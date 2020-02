Un accident de moto force Movsar Evloev à quitter l’UFC 248

Movsar Evloev a été impliqué dans un accident de la circulation qui l’a forcé à se retirer de l’UFC 248.

Evloev devait affronter Jamall Emmers, mais selon sa direction, une voiture a heurté Evloev alors qu’il était sur sa moto, et l’accident l’a laissé avec de nombreuses blessures sur tout le corps.

Peu d’informations ont été fournies sur la gravité des dommages qu’il a subis, mais c’était certainement suffisant pour le forcer à se retirer de son combat du 7 mars avec Emmers.

«Movsar a dû se retirer en raison d’un accident de la route. La voiture a percuté sa moto. »

Un espoir russe invaincu, Evloev (12-0 MMA, 2-0 UFC) a remporté ses deux premières sorties en octogone, remportant des victoires sur Seung Woo Choi en avril dernier et Enrique Barzola en octobre.

Il a été remplacé par Giga Chikadze, qui affrontera Emmers à l’UFC 248, qui se déroule au T-Mobile Arena de Las Vegas.

