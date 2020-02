UFC Rio Rancho: Anderson vs Blachowicz 2 carte de combat officielle

La prochaine carte de combat UFC sur le calendrier est UFC Rio Rancho, qui descend ce samedi.

La carte UFC Rio Rancho sera complétée par un match revanche léger et lourd entre les meilleurs prétendants Corey Anderson et Jan Blachowicz. Si Anderson gagne, on s’attend à ce qu’il obtienne une chance contre le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones. La même chose pourrait être vraie pour Blachowicz, bien qu’il puisse être laissé de côté pour quelqu’un d’autre s’il ne gagne pas de manière impressionnante.

Anderson entamera le combat sur une séquence de quatre combats composée de triomphes sur Pat Cummins, Glover Teixeira, Ilir Latifi et plus récemment, le très estimé Johnny Walker, qu’il a éliminé au premier tour.

Blachowicz, quant à lui, entamera son combat à l’UFC Rio Rancho avec les défaites de Luke Rockhold et Ronaldo “Jacare” Souza en vue arrière. Ces victoires ont été précédées d’une défaite par élimination directe contre Thiago Santos.

Anderson et Blachowicz ont combattu pour la première fois en 2015. Ce soir-là, Anderson a gagné par décision unanime.

Parmi les autres points forts de la carte UFC Rio Rancho, citons un combat de poids mi-moyen entre Diego Sanchez et Michel Pereira et un combat léger entre Yancy Medeiros et Lando Vannata. Voir la carte complète ci-dessous (via MMA Mania):

Carte principale de l’UFC Rio Rancho | 20 h 00 HE sur ESPN +

205 lb: Corey Anderson contre Jan Blachowicz

170 lb: Diego Sanchez contre Michel Pereira

205 lb: Devin Clark contre Dequan Townsend

125 lbs .: Montana De La Rosa contre Mara Romero Borella

155 lb: Kazula Vargas contre Brok Weaver

155 lb: Yancy Medeiros contre Lando Vannata

Préliminaires UFC Rio Rancho | 17 h 00 HE sur ESPN +

170 lb: Tim Means contre Daniel Rodriguez

135 lb: John Dodson contre Nathaniel Wood

155 lb: Scott Holtzman contre Jim Miller

125 lb: Rogerio Bontorin contre Ray Borg

135 lb: Merab Dvalishvili contre Casey Kenney

125 lb: Macy Chiasson contre Shanna Young

135 livres: Mark De La Rosa contre Raulian Paiva

