UFC sur ESPN + 27 play-by-play et résultats en direct (17 h HE)

NORFOLK, Virginie – Le MMA Junkie est sur les lieux et rapporte en direct de l’UFC de samedi sur l’événement ESPN + 27, et vous pouvez nous rejoindre pour les matchs en direct et les résultats officiels à partir de 17 h. ET (14 h, heure du Pacifique).

L’événement a lieu à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. La carte est diffusée sur ESPN +.

Dans l’événement principal, le double challenger du titre des poids mouches Joseph Benavidez (28-5 MMA, 15-3 UFC) a sa troisième fissure à une ceinture UFC quand il affronte Deiveson Figueiredo (17-1 MMA, 6-1 UFC) pour le titre vacant de 125 livres. Seul Benavidez peut remporter le titre puisque Figueiredo a perdu du poids vendredi de 2,5 livres. Dans la co-fonctionnalité, l’ancienne championne de l’Invicta FC Felicia Spencer (7-1 MMA, 1-1 UFC) est une grande favorite 8-1 dans un combat de poids plume féminin contre Zarah Fairn (6-3 MMA, 0-1 UFC).

Suivez nos mises à jour et résultats officiels, tour par tour, à partir de 17 h environ. HE pour les préliminaires ESPN + et 20 h ET pour la carte principale sur ESPN +.

Pour discuter de l’émission, assurez-vous de consulter notre fil de discussion UFC sur ESPN + 27. Vous pouvez également obtenir une couverture en coulisses et d’autres notes d’événement du journaliste sur place Mike Bohn (@mikebohnmma) sur Twitter.

Profitez des combats, tout le monde.

* * * *

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Sean Brady (11-0 MMA, 1-0 UFC), Ismail Naurdiev (19-3 MMA, 2-1 UFC)

Division: Poids welter

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Spike Carlyle (8-1 MMA, 0-0 UFC), Aalon Cruz (8-2 MMA, 0-0 UFC)

Division: Poids plume

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: TJ Brown (14-6 MMA, 0-0 UFC), Jordan Griffin (17-7 MMA, 0-2 UFC)

Division: Poids plume

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Serghei Spivac (10-1 MMA, 1-1 UFC), Marcin Tybura (17-6 MMA, 4-5 UFC)

Division: Heavyweight

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Brendan Allen (13-1 MMA, 1-0 UFC), Tom Breese (11-1 MMA, 4-1 UFC)

Division: Poids moyen

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Kyler Phillips (6-1 MMA, 0-0 UFC), Gabriel Silva (8-1 MMA, 0-1 UFC)

Division: Poids coq

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Steve Garcia (11-3 MMA, 0-0 UFC), Luis Pena (7-2 MMA, 3-2 UFC)

Division: Poids léger

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Grant Dawson (14-1 MMA, 2-0 UFC), Darrick Minner (24-10 MMA, 0-0 UFC)

Division: Poids plume

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Megan Anderson (9-4 MMA, 2-2 UFC), Norma Dumont (4-0 MMA, 0-0 UFC)

Division: Poids plume pour femme

Classements: Anderson n ° 5

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Magomed Ankalaev (12-1 MMA, 3-1 UFC), Ion Cutelaba (15-4 MMA, 4-3 UFC)

Division: Poids léger

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Zarah Fairn (6-3 MMA, 0-1 UFC), Felicia Spencer (7-1 MMA, 1-1 UFC)

Division: Poids plume femme

Classements: Spencer n ° 4, mention honorable Fairn

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Joseph Benavidez (28-5 MMA, 15-3 UFC), Deiveson Figueiredo (17-1 MMA, 6-1 UFC)

Division: Poids mouche

Classements: Benavidez n ° 2, mention honorable livre pour livre; Figueiredo n ° 5

Diffuser: ESPN +

Arbitre:

Juger:

.