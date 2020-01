UFC Raleigh | Les combattants professionnels font leur choix pour Curtis Blaydes contre Junior dos Santos

Dans l’événement principal de l’UFC Raleigh, Curtis Blaydes cherchera à étendre sa séquence de victoires à trois lorsqu’il affrontera l’ancien champion des poids lourds Junior dos Santos. En route vers le combat, Blaydes est un favori -250 tandis que dos Santos est un outsider +195.

Avant le combat, BJPENN.com a contacté plusieurs combattants professionnels pour obtenir leurs prédictions pour le scrap. La majorité pense que la lutte de Blaydes fera la différence et qu’il lèvera la main.

Voici ce qu’ils avaient à dire.

BJPENN.com Le combattant choisit Curtis Blaydes contre Junior dos Santos:

Alexander Volkanovski, champion poids plume de l’UFC: Mec, j’essaie de penser si Curtis Blaydes sera capable de faire tomber dos Santos. Les mains JDS ne sont pas une blague, mais j’irai probablement avec Blaydes.

Michael Chiesa, poids welter UFC: Blaydes va gagner. J’ai vu Blaydes à ma soirée après le combat avec [Anthony] Pettis et moi lui avons dit qu’il serait un champion de l’UFC. C’est un grand, jeune athlète et un poids lourd qui peut lutter, le ciel est la limite. Je pense qu’il va mettre JDS sur son dos et obtenir une victoire TKO.

Diego Ferreira, UFC léger: Junior dos Santos. Junior a de bonnes mains, une vraie boxe pointue et je pense qu’il va le faire.

Gilbert Burns, poids welter UFC: Ces grands garçons vont tomber. Mais, je dois aller avec dos Santos, Blaydes est bon mais je pense que l’expérience favorise JDS.

Maurice Greene, poids lourd UFC: Curtis est mon gars, j’ai Curtis toute la journée tous les jours. Il est meilleur partout et fera le travail.

Dan Ige, poids plume UFC: Je pense que Curtis Blaydes y arrivera. C’est un bon joueur, il a combattu parmi les meilleurs. Junior dos Santos est l’ancien champion, mais c’est le temps de Curtis Blaydes et il ira là-bas pour descendre JDS et le faire.

Tim Elliott, poids mouche UFC: Je pense que Blaydes réussit. Je suis un grand fan de Curtis Blaydes et je pense que sa lutte fera la différence ici.

***

Combattants choisissant Curtis Blaydes: Alexander Volkanovski, Michael Chiesa, Maurice Greene, Dan Ige, Tim Elliott

Fighters picking Junior dos Santos: Diego Ferreira, Gilbert Burns

Selon vous, qui gagnera le tournoi principal de l’UFC Raleigh entre Curtis Blaydes et Junior dos Santos? Faites-le nous savoir dans la section commentaire.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 22/01/2020.