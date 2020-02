UFC Norfolk – New Blood: une blessure signifie une opportunité

La carte ESPN + de ce samedi (29 février 2020) à l’intérieur de Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, est un peu désastreuse sur le front du nom, mais cela signifie un tas de visages frais qui cherchent à se mouiller les pieds dans l’Octogone. Sur cette édition de «New Blood», la série où je m’énerve contre les blessures tardives que les personnes qui en ont souffert, nous examinons cinq vétérans de la «série Contender», un poids plume brésilien invaincu et un grappler hautement qualifié.

L’UFC Fight Night 169 propose cette fois sept débutants, vous devrez donc vous contenter de coups rapides. Comme toujours, les combats “Contender Series” de tout le monde sont sur Fight Pass, tout comme le passage de Phillips sur The Ultimate Fighter (TUF).

Norma «Imortal» Dumont

Catégorie de poids: Poids coq/Poids plume

Âge: 29

Fiche: 4-0 (2 SUB)

Victoires notables: Mariana Morais

Dumont a passé toute sa carrière dans son Brésil natal, combattant dans des organisations réputées comme Jungle Fight et Shooto Brasil. Son effort le plus récent l’a vue réclamer une décision majoritaire sur la vétérane d’Invicta, Mariana Morais.

Ce sera son premier combat depuis août 2018.

Je n’ai pu accéder qu’à un seul combat de Dumont, un affrontement en 2017 avec 0-2 Erica Leidiane, et il n’y a que tant de choses que vous pouvez tirer d’un décalage comme celui-ci. Le mieux que je puisse dire, la Dumont aux pieds plats a quelques coups bas lourds, quelques coups de tête rapides et un 1-2 elle boucle un peu trop. Son contrôle supérieur et son sol et son livre semblaient solides mais, encore une fois, 0-2 adversaire.

Donc, oui, pas de vrais drapeaux rouges contre le fourrage au canon. Je ne pense pas qu’elle ait beaucoup de chance contre Megan Anderson à ses débuts, cependant; elle semble être un poids coq naturel et fait face à des inconvénients de cinq pouces en hauteur et en portée. Elle a un peu de savoir-faire, avec lequel Anderson a toujours lutté, mais le résultat le plus probable la voit démontée à longue distance.

Kyler «Matrix» Phillips

Classe de poids: poids coq

Âge: 24

Fiche: 6-1 (4 KO, 1 SUB)

Victoires notables: James Gray

Phillips n’a pris que 46 secondes pour démolir James Gray sur “Contender Series”, se méritant une place parmi TUF 27: alignement “invaincu”. En tant que premier choix de l’équipe Stipe Miocic, son entraîneur l’a opposé à Brad Katona, seulement pour que «Superman» s’accroche et donne un coup de pied dans la jambe à une décision majoritaire. Il a abandonné une décision partagée serrée à Rizin hors concours Victor Henry à son retour dans les rangs payés, mais est revenu dans la colonne des victoires avec un coup de tête KO d’Emeka Ifekandu.

Ce sera son premier combat en un an, alors que sa blessure a mis fin à ses débuts en mars 2019 contre Ray Borg.

Ce pourcentage d’élimination n’est pas une blague – Phillips est un attaquant puissant et traqueur, bénéficiant d’un coup raide, d’une main droite méchante derrière lui et de gros coups de pied pour couronner le tout. Il lance rarement plus de deux à la fois, mais il y a généralement assez de chaleur derrière tout ce qu’il lance (jab inclus) pour le rendre efficace. Pour la saveur, il a également montré quelques coups de pied puissants, en particulier un sur le corps qu’il a enchaîné en un coup de tête pour assommer Ifekandu.

Il possède également un jeu de grappling profond sur lequel s’appuyer lorsque le standup ne fonctionne pas, surpassant facilement un protégé de Josh Barnett à Henry au début de leur combat. Son solide pedigree de jiu-jitsu lui a également permis de trouver plusieurs positions dominantes dans ce combat.

