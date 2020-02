UN championnat déplace l’événement à huis clos

L’événement à venir de ONE Championship à Singapour se déroulera comme prévu, malgré la crise actuelle des coronavirus dans la région, le président et PDG de la promotion, Chatri Sityodtong, annonçant que l’événement aura lieu à huis clos au Singapore Indoor Stadium le 28 février.

“ONE Championship 109: King of the Jungle” mettra en vedette neuf combats de MMA, avec une paire de combats de titre frappants – un kickboxing et un muay Thai – en haut de la carte. Les 11 combats se dérouleront comme prévu, mais les fans ne seront pas autorisés à accéder à l’arène.

“Comme cela a été bien documenté partout dans le monde, le coronavirus a un taux de transmission élevé, bien qu’il ait un faible taux de mortalité”, a déclaré Sityodtong lors d’une conférence de presse lundi. «Nous avons juste senti que c’était un moment incroyable pour nous de susciter l’espoir et la force à travers le continent asiatique et aux fans du monde entier dans cette période très difficile, avec une hystérie ou une peur de masse dans de nombreux pays d’Asie. Je tiens également à dire que ce n’est que par l’amour, la compassion et la résilience que Singapour en tant que pays et l’Asie en tant que continent peuvent surmonter et conquérir le coronavirus.

“Je pense que la chose la plus importante est que ONE Championship prouve au monde que, quelle que soit la crise, le spectacle doit continuer.”

De nombreux événements sportifs dans la région ont été annulés ou reportés, avec le Grand Prix de Formule 1 de Chine, les Championnats du monde d’athlétisme en salle et les tournois de rugby de Singapour et de Hong Kong Sevens, ainsi qu’une multitude de tournois de qualification avant Tokyo. Jeux olympiques de 2020, tous touchés par l’épidémie de coronavirus.

Sityodtong a admis qu’il avait subi des pressions pour annuler ou reporter l’émission de ONE le 28 février, mais avait plutôt choisi de poursuivre l’événement, bien que dans un format à huis clos.

“Beaucoup de gens me poussaient à annuler, mais mon équipe et moi avons senti que la bonne chose à faire était d’offrir un remboursement complet à tous les fans qui ont acheté des billets pour l’événement du stade, mais de continuer avec le spectacle”, a-t-il expliqué. «Nos athlètes, pour moi, sont des héros, et maintenant plus que jamais à travers l’Asie, nous avons besoin de héros. Il y a beaucoup de panique (et) beaucoup de peur dans tous les pays d’Asie, et je veux donner à tous nos fans, à tous les peuples d’Asie une nuit de divertissement et d’inspiration, une nuit pour célébrer le meilleur de l’humanité afin qu’ils peuvent oublier leurs problèmes, mais aussi pour qu’ils puissent être inspirés à s’unir et à lutter ensemble contre ce coronavirus. »

Cela signifie que le spectacle sera diffusé en direct comme d’habitude via tous les partenaires de diffusion et de streaming réguliers de ONE, et bien que l’atmosphère enthousiaste dans les tribunes manquera la nuit du combat, Sityodtong a déclaré que les combattants eux-mêmes seront inspirés pour produire des performances mémorables pour tous ceux qui regarderont à la maison.

“Nous voulons que des millions de fans soient assis dans le confort de leur foyer à regarder les incroyables artistes martiaux en action, mais aussi qu’ils soient inspirés par les histoires de nos héros et toute l’adversité qu’ils ont surmontée”, a-t-il déclaré. «Pour moi, le succès n’est pas jugé par ce qui se passe dans le stade. Pour moi, le succès dépend de notre mission, et notre mission est très différente de nos deux autres concurrents mondiaux. C’est un moment où nous pouvons montrer nos vraies couleurs en tant qu’organisation et en tant qu’entreprise. Et donc je pense que si je devais prévoir, je parie que nos chiffres d’audience vont être très, très forts parce que tout le monde veut se rassembler et s’unir autour de nos héros dans un moment comme celui-ci en Asie. »

La carte de combat MMA «ONE Championship 109: King of the Jungle» comprend:

CARTE PRINCIPALE

Kimihiro Eto contre Amir Khan

Yoshihiro Akiyama contre Sherif Mohamed

Ayaka Miura contre Tiffany Teo

CARTE PRELIMINAIRE

Mei Yamaguchi contre Denice Zamboanga

Mark Abelardo contre Troy Worthen

Honorio Banario contre Shanon Wiratchai

Wu Chiao Chen contre Rity Phogat

Hexi Getu contre Adrian Mattheis

Jeff Chan contre Radeem Rahman

.