UFC Rio Rancho, The Morning After: l’appel à l’aide de Diego Sanchez

Les gens orgueilleux sortent rarement et disent qu’ils vont mal, qu’ils ont besoin d’aide. Plus communément, ils auront un visage courageux et se comporteront bizarrement jusqu’à ce que l’aide se force sur eux – s’ils durent aussi longtemps. Historiquement, le terme «appel à l’aide» est associé à des problèmes de santé mentale et à la toxicomanie, mais nous ne voyons qu’un écho à l’intérieur de l’Octogone.

Dans l’ensemble, la plupart des nombreux combattants que j’ai rencontrés sont des gens généreux et amicaux, mais vous ne trouverez pas un groupe plus fier. Cela vient avec le territoire, l’envie de se tenir au centre d’une arène bondée alors que l’annonceur crie votre nom. Chaque fois qu’un combattant réagit de manière excessive à une insulte maladroite d’un adversaire, repensez à la source: la fierté.

En écoutant Sanchez cirer poétiquement sur les toxines et la pleine conscience et l’état d’esprit du guerrier dans les interviews d’avant-combat et sur Instagram, et il est clair que Sanchez se considère comme une sorte de saint soldat. Il y a quelques jours à peine, Sanchez a déclaré: «Voilà, je change de jeu. Je change la donne »avant de se comparer directement au roi biblique David, qui est tombé Goliath.

Bien sûr, Diego Sanchez est connu pour son excentricité depuis 2005 – ce n’est pas un crime. Mais les choses empirent. Avec son instructeur de yoga glorifié lui chuchotant des bêtises à l’oreille, Sanchez est absolument tombé de l’extrémité profonde d’une manière qui aura rapidement des répercussions.

Avant de faire équipe avec un homme qui lui donne des cordes comme exercice d’entraînement, Sanchez était en fait sur une résurgence mineure. Il a prouvé dans des victoires consécutives que malgré son déclin, “The Nightmare” était toujours un grappler férocement qualifié et un enfer à gérer sur le tapis. Ce ne sont pas les choses dont les championnats sont faits, mais il y a des hommes sur la liste de l’UFC que Sanchez pourrait dominer sur le tapis.

Pourrait être le mot clé. Après deux combats avec le moine méditant comme entraîneur principal et seul coin, Sanchez semble mal préparé à faire plus que de mettre ses gants. Vous avez toujours voulu savoir ce qui se passe si un combattant se lance dans un sprint complet vers son adversaire? Grâce au gourou du mouvement, nous savons maintenant que le sprinteur est frappé au visage … évidemment.

Sa stratégie contre Michel Pereira consistait à courir autour de l’Octogone tout en étirant les bras et en refusant de tirer sur les mises au sol. Pendant ce temps, le Brésilien imposant a poignardé sa section médiane avec des coups de pied avant, a sauté du mur et lui a donné des coups de pied sur le menton, et a posé une demi-douzaine de genoux volants. Avant le genou illégal qui a donné à Sanchez une option de retrait, Sanchez a été brutalement renversé et presque mis à la terre.

Même l’entraîneur vétéran du MMA, Trevor Whittman, n’a pas pu faire plus que bégayer et exprimer sa tristesse personnelle dans ses tentatives pour décrire l’absurdité dont il était témoin. Diego Sanchez avait déjà absorbé mille grèves au cours de ses 15 ans de carrière professionnelle avant l’influence définitivement incompétente et probablement insidieuse de Joshua Fabia, ce qui conduit à de nombreux autres abus.

Riez le tout comme la folie classique de Diego Sanchez si vous le souhaitez, mais cette merde est un problème. Ça ne va pas avoir une fin heureuse. Le corps et le cerveau de Sanchez en subiront les conséquences. Je ne sais pas combien Fabia tire des comptes bancaires de Sanchez pour son «expertise», mais c’est une autre perspective terrifiante étant donné le nombre d’athlètes professionnels qui ont tout perdu au profit de ceux en qui ils ont confiance.

Que ce soit la direction de l’UFC ou les amis et la famille de Sanchez, quelqu’un doit agir.

