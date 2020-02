UFC sur le fil de discussion ESPN + 25

RIO RANCHO, N.M. – MMA Junkie est sur les lieux et rapporte en direct de l’UFC de samedi sur l’événement ESPN + 25 au Santa Ana Star Center à Rio Rancho, N.M., qui débutera à 17 h. ET (14 h, heure du Pacifique). Vous pouvez discuter de l’événement ici.

Assurez-vous de suivre les dernières mises à jour de cartes dans notre publication de résultats en direct UFC sur ESPN + 25, puis discutez de l’événement dans la section commentaires ci-dessous.

Les mises à jour rondes et les résultats officiels commencent vers 17 h. HE pour la carte préliminaire et 20 h ET pour la carte principale.

.