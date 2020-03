UFC Norfolk dans les tweets: les pros réagissent à l’élimination de Joseph Benavidez par Deiveson Figueiredo, suite

L’UFC Norfolk a eu une controverse, une action de poids plume de qualité et une finition dévastatrice qui a conduit au titre de poids mouche UFC reste vacant. Après avoir perdu du poids la veille, Deiveson Figueiredo a martelé Joseph Benavidez pour couronner l’événement mais n’a pas pu devenir champion de l’UFC. Voici comment les pros ont réagi à l’action à l’UFC Norfolk.

Peut-être que vous n’avez pas suivi votre chemin, mais @JoeJitsu, vous êtes toujours l’un des meilleurs combattants de la planète. Peu de gens peuvent l’assembler comme vous le faites. Je sais que tu reviendras plus fort et un jour cette sangle sera à toi! Félicitations à Figueirdo #UFCNorfolk

– Brad Tavares (@BradTavares) 1 mars 2020

Ugh Joe est toujours l’homme

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 1 mars 2020

Un malheureux choc de têtes a provoqué une coupure dans Benavidez qui a un peu détourné son attention pendant une seconde, puis a plongé la main droite dans le tuyau. Je dois ressentir pour lui

– Brian Kelleher (@ brianboom135) 1 mars 2020

Pas mon champion! Ton cul doit encore faire du poids lol

– Tim Elliott (@ TElliott125) 1 mars 2020

Merde … Figueiredo avait juste l’air trop gros et trop fort contre Joe, et quand vous manquez de poids, il est difficile de ne pas penser que cela n’a pas joué un rôle dans les choses.

– Alan Jouban (@AlanJouban) 1 mars 2020

La personne moyenne ne comprendra jamais l’avantage que le poids manquant vous donne. C’est énorme. Imaginez-vous affamé jour après jour pendant des semaines / mois. Épuisant vos muscles de tous les sels et de l’eau dont il a besoin pour fonctionner correctement, mais ayant encore besoin d’aller là-bas et 1/2

– Louis Smolka (@LASTSAMURAIUFC) 1 mars 2020

Cet arrêt … correct! Le dernier … putain !!!!

– Alan Jouban (@AlanJouban) 1 mars 2020

Félicitations @ FeeNom479 et @MeganA_mma pour vos victoires. J’ai toujours dit qu’il y avait du talent à 145 livres et vous les femmes l’avez prouvé! j’espère qu’avec vos victoires, votre promoteur signera suffisamment d’athlètes pour introduire des classements et créer une division réelle au poids plume

– Championnat du Grand Chelem Cris Cyborg (@criscyborg) 1 mars 2020

Cette revendication pour un coup de titre pourrait être assombrie maintenant. Ça ne devrait pas mais ça pourrait. Megan a beaucoup mieux joué à l’OMI, et c’est ce que la société semble vouloir. Je peux me tromper mais je suis la tendance. Superbe finition pour le Feenom! #UFCNorfolk

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 1 mars 2020

J’aime les deux gagnants ce soir. Maintenant, c’est au @danawhite pour lequel je suis prêt.

– Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) 1 mars 2020

Ces gars-là, ils ont besoin d’un grand John pour mettre de l’ordre

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 1 mars 2020

Quel horrible arrêt !!!! L’homme se battait! Ce n’est pas de la boxe !! Merde … ça allait être un brûleur de grange aussi! #UFCNorfolk

– Alan Jouban (@AlanJouban) 1 mars 2020

Oooh … c’est une mauvaise.

– Dan Hardy (@danhardymma) 1 mars 2020

C’était carrément stupide !! Assommer??? Putain, tu plaisantes?!?! #UFCNorfolk OVERTURN!

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 1 mars 2020

Oscar du meilleur acteur mis KO va à Cutlaba.

– Will Brooks (@ILLxWillBrooks) 1 mars 2020

Ce n’était pas un mauvais appel … c’était juste quelques secondes trop tôt #UFCNorfolk

– Julian marquez (@JMarquezMMA) 1 mars 2020

Les fans ne devraient pas huer Ankalaev. Pas du tout sa faute. Cela ne me dérangerait pas de les voir reprendre celui-là #UFCNorfolk

– Shane Burgos (@HurricaneShaneB) 1 mars 2020

Cette commission baise le major ce soir ‍♂️ ‍♂️ ‍♂️ #UFCNorfolk

– Brad Tavares (@BradTavares) 1 mars 2020

Ce fut un étrange «incage» regarder fixement

Mode survie, arrêt #UFCNorfolk

– Raphael Assuncao (@RaphaAssuncao) 1 mars 2020