UFC sur ESPN + 24 rapport recrue: classement des nouveaux arrivants à Raleigh

Les combattants du monde entier rêvent du jour où ils entreront dans l’octogone de l’UFC pour la première fois. Pour quatre athlètes, l’UFC samedi sur ESPN + 24 a marqué ce moment spécial de leur carrière.

Consultez le rapport des recrues de cette semaine pour voir quel genre de première impression ces combattants ont fait sur la plus grande scène du sport depuis la PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord.

* * * * *

Jamahal Hill

Division: Poids léger

Résultat: Jamahal Hill bat. Darko Stosic par décision unanime (29-27, 29-27, 29-27)

Record: 7-0 MMA, 1-0 UFC

Classe: C-

Long et maigre à 205 livres avec un jab gaucher, Jamahal Hill a utilisé ses dons physiques pour repérer le grappler graveleux Darko Stosic sur trois tours dans l’ouvreur de carte principale, mais sa performance a montré que le joueur de 28 ans a encore beaucoup à travailler sur s’il prévoit de faire une brèche dans la division des poids lourds légers de l’UFC.

Premièrement, les points positifs: Hill a montré un coup constant et précis et a suivi avec des mains gauches droites et pointues pour garder le judoka Stosic à bout de bras pendant une grande partie du combat alors qu’il a décroché plus de 100 frappes. Il a également montré un réservoir d’essence décent et un bon athlétisme alors qu’il dépassait complètement son adversaire au cours des trois tours.

Mais alors que ses frappes semblaient lisses et ses réflexes semblaient vifs, le combat a mis en évidence certains problèmes techniques qui nécessiteront certainement une attention alors qu’il cherche à gravir les échelons à 205 livres. Hill porte son menton assez haut et sa main droite basse laisse la porte grande ouverte pour un compteur de main gauche qu’un puncheur plus dur que Stosic aurait pu exploiter.

D’un autre côté, Trevor Wittman a noté lors de l’émission ESPN + que Hill était à l’écoute des instructions de ses entraîneurs pendant le combat et qu’il commutait son attaque lorsqu’il était appelé. C’est certainement un gros point positif pour un si jeune combattant et montre qu’il n’est pas trop rattrapé au moment où il est au cœur de l’action. Mais il devra resserrer ses mains d’un point de vue défensif alors qu’il commence à faire face à une classe d’opposition plus élevée à l’UFC.

En conclusion, il y a beaucoup de choses à travailler, mais il y a aussi beaucoup à encourager. Il faudra peut-être quelques combats et quelques améliorations notables avant qu’il ne monte en compétition, mais il y a certainement quelque chose à travailler pour aller de l’avant.

