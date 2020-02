Umar Nurmagomedov, le cousin de Khabib, signe avec l’UFC

Umar Nurmagomedov, le cousin cadet du champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov, a signé un nouveau contrat avec l’UFC.

Le Nurmagomedov le plus célèbre a annoncé la signature de son cousin sur son Instagram. Voici ce qu’il a écrit ci-dessous (traduit du russe).

«Moi, cheval et combattant @ufc

Frère @umar_nurmagomedov, vous avez beaucoup à prouver lorsque je me suis inscrit à #ufc, il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas en moi, mais mon équipe et mes amis proches m’ont soutenu et ont cru en moi.

L’espérance dans le Très-Haut et le travail porteront leurs fruits.

Vous avez tout pour le résultat, et agissez maintenant et prouvez que votre place est parmi les meilleurs athlètes du monde.

@umar_nurmagomedov ”

Umar Nurmagomedov (12-0) est parfait jusqu’à présent depuis le début de sa carrière pro MMA en 2016. Il a commencé à se battre pour des promotions en Russie telles que Fight Nights Global avant de faire ses débuts nord-américains pour le PFL en 2018. Il a combattu deux combats dans le PFL, battant Sidemar Honorio et Saidyokub Kakhramonov, tous deux par décision. Cependant, le PFL n’a pas organisé de tournois poids coq donc ces combats n’étaient pas des tournois.

À seulement 21 ans, Nurmagomedov est généralement considéré comme l’une des meilleures perspectives de poids coq qui ne combattait pas déjà à l’UFC. Nurmagomedov partage le célèbre nom de famille de son cousin, donc les attentes seront énormes pour lui, mais sous la direction de son cousin aîné Khabib, il devrait être en mesure de prendre rapidement pied lors des combats à l’intérieur de l’Octogone.

On ne sait pas qui Nurmagomedov combattra dans ses débuts dans l’Octogone ou quand il le fera, mais attendez-vous à ce que l’UFC adopte une approche lente et prudente avec le jeune. La division des poids coq UFC est l’une des classes de poids les plus empilées sur la liste, donc il devrait y avoir quelqu’un à un niveau d’expérience similaire pour que Nurmagomedov se batte à ses débuts.

Êtes-vous excité de voir Umar Nurmagomedov se battre pour l’UFC?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 31/01/2020.