matchs de la rancune bleue sont rarement à la hauteur des attentes, mais cet événement principal les a sûrement dépassés aux côtés d'un casting solide.

Punahele Soriano a donné le ton lors du premier combat sous-jacent «Prelims» avec une finale brutale d'un coup de poing d'Oskar Piechota (faits saillants), après quoi Jessica Eye a survécu à Viviane Araujo et Kai Kara-France et Brandon Moreno ont mis le genre de haute amplitude scrap qui a rappelé aux téléspectateurs à quel point les Flyweights peuvent être divertissants.

Puis vinrent d'autres finitions. Cinq des six combats suivants se sont terminés à l'intérieur de la distance, parmi eux, une fin brutale du crochet gauche d'Irene Aldana et des coups de tête consécutifs gracieuseté de Geoff Neal et Petr Yan (regardez-le).

Certes, la portion suivante a été un peu un marasme; La décision partagée de Marlon Moraes sur Jose Aldo était divertissante, mais les tableaux de bord controversés ont mis un peu de voile dessus, et Amanda Nunes jouant prudemment contre Germaine de Randamie n'était pas une légende. Heureusement, Alexander Volkanovski et Max Holloway étaient là pour apporter la violence dont nous rêvions.

Et puis, bien sûr, l'événement principal. Près de cinq séries complètes de va-et-vient, couronnées par l'une des finales les plus satisfaisantes de l'année. Ce n'est pas une mauvaise façon de mettre fin à la liste de pay-per-view (PPV) de l'année … du tout.

4. UFC Fight Night 152

Ce n'est qu'au septième combat de la soirée que nous avons même vu les juges. Du coup de tête de Julio Arce de Julian Erosa (regardez-le) au club et sous-marin de Trevin Giles de Zak Cummings (faits saillants) en passant par le ridicule knockout au genou volant de Michel Pereira de Daniel Roberts (voir), le undercard "Prelims" absolument livré.

Même les trois décisions suivantes n'étaient pas un problème à surveiller. Aspen Ladd contre Sijara Eubanks s'est avéré être l'un des meilleurs combats féminins de l'année.

La violence a rapidement repris grâce à Charles Oliveira et Vicente Luque, suivie par la colère de Felicia Spencer contre Megan Anderson et une affaire de gros volume entre Ian Heinisch et Antonio Carlos Junior.

Enfin, les fans ont eu droit à une performance vintage de Rafael dos Anjos, qui a épuisé Kevin Lee avec sa pression de marque avant d'envelopper un triangle de bras pour la finition (faits saillants).

Rien de secouant le monde, mais une action cohérente mérite un signe de tête.

3. UFC 244: Masvidal contre Diaz

Cet événement a présenté l'une des séquences de cinq combats les plus violentes de mémoire récente. Lyman Good a ouvert la voie tôt avec sa brutalisation de Chance Rencountre (faits saillants), mais les choses ne se sont pas mises en marche jusqu'à ce que Jairzinho Rozenstruik éteigne les lumières d'Andrei Arlovski en moins d'une demi-minute (voir).

De là, nous avons vu Edmen Shahbazyan Cro Cop Cop Brad Tavares, le batteur de Shane Burgos Makwan Amirkhani se soumettre, Corey Anderson transformer Johnny Walker en QWOP, et Kevin Lee a déclenché Gregor Gillespie dans un candidat «Knockout of the Year». Bien que Derrick Lewis contre Blagoy Ivanov n'ait pas beaucoup à raconter, ce n'était pas suffisant pour tuer l'ambiance, que Stephen Thompson et Vicente Luque ont revitalisé avec leur brillante bataille.

Une fois que Darren Till a prouvé qu'il appartenait à 185 livres, les BMF ont frappé la cage. Ce que Jorge Masvidal contre Nate Diaz manquait de compétitivité a compensé en violence, car «Gamebred» a déchiré son ennemi avec abandon jusqu'à ce que le visage de Diaz ne parvienne pas à suivre son esprit combatif.

C’est quelque chose à retenir.

2. UFC 239: Jones contre Santos

Lorsqu'un homme qui pousse le meilleur combattant du monde au bord d'une seule jambe n'est pas le meilleur moment, vous savez que vous avez un bon événement.

Le meurtre d'Edmen Shahbazyan de Jack Marshman (regardez-le) et le renoncement à un coup de Song Yadong contre Alejandro Perez ont servi de points saillants undercard, et tout en regardant Gilbert Melendez et Diego Sanchez se faire botter le cul, Jan Blachowicz frappe Luke Rockhold la semaine prochaine ne les a certainement pas amortis.

Une fois que Jorge Masvidal a fini de détruire Ben Askren en un record de cinq secondes (voyez-le), la place de la carte sur cette liste a été assurée. Cela n'a pas empêché Amanda Nunes de s'attaquer à un point culminant supplémentaire par KO, ou Thiago Santos a presque failli remporter le titre Light Heavyweight dans probablement la performance la plus audacieuse de 2019 (faits saillants).

Si quelque chose en vaut la peine, cela en vaut la peine.

1. UFC 236: Holloway contre Poirier 2

Les événements doivent être constamment excellents tout au long de leur exécution pour atterrir sur cette liste, mais je vais être honnête: ils auraient pu agrafer les événements principaux et co-principaux à un tournoi de bingo et cela aurait toujours été le meilleur spectacle de la année.

Cela ne veut pas dire que le reste de la carte n'avait rien à offrir, cependant. L'Undercard «Prelims» de l'UFC 236 comportait une bagarre sauvage entre Brandon Davis et Randy Costa, un KO de 25 secondes contre Khalid Taha et un autre arrêt brutal gracieuseté d'Alexandre Pantoja. Nikita Krylov a lancé la carte principale avec une soumission de vengeance d'Ovince St. Preux (voir), et bien que Dwight Grant contre Alan Jouban ait tué l'ambiance avec son inaction et sa terrible décision, Khalil Rountree l'a ramenée à la vie en étranglant Eryk Anders .

Puis les deux premiers «combats de l'année» se sont produits. Israël Adesanya a échangé des knockdowns avec Kelvin Gastelum pour cinq tours passionnants (faits saillants), après quoi Dustin Poirier a finalement réclamé une ceinture dans une guerre brutale avec Max Holloway (regardez-le).

Il était peut-être trop lourd, mais c'était un pour les âges.

Mentions honorables: UFC 238, UFC sur ESPN + 2, UFC 235, UFC sur ESPN 2, UFC sur ESPN + 1

