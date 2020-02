UFC Rio Rancho: Scott Holtzman prend la décision unanime sur Jim Miller

Jim Miller échoué à nouveau pour atteindre le record de Donald Cerrone pour plus de victoires dans l’histoire de la UFC.

Dans les préliminaires de UFC Fight Night Rio Rancho, le vétéran de 36 ans, qui a égalé le record de «Cowboy» pour plus de présentations sur l’Octogone (34), a été mesuré lors de l’événement à un autre Lightweight expérimenté en Scott Holtzman, qui lui a accordé sa première défaite en plus d’un an.

Miller, qui était sur une séquence de deux victoires consécutives, sa meilleure depuis 2016, était toujours prêt à échanger, même quand il n’avait plus d’énergie, mais les coups de poing de Holtzman se sont améliorés et ont infligé plus de dégâts.

Ainsi, Holtzman améliore son record sur l’octogone à 7-3.