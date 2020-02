Un autre chapitre de l’essor du City Kickboxing

Les nuits réussies deviennent une chose courante pour City Kickboxing. L’UFC sur ESPN + 26 n’était pas différent.

Avec l’entraîneur Eugene Bareman aux commandes, comme d’habitude, le centre de fitness MMA de la région océanique est resté invaincu samedi. Avec leurs leaders, les champions de l’UFC, Israel Adesanya et Alexander Volkanovski, assis à côté de la cage, City Kickboxing est allé 3-0 à domicile.

Le succès de la soirée a été lancé par la masselotte Kai Kara-France. Le Kiwi explosif et rapide s’est engagé dans un aller-retour passionnant avec le toujours granuleux Tyson Nam. Après une bataille de 15 minutes, la main de Kara-France a été levée.

Brad Riddell était le suivant et a porté l’élan avec lui dès le début de son débrayage. Alors qu’il se dirigeait vers la cage pour combattre Magomed Mustafaev, les fidèles d’Auckland ont exprimé haut et fort leur soutien.

Le charisme, l’énergie et la volonté de s’engager de Riddell dans le sang, malgré le fait qu’il était l’opprimé, ont probablement contribué à accroître sa popularité dans la communauté MMA. Riddell a vaincu Mustafaev par décision unanime.

La soirée de City Kickboxing (et la carte entière) a été couronnée par un classique instantané entre Dan Hooker et Paul Felder. Les deux poids légers ont échangé des coups dans la destruction technique. Malgré la ténacité de Felder, Hooker a persévéré et a levé la main quand tout a été dit et fait.

Entre Adesanya, Volkanovski, Hooker, Riddell, Kara-France, le poids plume de l’UFC Shane Young et une pléthore de combattants régionaux, City Kickboxing a beaucoup à attendre en 2020.

Le démarrage à chaud de l’année marque le début d’une année 2019 colossale. L’année dernière, le CV impressionnant du gymnase et son succès grandissant ont fait du «Gym of the Year» de City Kickboxing MMA Junkie 2019.

Dirigé par Bareman, le gymnase d’Auckland a remporté 90% (neuf sur 10) de ses combats à l’intérieur de l’octogone en 2019.

L’UFC sur ESPN + 26 a eu lieu samedi (dimanche localement) au Spark Arena d’Auckland, en Nouvelle-Zélande. L’événement a été diffusé en continu sur ESPN +.

.