Quand il est capable de dicter le combat, il est mortel. Katona et Henry ont cependant trouvé des solutions. “Superman” s’est concentré sur la réticence de Phillips à contrôler les coups bas, en lançant souvent plusieurs en séquence avec grand effet, et Henry a inversé la tendance après un début difficile en marchant simplement sur Phillips et en lançant du volume. “Matrix” engage également trop ses coups de poing, le laissant ouvert pour les changements de niveau et les corps à corps, et a ralenti tard contre Henry.

Le premier adversaire, Gabriel Silva – un meurtrier toutes offensives avec un gros match de démontage – sera un casse-tête majeur si Phillips n’a pas compris comment gérer la pression. Phillips est encore jeune et montre une amélioration notable de sa combinaison frappante, donc je ne favorise que légèrement Silva.

Darrick Minner

Classe de poids: poids plume

Âge: 29

Fiche: 24-10 (1 KO, 21 SUB)

Victoires notables: Clay Collard, Terrance McKinney

L’expédition d’un vétéran de l’UFC et d’un boxeur au succès surprenant Clay Collard en 31 secondes a conduit Minner à une place dans la “Contender Series” face au vétéran du ONE FC Herbert Burns. Malgré le pedigree de Burns, Minner l’a engagé dans une bataille au sol, se précipitant avec lui en termes assez réguliers jusqu’à ce que “The Blaze” enroule un triangle. Minner a depuis remporté deux matchs de suite en un total de 2h30, y compris une arrivée au premier tour de son compatriote Terrance McKinney, ancien de la série Contender.

Il intervient pour le Chas Skelly blessé avec un préavis de moins de deux semaines.

Minner pourrait être décrit comme un canon à grappin en verre. Il n’est pas très important pour les pieds, se basant généralement uniquement sur de lourdes oscillations, mais cela suffit pour mettre en place son jeu de takedown très robuste, polyvalent et surtout persistant. Une fois sur le tapis, tout est question d’offense, que ce soit ses méchants coudes ou sa poursuite d’une position dominante. Ce qui le rend divertissant, c’est sa volonté d’aller chercher des soumissions et des passes techniques mais risquées alors qu’il cherche à mettre fin au combat. Il a quelques finitions de choix, à savoir la guillotine pour laquelle il possède plusieurs configurations et a utilisé 10 adversaires, mais il a un sac très profond de tricks sur lequel il peut s’appuyer.

Malheureusement, vous ne pouvez que jouer autant. Il a été engagé sept fois, plus d’une fois dans un combat qu’il dominait avec ses compétences au sol. Se battre avec un style de boom ou de buste comme celui-ci le rend unique et dangereux, mais limite également sa cohérence et le relèvera presque certainement au statut de “combattant d’action” dans un avenir prévisible.

Bien qu’il ne soit jamais un concurrent, il est assuré d’être excité à chaque fois qu’il entre dans la cage. Espérons que l’UFC lui donnera plus de chances après que le premier adversaire Grant Dawson – un spécialiste de la soumission extrêmement habile – ait capitalisé sur la défense qui fuit du premier pour un tapout précoce.

Steve «Mean Machine» Garcia Jr.

Classe de poids: poids plume /Poids léger

Âge: 27

Fiche: 11-3 (8 KO)

Victoires notables: Abel Cullum, Desmond Torres

Un KO brutal au premier tour sur “Contender Series” n’a pas suffi à compenser Garcia manquant gravement la limite de poids coq, ce qui lui a probablement coûté un contrat UFC. Revenant à Poids plume, il a titré un spectacle LFA face à Jose Mariscal, seulement pour perdre à nouveau du poids avant une victoire douteuse d’arrêt.

Il est le dernier remplaçant sur la carte, après être intervenu lundi pour le futur débutant Alex Munoz.

Un coup d’œil à Garcia vous dira pourquoi il ne pouvait pas gagner 135 livres. J’ai déjà utilisé “hulking” dans mon article “Prelims” (lisez-le), mais c’est un descripteur approprié. Il est un énorme attaquant de 6’0 ”, utilisant des coups de pied constants sur le corps et une ligne droite brutale pour faire des dégâts à distance. Ce coup de pied avant sert également à mettre en place son coup de pied brésilien, avec lequel il a secoué Mariscal. Si les adversaires se frayent un chemin à l’intérieur, des coudes de niveau lourd et un uppercut ailé sont là pour les rencontrer. Tout son arsenal offre une puissance accrocheuse, et il a une défense contre le démontage et une capacité de brouillage assez solides pour lancer sans souci.

En plus d’une volonté de jeter des uppercuts de trop loin, dont vous vous souvenez peut-être d’un sort malheureux pour Junior Dos Santos dans son effort le plus récent, il reste des questions sur sa capacité à fonctionner sans un avantage ridicule en termes de taille. Il sera toujours un gros poids plume, bien sûr, mais il doit prouver qu’il peut faire du mal et correspondre physiquement à de plus gros adversaires.

C’est la grande préoccupation de ses débuts, qui s’opposent à Lightweight contre l’imposant Luis Peña. Sans accès à sa gamme habituelle et à ses avantages de taille, je vois Garcia faire ses débuts désagréables, bien qu’il ait les marchandises nécessaires pour faire une course décente à 145 livres s’il peut obtenir ce poids en échec.

Aalon Cruz

Classe de poids: poids plume

Âge: 30 ans

Fiche: 8-2 (2 KO, 2 SUB)

Victoires notables: Steve Garcia Jr., Steven Nguyen

Malgré son entrée dans la cage sur une séquence de trois victoires consécutives, Cruz s’est retrouvé un outsider contre Steven Nguyen sur “Contender Series”. Intrépide, il a fait des allers-retours avec son ennemi préféré pendant la plupart des trois tours avant de l’endormir avec un beau genou volant.

Encore un poids plume de 6’0 ”, Cruz arbore une portée carrément injuste de 78 pouces et sait comment l’utiliser. Il est un attaquant mobile à haut volume avec un jeu de jambes remarquablement bon et un large arsenal de techniques à longue portée. Ses coups de pied ciblent les jambes, le corps et la tête avec une impunité égale, renforcés par une boxe basique mais efficace qui ne compromet jamais sa portée par souci de puissance.

Ce qui m’a vraiment impressionné, c’est le fait qu’il ne s’est jamais vraiment pris au piège contre Nguyen – il a bien incliné et a bien tourné, sans jamais reculer. C’est Tall Guy 101, et beaucoup de combattants verts avec son type de construction échouent dans ce cours.

Son grappling semble solide dans l’ensemble. Il a montré une défense décente contre le retrait et une capacité à se relever dans un combat plus ancien, et il a eu de belles entrées et de faux changements de niveau contre Nguyen. De plus, un rapport d’après-combat de son affrontement avec Garcia indique qu’il a réussi à sortir de sous “The Mean Machine” et à le taper avec un étranglement à l’arrière après l’avoir laissé tomber en retour, ce qui est un bon signe. Sa gestion de la longueur et de la distance ne facilite généralement pas sa prise de contact.

Ma grande préoccupation, outre le fait qu’il semble assez facile de contourner son coup de pied avant et de le frapper alors qu’il est sur un pied, est le manque apparent de puissance de freinage. La moitié de ses combats ont parcouru la distance, et il ne met clairement pas beaucoup de chaleur derrière ses coups de pied et de pied. Cela dit, c’est une stratégie qui le tient à l’abri du danger, donc je suppose que je ne peux pas vraiment critiquer jusqu’à ce qu’il cesse de fonctionner.

Cruz est juste un combattant solide dans l’ensemble, manquant peut-être d’un facteur X pour surmonter certains des monstres de la division, mais certainement du calibre UFC. Je le vois gagner ses débuts contre le Spike Carlyle, beaucoup plus court, car “The Alpha Ginger” aura du mal à pénétrer à l’intérieur et à mettre son combat à contribution.

Spike «The Alpha Ginger» Carlyle

Classe de poids: poids plume

Âge: 26

Fiche: 8-1 (4 KO, 3 SUB)

Victoires notables: Fernando Padilla, Matthew Colquhoun

Carlyle a passé près de six ans dans les rangs amateurs, accumulant un record de 9-5 avant de devenir pro en 2017. Il entre dans la cage ce samedi sur une séquence de quatre victoires consécutives, y compris un coup de poing en rotation lors de ses débuts en LFA.

