Umar Nurmagomedov contre. Hunter Azure ajouté à l’UFC 249

Umar Nurmagomedov

La date de début d’Umar Nurmagomedov est déjà définie. Le Russe devra faire face Hunter Azure dans UFC 249.

Le combat a été révélé par Farah Hannoun de MMA Junkie Ce vendredi matin.

Nurmagomedov, devient le troisième membre de la famille à rejoindre UFCavec le champion Khabib et son autre cousin, Abubakar Nurmagomedov. Il a déjà vu l’action dans Fight Nights Globalet deux combats PFLoù il a battu Saidyokub Kakharamonov et Sidemar Honorio.

Azure a remporté son contrat en Série Contender après avoir battu Christian Ocon par décision unanime Juillet passé Lors de ses débuts officiels, il a battu Brad Katona par décision unanime UFC Vancouver.

UFC 249 Il se tiendra le 18 avril à la Barclays Center dans Brooklyn, New York.