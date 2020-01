UFC Raleigh: Junior dos Santos n’est pas un pleurnichard, toujours en train de se venger de Francis Ngannou

Tout le monde a été tellement occupé à parler du retour de Conor McGregor, qui s’est produit à l’UFC 246 le week-end dernier à Las Vegas, que la carte UFC Raleigh de ce samedi a manqué une partie du battage médiatique avant le combat habituel.

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Junior dos Santos, retournera dans l’Octogone pour affronter Curtis Blaydes, le meilleur concurrent de l’UFC Fight Night 166, diffusé exclusivement sur ESPN + depuis PNC Arena à Raleigh, en Caroline du Nord.

Dos Santos vient de perdre contre son compatriote poids lourd, Francis Ngannou, qui détient également deux victoires contre Blaydes. C’est pourquoi «Cigano» sait que le chemin vers le titre de division se termine par un match revanche «Predator» à un moment donné dans un avenir très proche.

“Parfois, vous savez, ce n’est pas votre journée – les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez”, a déclaré Dos Santos à MMA Junkie. “Et quoi? Allez-vous pleurer pour ça? Allons y. Continuez à avancer – c’est ce que je fais. Je venais de deux, trois grandes victoires et je devais me battre pour le titre à nouveau, puis j’ai eu quelqu’un qui venait d’un bon moment aussi, avec beaucoup de puissance. Francis Ngannou a beaucoup de pouvoir. Il a remporté la victoire ce soir-là – il était meilleur que moi ce soir-là. Mais je suis ici pour avoir ce match revanche et prouver que je suis meilleur que lui. »

Dos Santos (21-6) est hors de combat depuis juin dernier après avoir lutté contre une infection des jambes presque mortelle. Avant d’être battu par Ngannou, “Cigano” a accumulé trois victoires consécutives et était peut-être une victoire loin d’un combat pour le titre des poids lourds.

Cela semble être la position actuelle de Blaydes (12-2) après avoir remporté ses propres victoires consécutives. “Razor” a été vu pour la dernière fois en train de battre les freins de Shamil Abdurakhimov lors de l’UFC 242 et ses seules pertes face aux poids lourds sont venues contre Ngannou.

