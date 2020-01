UFC Raleigh – New Blood: ‘Blaze,‘ Train ’et Jamahal Hill

Alors que la bataille entre poids lourds entre Curtis Blaydes et Junior dos Santos est la principale attraction à l’intérieur de PNC Arena à Raleigh, NC, ce samedi (25 janvier 2020), il y a plusieurs hauts et de haut niveau qui exercent leur métier, y compris un quatuor de débutants. Sur cette édition de “New Blood”, la série où je continue d’être déconcerté par les prix facturés par Fite.TV pour les cartes vieilles de plusieurs années, nous découvrons trois aluns “Contender Series” et un champion M-1 polyvalent.

De plus, pour ne pas avoir à l’écrire à chaque fois, tous les combats de la série Contender sont sur Fight Pass et ESPN +.

Jamahal “Sweet Dreams” Hill

Catégorie de poids: Léger lourd

Âge: 28

Fiche: 6-0 (3 KO)

Victoires notables: Dequan Townsend, Alexander Poppeck

Moins de deux ans après ses débuts professionnels, Hill a été appelé pour faire face à Alexander Poppeck sur “Contender Series”. Une bonne défense contre le takedown et une frappe forte ont porté “Sweet Dreams” à une finale à élimination directe au deuxième tour et un contrat avec l’UFC. Il devait faire ses débuts en août 2019 contre Da Un Jung, mais a rencontré des problèmes de visa peu avant la nuit du combat.

Hill est encore au début de sa carrière professionnelle et apprend visiblement sur le tas, mais il y a là une promesse certaine. Il est principalement un attaquant gaucher à longue portée, utilisant une lance droite à gauche et des coups de pied ronds lourds qui profitent de son cadre de 6 pi 4 po et de sa portée de 79 pouces. Il a montré un joli coup pour soutenir ces coups plus gros, une volonté de travailler le corps et la capacité de frapper et de faire des dégâts dans le corps à corps.

Une amélioration majeure que j’ai constatée récemment est sa défense. C’était, en un mot, manquant dans son combat contre Townsend, qui l’avait gravement blessé plus d’une fois avec des coups de poing suprêmement laids. Il a fait un bien meilleur travail en gérant la portée contre Poppeck, en restant patient et en travaillant à distance jusqu’à ce que son homme soit blessé.

Son combat s’est également considérablement développé. Dans son combat avec William Vincent, qui est entré dans le combat avec un record perdant, il s’est retrouvé à plusieurs reprises dans des positions difficiles et a simplement réussi à sortir d’un crochet au talon et d’une tentative d’étouffement à nu. Contre Townsend, pendant ce temps, il a montré une certaine lutte offensive de sa part, et il a complètement nié les tentatives de Poppeck de le ramener au tapis.

Dans l’ensemble, il est encore un peu un greenhorn, mais il y a beaucoup à aimer. Donnez-lui quelques années et nous pourrions avoir un concurrent.

Adversaire: J’étais vraiment super haut sur Darko Stosic, ce qui rendait encore plus douloureux ses mésaventures à 205 livres. Il a joué bien en dessous de ses capacités contre Devin Clark et Kennedy Nzechukwu, et bien qu’il frappe assez fort et lutte assez bien pour donner des problèmes de Hall, ses inconvénients de taille / portée et ses performances décevantes m’ont poussé à me tourner vers le nouveau gars.

Ruban:

Tony Gravely

Catégorie de poids: Poids coq

Âge: 28

Fiche: 19-5 (8 KO, 3 SUB)

Victoires notables: Kody Nordby, Kris Moutinho, Ray Rodriguez

Gravely, un ancien combattant du lycée et de la lutte collégiale, a apporté une séquence de victoires de six combats et le titre CES Bantamweight dans son combat «Contender Series» avec Ray Rodriguez. Un démantèlement incessant et un contrôle absolu du sommet ont abouti à un troisième tour au sol et au livre, la septième victoire consécutive de Gravely à l’arrêt.

