Un combattant de l’UFC proteste contre l’ouverture des gymnases en raison d’une épidémie de coronavirus

Le poids coq de l’UFC Anderson dos Santos a rejoint des dizaines de pratiquants d’arts martiaux qui manifestaient devant l’Assemblée législative de Sao Paulo pour demander à l’État de rouvrir les gymnases malgré la pandémie de coronavirus.

Sao Paulo, une ville de 12,8 millions d’habitants, a enregistré 1 345 des 3 313 décès liés au COVID-19 au Brésil (40,6%) et 16 740 des 49 492 cas confirmés (33,8%) jeudi. Le même jour, alors que 407 personnes ont perdu leur bataille contre le coronavirus au Brésil, un nouveau record dans le pays, près de 100 combattants et entraîneurs ont demandé au gouverneur Joao Doria d’autoriser l’ouverture des gymnases.

Le gouverneur a récemment annoncé que l’économie commencerait à rouvrir lentement à partir du 11 mai. Mais les gymnases ne font pas partie des activités qui recevront le feu vert, et les manifestants ont demandé à figurer parmi les premiers groupes d’activités autorisées.

Selon “Berinja” dos Santos, les entraîneurs, les combattants et les promoteurs du MMA ont discuté de l’idée sur un groupe WhatsApp la semaine dernière et ont décidé d’organiser la manifestation pour faire la lumière sur la question après “de nombreux gymnases ont déclaré faillite” et les combattants ne pouvaient pas enseigner en privé des cours pour joindre les deux bouts.

“Nous vendons de la santé et des sports dans le gymnase, et il est important que les gens continuent à pratiquer des activités physiques, et que les entraîneurs et les propriétaires de gymnases puissent maintenir leurs affaires en vie”, a déclaré dos Santos à MMA Fighting.

Dos Santos (20-8) ne possède pas de salle de gym à Sao Paulo, mais il donne des cours privés. Il a combattu deux fois sous la bannière de l’UFC, perdant face à Nad Narimani et Andre Ewell.

Le MMA et les arts martiaux ne se prêtent pas à la distanciation sociale, donc “Berinja” propose que les gymnases rouvrent avec moins d’élèves par classe.

“Nous savons que nous ne pouvons pas avoir un gymnase avec 10, 15, 20 entraînements en même temps pour le moment”, a-t-il déclaré. “Mais nous pouvons [be flexible] un peu et avoir deux ou trois élèves par classe. Nous savons que c’est trop demander des cours de catch, MMA et jiu-jitsu pour l’instant, car il y a trop de contacts physiques. Mais les cours de boxe, le muay thai, les pads de frappe, c’est faisable. C’est ce que nous demandons. “