UFC sur ESPN + 28 play-by-play et résultats en direct (15 h HE)

L’UFC sur ESPN + 28 a lieu samedi, et vous pouvez nous rejoindre pour les matchs en direct et les résultats officiels à partir de 15 heures. ET (midi PT).

L’événement a lieu à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil. L’événement est diffusé sur ESPN et diffusé sur ESPN +. En raison de l’épidémie mondiale de coronavirus, la carte aura lieu dans une arène généralement vide, sans fans.

Dans l’événement principal, Kevin Lee (18-5 MMA, 11-5 UFC) affronte Charles Oliveira (28-8 MMA, 16-8 UFC) dans un combat léger dans le pays d’origine d’Oliveira.

Suivez avec nos mises à jour rondes et rondes et les résultats officiels commençant à environ 15 heures. HE pour les préliminaires ESPN / ESPN + et 18 h ET pour la carte principale sur ESPN / ESPN +.

Pour discuter de l’émission, assurez-vous de consulter notre fil de discussion UFC sur ESPN + 28.

Profitez des combats, tout le monde.

Records: Veronica Macedo (6-3-1 MMA, 1-3 UFC), Bea Malecki (1-0 MMA, 1-0 UFC)

Division: Poids coq féminin

Diffuser: ESPN / ESPN +

Records: David Dvorak (17-3 MMA, 0-0 UFC), Bruno Silva (10-4-2 MMA, 0-1 UFC)

Division: Poids mouche

Diffuser: ESPN / ESPN +

Records: Maryna Moroz (9-3 MMA, 3-4 UFC), Mayra Bueno Silva (6-0 MMA, 1-0 UFC)

Division: Poids mouche des femmes

Diffuser: ESPN / ESPN +

Records: Enrique Barzola (16-5-1 MMA, 6-3 UFC), Rani Yahya (26-10 MMA, 11-4-1 UFC)

Division: Poids coq

Diffuser: ESPN / ESPN +

Records: Aleksei Kunchenko (20-1 MMA, 2-1 UFC), Elizeu Zaleski dos Santos (21-6 MMA, 7-2 UFC)

Division: Poids coq

Diffuser: ESPN / ESPN +

Records: Randa Markos (10-7-1 MMA, 6-6-1 UFC), Amanda Ribas (8-1 MMA, 2-0 UFC)

Division: Poids de paille femme

Classements: Ribas mention honorable

Diffuser: ESPN / ESPN +

Records: Jussier Formiga (23-6 MMA, 9-5 UFC), Brandon Moreno (16-5-1 MMA, 4-2-1 UFC)

Division: Poids mouche

Classements: Formiga n ° 5, Moreno n ° 8

Diffuser: ESPN / ESPN +

Records: John Makdessi (17-6 MMA, 10-6 UFC), Francisco Trinaldo (24-7 MMA, 14-6 UFC)

Division: Poids léger

Classements: Mention honorable Trinaldo

Diffuser: ESPN / ESPN +

Records: Nikita Krylov (26-7 MMA, 7-5 UFC), Johnny Walker (17-4 MMA, 3-1 UFC)

Division: Poids léger

Classements: Walker n ° 12

Diffuser: ESPN / ESPN +

Records: Damir Hadzovic (13-5 MMA, 3-3 UFC), Renato Moicano (13-3-1 MMA, 5-3 UFC)

Division: Poids léger

Classements: Moicano n ° 10 (poids plume)

Diffuser: ESPN / ESPN +

Records: Gilbert Burns (17-3 MMA, 10-3 UFC), Demian Maia (28-9 MMA, 22-9 UFC)

Division: Poids welter

Classements: Maia n ° 10

Diffuser: ESPN / ESPN +

Records: Kevin Lee (18-5 MMA, 11-5 UFC), Charles Oliveira (28-8 MMA, 16-8 UFC)

Division: Poids léger

Classements: Lee n ° 8, Oliveira n ° 13

Diffuser: ESPN / ESPN +

