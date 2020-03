UFC Norfolk, The Morning After: Admirer Joseph Benavidez, un héros personnel

Joseph Benavidez est mon combattant préféré.

Juste avertissement maintenant, ce message contient beaucoup de choses personnelles et aucune analyse sur le combat pour le titre de la nuit dernière. Soi-disant, les membres des médias ne sont pas autorisés à aimer un combattant plus qu’un autre, une idée absurde qui n’a aucun poids dans le monde réel de la vie, respirant des êtres humains qui existent derrière les claviers et microphones impersonnels. Le fait est que tout le monde couvrant le sport a un ou quelques combattants qu’ils aiment, et – fait bonus! – Je sais que beaucoup de ceux qui couvrent ce sport partagent mon admiration pour le vétéran de longue date du WEC et de l’UFC.

Pourquoi? Eh bien, pour approfondir ma phrase d’ouverture, Benavidez est également l’une de mes personnes préférées en général. Encore une fois, je ne suis pas seul dans cette pensée: Benavidez est remarquablement apprécié par la plupart des gens qu’il rencontre. «Beefcake» a une gentillesse et une nature authentique immédiatement reconnaissables qui se démarquent même dans un sport largement rempli de personnes aimables et honnêtes. C’est un homme explosant d’énergie créative, qui a en quelque sorte l’énergie post-formation pour créer de l’art, promouvoir la mode de ses camarades de combat via Dapper Scrappers et discuter sans cesse des vertus de Taxi Driver et Pet Sounds.

J’ai une chance incroyable d’avoir trois relations distinctes avec Benavidez: en tant qu’ami, coéquipier (pour la plupart anciennement) et écrivain. Le dernier mérite à peine d’être mentionné car je ne l’ai jamais interviewé directement ni écrit quoi que ce soit au-delà de la couverture habituelle jusqu’à aujourd’hui, mais c’est en fait un petit morceau de l’histoire de Mania.

Flashback sur 2012, quand j’avais 16 ans et que je voulais écrire un peu sur mon combattant préféré, qui devait se voir décerner un tir à la toute première ceinture UFC Flyweight. Je me suis aventuré dans la section Fanpost de MMAmania.com et j’ai écrit une ventilation des compétences de Benavidez intitulée «Reconnaître la grandeur».

En vérité, ce n’était pas un article particulièrement étonnant. Il résume assez bien les choses, mais s’appuie fortement sur les GIF pour faire le gros du travail. Néanmoins, il suffisait que les supérieurs de Mania en aient pris note, et j’ai été amené comme rédacteur à publier quelques articles chaque semaine.

2500 articles plus tard, mon rôle s’est un peu développé, mais tout a commencé là-bas.

En ce qui concerne les aspects de coéquipier et d’amitié, passons de quelques années à septembre 2014. Trois mois après l’obtention du diplôme d’études secondaires et un mois après mon premier combat amateur, j’ai déménagé à Sacramento, en Californie, pour m’entraîner à temps plein au sein de l’équipe Alpha Male. (TAM). Benavidez n’était pas loin d’étrangler Tim Elliott et se préparait à affronter Dustin Ortiz pour la première fois, joyeux face à la tâche décourageante d’obtenir en quelque sorte un troisième tir au titre de Flyweight.

Avant longtemps, je pourrais compter Benavidez comme un ami. J’étais encore trop maigre et pas particulièrement bon en dehors du jiu-jitsu, mais Joe était heureux de rouler avec moi et de me donner des conseils. Quand on m’a dit de gagner du muscle, Benavidez m’a présenté son entraîneur séparé de force et de conditionnement, Amadeo Novella de Capital Strength and Performance – la salle de sport où nous filmons la vidéo des moments forts de la technique chaque semaine.

Après l’entraînement, nous discuterions des points les plus fins de Aquemini d’OutKast ou de divers films de Paul Thomas Anderson. Moins d’un mois après ma réinstallation à TAM, Joe m’a offert une place pour un voyage de garçons au festival de musique Life Is Beautiful à Las Vegas – titré par OutKast et Kanye West – après qu’un coéquipier a abandonné à la dernière minute.

Joe m’a invité lundi matin après l’entraînement et j’ai fait réserver mon billet d’avion environ une heure plus tard pour partir vendredi. En raison de la nature impromptue de tout cela, j’ai gagné le surnom de «Roaddog», qui reste mon nom de combat à ce jour.

Ce week-end l’a à peu près scellé: j’adorerai toujours les trois gars illustrés ci-dessous. Joe n’était pas incité à inviter un jeune dork à Las Vegas avec ses vrais amis, à lui donner un billet gratuit pour le festival (acquis par Megan Olivi, une autre personne incroyable) ou à le laisser s’écraser sur son canapé. Je ne pouvais pas entrer dans les bars ou les clubs à cause de mon âge, et franchement, j’étais aussi ennuyeux que l’adolescent moyen.

Avec le recul, je ne peux toujours pas trouver son raisonnement au-delà des intérêts musicaux partagés – mais je suis toujours reconnaissant de l’invitation.

À un certain moment en 2016, l’aspect partenaire de formation a largement pris fin. Joe a déménagé à Las Vegas à temps plein, et la plupart de nos interactions se font maintenant par texte, bien que les sujets de la culture pop, des voyages et de l’art restent inchangés. Pourtant, Joe m’a beaucoup appris sur le MMA qui continue d’influencer mon processus de réflexion, et il y a au moins quelques leçons qui, selon moi, méritent d’être partagées.

Avant tout, ma citation préférée de Benavidez, qui résume son style de combat: «Parfois, la clé pour se lever est d’essayer très fort.» Simple et apparemment évident, bien sûr, mais une leçon que la grande majorité des combattants de l’UFC ne parviennent toujours pas à internaliser. Chaque fois qu’un athlète est abattu et ne panique pas instantanément comme un chat tombé dans une piscine, il a raté le point.

En plus d’une décennie d’entraînement à travers le monde, Benavidez est le meilleur brouilleur que j’ai jamais rencontré, et la clé semble vraiment essayer.

La deuxième leçon est un peu plus abstraite. En ce qui concerne ses deux combats contre Demetrious Johnson, Joe m’a dit une fois quelque chose du genre: «Vous pouvez avoir le pire camp de votre vie, tout se tromper, puis perdre contre le champion dans une décision partagée serrée. Mais vous pouvez aussi vous sentir mieux et plus confiant que vous ne l’avez jamais ressenti, puis vous mettre KO en deux minutes. »

Je ne sais pas comment Joe s’est senti avant la semaine de combat ou sur le chemin de la cage hier soir. Je ne sais pas où il va d’ici ni quelle est la prochaine étape pour lui. Bien que l’occasion existe toujours, cependant, je voulais montrer publiquement mon respect pour Joseph Benavidez.

L’ARTISTE

sang et sueur, parfois larmes

mains battues, peurs innombrables

les plus hauts les plus bas les plus bas

rêves brisés, la douleur grandit

ton sourire protège la douleur que tu caches

tout le temps que tu es mort à l’intérieur

ta foi est absente, ta volonté donne

maintenant vide ton esprit, efface le doute

tout ce que tu as tu as donné

se sentir en valeur, c’est tout ce dont vous rêvez

le monde est une scène, c’est votre rôle

vous brisez votre cœur, vous vendez votre âme

garder le cap, endurer la douleur

tu es né pour divertir

– Joseph Benavidez, 2012

