UN championnat organisera le prochain événement à huis clos sans foule en raison d’une épidémie de coronavirus

ONE Championship ira de l’avant avec sa prochaine carte prévue à Singapour le 28 février, mais le spectacle se déroulera à huis clos en l’absence de fans en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le PDG de ONE, Chatri Sityodtong, a confirmé la nouvelle lundi dans un long article sur sa page Facebook.

«À la lumière de la situation des coronavirus à Singapour, j’ai pris la décision de convertir ONE: King of the Jungle le 28 février en un événement fermé pour diffusion uniquement», a écrit Sityodtong. «Le Singapore Indoor Stadium ne sera pas ouvert au grand public, mais l’événement se déroulera à huis clos comme prévu en direct sur toutes les plateformes TV et numériques dans plus de 150 pays à travers le monde.

«Si vous avez acheté des billets pour assister à l’événement au Singapore Indoor Stadium, vous recevrez un remboursement complet. Assistez à l’événement en direct à la télévision dans le confort de votre maison le 28 février! »

L’épidémie de coronavirus, principalement concentrée en Chine, s’est propagée à plusieurs pays voisins, dont Singapour, où 77 cas ont été signalés. En Chine continentale, plus de 77 000 personnes ont été infectées par la maladie, avec 1 770 décès causés par l’épidémie.

À Singapour, le gouvernement a imposé des restrictions de voyage à toute personne entrant dans le pays en provenance de Chine pour rester chez elle pendant au moins 14 jours après son retour.

Sityodtong a ajouté que ONE Championship aurait pu appeler à l’annulation de l’événement entier, qui est illustré par un combat pour le titre de kickboxing des poids atomiques entre Stamp Fairtex et Janet Todd, mais à la place, ils avanceront en organisant l’événement à huis clos.

“Mon équipe et moi avions la possibilité d’annuler l’événement complètement, mais nous avons choisi de ne pas l’annuler”, a expliqué Sityodtong. «Plus que jamais, le monde a besoin d’espoir et de force en ce moment. Nos héros sont prêts à vous inspirer avec les plus grandes performances de leur vie le 28 février. Nous sommes ici pour offrir à tous nos fans du monde entier une autre nuit magique pour célébrer le meilleur de l’humanité. À ONE Championship, notre mission depuis le premier jour a été de libérer des super-héros réels qui enflamment le monde avec espoir, force, rêves et inspiration.

«Unissons-nous en tant que pays et montrons la force d’un continent pour vaincre ce coronavirus. Célébrons ce qui nous rend spéciaux, ce qui nous rend forts, ce qui nous rend humains. Un navire n’est pas fait pour s’asseoir dans les eaux calmes d’un port. Il est fait pour conquérir les mers agitées à la recherche de nouveaux horizons. Avec amour, compassion et résilience, nous traverserons ensemble ces moments difficiles. »

Basé à Singapour, ONE Championship a déjà déplacé un événement qui devait avoir lieu le 11 avril à Chongqing, en Chine, en raison de l’épidémie de coronavirus. Cet événement est maintenant prévu à Jakarta, en Indonésie, avec l’ancien champion de l’UFC Demetrious Johnson en tête d’affiche dans un combat pour le titre des poids mouches contre Adriano Moraes.

L’UFC a également été forcée d’apporter des changements en raison de l’épidémie de coronavirus, la championne en titre de poids de paille Zhang Weili étant forcée de déplacer son camp d’entraînement de la Chine à Abu Dhabi avant son affrontement principal avec Joanna Jedrzejczyk le 7 mars à l’UFC 248.