Le pedigree de lutte de Gravely est immédiatement apparent – il a des côtelettes de boxe, montrant un jab solide et de bonnes combinaisons, mais il ne lui faut pas longtemps pour montrer son changement de niveau de tir rapide et se mettre au travail par le haut. Il ne s’appuie pas non plus sur une entrée spécifique; ses takedowns sont polyvalents et souvent de grande amplitude, généralement bien mis en place par ses coups de poing.

Son contrôle supérieur est de la même manière un manuel, avec une belle combinaison d’équilibre, de capacité de passe et de terrain dur. Il est remarquablement tenace une fois qu’il a mis son homme à terre, menaçant d’étouffements avant lorsque son adversaire se met à genoux et se replonge dans une autre tentative de retrait lorsqu’ils parviennent à se lever. Un retrait dans les premières secondes peut facilement se transformer en un tour entier passé coincé sous lui.

Il a fait preuve d’un solide démontage et d’une défense de soumission contre ceux qui cherchent à renverser la situation. Rodriguez a réussi à le faire tomber et à se hisser en première position, mais n’a jamais réussi à attaquer une fois une fois sur place. Cela dit, le record de Gravely soulève la question de l’efficacité de son jeu contre d’autres grapplers puissants; ses trois défaites les plus récentes sont survenues contre des spécialistes du terrain de Manny Bermudez, Merab Dvalishvili et Patrick Mix. Bien qu’il n’ait pas de faiblesses remarquables, il reste à voir comment il s’en sortira lorsque le démontage facile ne sera pas là.

Même avec cette mise en garde, je suis quand même reparti assez impressionné. Le poids coq est un tank de requin, mais il peut trouver sa place dans le Top 25.

Adversaire: Il fait face à Brett Johns dans une sorte de match miroir. “The Pikey” est ébranlé par les défaites contre Aljamain Sterling et Pedro Munhoz, mais a des compétences similaires à Gravely et devrait nous donner une idée de la façon dont la lutte de ce dernier résiste à une opposition de haut niveau. J’ai un tirage au sort, favorisant légèrement Gravely.

Ruban: Vous pouvez regarder certains de ses combats CES sur Fight Pass.

Nate «The Train» Landwehr

Catégorie de poids: Poids plume

Âge: 31

Fiche: 13-2 (8 KO)

Victoires notables: Viktor Kolesnik, Khamzat Dalgiev

Landwehr s’est fait un nom sur le circuit russe, où il a remporté le titre M-1 Featherweight avec un KO Khamzat Dalgiev en 2018. Après avoir envoyé Andrey Lezhnev pour sa première défense, “The Train” s’est encore une fois frayé un chemin devant Viktor Kolesnik pour s’étendre sa séquence de victoires à sept.

La meilleure description courte que je puisse donner de Landwehr est «Diet Gaethje». Son approche se résume généralement à marcher en avant et à lancer les mains droites et les coups bas indépendamment de la distance ou du tir. Il lance un jab de temps en temps, comme pour assurer aux téléspectateurs qu’il sait comment en lancer un, mais qu’il recherche généralement des uppercuts et des crochets à ailettes.

Ses problèmes sont de trois ordres: il n’est pas aussi puissant, ni durable ni caricatural que «The Highlight». Bien qu’il puisse certainement faire des dégâts s’il se connecte, il ne prend pas les gens avec des uppercuts ou ne résout pas systématiquement le lumières avec des bombes simples. C’est un problème quand il a tendance à vaciller ou à tomber par ses ennemis encore conscients; l’enfer, Kolesnik l’a laissé tomber plus d’une fois avec le même coup de tête lors de leurs deux batailles. Sa capacité de récupération le maintient généralement dans le combat, mais comme nous l’avons vu des pertes d’Eddie Alvarez, cela ne fonctionne que pendant si longtemps.

L’une des principales raisons pour lesquelles Gaethje peut être si agressif est que sa défense contre le retrait est impénétrable à la limite, et bien que Landwehr ait un tir décent, sa lutte défensive n’est pas à ce niveau. Ce qu’il fait bien, cependant, c’est se remettre sur ses gardes et se remettre sur ses pieds. J’ai vu de nombreux combattants axés sur la frappe, soit à la recherche infructueuse de candidatures, soit à essayer de dénoncer un arbitre, il est donc bon de voir quelqu’un être proactif à ce sujet.

Landwehr atteint un sommet en matière de «combattant d’action». Il ne sera pas en difficulté pour un titre de si tôt, mais je serai stupéfait s’il n’obtient pas au moins un bonus «Fight of the Night» pendant son mandat à l’UFC.

Adversaire: Landwehr a assez de bruit pour capitaliser sur la défense douteuse d’Herbert Burns, mais son habitude de se faire lâcher ou de se rendre au sol pendant qu’il avance est de mauvais augure contre quelqu’un avec ce calibre de jiu-jitsu. J’ai gagné “The Blaze” via une soumission précoce, bien que Landwehr le prenne probablement s’il dépasse la première.

Ruban:

Herbert «The Blaze» Burns

Classe de poids: poids plume

Âge: 31

Fiche: 9-2 (7 SUB)

Victoires notables: Timofey Nastyukhin, Luis Gomez, Darrick Minner

Burns a pris un départ professionnel brûlant, remportant cinq matchs consécutifs dans ONE FC contre Honorio Banario et le futur tueur d’Alvarez Timofey Nastyukhin. Des défaites consécutives contre Movlid Khaybulaev et Magomed Idrisov ont suivi, après quoi Burns a gagné un créneau «Contender Series» avec des soumissions d’Aibek Nurseit et Luis Gomez au Titan FC. Il a poursuivi ses efforts de finition sur le spectacle avec une finition en triangle au premier tour de Darrick Minner.

Comme son frère aîné Gilbert, Burns est un artiste de jiu-jitsu d’élite avec des références littéraires de classe mondiale, et il est tout le cauchemar sur le tapis que vous attendez. Il a montré des soumissions mortelles de son dos, la capacité de prendre le dos en un éclair et une méchante attaque de leglock qui ouvre ses brouillages dangereux. Il est souvent heureux de sauter la garde lorsque le retrait n’est pas là, une tactique qui fonctionne le plus souvent en sa faveur et qui a un excellent contrôle en position dominante.

Malheureusement, il manque beaucoup de traits qui font de son frère un monstre. D’une part, il est loin d’être aussi dangereux aux pieds; il jette un 1-2 décent, mais avec un certain engagement à la main droite, et a quelques coups de pied dans son arsenal qu’il lance de trop près, mais ce n’est pas vraiment un coup de poing puissant et sa défense fait cruellement défaut. Je sais que j’ai tendance à faire beaucoup parler de la défense et je me demande régulièrement ce qu’est un niveau «acceptable» de prouesse défensive, mais Burns obtient vraiment beaucoup trop de coups. Khaybulaev l’a blessé tôt, et même l’infirmière en liberté a réussi à le blesser plus d’une fois.

Pour deux, sa lutte n’a pas été à la hauteur de ses arguments. Bien qu’il ait eu un excellent tir réactif à prendre contre Gomez, il compte généralement sur le fait de tirer la garde. Cela lui a valu un battement de Khaybulaev et il perdait contre Nurseit avant que ce dernier n’initie son propre démontage et ne soit pris dans un triangle. Il est dangereux hors de son dos, mais pas assez dangereux pour que cela fonctionne au plus haut niveau.

Je vois que Burns fonctionne essentiellement comme un Brian Ortega moins efficace; alors que ceux qui veulent jouer son jeu sont foutus, il n’a pas les moyens de forcer les participants involontaires dans la zone de danger. Il est définitivement bon pour un bonus post-combat ou deux, cependant.

Adversaire: Voir au dessus.

Ruban: Vous pouvez regarder ses combats au Titan FC sur Fight Pass.

