Umar Nurmagomedov, le cousin de Khabib, fait ses débuts en octogone à l’UFC 249

Un autre membre de la famille Nurmagomedov rejoint les rangs du Ultimate Fighting Championship, et c’est Umar Nurmagomedov, cousin du porte-ceinture léger de la promotion actuelle et incontestée, Khabib Nurmagomedov.

Tout comme son cousin, Umar est toujours invaincu dans sa carrière professionnelle d’arts martiaux mixtes, détenant un record de 12 victoires et aucune perte.

“The Eagle” a laissé entendre que son cousin signerait avec l’UFC le 1er février via son site officiel, mais cela a maintenant été confirmé par le compte Instagram officiel de l’UFC Russie.

Le jeune natif du Daghestan a commencé sa carrière professionnelle en MMA en 2016 en se battant pour l’une des promotions russes les plus longues, Fight Nights Global.

Maintenant, il approche ses débuts sur la plus grande scène en suivant les traces de son parent plus âgé avec un record immaculé et une bonne expérience de combat sur les plus grandes scènes. Le jeune pistolet a déjà combattu pour la promotion des arts martiaux mixtes américains Professional Fighting League en 2018 et 2019. De plus, il est le champion des poids coqs du Gorilla Fighting Championship, une promotion basée en Russie qui travaille côte à côte avec le père de Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov.

Umar Nurmagomedov devrait combattre au Brooklyn’s Barclays Center, domicile de l’équipe NBA Brooklyn Nets, le 18 avril, lors de l’événement UFC 249. La carte sera titrée par Khabib Nurmamovedov, qui tentera de défendre sa ceinture contre Tony Ferguson, dans l’un des combats les plus attendus de l’histoire du MMA.

On ne sait toujours pas avec qui le combattant du Daghestan de 24 ans affrontera ses débuts dans le championnat de combat ultime, mais il y a déjà des rumeurs qui émergent sur les médias sociaux spéculant sur qui Umar Nurmagomedov verrouille les cornes pour son premier combat sous la bannière de l’UFC.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/02/2020.