Un combat de départ est l’une des trois choses qui motiveraient Jon Fitch à se battre à nouveau.

À 42 ans, Jon Fitch il n’est pas prêt à se battre à nouveau, sauf s’il y a un titre en jeu.

L’avenir de l’ancien challenger des ceintures Welterweight du UFC y Bellator est resté en l’air depuis qu’il n’a pas détrôné Rory MacDonald dans le Bellator 220 après le combat est déclaré nul à la majorité.

«S’ils m’offrent plus que ce que je gagne actuellement, je me battrais contre qui que ce soit. S’il en est autrement, un combat pour être un challenger ou un combat de départ. Cela suffirait », a déclaré le natif de l’Indiana au MMA Junkie.

Fitch, qui avant d’atteindre Bellator est passé WSOFIl a admis avoir envisagé de prendre sa retraite et a critiqué ce qu’il pense que le MMA est devenu.

«Je pense à la retraite depuis un certain temps parce que mon corps est blessé et que l’argent n’arrive pas. Je fais ça depuis 17 ans et ce n’est pas le sport que je pensais que ça allait être. Ce n’est même pas un sport. C’est de la lutte professionnelle sans le résultat prédéterminé. Vous ne savez jamais quand vous allez vous battre ou si vous allez vous battre. Il n’y a pas de système de mérite. C’est une question de divertissement. D’offrir un spectacle. C’est un spectacle. Ce n’est pas un sport et c’est vraiment frustrant. Cela, ajouté aux problèmes physiques. J’ai des enfants maintenant, et si les combats n’attirent pas mon attention, alors ça n’en vaut pas la peine. Ce n’est pas la peine de m’entraîner et de m’épuiser pour le montant d’argent que je gagne. Il y a d’autres emplois que vous pouvez faire sans lésions cérébrales. Je fais cela depuis si longtemps que si ce n’est pas pour un défi d’être un challenger ou un combat de départ, cela n’a pas de sens. »

Fitch détient un record de 37 – 7 – 2 – (1) et a ensuite combattu MacDonald sur une séquence de cinq victoires consécutives, dont quatre par décision unanime.