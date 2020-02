UFC sur ESPN + 27: Benavidez et Figueiredo poursuivent l’or

Par: Dan Tom |

29 février 2020 11:20 am

L’analyste du MMA Junkie, Dan Tom, décompose les meilleurs matchs de l’UFC. Aujourd’hui, nous examinons l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 27, avec le titre vacant de poids promotionnel de la promotion sur la ligne.

L’UFC sur ESPN + 27 a lieu samedi à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. La carte est diffusée sur ESPN +.

Joseph Benavidez (28-5 MMA, 15-3 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’4 ″ Âge: 35 Poids: 125 lb Atteindre: 65 ″

Dernier combat: TKO gagne par-dessus Jussier Formiga (29 juin 2019)

Camp: UFC Performance Institute (Las Vegas, Nev.)

Stance / style frappant: Switch-stance / kickboxing

Gestion des risques: bonne

Informations supplémentaires:

+ Spécialiste Joe-Jitsu

+ Champion de lutte d’État du Nouveau-Mexique

+ 8 victoires KO

+ 9 soumissions gagnantes

+ 7 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Rythme et pression constants

+ Bonnes feintes et jeu de jambes

^ Compteurs insaisissables ou combos corralling

+ Main droite lourde

+ Coups de pied et de corps durs

+ Superbe capacité de brouillage

^ Accélérations urgentes / grands renversements

+ Fort de la position du headlock avant

^ Menace les guillotines / dicte la position

Deiveson Figueiredo (17-1 MMA, 6-1 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’5 ″ Âge: 32 Poids: 125 lb Atteindre: 68 ″

Dernier combat: victoire de soumission sur Tim Elliott (12 octobre 2019)

Camp: Figueiredo Team (Brésil)

Position / style frappant: Switch-stance / muay Thai

Gestion des risques: bonne

Informations supplémentaires:

+ Distinctions régionales MMA

+ Accolades régionales de lutte

+ 8 victoires KO

+ 6 soumissions gagnantes

+ 9 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Mains droites / uppercuts au bon moment

^ Avancer ou descendre du comptoir

+ Couper les coudes de plusieurs gammes

+ Fort à l’intérieur du corps à corps

+ Capacité de lutte améliorée

^ Défensivement et offensivement

+ Fonctionne bien de haut en bas

^ Attaquant au sol dévastateur

+ Starter à guillotine dangereux

Point d’intérêt: Le prix de la pression

L’événement principal de Norfolk comprend une lutte fantastique pour le titre de poids mouche vacant qui oppose les frappeurs les plus lourds de la division.

Les deux hommes jouent très bien hors pression, mais le font de différentes manières.

Entrant au départ sur la scène du WEC en tant que blaireau au miel à l’esprit offensif armé de l’art de huit membres, Joseph Benavidez a longtemps entretenu une relation avec la pression, montrant un talent pour lancer des combos de corbillonnage et des coups de pied de jambe.

Étant parmi les premiers de son ancienne écurie Team Alpha Male à mettre en œuvre des changements fonctionnels dans son jeu de jambes, Benavidez a fait un excellent travail en ce qui concerne l’ajout ou l’ajustement de son jeu afin de pouvoir suivre ses contemporains. En fait, le vétérinaire de 14 ans a intégré en douceur plus d’un style de bâton et de mouvement dans l’esprit, affichant la capacité de frapper les compteurs durs de chaque position.

Couplé à la carrosserie brevetée de Benavidez et aux nouveaux coups de pied au mollet (que je soupçonne tous les deux de bien servir contre son homologue actuel), l’ancien challenger du titre reste une menace à part entière. Cela dit, l’approche à grande échelle de Benavidez en matière d’attaque a montré qu’il pouvait parfois s’ouvrir tôt à des compteurs durs – ce qui pourrait coûter très cher contre Deivison Figueiredo.

Apparaissant comme un homme sauvage combattant la pression sur la scène régionale brésilienne, Figueiredo a apparemment affiné son style et son approche depuis son atterrissage dans l’octogone de l’UFC. Le concurrent de 32 ans s’appuie toujours fortement sur le mouvement de sa tête et de son tronc, mais ajoutera désormais une défense à long cadrage des deux positions, ainsi que d’autres coups et coups droits pour aider à établir sa portée.

Cette approche accentue à la fois la longueur de Figueiredo et attire des entrées risquées de son opposition qui les ouvrent aux puissants compteurs du Brésilien. Qu’il soit en train de décharger des contre-croix ou des uppercuts, Figueiredo fait preuve d’un timing stellaire et d’une anticipation pour aller de pair avec une puissance que la masselotte n’a pas vue depuis l’époque de John Lineker.

Si Benavidez glissait trop lentement du côté de la puissance de Figueiredo, alors nous pourrions voir la trajectoire de ce combat changer d’un centime. Mais étant donné que Figueiredo sera confronté à une menace de changement de niveau puissante dans sa première affaire de cinq rounds, je serai curieux de voir à quel point il est cohérent et désireux de décharger l’offense étant donné que tout a un prix.

Point d’intérêt suivant: Sable mouvant Flyweight

