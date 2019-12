UFC / MMA «Soumissions de l'année» 2019 – Top 5 List

Un sous-produit malheureux de l’évolution technique constante du sport est que les soumissions deviennent de plus en plus rares. La défense de soumission de base a considérablement augmenté au fil des ans, laissant de moins en moins de possibilités pour des finitions au sol vraiment uniques. Heureusement, l'année avait encore beaucoup à offrir. Voyons les «soumissions de l'année» de 2019.

5. The Oliveira Club-And-Sub (UFC sur ESPN + 2)

Charles Oliveira soumettre des personnes n'est pas nouveau. Charles Oliveira soumettant spécifiquement des personnes avec un étrangleur anaconda n'est pas nouveau non plus.

Mais putain c'était cool.

Lors de son premier des trois combats de 2019, Oliveira a rencontré David Teymur, un kickboxeur réputé qui avait fait preuve d'une défense étonnamment solide contre les éliminations lors de victoires contre Drakkar Klose et Nik Lentz. Alors que le Brésilien était toujours un léger favori, le souvenir de son effondrement contre un ennemi de même talent à Paul Felder a suggéré que c'était une entreprise potentiellement dangereuse.

Il n'y avait pas un morceau de fragilité dans «do Bronx» ce soir-là. Après avoir pris un mauvais coup d'œil au début, il est sorti en frappant, donnant à Teymur tout ce qu'il pouvait gérer sur les pieds. Au début de la seconde, il a trouvé la marque avec un coude de style Anderson Silva et l'a essaimé jusqu'à ce que le Suédois commette l'erreur de laisser son cou à portée de stranglin (regardez-le).

J'ai hâte de voir où sur cette liste Oliveira atterrira l'année prochaine.

4. Magie mercenaire (Bellator 236)

UN J. McKee est un étalon absolu, mais c'était accrocheur même par ses normes. Après deux rounds solides contre Derek Campos, il a surmené un coup de poing au sol, permettant à son ennemi de se propulser en première position. Dans un exploit d'éclat d'improvisation, cependant, "The Mercenary" s'est accroché à un brassard pendant qu'ils roulaient, utilisant une position de jambe peu orthodoxe pour verrouiller Campos en place et sécuriser le robinet.

Le joueur de 24 ans a été à la fois occupé et a réussi dans la cage de Bellator; les doigts croisés, nous pouvons le voir verrouiller les cornes avec Patricio Pitbull dans un proche avenir.

3. Retour de la cravate (UFC Fight Night 158)

Dire que j’ai été déçu de la course UFC de Misha Cirkunov serait un euphémisme; J'étais assez haut sur le Canadien d'origine lettone quand il a rejoint la plus grande organisation de combat du monde et il a récompensé ma foi avec quatre victoires consécutives d'arrêt. Puis est venu trois défaites au premier tour par élimination directe en quatre combats, et soudain, l'ancien espoir se battait pour sa vie à l'UFC.

Jimmy Crute, d'autre part, avait suivi son impressionnante série Contender avec une paire de victoires d'arrêt. Bien que les opposants aient eu ce combat un pick-em, l'élan appartenait absolument à "The Brute".

Dans une ronde d'action remarquable et dense, Cirkunov a marqué un retrait rapide et s'est rapidement déplacé pour monter, seulement pour perdre sa position à la poursuite d'un brassard. Crute a continué à le faire payer avec beaucoup de poids, mais Cirkunov en a profité pour conclure la première cravate péruvienne de l'UFC en plus d'une décennie (regardez-le), gagnant un bonus après combat dans le processus.

2. Primus-a-Gogo (Bellator Birmingham)

Le plus grand écrivain de tous les temps de MMA, Seanbaby, a un jour décrit ainsi les gogoplates:

C'est un étouffement de tibia que personne dans le MMA n'obtient jamais. Les guerriers brésiliens n'ont inventé le mouvement que pour qu'un jour, 40% de chaque émission de l'UFC soit Joe Rogan hurlant: «Gogoplata! Il a le aller aller-! Non, il ne le fait pas. Gogopla-! Il l'a perdu. ALLER ALLER-! Non, c'est un fantôme pirate. Attendez. Un p-p-p-PIRATE GHOST !?"

Malheureusement, Rogan était introuvable lorsque l'ancien champion des Bellator Lightweight Brent Primus a rencontré Tim Wilde lors du premier combat de l'ancien depuis qu'il avait perdu son match revanche avec Michael Chandler. Dans un combat qui a duré toutes les 80 secondes, Wilde a profité d'un glissement pour atterrir dans la garde de Primus, pour trouver immédiatement un tibia serré contre sa trachée.

Bonne chance la prochaine fois, Timmy.

1. L'Arkansas Twister (UFC sur ESPN 7)

Bryce Mitchell est tellement sacrément charmant, un Arkansan intelligent et charismatique qui est incroyablement facile à trouver. Il s’avère également absolument mortel sur le tapis.

Malgré une performance impressionnante contre Bobby Moffett lors de sa précédente apparition, "Thug Nasty" s'est trouvé le moindre favori contre son compatriote Matt Sayles lors de leur rencontre en décembre. "Robo" arborait l'une des mains les plus méchantes de la division, mais cela s'est avéré sans conséquence grâce à Mitchell frappé un retrait dans la première minute. Il s'est patiemment frayé un chemin vers le dos de Sayles, et quand le RNC n'était pas venu, le tordeur est arrivé.

Une soumission rare (regardez-la), parfaitement exécutée contre un adversaire hautement compétent, est exactement la recette pour une première place sur cette liste. Obtenez l'homme son short.

Mentions honorables: Alexander Yakovlev (Cornadis Schultz) Alex da Silva, Charles Rosa (barre de bras) Manny Bermudez, Marlon Moraes (étrangleur à guillotine) Raphael Assuncao, Paul Craig (étranglement triangle) Kennedy Nzechukwu

Sondage

Quelle a été la meilleure soumission UFC / MMA de 2019?























0%

Twister de Bryce Mitchell

(0 votes)













0%

Gogoplata de Brett Primus

(0 votes)













0%

Cravate péruvienne de Misha Cirkunov

(0 votes)













0%

UN J. Brassard magique de McKee

(0 votes)













0%

Choke Anaconda de Charles Oliveira

(0 votes)













0%

Autre (Expliquez dans la section commentaires ci-dessous)

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant