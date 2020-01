UFC Raleigh: Sara McMann revient à la victoire avec une présentation dominante sur Lina Länsberg

Dans ce qui était une véritable chaise de contrôle au ras de la toile, Sara McMann il est revenu sur le chemin du triomphe avec une présentation dominante sur Lina Länsberg.

Dans les préliminaires de UFC Fight Night RaleighMcMann, une médaille d’argent en lutte gréco-romaine aux Jeux olympiques d’Athènes de 2004, a dominé trois tours d’un Länsberg qui n’avait tout simplement aucun moyen de neutraliser les démolitions ou de se remettre sur pied.

McMann n’a pas concouru pendant deux ans et n’a plus gagné depuis 2017. Le vétéran de 39 ans a connu une séquence de deux défaites consécutives après avoir été soumis par Ketlen Vieira et Marion Reneau.

Cette défaite coupe l’élan de deux victoires dans la lignée de laquelle le Suédois, numéro dix du classement Peso Gallo, est entré en course.