Un Chael Sonnen excité pense à la victoire de Diego Sánchez

Défenseurs et détracteurs, les deux parties ont des gens qui parlent de lui Diego Sánchez. Beaucoup comprennent sa décision de ne pas continuer à se battre contre Michel Pereira, entraînant la disqualification de ce après que je lui ai donné un genou illégal. Beaucoup ne le comprennent pas. Et nous parlons non seulement des fans mais aussi des noms importants de UFC, comme nous l’avons vu récemment.

Chael Sonnen et la victoire de Diego Sánchez

A cette occasion, nous apportons des déclarations d’une autre légende des arts martiaux mixtes: Chael Sonnen. Le combattant vétéran est connu pour ne rien fermer, pour toujours dire ce qu’il pense, et Il n’a pas hésité à commenter le sujet de la mode. Il l’a fait sur ESPN. Nous voyons dans sa déclaration qu’il est excité.

“Nous sommes dans un sport de combat qui a des règles très, très claires. Les règles, y compris la connexion d’un genou dans la tête à un adversaire qui est au sol, disent que cela peut signifier la perte d’un point ou la fin d’un combat s’ils se cassent, comme nous l’avons vu. Et nous n’avons pas beaucoup de règles, donc si Diego s’est blessé et s’est blessé, l’utilisation de ce mécanisme était très intelligente“.

Sonnen et Ariel Helwani ils conviennent que toutes les critiques qui sont lancées contre Sánchez sont injustes. Il est clair que dans tous les cas, qui devrait être critiqué est Pereira pour avoir jeté un genou illégal; et que Sanchez ne devrait pas se sentir obligé de continuer à se battre pour une erreur de son adversaire.