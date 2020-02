UFC Rio Rancho – New Blood: «Chata Tuska», «D-Rod» et «The Shanimal»

Pas d’énormes noms sur ESPN + ce week-end (samedi 15 février 2020), mais nous avons plusieurs matchs à faire avec impatience au Santa Ana Star Center de Rio Rancho, N.M., sans parler de nouveaux visages. Sur cette édition de «New Blood», la série où je commence à me préparer pour la refonte de Fight Pass, nous regardons un nouveau trio de vétérans de la «série Contender», dont deux ont eu des expériences très différentes sur la série que la troisième. Comme d’habitude, tous les matchs de ce programme sont sur Fight Pass.

Mais avant cela, je voudrais faire des excuses pour le manque de “New Blood” la semaine dernière. J’étais hors du pays du 26 janvier au 7 février, j’ai donc soumis mes articles hebdomadaires avant de partir. Au moment de mon départ, il n’y avait pas de débuts prévus sur l’UFC 247 – Kalinn Williams n’avait pas encore remplacé Dhiego Lima contre Alex Morono et le combat Youssef Zalal-Austin Lingo n’avait pas été réservé.

Brok “Chata Tuska” Weaver

Catégorie de poids: Poids léger

Âge: 28

Fiche: 14-4 (2 KO, 3 SUB)

Victoires notables: Max Mustaki, Tyler Hill, Devin Smyth

Invaincu dans les arts martiaux mixtes (MMA) depuis 2016, Weaver a introduit une séquence de victoires de six combats dans «Contender Series», passant de Lightweight à Welterweight pour deux de ses victoires dans Island Fight. Il était censé affronter Leon Shahbazyan sur «Contender Series», uniquement pour que le produit entraîné par Glendale FC se retire et quitte «Chata Tuska» pour battre Devin Smyth par décision deux mois plus tard.

Il s’est retiré des débuts prévus de l’Octogone en face de Thomas Gifford en octobre 2019.

Une pression persistante est le nom du jeu de Weaver. Bien qu’il soit un poids léger assez grand à 6’0 », il a une boxe gaucher rapide et nette basée sur des 1-2 et 3-2 rapides. Il fait un excellent travail remarquable en tirant hors de portée des tirs entrants malgré son menton droit, revenant immédiatement à son avance par la suite, et il est heureux de déchirer le corps si l’occasion lui en est donnée. Quand il a blessé son homme, c’est une rafale sans fin de crochets droits et de gauches droites lourdes, et bien que cette gestion robuste de la plage ait tendance à faiblir quand il se surpasse, son menton est généralement assez robuste pour survivre à ses indiscrétions.

Son combat est généralement fort à la fois offensivement et défensivement. Il a montré quelques côtelettes solides contre Hill, se précipitant dans l’un et travaillant sur les cordes pour en sécuriser un autre, et le combat contre Smyth était essentiellement une audition prolongée pour sa défense contre le takedown. Même lorsque Smyth a réussi à le tirer vers le tapis, Weaver a fait un excellent travail en utilisant la clôture pour se tenir debout et en se frayant un chemin dans des positions de corps à corps plus avantageuses. Il convient de noter sa capacité à rester debout même lorsque Smyth a configuré ses tirs avec un changement de niveau rapide et des tirs durs à l’étage.

En ce qui concerne les faiblesses, il est gâché avec sa guillotine, ce qui lui a coûté une place dans le passé. De plus, comme mentionné, il a tendance à laisser son menton non rentré, ce qui est bien quand il a la présence de l’esprit pour se dissiper; cependant, c’est une responsabilité en mode toutes infractions ou lorsqu’il est collé contre la clôture. De plus, il ne frappe pas trop fort ou ne donne pas beaucoup de coups de pied, et bien que vous n’ayez pas à jouer à des coups de pied, c’est sacrément utile.

Weaver est un mec divertissant et sournoisement habile qui ne sera probablement pas à la hauteur de la compétition, mais produira de superbes morceaux en essayant.

Adversaire: Il rencontre Rodrigo “Kazula” Vargas, qui a été battu à mort par Alex da Silva la dernière fois. Weaver peut gagner facilement s’il s’appuie sur ses mises au sol, mais il est également suffisamment habile et durable pour obtenir le «W» sur les pieds s’il décide. Quoi qu’il en soit, attendez-vous à une victoire confortable pour le nouveau venu de l’Octogone.

Ruban:

Daniel «D-Rod» Rodriguez

Classe de poids: poids welter

Âge: 33

Fiche: 10-1 (6 KO, 3 SUB)

Victoires notables: Rico Farrington

Quatre victoires consécutives à l’arrêt ont valu à Rodriguez une place dans “Contender Series”, où des éliminations opportunes l’ont amené à une victoire décisive sur Rico Farrington. Bien que l’effort ne lui ait pas valu de contrat, le laissant remporter une victoire par élimination directe sur le circuit régional en décembre dernier, il a répondu à l’appel lorsque Ramazan Emeev s’est retiré de son match samedi prochain.

