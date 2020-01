UFC Raleigh: Montel Jackson frustre Felipe Corales dans un combat divertissant

Dans ce qui a été l’un des combats les plus divertissants de la UFC Fight Night Raleigh, le produit de Série Contender de Dana White, Montel jackson, a frustré le Brésilien Felipe Corales dans ce qui était sa troisième présentation sur l’octogone.

Jackson se connectait toujours plus clairement et était sur le point de terminer le combat à deux reprises. Et bien que le natif de Macapa, qui a montré beaucoup de résistance à la punition, ait pu tenir certaines soumissions, il n’a pas exercé suffisamment de pression pour provoquer la soumission.

Avec cette victoire, Jackson, 27 ans, ajoute sa troisième victoire suivie après être tombé à Ricky Simon dans ce qui était son début absolu avec la promotion.

Pour Corales, c’est la deuxième défaite qu’il subit à l’UFC après être tombé sur les cartes des juges avant Geraldo de Freitas Jr..