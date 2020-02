UFC sur la réaction ESPN + 25, BKFC 10 et plus

L’édition de lundi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 027 du podcast, les gars réagissent aux dernières nouvelles et notes du MMA et reviennent à l’UFC sur ESPN + 25 samedi dernier à Rio Rancho, N.M.

LE RÉCAPITULATIF

L’événement principal de l’UFC sur ESPN + 25 – un coup de grâce de Jan Blachowicz de Corey Anderson – était-il le meilleur scénario pour l’UFC?

La victoire de Blachowicz au KO fait-il de lui le prochain challenger du champion des poids lourds légers Jon Jones?

Si ce n’est pas Jones vs Blachowicz, alors un match revanche avec Dominick Reyes doit être au Staples Center de Los Angeles – et un match revanche avec Thiago Santos devrait être au Brésil.

Nous plongeons dans toutes les excellentes options en cours chez les poids lourds légers après la victoire bouleversée de Blachowicz dans le match revanche.

Il y a quelques options pour lesquelles Diego Sanchez a décidé de ne pas poursuivre son co-événement principal contre Michel Pereira après s’être fait un genou illégal au troisième tour. Laquelle est la plus logique pour nous?

BKFC 10 est tombé samedi et a peut-être présenté de nouvelles stars à Hector Lombard et Luis Palomino.

Le match de grappling de Dustin Poirier contre Garry Tonon est terminé. Pourquoi pensons-nous que c’est une bonne chose?

L’entraîneur d’Israël Adesanya veut sauter juste au-dessus des poids lourds légers et aller directement aux poids lourds pour un combat avec Stipe Miocic s’il prend soin de ses prochains défis au poids moyen.

Jared Cannonier est désormais officiellement hors de course à l’UFC 248 avec une déchirure pectorale.

Diffusez ou téléchargez ceci et tous les épisodes de MMA Junkie Radio sur OmnyStudio, ou regardez-le ci-dessus. Vous pouvez également l’attraper sur les podcasts Apple, Spotify, Stitcher et plus encore. Un nouvel épisode du podcast est diffusé tous les lundis et jeudis.

