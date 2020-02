UFC Norfolk | Les combattants professionnels font leur choix pour le combat pour le titre Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo

Dans l’événement principal de l’UFC Norfolk, le titre vacant des poids mouches est en jeu alors que Joseph Benavidez combat Deiveson Figueiredo. En route pour le combat, Benavidez est un léger favori -145 tandis que le Brésilien est un outsider +115.

Avant le combat, BJPENN.com a contacté plusieurs combattants professionnels pour obtenir leurs prédictions pour le scrap. La majorité penche pour que Joseph Benavidez devienne enfin champion de l’UFC mais ils réalisent à quel point Deiveson Figueiredo est dangereux.

Voici ce qu’ils avaient à dire.

Le combattant de BJPENN.com choisit Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo:

Gilbert Burns, poids welter UFC: Deiveson Figueiredo. C’est un homme spécial, c’est une bête. Je pense qu’il fera le travail et sera le prochain champion brésilien.

Kai Kara-France, poids mouche UFC: C’est un bon match car Figueiredo est explosif et dangereux, mais Benavidez se bat contre les meilleurs gars depuis des années et il a tellement d’expérience. Je pense qu’il pourra résoudre le casse-tête et gagner. Mais, ce sera un combat passionnant, tout comme la plupart des combats de poids mouche.

James Krause, poids welter UFC: Joseph Benavidez toute la journée. Je pense que c’est un grand combat pour lui. Il a battu Cejudo et Joe est un match très difficile pour beaucoup de gens. Il a un bon rythme, des angles maladroits, une bonne lutte, je pense que Joe prendra ce combat assez facilement.

Steven Peterson, poids plume UFC: Je vois Benavidez enfin le ramener à la maison. Il est dans le top cinq depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ses pertes dans les combats pour le titre l’ont rendu encore meilleur et maintenant il est enfin prêt à devenir champion de l’UFC. Benavidez par TKO au quatrième tour.

Brent Primus, Bellator léger: Benavidez est un gars dur, mais Figueiredo est dur et a un pouvoir de coupure. Je pense qu’il va gagner, sa frappe est de premier ordre.

Jalin Turner, UFC léger: J’adore Joseph Benavidez donc je ne peux pas aller contre lui, mais c’est aussi un bon match de style pour lui et il deviendra finalement un champion de l’UFC.

Devin Clark, poids lourd léger de l’UFC: Benavidez est un gars qui a toujours été le deuxième meilleur gars derrière Johnson. Benavidez devrait le faire et enfin être un champion de l’UFC.

Les combattants choisissent Joseph Benavidez: Kai Kara-France, James Krause, Steven Peterson, Jalin Turner, Devin Clark

Combattants choisissant Deiveson Figueiredo: Gilbert Burns, Brent Primus

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/02/2020.