Il est le dernier des remplaçants tardifs, remplaçant Steven Peterson avec un préavis d’environ trois semaines.

Carlyle est frustrant à court de séquences récentes qui ne sont pas coincées derrière un mur payant. Ce que j’ai trouvé montrait un grappler super agressif, un avec une ceinture brune de jiu-jitsu brésilien et une ceinture noire de judo selon les annonceurs. Il arbore de beaux coups de pied, mais il s’agit de faire un démontage précoce, d’adapter son tir si nécessaire en réponse à la défense de son adversaire. Son passage et sa terre-et-livre semblaient forts dans un combat plus ancien, et il avait la présence d’esprit pour décrocher un poing en rotation après s’être étendu sur Colquhoun.

Sur le plan négatif, il a eu beaucoup de problèmes pour réduire l’écart contre le beaucoup plus grand Calhoun, se précipitant derrière les droits indirects et télégraphiant ses entrées. Il n’est pas un petit poids plume à 5’7 », mais il va certainement rencontrer de nombreux combattants sur lesquels il ne pourra pas facilement s’emparer, le premier ennemi Aalon Cruz étant l’un d’eux.

Ce n’est pas vraiment une analyse, mais je n’avais pas grand-chose à travailler.

T.J. «Downtown» Brown

Classe de poids: poids plume

Âge: 29

Fiche: 14-6 (4 KO, 9 SUB)

Victoires notables: Peter Barrett, Dylan Lockard

Brown, qui est allé 6-0 (1 NC) pendant ses jours d’amateur, a récolté trois finitions consécutives au premier tour en route vers une apparition de la série Contender face à Dylan Lockard. Bien qu’il soit passé d’une combinaison un-deux propre au début, Brown a utilisé un fort grappin de position pour revenir au combat et finalement gagner un contrat via un triangle de bras de troisième tour.

«Downtown» semble être quelque chose d’un ensemble complet. Aux pieds, il est un frappeur rapide avec un jab de qualité et un jeu de coups de pied robuste. Du côté de la lutte, il a un arsenal large et efficace de mises au sol, y compris un choix de jambe roulant sauvage qu’il a utilisé avec beaucoup d’effet sur Lockard. Sur le terrain, il a des passes, des soumissions et un régime régulier de coudes courts pour les ouvrir.

Ses compétences de brouillage et sa capacité à se lever du dos sont particulièrement importantes. Lockard a eu beaucoup de succès au début de la lutte, mais Brown a systématiquement balayé et évité les soumissions sur son chemin pour assurer le contrôle supérieur. Ce n’était pas seulement une ou deux évasions de choix, non plus; Brown a montré la capacité de sortir de plusieurs mauvaises positions avec plusieurs approches. Il va être un cauchemar à retenir.

La fragilité semble être ce qui le retient. Il a subi trois défaites par élimination directe et sa dernière défaite de soumission a été une gracieuseté d’un club-and-sub d’un coup. Ça craint, car il est tranchant comme un rasoir et super divertissant où que le combat aille, mais cette mâchoire déterminera presque certainement son plafond.

C’est aussi ce qui rend son début contre Jordan Griffin risqué. Brown est le kickboxeur le plus propre, le lutteur le plus technique et a les compétences nécessaires pour suivre le brouillage à grande vitesse «The Native Psycho». Dans le même temps, Griffin est tellement agressif que tout tir errant pourrait potentiellement être fatal pour “Downtown”. J’ai toujours réussi à faire gagner Brown, mais il ne peut pas se permettre de glisser une seule fois.

N’oubliez pas que MMAmania.com fournira en direct, tour par tour, coup par coup, la totalité de la carte de combat UFC Fight Night 169 ce week-end, en commençant par le ESPN +«Préliminaires» qui doivent débuter à 17 heures. ET, puis la partie principale de la carte qui sera également diffusée sur ESPN + à 20 heures. ET.

Pour consulter la dernière et la meilleure UFC Fight Night 169: «Benavidez vs Figueiredo», les nouvelles et les notes, assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes à droite ici.