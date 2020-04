Un ancien joueur des Houston Rockets se prépare pour ses débuts en MMA

L’ancien joueur de la NBA Royce White se prépare pour ses débuts dans la MMA.

Blanc a été sélectionné 16 au total par Fusées de Houston dans le projet de NBA de 2012. Il n’a jamais fini par jouer pour le Fusées puis il a été changé en 76ers de Philadelphie, où il a été exonéré. Il a fini par signer pour le Sacramento Kings et il a joué trois fois pour eux sur la saison 2013-14 de la NBA, mais ce fut la dernière fois que nous l’avons vu NBA.

Après son départ du Kings, jus pour petites ligues dont Ligue canadienne de basketball, mais 2019a annoncé sa transition vers MMA. Un an s’est écoulé depuis son annonce et tout semble indiquer que le natif de Minnesota Vous êtes maintenant prêt à monter dans une cage.

En conversation avec Sports Illustrated, Royce a dit qu’il espère participer à MMA plus tard cette année. La raison pour laquelle il a quitté le basket pour le MMA c’est parce qu’il aime compétitionner.

«En tant que basketteur, observez la détérioration de l’esprit de compétition, l’érosion de la compétition. Divertissement et concurrence en dollars à plusieurs niveaux. Les arts martiaux mixtes ne sont pas «juste des affaires». Ils sont divertissants. C’est le plus haut niveau de compétition. Et le plus pur », expliqué Blanc.

Blanc s’entraîne en Académie des arts martiaux du Minnesota sous la direction de l’entraîneur Greg Nelson, l’ancien entraîneur du champion poids lourd de UFC Brock Lesnar. Royce s’entraîne avec l’ex UFC Pat Barry.

Il a également mentionné dans l’article que Dana White le connaissait, mais n’a pas décidé de le signer. Mais vous savez que le président de UFC il aime les poids pleins athlétiques et il pourrait le signer s’il gagne quelques combats sur le circuit régional plutôt que d’essayer Série Contender.

«Nous verrons ce qui se passera quand j’aurai une belle opportunité. C’est à ce moment-là que vous apprenez beaucoup sur quelqu’un et que vous apprenez beaucoup sur vous-même. “ L’entraîneur Nelson a parlé du prospectus du NBA.

Il ne reste plus qu’à attendre et voir son évolution en quelques combats.