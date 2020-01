Un ancien prétendant au titre de l’UFC “a failli être tué dans un accident de voiture”

Il y a une grande réplique dans cette chanson Wait For It de la comédie musicale de Hamilton:

La mort ne fait pas de discrimination,

Entre les pécheurs et les saints,

Ça prend et ça prend et ça prend.

Les gens meurent tous les jours et il est impossible de laisser chacun résonner ou nous deviendrions tous fous, mais quand une mort frappe près de chez nous ou fait vibrer une communauté spécifique, cela a tendance à vous rendre reconnaissant pour les choses que vous avez.

En quelque sorte, la perte de Kobe Bryant a plongé la maison dans le monde du sport.

C’est pourquoi l’ancien candidat au titre de l’UFC, Kenny Florian, compte ses bénédictions après un accident de voiture presque mortel à travers l’étang. Heureusement pour «Kash Flo», son chauffeur à l’esprit vif a pu éviter la tragédie (au détriment d’une camionnette à proximité).

En parlant de Bryant, Florian, retraité depuis, a récemment terminé Ep. 234 de son podcast avec le commentateur de l’UFC, Jon Anik, dans lequel ils discutent du décès prématuré du phénomène du basket-ball et de l’héritage qu’il a laissé.