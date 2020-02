UFC Norfolk cotes: Dernières lignes de Vegas et guide de paris pour ‘Benavidez vs Figueiredo’

Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, accueille deux des poids volants les plus féroces de la planète ce samedi (29 février 2020) lorsque Joseph Benavidez fait sa dernière candidature au championnat de combat ultime (UFC) contre l’or naufrageur brésilien Deiveson Figueiredo. L’UFC Fight Night 169 accueillera également un affrontement féminin entre les poids plumes entre Felicia Spencer et Zarah Fairn, ainsi que le prospect Blue Light Light Heavyweight Magomed Ankalaev contre la maillarde moldave Ion Cutelaba.

Ce n’est pas la carte ESPN + la plus empilée au monde, mais pouvons-nous en tirer un profit? Merde tout droit. Allons-y!

Qu’est-ce qui ne va pas à l’UFC Auckland?

Eh bien, le choix de Loma Lookboonmee n’a pas fonctionné, bien que pour ma défense, elle ait donné un bon aperçu d’elle-même. Nous avons quand même remporté une victoire mineure grâce à Jake Matthews et Yan Xiaonan.

UFC Fight Night 169 Cotes pour la carte Under:

Gabriel Silva (-130) contre Kyler Phillips (+110)

Tom Breese (-135) contre Brendan Allen (+115)

Serghei Spivac (-120) contre Marcin Tybura (EVEN)

Luis Pena (N / A) contre Steve Garcia Jr. (N / A)

Jordan Griffin (-140) contre T.J. Marron (+120)

Aalon Cruz (-175) contre Spike Carlyle (+155)

Ismail Naurdiev (-125) contre Sean Brady (+105)

Pensées: C’est peut-être la carte UFC la plus compétitive que j’aie jamais vue … Et ce n’est pas le résultat idéal pour moi, surtout quand cinq de ces gars font leurs débuts dans l’Octogone, mais il y a de la valeur à trouver. J’aime T.J. Brown en tant qu’outsider et Aalon Cruz en tant que léger favori, même si les chances de ce dernier ne sont pas aussi attrayantes que la semaine dernière.

Jordan Griffin a toujours eu du mal avec des grapplers plus techniques capables de rester cool face à son attaque de berserker, comme en témoignent ses pertes à l’UFC contre Dan Ige et Chas Skelly. Brown est un peu plus fragile que ces deux-là, mais il est un kickboxeur, un lutteur et un artiste de soumission plus précis que «The Native Psycho». Bien que sa fragilité nécessite un investissement plus petit que la normale, il a certainement les compétences nécessaires pour faire bouger les choses.

Aalon Cruz a cinq pouces de hauteur sur Spike Carlyle et sait comment les utiliser. “L’Alpha Ginger” n’est une menace que lorsqu’il peut prendre le dessus, une proposition extrêmement improbable quand il n’a pas les outils pour combler l’écart. Cruz – un lutteur capable à part entière – devrait être en mesure de décimer Carlyle à distance, alors assurez-vous que vous êtes en mesure de profiter.

UFC Fight Night 169 Cotes pour la carte principale:

Joseph Benavidez (-150) contre Deiveson Figueiredo (+130)

Felicia Spencer (-800) contre Zarah Fairn (+550)

Magomed Ankalaev (-210) contre Ion Cutelaba (+175)

Megan Anderson (-225) contre Norma Dumont (+185)

Grant Dawson (-420) contre Darrick Minner (+335)

Pensées: Entre les décalages et le combat pour le titre trop proche de l’appel, la seule valeur hors concours réside dans Magomed Ankalaev.

Ankalaev est, sans exagération, la perspective Light Heavyweight la plus forte de la liste. Cutelaba est aussi un sacré bon combattant, mais il est aussi douloureusement inconsistant et enclin à se désagréger contre ceux qui ne succombent pas à son blitz initial. Étant donné qu’Ankalaev a résisté aux frappeurs lourds dans le passé et possède à la fois le cardio et le grappling nécessaires pour broyer “The Hulk” en pâte, il vaut votre argent.

Honnêtement, vous pourriez probablement utiliser Felicia Spencer pour renforcer en toute sécurité tous les parlements que vous avez en tête – être démis et soumis par Megan Anderson est un mauvais look pour Fairn, en particulier contre la femme qui a complètement dominé Anderson sur le tapis lors de ses débuts en octogone.

UFC Fight Night 169 Meilleurs paris:

Parlay – Aalon Cruz et Magomed Ankalaev: misez 60 $ pour gagner 79,20 $

Parlay – T.J. Brown et Felicia Spencer: misez 40 $ pour gagner 59,20 $

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de la carte de combat UFC Fight Night 169 ce week-end, ICI, en commençant par le ESPN +«Préliminaires» qui doivent débuter à 17 heures. ET, puis la partie principale de la carte qui sera également diffusée sur ESPN + à 20 heures. ET.

Pour consulter la dernière et la plus belle UFC Fight Night 169: «Benavidez vs Figueroa», des nouvelles et des notes assurez-vous de consulter notre archive complète d’événements ici.

Benavidez-Figueiredo, Ankalaev-Cutelaba, Dawson-Minner et Griffin-Brown valent au moins le prix d’entrée. Rendez-vous samedi, Maniacs.

Investissement initial pour 2020: 300 $

Total actuel: 533,19 $