Rodriguez se bat définitivement comme quelqu’un avec peu d’intérêt pour aller aux juges. Il a un coup sec, sans engagement et quelques coups de pied nus, qu’il visait bas contre l’imposant Farrington et haut contre le plus court Ivan Castillo, mais la pièce de résistance est une main gauche à laquelle il engage chaque morceau de poids corporel qu’il peut rassembler. Bien qu’il y ait un peu de bruit, c’est un jeu tout ou rien; son jeu de jambes et son équilibre se dissolvent lorsqu’il le lance, le laissant grand ouvert pour riposter et rendant difficile pour lui de bien suivre un adversaire mobile.

Pour aggraver les choses, le combat de Farrington a montré la tendance de Rodriguez à poursuivre en ligne droite plutôt que de glisser des coups de feu ou de s’incliner. Farrington a trouvé un succès considérable en gardant Rodriguez hors de la poche en gardant son jab face à lui.

Une chose que Rodriguez fait bien mais pas assez, c’est la lutte. Il a marqué une paire de retraits de vol rond contre Farrington, puis s’est déplacé vers la monture et a fait des dégâts décents quand il a pris la peine de tirer à mi-chemin du troisième plutôt qu’à la fin. Il a montré des passes solides et un bon équilibre pour se positionner au sol et en livre une fois qu’il a atteint une position dominante. Je voudrais honnêtement le voir reprendre le combat et se concentrer davantage sur cette partie de son jeu.

S’il ne le fait pas, eh bien, il aura une courte course en octogone. À moins d’une main gauche très chanceuse ou d’un matchmaking très favorable, je ne le vois pas durer plus de trois ou quatre combats dans la plus grande promotion de combat au monde.

Adversaire: Tim Means a le pouvoir et la technique pour brutaliser Rodriguez pour sa myriade de défauts de frappe, et son grappling défensif est suffisamment bon pour que “D-Rod” ne puisse pas utiliser son jeu au sol comme un as dans le trou. Débuts rugueux entrants.

Ruban:

Shanna «The Shanimal» Young

Catégorie de poids: Poids mouche/Poids coq

Âge: 28

Fiche: 7-2 (1 KO, 3 SUB)

Victoires notables: Pam Sorenson, Maiju Suotama

Young, une ancienne championne des poids coq du roi de la cage, a obtenu sa «série Contender» en août 2019, seulement pour perdre contre Sarah Alpar via la soumission au deuxième tour. Elle est revenue à l’action moins d’un mois plus tard, atteignant les demi-finales du tournoi Invicta Phoenix Series d’une nuit avant de se heurter à Miranda Maverick, et a effectué un autre revirement rapide pour vaincre Maiju Suotama en novembre 2019.

Elle remplace Nicco Montano, qui a blessé son MCL (détails), avec moins d’une semaine de préavis.

Young a une certaine plage de poids, mesurant 5’7 “avec une portée de 67 pouces, et elle se bat pour l’optimiser aux pieds. Elle a un jab rigide qu’elle mélange bien avec des crochets et des jabs pour la variété, à côté d’une croix droite dure pour compléter le 1-2. Les annonceurs de ses récents combats ont déclaré qu’elle adorait les coups de pied dans les jambes et bien qu’elle ne les ait pas utilisés dans la bande que j’ai vue, elle était contre certains artistes déterminés de retrait, donc je suis prêt à supposer que c’est quelque chose qu’elle utilise quand c’est sûr. Si les adversaires entrent à sa portée, elle a également montré des genoux désagréables.

Son problème clé sur les pieds réside dans le maintien de la portée. Sa tête a tendance à suivre sa main droite vers son adversaire, la laissant ouverte pour des compteurs ou des corps à corps; le 5’3 ”Alpar a réussi à la marquer à plusieurs reprises malgré un handicap de portée de quatre pouces. De plus, elle a reculé vers la clôture et a frappé sans bouger la tête ou les jambes après avoir été coupée, ce qui est un excellent moyen de se faire chronométrer par un combattant plus court.

Sa lutte, dans laquelle elle a une solide expérience, tend vers la défensive, et elle réussit généralement bien à arrêter le tir initial. Lorsque Suotama a commencé à s’essouffler et à lutter pour traverser ses hanches, Young s’est étendu négligemment sur elle et a fait des dégâts à partir de là. Elle a également montré un bon terrain contre Suotama lorsqu’elle s’est retrouvée au sommet, utilisant sa taille pour obtenir un effet de levier pour les coups de poing lourds.

Les problèmes surviennent lorsque les adversaires cherchent à enchaîner la lutte et à rester sur elle pendant qu’elle progresse. Trois fois, je l’ai vue tomber près de la clôture et trois fois je l’ai vue renoncer à son dos de la même manière en essayant de se lever. Les lutteurs persistants auront une journée sur le terrain, en particulier compte tenu des problèmes de portée susmentionnés.

Young est suffisamment capable de remporter quelques victoires à l’UFC, en particulier compte tenu de la faible profondeur de la division des 125 livres, mais ne vous attendez pas à ce qu’elle aille terriblement loin.

Adversaire: Elle recule jusqu’à 135 livres pour faire face à Macy Chiasson, et malgré toute la vulnérabilité que Chiasson a montrée dans son combat avec Lina Lansberg, Young est foutu. Même sans tenir compte de l’énorme différence de taille, elle n’a pas grand-chose pour empêcher Chiasson de la frapper contre la clôture ou de la muscler contre le tapis et, bien, de la battre contre elle. Une victoire Young serait parmi les plus grands bouleversements à ce jour cette année.

Ruban:

