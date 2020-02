UFC Rio Rancho: Diego Sanchez ne combattra pas Michel Pereira s’il manque de poids

Mis à part la peur de manquer 20% de son sac de combat, Michel Pereira vient de recevoir une incitation supplémentaire pour s’assurer qu’il atteint la limite des poids mi-moyens ce vendredi. C’est parce que Diego Sanchez dit que si Perreira manque de poids, il rentrera chez lui les mains vides, car il ne procédera pas à lui face à l’UFC Fight Night 167 samedi 15 février à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique.

“S’il manque de poids pour ce combat, il n’y aura pas de combat”, a déclaré Sanchez au MMA Fighting. “Je vais prendre l’argent de mon show et dire à plus tard. Je me battrai dans un autre mois. Retour au Brésil sans argent. Il ne viendra pas dans ma ville natale, il ne viendra pas manquer de respect à un vétéran de 35 combats de la bannière Zuffa, par manque de poids », a-t-il ajouté.

Lors de son dernier combat à l’UFC Fight Night 158 ​​en septembre dernier, Michel a raté la limite de 171 livres d’une livre. Bien qu’il n’ait pas atteint sa marque pendant les pesées, Perreria ne semblait pas trop de remords, alors qu’il procédait à un retournement de la balance pendant les pesées de cérémonie (voir). La lutte contre Tristan Connelly s’est poursuivie comme prévu, et Perreira a finalement perdu une décision unanime.

Connelly, quant à lui, a fait comme un gros rat, car non seulement il a pris 20% du sac à main de Michel, mais il est rentré chez lui avec un bonus de 100 000 $ pour «Fight of the Night», dont 50 000 $ seraient allés à Perreira il a fait du poids.

Et alors que presque tous les combattants ont accepté de prendre 20% d’un adversaire qui avait échoué, Diego ne bougera pas, même s’il est un peu en retrait.

«Je n’accepterai pas cela même si c’est par une livre. Même si c’est par 0,2 livre. Je ne l’accepterai pas. Je le fais savoir dans les médias maintenant. De sorte que si cela se produit, cela a été dit. Cela a été dit. C’est ma décision. Il devra apprendre à la dure qu’il est un poids moyen et non un poids welter. “

Si Michel prend du poids et que le combat se poursuit comme prévu, Sanchez dit que cela ne se terminera pas bien pour le bombardier brésilien, car il gagnera une leçon difficile et difficile grâce à l’un des combattants les plus expérimentés du jeu aujourd’hui.

“Venez samedi soir, Michel Pereira devra s’appuyer sur la précieuse leçon qu’il doit apprendre”, a expliqué Sanchez. «Car j’ai appris mes leçons. J’ai emporté la sagesse avec moi et je l’ai dans ma poche arrière. Je sais ce que je fais. Je suis sur le poids. Je suis prêt à partir. Pas de blessures et en bonne santé. Prêt à mourir dans cette cage si je le dois. Vraiment pas peur de la mort.

“Je sais que quand je vais dans cet octogone, je vais le laisser partir. Je vais décharger les clips. Michel Pereira ne se lèvera pas. Il sera au sol dans une mare de sang. »

Sanchez cherche à revenir dans la colonne des victoires après avoir cassé son skid à deux combats par Michael Chiesa à l’UFC 239.